Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul Bülteni- 3

Dha İstanbul Bülteni- 3

52 dakika önce

Kerç Boğazı'nda iki gemide meydana gelen yangından kurtarılan Türk denizcilerden 3'ü Türkiye'ye getirildi.

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Kerç Boğazı'nda iki gemide meydana gelen yangından kurtarılan Türk denizcilerden 3'ü Türkiye'ye getirildi.

Yangında sağ olarak kurtulanlar arasında yer alan aşçılardan Alper Boyayapan, Ali Karaoğlu ile güverte stajyeri Tolga Görgülü, Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla, dün sabah Rusya'nın Krasnodar kentinden İstanbul'a geldiği öğrenildi. - Uyanık

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 05:20 Kaynak: DHA

İstanbul, Türkiye, Güncel
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