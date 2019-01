Dha İstanbul Bülteni - 3

Avrasya Tüneli'nin geçiş ücretlerine gece yarısından itibaren geçerli olmak kaydıyla zam yapıldı.

1-AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞ ÜCRETLERİNE ZAM



Mehmet İlkay ÖZER - İstanbul DHA



Avrasya Tüneli'nin geçiş ücretlerine gece yarısından itibaren geçerli olmak kaydıyla zam yapıldı.



Yapılan açıklamada, "1 Şubat 2019 saat 00.00 itibarıyla geçerli olmak üzere Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 32,10 TL, minibüsler için ise 48,10 TL olarak belirlenmiştir" denildi.



Avrasya Tüneli'nden geçiş ücreti otomobiller için 23,30 TL, minibüsler için ise 34,90 TL'ydi.



2-ESENYURT'TA HAREKETLİ DAKİKALAR; MÜDAHALE EDEN POLİSE SALDIRDILAR



Ersan SAN/İSTANBUL Esenyurt'ta aile kavgası sokağa taştı. İhbar üzerine olay yerine giden polis, biber gazı kullanınca taraflar polise saldırdı.



Esenyurt Namık Kemal Mahallesi 15'nci sokakta dün akşam aile içi kavga çıktı. Mahalle sakinleri olayı polise bildirdi. Mahalleye gelen polis ekibi, kavgayı ayırmakta güçlük çekince takviye ekip istedi ve biber gazıyla kavga edenleri dağıtmayı denedi.



Ancak biber gazının sıkılmasının ardından kavga edenler polise yönelerek saldırdı. Sokak ortasındaki arbede kameraya yansıdı. Olay yerine takviye polislerin gelmesiyle arbede sona erdi. Olaylar sonrası 1'i kadın 3 kişi olay yerine gelen ambulansta müdahale edildi.



Olayla ilgili kimsenin gözaltına alınmadığı öğrenildi.



-Sokak ortasındaki kavga



-Yaşanan arbede



-Ambulanstaki müdahale



-Detaylar



3-LASTİĞİ PATLAYAN TIR BARİYERLERE ÇARPTI







Haber -Kamera: Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHA



Kuzey Marmara Otoyolu Kilyos sapağında sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, bariyerlere çarptı. Kazada şoför yara almadan kurtulurken, Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde bir şerit trafiğe kapandı.



Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikameti Kilyos Sapağında saat 11.00 sıralarında meydana gelen kazada iddiaya göre, Engin Bat'ın kullandığı TIR'ın tekeri patlayınca şoför direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yaklaşık 50 metre bariyerleri parçalayan TIR, güçlükle durdu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü kendi imkanları ile TIR'dan çıktı. Zarar gören bariyerler otoyol görevlileri tarafından kesildi. Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde bir şerit trafiğe kapandı. TIR'ın çekilmesi için çalışmalar devam ediyor.



-Kaza yapan TIR



-TIR sürücüsünden görüntü



-Bariyerlerden görüntü



-Olay yerindeki itfaiye ekibi



-Otoyol görevlilerinin bariyerleri kesmesi



-Yoldan görüntü



-Genel ve detaylar



4-YAŞLI ADAMI HAYATA DÖNDÜRDÜ



Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL,



Sultangazi'de kaldırımda kalp krizi geçiren kişiye aracıyla oradan geçen bir kadın müdahale etti. Yaşlı adamı kalp masajı ile hayata döndüren kadın, sağlık ekipleri geldikten sonra aracına binip olay yerinden uzaklaştı.



Sultangazi'ye bağlı Cebeci Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda eşiyle beraber pazar alışverişinden dönen 70 yaşındaki Yaşar Ağıl aniden rahatsızlanarak yere yığıldı. Bu sırada otomobiliyle seyir halinde bir kadın, durumu fark ederek yardıma koştu. Yaşlı adamın kalp krizi geçirdiğini fark eden kadın, suni teneffüs ve kalp masajı yaparak yaşlı adamı hayata döndürmeyi başardı. Kadın kalp masajı yaparken, çevredeki vatandaşlar ise sağlık ekiplerine haber verdi.



İLK YARDIM MÜDAHALESİ HAYATA DÖNDÜRDÜ



Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri Yaşar Ağıl'ı hemen özel bir hastaneye götürdü. Burada tedavi altına alınan yaşlı adamın yoğun bakımda tutulduğu öğrenildi. Hastane yetkilileri, yapılan ilk yardım müdahalesinin Yaşar Ağıl'ı hayata döndürdüğünü açıklarken, Ağıl'ın hayati tehlikesinin ise devam ettiği belirtildi.



"ÜÇ KERE GERİ DÖNDÜ"



Yaşlı adamı hayata döndüren ve ismini vermek istemeyen kadın, "Yolda gördüğümüz bir hasta vardı ve çevresinde her zamanki gibi bilinçsiz bir kalabalık vardı. Hastadan nabız alamadık, solunum yoktu. Ambulans gelene kadar suni teneffüs ve kalp masajı yaptım. 3 kere geri döndü. Böyle bir durumla ilk defa karşılaşıyorum. Genel olarak insanlarımızda ilk yardım müdahale bilgisi yok. Genel olarak kaos yaşıyoruz. Eğitim diyorum" dedi. Hızla otomobile binen hangi mesleği yaptığını da söylemedi.



YERDE YATIYORDU



Bir görgü tanığı ise, "Yerde yatıyordu. Yanında eşi vardı. Eşine sorduk daha kalp krizi ameliyatı olduğunu söyledi. Sağlıkçı bir hanımefendi geldi yardım etti. Ben maalesef ilk yardım bilmiyorum. Kesinlikle ilk yardım okullara müfredat olarak girmesi gerekiyor. Her insanın ilk yardımı bilmesi gerekiyor" diye konuştu.



-Kadının yaşlı adama kalp masajı yapması



-Çevrede toplanan kalabalık



-Sağlık ekipleri



-Ambulansa konması



-Kadın ile röp



-Görgü tanıkları ile röp



-Genel ve detaylar



5-PENDİK'TE HIRSIZLARA TURŞU BİDONLU MÜDAHALE KAMERADA



Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN-İSTANBUL DHA



Pendik'te sabaha karşı bir işyerinden malzeme çalan şüphelileri fark eden karşı binadan bir kişi balkonda bulunan turşu bidonlarını şüphelilerin üzerine attı. Karşı komşuya yakalanan şüpheliler hızla uzaklaşırken o anlar işyerinin kamerasına yansıdı.



Olay geçtiğimiz salı sabahı Çınardere Mahallesinde yaşandı. Sabah saatlerinde hırdavat dükkanına beyaz araçla gelen 3 kişi dükkanın kepengini kırarak içeriye girdi. İçeride bulunan malzemeleri araca yükleyen şüphelileri karşı binada oturan bir kişi fark etti. Balkona çıkan kişi eline geçirdiği turşu bidonunu şüphelilerin üzerine fırlattı. Karşı komşuyu fark eden şüpheliler buradan uzaklaştı.



Öte yandan olay dükkanın kameralarına yansıdı. Görüntülerde araçla gelen şüpheliler dükkanın kepengini kırarak içeriye giriyor. Şüpheliler içeride bulunan malzemeleri araca yüklerken, karşı binadan turşu bidonu atılıyor. Şüpheliler daha sonra buradan uzaklaşıyor.



-Şüphelilerin dükkan önüne gelmesi



-Kepengi kırmaları



-İçeriden malzemeleri almaları



-Araca yüklemeleri



-Karşı binadan atılan bidon



-Şüphelilerin araçla uzaklaşmaları



(AKTÜEL)



-Dükkandan görüntü



-Sokaktan detay



Türk Arap Medya Derneği Başkanı Kışlakçı:



" (BM heyeti ile görüşme) Bu işin ciddi takipçisi olduklarını ifade ediyorlar. Ellerinde de birçok delil ve belge olduğunu söylediler"



"4 ay da ciddi soru soran ve bu olayın ciddi takipçisi olduğunu söyleyen bir heyeti görmek bizi memnun etti."



Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ - İbrahim MAŞE, İSTANBUL,TÜRK Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler Özel Raportörü Agnes Callamard ile yapılan görüşmeyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Bu işin ciddi takipçisi olduklarını ifade ediyorlar. Ellerinde de birçok delil ve belge olduğunu söylediler" dedi.



Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard ve beraberindeki heyet, Türk Arap Medya Derneği'ne gelmişti. Burada yaklaşık 2 buçuk saat Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı ile görüşen Callamard ve beraberindeki heyet daha sona açıklama yapmadan dernekten ayrıldı. Dün akşam gerçekleşen görüşmeyle ilgili açıklama yapan Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, "İlk günden beri Türk medyasının ilgisinden dolayı gurur duyuyoruz. Dünya medyası hep canlı tutmaya çalıştı. Dün BM'den bir heyet geldi. Görüşme 2,5 saat sürdü. Bu görüşmede sorulan sorular bize şunu gösterdi. Çünkü olayın üzerinden 4 ay geçti . 4 ay da ciddi soru soran ve bu olayın ciddi takipçisi olduğunu söyleyen bir heyeti görmek bizi memnun etti. Heyetin sorduğu sorulardan şunu anladık. Bu işi ciddi takip ediyorlar. Biz bugüne kadar birçok taraf ile görüştük. En önemli taraflardan biri BM heyetiydi" dedi



" 'KABUL EDİYORLARSA CESEDİN YERİNİ SÖYLEMELERİ GEREKİYOR' DEDİK"



Kışlakçı, "Uzunca bir Cemal Kaşıkçı olayını konuştuktan sonra biz onlara şunu ifade ettik. Taleplerimizde de, cesedin nerede olduğundan halen haberimiz yok. Suudi tarafı bunu itiraf etti. Cemal Kaşıkçı'yı öldürdüklerini itiraf ettiler. 'Kabul ediyorlarsa cesedin yerini söylemeleri gerekiyor' dedik. 2'ncisi adalet istediğimizi söyledik. onlara halen cesedin ne olduğunu haberimiz yok. Cesedin bulunmasını talep ettik. Çünkü bir basın mensubu barbarca katledildi. Bu işin sorumlularının da bu işin takibini bırakmamaları gerektiğini söyledik. Onlar da bu işin takipçisini olduğunu belirttiler" şeklinde konuştu.



"SORUMLULAR YARGILANSIN"



"Suudi Arabistan ve batı medyasında çıkan bazı haberler bizi endişelendirdi" diyen Kışlakçı, "Haberlerde Suudi Arabistan'ın basını ve uluslararası bazı kuruluşları susturmak için maddi imkanlarını kullandıklarını ve bunun neticesinde de bu imkanlar dahilinde bazı ülke liderlerinin, Suudi Arabistan liderine sahip çıktığı iddialarıydı. Bu haberler, bizi çok üzmüştü. Bazı ülkelerin suskunluğu Muhammed Bin Selman'a verdikleri destek düşündürücüydü. Sorumuz şu, Cemal Kaşıkçı'nın cesedi nerede onu bilmek ve adalet istiyoruz. Sorumlular yargılansın. ya Suudi Arabistan'da yada Dünyanın farklı bir bölgesinde. Biz bu işin takipçisiyiz" ifadelerini kullandı.







"BİZ BU DAVANIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"



Turan Kışlakçı, "Batı demokrasisinde Cemal Kaçıkçı olayında öne çıkan olaylardan birisi, özellikle Suudi Arabistan rejimi Cemal Kaşıkçı'nın radikal İslam olarak göstermek için büyük bir çaba içinde. Bununla ilgili birçok batı medyasına açıklama yapıldı. Biz şundan eminiz. Cemal Kaşıkçı demokrat bir liberaldir. Kendisini de öyle tarif ederdi. Herkese açıktı ve herkesle de görüşürdü. Ne bir kabile, ne bir cemiyete bağlığıydı. Zaten yalnız kalmasının da nedeni de buydu. Biz onun dostları ve arkadaşları olarak, aynı zamanda derneğimizin de bir üyesi olarak ona sahip çıkacağız. Biz bu davanın peşini bırakmayacağız. Biz onun dostları olarak sahip çıkacağız. Halen bir umut var" dedi



"ELLERİNDE DE BİRÇOK DELİL VE BELGE OLDUĞUNU SÖYLEDİLER"



Kışlakçı bir gazetecinin sorduğu, "BM raportörü geçen ay yaptığı açıklamada Haziran ayında bu işin neticeleneceğini söylemişti. Ancak dün de Mayıs ayında neticeleneceğini söyledi. Bir gelişme mi oldu, neden tarih erkene çekildi?" sorusuna, "Bu işin ciddi takipçisi olduklarını ifade ediyorlar. Ellerinde de birçok delil ve belge olduğunu söylediler. Bunları bizle paylaşmadılar. Bu olayın büyüklüğünü gördükleri için, bu işi daha hızlı yapıyor olabilirler. Biz dünkü görüşmeden bunu anladık" şeklinde cevap verdi.



"Görüşmede ses kaydı gündeme geldi mi?" sorusuna ise Kışlakçı, "Bize sadece bilgi ulaştı fakat biz dinlemedik. Onların dinlediklerini ise söylemediler" ifadelerini kullandı.



-Turan Kışlakçı'dan ayrıntı



-Kışlakçı'nın konuşması



7-ANTALYA'DAKİ HORTUM İSTANBUL'DA HAL VE PAZARI VURDU



Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA/ İstanbul DHA AKDENİZ ve Ege'de yoğun yağışlarda tarım alanlarının zarar görmesi nedeniyle pazarda sebze fiyatları arttı.



İstanbul yaş meyve sebze halinde, biber fiyatları türüne göre 2 lira ile 14 lira, patlıcan fiyatları 8 lira ile 16 lira arasında, domates fiyatları 4 lira ile 15 lira, kabak fiyatları 6 ile 8 lira arasında değişiyor. Mevsim sebzeleri karnabahar 5-6 lira, pırasa, 2-3 lira, havuç 1-5 lira, 1.5-4 lira arasında satılıyor. Pazarda ise fiyatlar halin 1-2 lira üzerine çıkıyor.



"TÜRKİYE'NİN HEMEN HEMEN HER YERİ ÇOK YOĞUN BİR YAĞMUR ALDI"



Türkiye Halciler Federasyonu (TÜRKHAL) Başkanı Yüksel Tavşan, "Sebze ve meyve fiyatları arz talep dengesi olduğu için mevsimsel olarak hava şartlarıyla doğru orantılı gidiyor. Sadece Akdeniz çanağında değil, Türkiye'nin hemen hemen her yeri çok yoğun bir yağmur aldı. Bunun sonucunda geçen hafta sel hatta hortum yaşandı. Üretimle ilgili olumsuz etkileri oluyor. Dün akşam Finike bölgesindeydim, '45 gündür güneş alamıyoruz' diyorlar. Yalnızca sel ve yağmur değil bu da olumsuz etkiledi" dedi.



Yüksel Tavşan, fiyatların önümüzdeki günlerde nasıl olacağı konusunda ise "Önümüzdeki günlerde eğer hava şartları 15 gün kadar iyi gider, güneş açarsa düzelir diye düşünüyorum. Eğer düzelmezse yapacak bir şey yok" diye konuştu.



PAZARDA GRAMLA ALIŞVERİŞ



Pazarcılar ise olumsuz hava koşullarının fiyatlara yansıdığını söylüyor. Tüketicilerin daha az ürün aldığını belirten pazarcılar, artık yarım kilo alanların hatta gramla alışveriş yapanların olduğunu belirtti.



Tavşan'ın açıklamaları



Halden görüntüler



Pazardan görüntüler



Pazarcılarla röportaj



Tüketicilerle röportaj



Sebze fiyatları



Detaylar



8-TÜRKİYE'YE 2018'DE GELEN ZİYARETÇİ SAYISI 46 MİLYON 112 BİN 592 OLDU

RUS ZİYARETÇİ 2018'İN BİRİNCİSİ



RUS ZİYARETÇİ 2018'İN BİRİNCİSİ



Haber-Enver ALAS - İSTANBUL,DHA



Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre 2018 yılında Türkiye, 39 milyon 488 bin 401 yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Yurt dışında ikamet eden 6 milyon 624 bin 191 vatandaşın da dahil olduğu rakamlarla birlikte Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı 46 milyon 112 bin 592 oldu. Turizm sektöründe 2018 yılında 29 milyar 512 milyon 926 dolar gelir elde edildi.



Türkiye turizmde son yılların rekorlarını kırmaya ve yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Türkiye'ye gelen toplam ziyaretçi sayısı 46 milyon 112 bin 592 oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2018 Ocak-Aralık sınır giriş-çıkış istatistiklerine göre Türkiye, 39 milyon 488 bin 401 yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Yurt dışında ikamet eden 6 milyon 624 bin 191 vatandaşın da dahil olduğu rakamlarla birlikte Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı 46 milyon 112 bin 592 oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ise geçtiğimiz yıl yüzde 12,3 artışla 29 milyar 512 milyon 926 dolar turizm geliri elde edildi. 2018 yılında kişi başına ortalama harcama 647 dolar, yabancıların ortalama harcaması 617 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 801 dolar olarak gerçekleşti. Turizm gelirinin yüzde 81,8'i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 18,2'si ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.







RUS ZİYARETÇİLER BİRİNCİ



Bakanlığın Ocak-Aralık 2018 dönemi yıllık verilerine göre turizmde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 21,84 artış yaşandı.



En çok ziyaretçi, 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 26,49 artış ve 5 milyon 964 bin 613 ziyaretçi ile Rusya Federasyonu'ndan gelirken, yüzde 25,88 artış ve 4 milyon 512 bin 360 ziyaretçi ile Almanya ikinci, yüzde 28,82 artış ve 2 milyon 386 bin 855 ziyaretçi ile Bulgaristan üçüncü sırada yer aldı. Bulgaristan'ı sırasıyla İngiltere ve Gürcistan izledi.



ARALIK ARTIŞI 14,49



Türkiye'yi geçtiğimiz aralık ayında ziyaret eden yabancı sayısı ise yine bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,49 arttı ve 1 milyon 950 bin 705 yabancı ziyaretçi ağırlandı. Türkiye'ye Aralık 2018 döneminde en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Bulgaristan birinci, Almanya ikinci, Gürcistan üçüncü sırada yer aldı. Gürcistan'ı İran ve Rusya Federasyonu izledi.



-Arşiv



9-AYBÜKE, SİNÜZİTE BAĞLI KOMPLİKASYON NEDENİYLE KÖR OLUYORDU



Haber: Buse ÖZEL-Kamera: İSTANBUL,



Burun akıntısı ve yüksek ateş şikayeti bulunan 13 yaşındaki Aybüke Aygün'ün sağ gözünde sinüzite bağlı gelişen komplikasyon sonucu görme kaybı oluştu. Ailesi tarafından hemen hastaneye götürülen ve ameliyata alınan küçük kızın gözü, başarılı bir operasyonla yeniden görmeye başladı. Operasyonu gerçekleştiren Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasan Emre Koçak, sinüzit vakalarının yüzde 5'inde görülen ve periorbital apse adı verilen komplikasyonun tedavi edilmediğinde kalıcı görme kaybına yol açabileceğini söyledi.



Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Hasan Emre Koçak, küçük kızın kendilerine burun akıntısı, yüksek ateş ve gözünde kızarıklık şikayeti ile getirildiğini anlatarak, "Yaptığımız tetkiklerde göz küresi içinde, mikrop toplanması dediğimiz bir apse odağı olduğunu gördük. İlk geldiğinde görmesinde sorun yoktu ancak saatler içinde gözünün kapandığını ve görme kaybı başladığını fark ettik. Acilen operasyona aldık. Burun içerisinden girip, sinüs bölgesini tamamen temizledikten sonra göz içerisinde bulunan enfeksiyon odağını da temizledik. Bu sayede görmesinin ve enfeksiyonun düzelmesini sağladık. Dramatik bir düzelme oldu kendisinde. Tamamen kapalı olan gözü iki gün içinde düzeldi" dedi.



'TEDAVİDE GEÇ KALINIRSA GÖRME KAYBI VE BEYİN İLTİHABI YAŞANABİLİR'



Göz küresi içinde enfeksiyon gelişmesi durumunun nadir görüldüğünü belirten Dr. Koçak, sinüzit sonucunda gözde apsenin görülmesi sıklığının da yüzde 5 olduğunu belirtti. Dr. Koçak şunları söyledi:



"Üst solunum yolu enfeksiyonu sonucunda gelişen sinüzit ve onun sonucunda gelişen bir komplikasyon ile göz içinde periorbital apse dediğimiz bir apse oluşuyor. Bu gibi durumlarda öncelikle ilaç tedavisi veriyoruz ancak görme kaybı yaşanırsa ameliyat ile enfeksiyonu drene ediyoruz, yani boşaltıyoruz. Üst solunum yolu sonucunda, sinüzit görülme oranı yaklaşık yüzde 5 civarında. Sinüzit sonrasında da orbital komplikasyon dediğimiz göz küresi içinde oluşan enfeksiyonun da akut sinüzit olanlarda görülme oranı yüzde 5 civarında. Oldukça nadir görülen bir durum. Göz iltihabı yaşayanların hemen doktora başvurması gerekiyor. Tedavinin kesinlikle hastanelerde yapılması gerekiyor. Evde antibiyotik gibi ilaçlar alınarak, tedavi edilebilecek bir tür değil. Geç kalınırsa gözde görme kaybı kalıcı olabilir. Daha da ilerlerse beyin iltihabına neden olur."



BURNUNDA TIKANIKLIK YAŞANDI



Aybüke Aygün ise saatler içerisinde gözünde görme kaybı yaşadığını ve çok korktuğunu belirterek, şimdi kendisini iyi hissettiğini söyledi. 3 çocuk annesi Serap Aygün de "Burun akıntısı ve ateş vardı. Ancak burnu tıkalı olduğu için akamıyordu. Önce acil servise başvurduk. İlaç aldık, şikayetleri devam etti. Doktorumuz,'Daha fazla şişerse hemen müdahale etmemiz gerekir' demştş. Aynı gece sabaha karşı, eğitim ve araştırma hastanesi olduğu için buraya getirdik. Doktorlarımızın çabasıyla tamamen iyileşti. Doktorlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.



Aybüke Aygün'ün ameliyattan önceki hali



Aybüke Aygün ile Dr. Hasan Emre Koçak muayene detayları



Dr. Hasan Emre Koçak ile röp.



Aybüke Aygün ve anne Serap Aygün ile röp.

