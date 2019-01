Dha İstanbul Bülteni - 3

Haber-Kamera: Harun UYANIK - İstanbul DHA



Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Levent'teki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önüne geldi. Callamard ve beraberindekiler başkonsolosluk önünde bir süre inceleme yaptı. Agnes Callamard basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Callamard, "Suudi yönetiminden, burada ve Suudi Arabistan'da görüşmek için bir talepte bulunduk. Bu talebin cevap bulması için onlardan izin bekliyoruz. Bunun içinde biraz daha zamana ihtiyacımız var" dedi. Bir gazetecinin "İçeri mi gireceksiniz" sorusu üzerine Agnes Callamard, "Hayır, etrafa bir bakınmaya geldik, yetkililerle saygılıyız ve iletişim halindeyiz" diye konuştu. Agnes Callamard, "Raporu ne zaman sunacaksınız?" sorusuna da "Raporumu Haziran döneminde İnsan Hakları Konseyi'ne, kamuoyuna açık şekilde sunacağım" şeklinde yanıt verdi.



Agnes Callamard'in gün içinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile görüşmesi bekleniyor.



2-TUZLA'DAKİ TERSANEDE ÇIKAN YANGINDA HAYATINI KAYBEDEN 2 İŞÇİNİN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI



Haber-Kamera: Murat SOLAK-Melih OKUMUŞ/ İSTANBUL DHA



Tuzla'da gemi yangınında hayatını kaybeden Muhammet Ali Yılmaz ile Mehmet Tütüncü'nün cenazeleri yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.



Tuzla Tersanesinde bakımı yapılan Hong Kong bandıralı akaryakıt gemisinde kazan dairesinde yapılan çalışma sırasında yangın çıkmıştı. Yangında gemide çalışan Muhammet Ali Yılmaz ve Mehmet Tütüncü hayatını kaybederken, 1'i ağır olmak üzere 11 kişi de yaralanmıştı. Muhammet Ali Yılmaz (27) ve Mehmet Tütüncü(54)'nün cenazeleri yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alındı. 2 senelik evli olan Muhammet Ali Yılmaz'ın cenazesi bugün Gebze Dil İskelesi Mahallesi Merkez Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından defnedileceği öğrenilirken, Mehmet Tütüncü'nün cenazesi ise yarın Okmeydanı Konak Camii'nde öğle namazının ardından Hasdal mezarlığına defnedilecek.



"İYİ BİR USTAYDI"



Mehmet Tütüncü'nün abisi Ali Tütüncü, "Biz haberlerden duyduk. İki gemi arasında yakıt nakli yapılırken patlama olmuş. Yangın çıkmış. Öldüğünü saat 19.00'a doğru öğrendik. Olay 14: 30'da olmuş herhalde. Öyle haberimiz oldu. Hayat dolu bir insandı. Ölüm gelince dinlemiyor. Neşeli, herkesle iyi diyaloğu olan toplum adamıydı yani. Evliydi. Aynı zamanda 3 çocuğu var. Bu aslında cami altı tersanesinden emekli olmuştu. Sonradan özel bir şirkete girdi. Oradan tersane işlerinde gemi işlerini de yapıyordu. Kendisi iyi bir ustaydı. Normal kaynakçı gibi çalışıyordu. Hem neşeli hem sevinçli her türlü işine koşan bir insandı. İşinin ehliydi. Allah rahmet eylesin, başka diyecek bir şey yok" dedi.



"BU BİR İŞ CİNAYETİDİR"



Muhammet Ali Yılmaz'ın amcası Ensar Sarıçayır, "Haber aldığımızda saat 14.00 civarıydı. İş yerinde patlama olduğunu söylediler. Olay yerinde babası müdahale ediyor. Babası da aynı iş yerinde çalışıyor. Hastaneye gittik. Duyunca da üzüldük. Allah rahmet eylesin. 27 yaşındaydı. Bu bir iş cinayetidir. Oradaki sorunu yıllardır çözemiyorlar. Çözülmediği gibi de tedbir de almıyorlar. Büyük ihmal var çünkü gaz var orada. Çalışanlar, kesimciler çalıştıktan sonra patlama olmuş. Gazın içinde kesimciler spiral taşla kesim yapıyorlar. Oksijen ile kesim yapıyorlar. Bunun bir önlemi olması lazım. Buna bir tedbir almaları lazım. Cinayetleri önlemeleri lazım. Yıllardır iş cinayetlerini çözemiyorlar. 2 yıllık evliydi. Hepimizin başı sağ olsun. Yüreğimiz yandı. Herkesin evine ateş düşecek" şeklinde konuştu.



3- ZABITA MEMURUNU DARP EDEN ZABITA MÜDÜRÜNÜN DAVASI



Haber: Yüksel KOÇ/ İstanbul DHA



Kartal'da zabıta memuru Kenan Fidan'ı darp ettiği gerekçesi ile hakkında 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali'nin yargılanmasına başlandı.



Olaydan sonra Zabıta Daire Başkanlığı'ndaki görevinden alınan Tayfun Karali, duruşmada yapılan kimlik tespiti sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliği'nde avukat olarak görev yaptığını, aylık gelirinin de 6 bin TL olduğunu söyledi.



Sorgusunda şikayetçi Kenan Fidan'ın hem zabıta memuru hem de belediyenin personeli olmadığını savunan Tayfun Karali, tokat attığını kabul ederek yaşanan olay nedeniyle kusurlu olduğunu söyledi.



Geçtiğimiz yıl Kartal'da zabıta memuru Kenan Fidan'ı darp ettiği gerekçesi ile görevden uzaklaştırılan İBB Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali'nin yargılanmasına başlandı. İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuksuz yargılanan sanık Tayfun Karali ve avukatları katılırken müşteki Kenan Fidan duruşmaya gelmedi.



'BU BENİM YAPTIĞIM YANLIŞI ANLATMAZ AMA'



Tutuksuz yargılanan Tayfun Karali, kimlik tespiti sırasında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliği'nde avukat olarak görev yaptığını, aylık gelirinin de 6 bin TL olduğunu söyledi.



Olay tarihinde belediyede Zabıta Daire Başkanı olarak görev yaptığını, şikayetçinin zabıta memuru olmadığını söyleyen Tayfun Karali, "Bu benim yaptığım yanlışı anlatmaz ama" dedi.



Önlerinde belediyeye ait bir araçla seyir eden şikayetçinin emniyet şeridini ihlal ettiğini, yolda araçları sıkıştırdığını, bu nedenle ölümcül bir kaza tehlikesi atlattıklarını söyleyen Karali, "Aynı anda otoparka girdik. İnsanları öldürmeye teşebbüs ediyorsun, neden insanların hayatını tehlikeye atıyorsun dedim. İnsani bir refleksle şiddetli bir tepki gösterdim. Kusurlu olduğumu kabul ediyorum" dedi.



'TOKAT ATTIM'



Bunun üzerine hakim, "İnsani bir refleksle neyi kast ediyorsun" dedi. Karali de, "Tokat attım" dedi.



Ardından toplantıya yetişmek için olay yerinden ayrıldığını, şikayetçinin de olay yerinden ayrıldığını söyleyen Karali, "Ancak olaydan 6-7 dakika sonra bayılmış. Ardından ambulans çağrılmış. Basına da bu şekilde yansıtıldı. Kendisi zabıta memuru olmadığı halde memur elbisesi giydirilip organizasyon yapılıyor. Davanın hukuki zemini bu değil" iddiasında bulundu.



Tayfun Karali'nin Avukat Ahmet Baydarman, "Basına yansıyan görüntülerde şikayetçinin zabıta kıyafeti giydiği görülmektedir. Müvekkilimizin şikayetçi ile karşılaşma anı ile basına yansıyan görüntülerdeki baygınlık geçirme saati arasında 6.5 dakika gibi bir zaman farkı bulunmaktadır" dedi. Tayfun Karali'nin diğer Avukatı Ozan Mert de, "Ya şahsi ya da belli gurupların çıkarına bu olay çarpıtıldı ve basına servis edildi" iddiasında bulundu. Duruşma, eksiklerin giderilmesi için ertelendi.



İDDİANAMEDEN



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali'nin 21 Aralık 2017 tarihinde Kartal'da yolun kenarında tartıştığı Kenan Fidan'ı darp ettiği belirtiliyor.



İddianamede Karali için, "Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullanmak sureti ile kasten yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.



4-EGE VE AKDENİZ'DE FIRTINA BEKLENİYOR



İstanbul DHA



Meteoroloji, Ege ve Akdeniz'de fırtına beklendiğini açıkladı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Ege Denizi'nde rüzgarın bugün akşam saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (60-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Akdeniz'de rüzgarın Çarşamba günü sabah saatleri ile akşam saatleri arasında doğu ve güneydoğu yönlerden, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (60-75 km/sa) fırtına, Doğu Akdeniz'in doğusunda zaman zaman 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın Çarşamba günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor" denildi.



5-BAŞAKŞEHİR'DE SU SAATİ HIRSIZLARI KAMERADA



İstanbul DHA



Başakşehir'de bir binadan su saati çalan 2 şüpheliden biri yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.



Kayabaşı Mahallesinde bulunan bir apartmana gelen iki şüpheli binadan 10 tane su saatini sökerek, çaldı. Şüphelilerin yakalanması için harekete geçen polis, O.A. isimli şüpheliyi geçtiğimiz Cuma günü Fenertepe Mahallesi Fenertepe Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına aldı. O.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmalar devam ediyor.



Öte yandan iki şüphelinin su saatlerini çalması binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde binaya giren iki kişi su saatlerini bir çuvala dolduruyor.



6-ŞEHİR TİYATROLARININ YENİ OYUNU 'CAN YELEĞİ'NİN GALASI YAPILDI



Müge YARIMBATMAN/İstanbul



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'nın yeni oyunu Can Yeleği'nin galası Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gerçekleştirildi.



Galaya Ak Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır, İBB Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran, Şehir Tiyatroları Müdürü Necip Sedat Çakır, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, İBB Kültürel Etkinlikler Müdürü Murat Arslan, İBB Turizm Müdürü Halil İbrahim Şan, Muhsin Ertuğrul'un eşi Handan Ertuğrul, Sina Baydur, eleştirmen Hayati Asılyazıcı, sanatçılar Engin Uludağ ve Füsun Önal'ın da aralarında bulunduğu birçok sanatçı ile seyirciler katıldı.



IRK DEĞİL, İNSANLIK MESELESİ



Gönül Kıvılcım'ın yazdığı ve Nihat Alpteki'nin yönettiği oyunda Elçin Atamgüç, tek kişilik performansıyla seyirci karşısına çıktı.



Göç ve mülteci meselesini sahneye taşıyan oyunda bir anne, yaşadıklarını ırk değil, insanlık üzerinden izleyiciye anlatıyor. Hayatlarına kendi akışında gündelik beklenti ve hayallerle devam ederken savaş yüzünden, yeni bir hayat için yola düşenlerin ve yıllarca yolculuk yapmak zorunda kalanların hikayesini ele alan Can Yeleği oyununda, mülteci bir anne yaşamaya mecbur kaldığı düzenin içinde, yeterince tanımadığı bir coğrafyada, savaşın bıçak gibi kestiği eski hayatına tutunup yeni olanla baş etmeye çabalıyor.



"HEPİMİZ AYNI DÜNYADA YAŞIYORKEN, NASIL OLUYOR DA ÖTEKİNE DÖNÜŞÜYORUZ"



Can Yeleği oyununun yönetmenliğini üstlenen Nihat Alpteki, oyunu "Oyunumuz dünyanın her yerinde yüzyıllardır yaşanan ve günümüzde her anına tanık olduğumuz, ne yazık ki hemen unuttuğumuz hatta kanıksadığımız göç sorununu bir annenin yolculuğuna ortak ederek anlatıyor" sözleriyle anlattı.



Dramaturjisini Dilek Tekintal'ın, müziğini Barış Manisa'nın, sahne ve kostüm tasarımını Aysel Doğan'ın, ışık tasarımını Mustafa Türkoğlu'nun, efekt tasarımını Metin Küçükyılmaz'ın, video tasarımını Mustafa Küçücük'ün yaptığı ve fotoğraflarını Ahmet Çelikbaş'ın çektiği oyun, 70 dakika süren tek perdelik gösterimiyle 13 Şubat-2 Mart tarihleri arasında İBB Şehir Tiyatrolarında tiyatro severlerle buluşmayı beliyor.



