Dha İstanbul Bülteni- 3
52 dakika önce
Kerç Boğazı'nda iki gemide meydana gelen yangından kurtarılan Türk denizcilerden 3'ü Türkiye'ye getirildi.
Kerç Boğazı'nda iki gemide meydana gelen yangından kurtarılan Türk denizcilerden 3'ü Türkiye
'ye getirildi.
Yangında sağ olarak kurtulanlar arasında yer alan aşçılardan Alper Boyayapan, Ali Karaoğlu ile güverte stajyeri Tolga Görgülü, Türk Hava Yolları
'na (THY
) ait uçakla, dün sabah Rusya
'nın Krasnodar
kentinden İstanbul
'a geldiği öğrenildi. - Uyanık
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 05:20 Kaynak: DHA
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