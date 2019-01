Dha İstanbul Bülteni - 3

3 1- ARDA TURAN ADLİYEDEN AYRILIRKEN KONUŞTUHaber-Kamera: Hayati ARIGAN - İstanbul DHAFutbolcu Arda Turan ile Şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan kavgaya ilişkin davanın ilk duruşması sona erdi.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3



1- ARDA TURAN ADLİYEDEN AYRILIRKEN KONUŞTU



Haber-Kamera: Hayati ARIGAN - İstanbul DHA



Futbolcu Arda Turan ile Şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan kavgaya ilişkin davanın ilk duruşması sona erdi. 19 Haziran'a ertelenen dava sonrası adliyeden ayrılan Arda Turan, "Konu zaten yargıda, çok fazla söylecek şey yok" dedi.



Görüntü Dökümü;:



-----------



-Arda Turan'ın çıkışı



-Açıklaması



30.01.2019 - Haber Kodu : 190130066



===================================



2- İMAMOĞLU: (KANAL İSTANBUL) BU ŞEHRİN BÖYLE BİR TRAVMAYA İHTİYACI YOK



"Millet bahçeleri diye bir kavram gerçekleştirdiler. Olsun, başımın üstünde yeri var. Yeter ki bu kente yeşil alan yapılsın"



Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ-İSTANBUL DHA



CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, İkitelli Sanayi Sitesi Yöneticileri ile yaptığı toplantıda Kanal İstanbul Projesi hakkında konuştu. İmamoğlu, "Bu şehrin böyle bir alaboraya böyle bir tramvaya ihtiyacı vallahi de billahi de yok. Konuşalım teknik detaylarını ama zamanı ve doğru değil" dedi.



Seçim çalışmalarına Başakşehir'de devam eden CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, esnaf ziyaretinin ardından sanayi sitesi yöneticileri ile kahvaltıda bir araya geldi. Burada sanayicilerin sorunlarını dileyen İmamoğlu, " 'Ben seçildim bana oy verenlerle şehri yönetirim' diyenlerin dışında, seçildiğim gün sadece bize oy verenlerin değil oy vermeyenlerle birlikte şehri yönetime ortağı olacağı bir günü vaat ediyorum. Partizanlığı yok eden herkesi kucaklayacak bir başkan olmayı vaat ediyorum" dedi.



"BU ŞEHRİN BÖYLE BİR ALABORAYA, TRAVMAYA İHTİYACI YOK"



Programın devamında bir sanayicinin, "Kanal İstanbul Projesi hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna İmamoğlu, "Bu şehrin böyle bir önceliği yok. Bu kavrama muhtaç olma gibi bir kavram yok. Bakın ben İstanbul araştırmaları yapıyorum. Bu şehirde 40 bine yakın binanın deprem riski var, mülteci sorunu var. Bu kentin keyfi olsa inanın, Kanal İstanbul'u konuşuyor olsak derim ki oturalım tartışalım. İnanın ben bu konunun tartışacak, tek bir dakikasını bile boş buluyorum. Bunu otursunlar hep birlikte analiz edelim. Bu konunun bilimsel tarafını da konuşurum onu da söyleyeyim. 3 buçuk 4 milyar metreküp hafriyatın olduğu, bu hafriyatla birlikte hafriyatın nereye gideceği belli olmayan projeciler sonuç üretiyorlar. Diyorlar ki 'Marmara'nın içine Küçükçekmece'nin ağzına ve Avcılar'ın önüne Büyükçekmece gölünün ağzına 3 tane ada yapalım.' Projede bunlar var. Neresi bu adalar, deprem hattı kuşağının tam üstüne. Bu şehrin böyle bir alaboraya böyle bir travmaya ihtiyacı vallahi de billahi de yok. Konuşalım teknik detaylarına ama zamanı ve doğru değil. Bir ülke yanlış yatırımı yanlış zamanda yaparsa büyük sıkıntılar yaşar. Bugün olduğu gibi. Doğan cari açıkların belki de birçoğu yanlış yatırımların, yanlış zamanda yapılmasından kaynaklı. Şehirler açısından da birçok sorun doğuyor. Bakın bu şehrin her yıl en az 50 - 55 kilometre metro üretmesi lazım. Bunun 3'te 1'ini başaramadılar. Konu bu, bunu çözelim" diye konuştu.



"YETER Kİ YEŞİL ALANLAR YAPILSIN"



İmamoğlu, "Millet bahçeleri diye bir kavram gerçekleştirdiler. Olsun, başımın üstünde yeri var. Yeter ki bu kente yeşil alan yapılsın. Hızlı hızlı yaptılar sağ olsunlar, 3- 5 tanede açılış yaptılar. Açtıklarının tamamı kadar ben tek başıma Beylikdüzü Yaşam Vadisi'ne park yaptım. Gelsin, görsünler. Niyet etmeniz önemli. Evet yeşil alanlar önceliktir. Bağcılar'da kişi başına düşen yeşil alan 0,5, Esenler'de 0,6, Güngören'de 0.7. Dünya'ya bunu anlarsanız gülerler" diye konuştu.



Görüntü dökümü



--------------------------



-Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları



-Detaylar



30.01.2019 - Haber Kodu : 190130070



======================



3- İMAMOĞLU'NDAN HAZİNEDAR'A YANIT: O BENİM ARKADAŞIMDIR KONUŞURUZ, DÜZELTİRİZ



Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ, İSTANBUL DHA



CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın eleştirilerine yanıt verdi. İmamoğlu, "Murat Hazinedar benim arkadaşımdır. Biz çok defa telefonda konuştuk. Birebir görüşme talebini de geçtiğimiz hafta iletti. Biraraya geliriz. 5-6 gün gecikme ile randevu vermeme gibi durum söz konusu olamaz. O benim arkadaşımdır. Konuşuruz, düzeltiriz. Ben haksızlığa uğradığını defalarca televizyonlarda konuştum" dedi.



"ÖZELLİKLE BURAYI GÖSTERMEK İSTEDİM"



Başakşehir'deki ziyaretlerini tamamlayan İmamoğlu, Esenyurt'a geçti. Burada basın mensuplarına açıklama yapan İmamoğlu, "Bu bölgede gerçekten bir imar faciası yaşanıyor. Ne yazık ki burada 0.6 oranında kişi başına yeşil alan düşüyor. Her yıl 60 bine yakın insan Esenyurt'a göç ediyor. Yapılaşmanın, imar anlayışının, emsal kavramının bir dili yok. Okulların mevcutları artık öğrenci alamıyor. Öğrenciler çevre ilçelere naklediliyor. 45-50 katlık yapılaşmalardan bahsediliyor. Tam arkamda beton tarlası var. Buradan 1 metrekare yeşil alan göremiyorsunuz. Özellikle burayı görmenizi istedim. Buranın sağlıklı bir nesil yetiştirme, sağlıklı bir toplum oluşturma şansı yok. Burada tamamen mutsuz olur. Burası değişmesi gereken simgesel bir yerdir. Bazıları buraya Beylikdüzü diyor, ama burası Esenyurt. Beton yakıştırması yapan siyasetçiler var. Tavsiye ediyorum gelip görsünler ve biraz ders çıkarsınlar. Artık bu süreci biz tersine çevireceğiz. Bu yapılaşma kültürünü ortadan kaldıracağız. İstanbul'un bir daha bu kötü örnekleri yaşamama adına sesleniyorum. Bu görüntüyü değiştirelim. Bu yapılaşmanın bizim kültür ve yaşam anlayışımızla bir alakası yok. Bu çok trajik bir durumdur. 15 yıllık bir yönetim anlayışının yarattığı bir durumdur. Bu durumda İstanbul için ne çok işimiz olduğunun göstergesidir." ifadelerini kullandı.



'BETON EKREM' ELEŞTİRİLERİNE YANIT



Ekrem İmamoğlu, "Bu fotoğraf 'Beton Ekrem' eleştirisine tam olarak yanıt mı oldu' sorusuna ise "Benim yaşadığım ilçe yeşil alanın en çok ilçelerden biri. Neredeyse 10 metreyi aşmış durumda. Biz yeşile yaptığımız hamle ile gurur duyuyoruz. Bu yakıştırmayı yapan siyasi arkadaşlar, İstanbul'un farkında olmayan gönül gözleri görmeyenler. Benimle alakası yok. Ama ben betonu onlara gösterdim. Beron nerede gelip görsünler. Burayı yöneten siyasi partinin mensubu onlar. Ama bu durum 31 mart seçimlerinden sonra değişir inşallah. İstanbul'un sıhhati için değişmeli. Şuanda hava kirliliği en yüksek noktadayız. Hemen karşıdaki Beylikdüzü de İstanbul en temiz ilçelerinden biri. E -5 Karayolu'nun kuzeyi hava kirliliğinin en yüksek olduğu yer, güneyi hava temizliğinin en düşük olduğu yer." şeklinde yanıt verdi.



MURAT HAZİNEDAR'A CEVAP VERDİ



Son olarak eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın kendisine yönelik, "Adaylığından sonra aramama rağmen randevu dahi vermemiştir. Bunu özellikle paylaşmak istedim" sözleri üzerine ise İmamoğlu, "Murat Hazinedar benim arkadaşımdır. Biz çok defa telefonda konuştuk. Bire bir görüşme talebini de geçtiğimiz hafta iletti. Biraraya geliriz. 5-6 gün gecikme ile randevu vermeme gibi durum söz konusu olamaz. O benim arkadaşımdır. Konuşuruz, düzeltiriz. Ben haksızlığa uğradığını defalarca televizyonlarda konuştum. Geçen hafta da ilettim. Geçen haftada naklen yayında dile getirdim. Hem kendisinin hem de Ataşehir Belediye başkanının dile getirmiş biriyim. Hiçbir yargı hakkında yoktur. Bunu defalarca dile getirmiş biriyim" diye yanıt verdi.



Görüntü dökümü



-----------------------------



-İmamoğlu'nun açıklamaları



-Detaylar



30.01.2019 - Haber Kodu : 190130103



=============================



4- MURAT HAZİNEDAR: GENEL BAŞKANIM ARKAMDA DURMAMIŞTIR



Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA/ İstanbul DHA



Beşiktaş eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar, "Genel başkanım ise hem kendi lafını hem de parti hukukunu çiğnetmeyi göze alarak arkamda durmamıştır" dedi.



Beşiktaş eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar, basın toplantısı düzenledi



Hazinedar, "Siyasi partiler millete hizmet etmek için kurulmuş organizasyonlardır. Ama CHP'de tam tersine ne kadar millete sırtınızı döner ve parti içine oynarsanız, o kadar irtifa kazanacağınız bir siyasi yapı ve anlayış bulunmaktadır. Benim yanımda tek bir MYK üyesi ya da parti meclisi üyesi olmadığı için aday belirleme sürecinde ismimi hatırlayan olmadı. Genel başkanım ise hem kendi lafını hem de parti hukukunu çiğnetmeyi göze alarak arkamda durmamıştır" dedi.



"BİR FAKSLIK İŞİ VAR"



"Buradan genel başkana, MYK üyelerine ve parti meclisi üyelerine soruyorum" diyen Hazinedar, "Battal Bey'i yeniden aday yaparken ya da Murat Hazinedar ismini hiçbir şekilde değerlendirmeye dahi almazken ölçüleriniz, parametreleriniz neydi? Halkın sevgisi teveccühü mü? Anketler ortada. Kumpaslarla görevden uzaklaştırıldığım tarihe kadar hem kendi ilçem Beşiktaş'ta, hem de İstanbul'da 39 ilçede yapılan anketlerde İstanbul'da birinci çıkan belediye başkanı ben oldum. Hatta CHP'nin bugün büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun o tarihlerde yaptırdığı İstanbul anketlerinde ben birinci çıkıyordum. Kendisine sorabilirsiniz. Buradan ona da seslenmek istiyorum; unutmasın ki büyükşehir belediye başkanı bile olsa İçişleri Bakanlığı nezrinde maalesef bir fakslık işi var. Bizim olduğumuz gibi. Bugün partisinin genel meclisinde haksızlığa uğramış bir arkadaşına söyleyecek bir sözü yoksa yarın Allah korusun kendisine yapılacak böyle bir haksızlıkta herhalde bu açıklamamı hatırlayacak ve vicdanı sızlayacaktır" şeklinde konuştu.



"KİMLİK SİYASETİ YAPILMAKTADIR"



Murat Hazinedar, "CHP'de maalesef üzülerek söylüyorum ama bu aynı zamanda malumun da ilanıdır, kimlik siyaseti yapılmaktadır. Maalesef Battal İlgezdi ile aramızdaki en önemli fark budur. İstanbul'da seçilmesi garanti olan neredeyse bütün ilçelerde bu yaklaşım egemen olmuş ve aday belirleme süreçlerinde tercih sebebi olmuştur. 2 Şubat 2019 tarihinde yeniden toplanacak olan parti meclisinde, arz ettiğim hususların değerlendirilerek, 4 Ocak 2018 tarihinden görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'a ve halkımıza bir cevap verilmesini bekliyorum. Çünkü ben ne oğluma, ne eşime, ne Beşiktaş'a ne de beni tanıyan Türkiye'ye, insanlara; Battal İlgezdi'yi aday yapıp beni yapmamakla verdiğiniz mesaj üzerinde vatandaş nezrinde yapıştırdığınız bu etikete bir cevap veremiyorum. Sadece parti hukuku ve ahlakı gereği değil insani ve vicdani ahlak gereği de bu cevapları sizlerden bekliyorum. Aksi takdirde partinin kurumsal kimliği ve geleceği tartışmalı hale gelecektir. Sorularıma anlaşılır, kabul edilebilir ve net cevaplar verilmediği takdirde tüm yasal haklarımı kullanacağım ve meşru her zeminde bana yapılan bu haksızlığı dile getireceğimi kamuoyuna saygıyla sunarım" diye konuştu.



"RANDEVU DAHİ VERMEMİŞTİR"



Ekrem İmamoğlu'nun, kendisiyle çok samimi olduğu her yerde söylediğinin hatırlatılması üzerine Hazinedar,



"Kendisinin Sayın Cumhurbaşkanı'ndan randevu almak için gösterdiği çabayı saygıyla karşıladım. Son derece doğru, yapıcı bir yaklaşımdı. Ama kendi partisinin mağdur edilmiş, üstelikte bütün detaylarını sayın genel başkan nasıl biliyorsa, kendisinin de biliyor. Adaylığından sonra aramama rağmen randevu dahi vermemiştir. Bunu özellikle paylaşmak istedim" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:



-------------------



Hazinedar'ın açıklamaları



Detaylar



30.01.2019 - Haber Kodu : 190130084



===============================



5-BAĞCILAR OTO CENTER'DA SİLAHLI KAVGA







Haber-Kamera: Murat SOLAK-Melih OKUMUŞ/İSTANBUL,



Bağcılar Oto Center Galericiler Sitesi'nde aralarında alacak verecek davası olduğu iddia edilen 2 kişi arasında çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.



Olay saat 11.30 sıralarında Bağcılar Oto Center Galericiler Sitesi D Blok'ta bulunan bir galerinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aralarında alacak verecek davası olduğu öne sürülen Hakan D. ve Uğur B. galeri dükkanı önünde karşılaşarak bir süre tartıştı. Tartışma sırasında Hakan D. yanındaki silahla Uğur B.'ye 2 el ateş etti. Uğur B. açılan ateş sonucu kanlar içerisinde yere yığıldı. Kurşunlardan biri Uğur B.'nin karnına isabet ederken diğeri cebinde bulunan cep telefonuna isabet etti. Oto Galericiler sitesinde alım satım işi yaptığı öğrenilen Hakan D. ise bir araçla olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Uğur B.' ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavisi devam eden Uğur B.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, olayın gerçekleştiği galeri dükkanının önüne şerit çekerek çevrede delil incelemesi yaptı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Hakan D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.



Görüntü dökümü:



------------------



-Olay yerinden görüntü



-Polis ekiplerinin delilleri incelemesi



-Kurşunun isabet ettiği telefondan görüntü



-Mermi kovanlarından görüntü



-Genel ve detaylar



30.01.2019 - Haber Kodu : 190130105



===========================



6- KADIKÖY'DE FIRINA GİREN ARAÇ KAMERADA



-FIRIN ÇALIŞANI ÖLÜMDEN KIL PAYI KURTULDU



Haber-Kamera: Murat KORKMAZ-İSTANBUL DHA



Kadıköy'de bir otomobil, içeride çalışanların olduğu sırada fırına daldı. Fırında çalışan bir kişinin şans eseri kurtulması çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



Pazartesi akşamı saat 21.30 sıralarında Emin Ali Paşa Caddesi'nde bir otomobil cadde üzerinde bulunan ve içeride çalışanların olduğu fırına girdi. Fırındaki bir kişi ise şans eseri aracın altında kalmaktan kurtuldu. Çalışan kazadan kıl payı kurtulurken, dükkanda maddi hasar oluştu. Kadın sürücünün ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.



Fırının sahibi Emrullah Güney, "Araç ters yönden gelmiş, Tümseğe çarpınca direksiyon hakimiyetini kaybederek bizim dükkana girmiş. Allahtan müşteri yokmuş o saate. Yaralı yok çok şükür. Maddi hasarımız var. İki üç gündür çalışamıyoruz dükkanda" dedi.



Öte yandan aracın fırına girmesi çevredeki güvenlik kamaraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde otomobil arkası dönük bir çalışanın yanından hızla geçerek fırına giriyor. Arkasını dönen çalışan korku ve panikle kendisini caddeye atıyor.



Görüntü Dökümü:



----------------



(GÜVENLİK KAMERASI)



-Aracın fırına girdiği anlar



(AKTÜEL)



-Fırının dışarıdan görüntüsü



-İçeriden görüntüler



-Dükkan sahibi ile röportaj



-Genel ve detaylar



30.01.2019 - Haber Kodu : 190130095



===================================



7- KADIKÖY'DE HEDİYELİK EŞYA DÜKKANLARINA UYUŞTURUCU OPERASYONU



Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL,



Kadıköy'de hediyelik eşya satışı yapılan işyerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından operasyon düzenledi. Polis ekipleri Moda ve Yeldeğirmeni Mahalleleri'ndeki bazı dükkanlarda hediyelik eşyaların yanında satışı yasak olan uyuşturucu ile uyarıcı madde kullanımını özendirici araç ve gereçlerin satışının yapıldığı bilgisi üzerine operasyon başlattı. Sabah saatlerinde dükkanlara baskın yapan ekipler, raflara dizili şekilde bulunan bu malzemelere el koydu. 1 kişi gözaltına alınırken 5 kişinin arandığı öğrenildi.



Görüntü dökümü:



-----------------



-Ekipleirin iş yerine girmesi



-Arama kararını göstermesi



-Uyuşturucu madde kullnamındaki malzemeler



-Ekl koymaları



-Depoda arama yapılması



-Genel ve detay görüntüler



30.01.2019 - Haber Kodu : 190130069

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Murat Hazinedar: Genel Başkanım Arkamda Durmamıştır

"Aylık Gelirim Bin TL" Diyen Berkay Şahin'den Arda Turan'a Gönderme: Ona Kinaye Yaptım

Erdoğan'a Hakaretten Yargılanan Metin Akpınar Hakkındaki Adli Kontrol Kararı Kaldırıldı

Avustralyalı Giyim ve Aksesuar Markası Forever New, Türkiye'den Ayrılıyor