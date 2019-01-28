Dha İstanbul Bülteni-3

(havadan görüntülerle) 1- BAHÇELİEVLER'DE FABRİKA YANGINI (4)Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Murat SOLAK - Ersan SAN - Melih OKUMUŞ - İstanbul DHABahçelievler'de bir fabrikada yangın çıktı.

(havadan görüntülerle)



1- BAHÇELİEVLER'DE FABRİKA YANGINI (4)



Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Murat SOLAK - Ersan SAN - Melih OKUMUŞ - İstanbul DHA



Bahçelievler'de bir fabrikada yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.



Bahçelievler şehit İbrahim Koparır Caddesi'nde bulunan fabrikadaki yangının tankların sökümü sırasında çıkan kıvılcımların çatıdaki izolasyon malzemelerine sıçraması sonucu çıktığı belirtiliyor. Yangına Güngören, Kocasinan, Bağcılar, Şişli, Davutpaşa, Sultangazi, Seyrantepe, Turgutreis ve Başakşehir itfaiyelerinden 23 araç, 68 personelle müdahale ediliyor. Yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın da ölen ya da yaralanan olmadı.



FABRİKANIN YETKİLİLERİNDEN AÇIKLAMA



Bu arada fabrikanın yetkililerinden yangınla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Mayıs 2017 tarihinden bu yana üretim yapılmayan İstanbul Merter Fabrikamızda, bugün üretim ekipmanlarının sökümü sırasında meydana gelen teknik bir aksaklık sebebi ile yangın meydana gelmiş ve 12.45'ten itibaren itfaiyenin müdahalesi ile büyük oranda kontrol altına alınmıştır. Görevli personelin tahliyesi hızlı olarak sağlanmıştır, herhangi bir yaralanma ve can kaybı bulunmamaktadır"



Görüntü Dökümü:



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-Fabrikadan yükselen duman



-Yangına müdahaleden görüntü



-Yangının havadan görüntüleri



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(Geniş haber)



2- ERDOĞAN: FIRAT'IN DOĞUSUNU DA ÇOK YAKINDA HUZURA, EMNİYETE VE İSTİKRARA KAVUŞTURACAĞIZ



Cumhurbaşkanı Erdoğan,



"Türkiye olarak çok yakında hem bilinçli şekilde bırakılan DEAŞ artıklarını hem de ülkemize karşı eğitilen DEAŞ'lıları temizleyeceğiz."



"Güvenliğini sağladığımız diğer bölgeler gibi Fırat'ın doğusunu da çok yakında huzura, emniyete ve istikrara kavuşturacağız. Bu amaçla Amerika ve Rusya başta olmak üzere sahada askeri varlığı olan güçlerle temaslarımızı sürdürüyoruz"



"Ülkemizdeki 4 milyon Suriyeli sığınmacının kendi evlerine dönecekleri güvenli bölgeler oluşturmayı hedefliyoruz. Oluşturacağımız güvenli bölge ile ülkesine dönen Suriyeli sayısının milyonları geçeceğine inanıyorum."



Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK-Güven USTA-İSTANBUL DHA



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Bölgesindeki Kızılay ve Kızılhaç Ulusal İşbirliği Ağı Kuruluş Toplantısı'nda katıldı. Beşiktaş'taki bir otelde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Bölgesindeki Kızılay ve Kızılhaç Ulusal İşbirliği Ağı Kuruluş Toplantısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve Kızılay ve Kızılhaç yöneticileri olmak üzere İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ile çok sayıda temsilci katıldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda bir konuşma yaptı. Erdoğan, "Türkiye olarak 2016 yılından bu yana dünyanın BM'den sonra en büyük beynelmilel örgütü olan İslam İşbirliği Teşkilatı'nın dönem başkanlığını yürütüyoruz. Geride bıraktığımız yıllarda sancılı günler geçirdik. İnsan hayatını etkileyen pek çok kriz ile karşılaştık. Bu krizler bugün de varlığını sürdürüyor. İslam ülkelerinden mazlumların feryadı devam ediyor. Özellikle Yemen'de 14 milyon kişi açlığın pençesinde hayatta kalma mücadelesini veriyor. Maalesef İslam dünyası çoğu kendi topraklarında vuku bulan bu krizlerle etkili mücadele yürütememiştir. Komşumuz Suriye'de 1 milyon insanın hayatını kaybetmesine neden olan zulüm ülkemizin yoğun çabalarıyla biraz hafifletilebilmiştir" dedi.



"SURİYELİ SIĞINMACILARIN KENDİ EVLERİNE DÖNECEKLERİ GÜVENLİ BÖLGELER OLUŞTURMAYI HEDEFLİYORUZ"



Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonları ile terör örgütlerine karşı ağır darbeler indirildiğini belirten Erdoğan, "Bugün Suriye'de DEAŞ varlığı neredeyse kalmadı. Mevcut olanlarının da bu örgütü palazlandırmak için bırakıldığını iyi biliyoruz. Batılı devletle DEAŞ tehdidinin farkına ancak bu örgüt kendi topraklarında terör faaliyetine giriştiğinde varmışlardır. DEAŞ ile mücadele için bir başka terör örgütü silahlandırılmıştır. DEAŞ ile mücadele bahanesi altında silahlandırılan YPG/PYD DEAŞ'lı teröristlerin ellerini kollarını sallayarak gitmelerine izin vermiştir. Türkiye olarak çok yakında hem bilinçli şekilde bırakılan DEAŞ artıklarını hem de ülkemize karşı eğitilen DEAŞ'lıları temizleyeceğiz. Güvenliğini sağladığımız diğer bölgeler gibi Fırat'ın doğusunu da çok yakında huzura, emniyete ve istikrara kavuşturacağız. Bu amaçla Amerika ve Rusya başta olmak üzere sahada askeri varlığı olan güçlerle temaslarımızı sürdürüyoruz. Her iki tarafla da son derece olumlu istişareler gerçekleştirdik. Diplomatik çabalarımızı devam ettirirken aynı zamanda da bir sonraki adım için hazırlıklarımızı tamamladık. Bu süreçte amacımız, kendi milli güvenliğimizi özellikle güçlendirmenin yanında Suriye'nin toprak bütünlüğünü garantiye almaktır. Ülkemizdeki 4 milyon Suriyeli sığınmacının kendi evlerine dönecekleri güvenli bölgeler oluşturmayı hedefliyoruz. Oluşturacağımız güvenli bölge ile ülkesine dönen Suriyeli sayısının milyonları geçeceğine inanıyorum" diye konuştu.



"DEAŞ İLE MÜCADELE EDİYOR DİYE ELİ KANLI ÇETEYE BİNLERCE TIR SİLAH GÖNDERİLMİŞTİR"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "DEAŞ ortaya çıkışında belli güçlerin bölgedeki emellerine hizmet eden bir piyon olduğu ortaya çıkmıştı. Sivilleri katletmişti. Aynı dönemde terör örgütü Türkiye'yi hedef alarak birçok kanlı eyleme imza atmıştı. Batılı devletler, bu örgüt kendi topraklarında terör faaliyetine giriştiğinde farkına varmıştır. Sırf DEAŞ'la mücadele ediyor diye çocukları silahlandıran, camileri, okulları yıkan kanlı çeteye binlerce TIR silah gönderilmiştir. Türkiye sadece terör örgütlerinin kökünün kurutulması için değil, aynı zamanda çatışmaların sebep olduğu insani krizlerin etkilerinin hafifletilmesi için de büyük gayret sarf ediyor " dedi.



"4 MİLYONU SURİYELİ OLMAK ÜZERE BÜTÜN MÜLTECİLERE BM HESAPLARINA GÖRE 35 MİLYAR DOLAR KAYNAK AKTARDIK"



Türkiye'nin milli gelire oranla dünyanın en fazla yardım yapan ülkesi olduğunu belirten Erdoğan, "Şimdiye kadar yaklaşık 4 milyonu Suriyeli olmak üzere bütün mültecilere BM hesaplarına göre 35 milyar dolar kaynak aktardık. Avrupa Birliği sözünü yerine getirmedi. Birleşmiş Milletler ise sembolik rakamlarla katkıda bulundu. Bunlar rakamlar bizim bütçemize girmiyor. Tamamen konteyner ve çadır kentlere gönderiliyor ve oralarda harcanıyor. Açık ve net söylüyorum, bugün dünyamızda yaşanan birçok sorunun temelinde maddi imkan kıtlığı değil, merhamet ve empati eksikliği vardır. Bölgemizde yaşanan çatışmalar, biziler kadar sizleri de etkiliyor. İnsanlar dara düşünce gözler ilk Kızılay ve Kızıl Haç'ın bayrağını arıyor. Uzmanlaşmış kurumsal yapılarıyla kriz anlarında kıtlık, açlık ve felaket dönemlerinde çok önemli görevler yapıyor. Görevlerinizi yaparken ne tür sıkıntılar yaşadığınız yeteri kadar bilinmiyor. Bir çuval unu, bir kutu bebek mamasını muhtaçlara götürebilmek için ne tür engellerle karşılaştığınız anlaşılamıyor. Kişi profesyonel olsa da bu işi meslek olarak da yapsa bu gönüllülük faaliyetidir. Sorumluluk duygusu olmadan bu iş yapılmaz, onca risk göze alınmaz. Kendilerine iyilik erleri, gönül neferleri olarak bakıyorum. Sizler fedakarlığın sembolüsünüz" ifadelerini kullandı.



Görüntü dökümü



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-Toplantının yapıldığı salondan detaylar



-Katılımcılardan genel ve detaylar



-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salona girişi



-Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdim edilmesi



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3 - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SAKARYA PROGRAMINI İPTAL ETTİ



İstanbul DHA- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da katılacağı programı iptal etti.



Erdoğan resmi programına göre saat 14.00'da Sakarya'da "Yeni Toyota Corolla Hattan Çıkış Töreni" ne katılacaktı. Ancak Erdoğan, İstanbul'da katıldığı İslam İşbirliği Teşkilatı Bölgesindeki Kızılay ve Kızılhaç Ulusal Dernekleri İşbirliği Ağı Kuruluş Toplantısı'nın ardından Sakarya'ya gitmedi. Programını iptal eden Erdoğan, Kısıklı'daki konutuna geçti.



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4- FATİH'TE 2 KİŞİ EVDE ÖLÜ BULUNDU (1)



Haber-Kamera: Murat SOLAK-Melih OKUMUŞ/İSTANBUL,



Fatih'te bir dairede 2 kişi ölü bulundu.



Fatih Molla Gürani Mahallesi Saray Hamam Sokakta bulunan 2 katlı binanın 2. katında biri kadın 2 kişinin cesedi bulundu. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri saat 11.30 içeri girdi. Ekipler evde Özbekistan Uyruklu Zubayda Azizova (43) ile Halim Güler'in (54) cesetleriyle karşılaştı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Azizova ve Güler'in şofbenden sızan gazdan zehirlendiği tahmin ediliyor.



Görüntü dökümü:



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-Olay yeri



-İtfaiye ekipleri



-Levyenin görüntüsü



-Vatandaşlarla röp.



-Polis ekipleri



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5- AHMET AZİZ NESİN HAKKINDAKİ YAKALAMA KARARI KALDIRILDI



Haber: Özden ATİK/ İstanbul DHA



Özgür Gündem Gazetesi ile dayanışmak için başlatılan "Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği" kampanyasına katılarak gazetenin bir günlük yayın yönetmenliği görevini üstlendikleri gerekçesiyle Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı (TİHV) Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, gazeteci Erol Önderoğlu ile birlikte yargılanan gazeteci- yazar Ahmet Aziz Nesin hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı.



İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Şebnem Korur Fincancı ve Erol Önderoğlu katıldı. Mahkeme Başkanı Ali Günay, duruşma başlarken "Erol Önderoğlu sen misin?" şeklinde sorunca sanık Önderoğlu, "Ben sizlere siz olarak hitap ediyorum. Bana da siz olarak hitap edilmesini talep ediyorum" dedi. Mahkeme Başkanı Günay da "Bizim genel hitap şeklimiz böyle" diye yanıt verdi.



AHMET AZİZ NESİN İFADESİNİ FRANSA'DA VERDİ



Mahkeme Başkanı Ali Günay, sanık Ahmet Aziz Nesin'in Fransa'dan ifadesinin alınarak mahkemeye gönderildiğini belirtti. Sanık Ahmet Aziz Nesin'in ifadesinde, "Bu suçlamaları kabul etmiyorum ve size söyleyecek hiçbir şeyim yok. Çünkü bu dava, Fransız hukuki yetkililerini ilgilendirmemektedir. 11 gün İstanbul'da hapis yatmama rağmen herhangi bir cezam olmadığını, özellikle 2016 yılındaki yargılama esnasında Türk hukuki yetkililerine anlattım. Bu konuyla ilgili size beyan edeceğim başka bir şey yoktur" dediği belirtildi.



YAKALAMA KARARI KALDIRILDI



Mahkeme heyeti, sanık Ahmet Aziz Nesin'in ifadesinin alınmış olması nedeniyle hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasına hükmetti. Heyet, mütalaanın hazırlanması için dosyanın savcılığa gönderilmesine karar verdi. Duruşma ertelendi.



14,5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR



İddianamede, sanıklar Şebnem Korur Fincancı, Erol Önderoğlu ve Ahmet Aziz Nesin'in "Suç işlemeye alenen tahrik etme", "Suçu ve suçluyu övmek" ve "Örgüt propagandası yapmak" suçlarından 2 yıldan 14,5 yıla kadar ayrı ayrı hapisleri talep ediliyor.



Görüntü Dökümü:



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-Adliye koridorunda destek için gelenler



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6- HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE BOĞAZ'DAKİ SİS



Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHA



İstanbul Boğazı çevresinde sis etkili oldu.



İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis, sabaha doğru etkisini artırdı. Özellikle boğaz çevresinde etkisini artıran sis nedeniyle Kız Kulesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü sis içinde kaldı. Boğaz çevresinde etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü. Havadan görüntüler sisin büyüleyici manzarasını ortaya koydu.



Görüntü Dökümü:



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-HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE BOĞAZ'DAKİ SİS



-15 Temmuz Şehitler Köprüsünden görüntü



-Sisten görünmeyen Fatih Sultan Mehmet Köprüsü



-Kız Kulesi'nden görüntü



-Genel ve detaylar

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