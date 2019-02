Dha İstanbul Bülteni - 3

Atatürk Havalimanı'ndaki tüm ticari uçuşların 3 Mart'tan itibaren İstanbul Havalimanı'ndan yapılacağının açıklanmasının ardından Türk Hava Yolları (THY), bazı birimlerine ait bir kısım malzeme, teçhizat ve makina parçalarını taşımaya başladı. Atatürk Havalimanı'na sabah saatlerinde gelen 35 TIR ile taşınıyor. 1 Mart'tan itibaren başlayacak büyük taşınma öncesi THY, Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na yer işletme, kargo birimleri ile THY Teknik A.Ş.'ye ait malzeme, teçhizat ve makinadan oluşan parçaları taşımaya başladı. Atatürk Havalimanı apronuna gelen 35 TIR'la, taşınacak malzemeler özel konteynerlere konularak yerleştirildi. Bir lojistik firmasına ait TIR'lar yükleme işlemlerinin ardından İstanbul Havalimanı'na hareket etti.



ATATÜRK HAVALİMANI 3 MART'TA TİCARİ UÇUŞLARA KAPANACAK



Öte yandan İstanbul Havalimanı'na taşınma süreci 1 Mart 2019 saat 03.00'de başlayacak, 3 Mart 2019 saat 00: 00'da sona erecek.



Atatürk Havalimanı tarifeli ve tarifesiz iç ve dış hat ticari yolcu taşımacılığına yönelik seferler ise ise bu tarihten itibaren sonlandırılacak.



2- YUNANİSTAN'A KAÇAN ASKERLERİN YARGILANDIĞI DAVADA KARAR



YUNANİSTAN'A KAÇAN 8 SANIĞIN DOSYASI AYRILDI



3 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS, 3 SANIĞA MÜEBBET HAPİS



Haber: Özden ATİK/İSTANBUL,- FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığı'ndan helikopterlerle hareket ederek İstanbul çevresinde kalkışmaya katılan ve 8'i daha sonra Yunanistan'a kaçan subayların da aralarında bulunduğu 19 sanıklı davada karar çıktı. Mahkeme, 8 firari askerin dosyasını ayrılmasına hükmetti. Sanıklardan 3'ü ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, 3'ü müebbet hapis cezasına çarptırılırken, 3 sanık 7 yıl 6 aydan 15 yıl 10 aya kadar hapis cezasına çarptırıldı. 2 sanığın ise beraatine karar verildi.



İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde üç gün süren duruşmaya, tutuklu sanıklar Osman Gider, Talip Güler, Salih Kukukdaşoğlu, Halil Can Akbaş, Rıfat Çelik, Fatih Mandacı, Hüseyin Pehlivan, Mehmet Güngör getirildi. Duruşmada, Cumhurbaşkanlığı, TBMM avukatları da hazır bulundu. Mütalaaya karşı sanık ve avukatları savunmalarını yaptı.



FİRARİ 8 ASKERİN DOSYASI AYRILDI



Karar, mahkeme heyetince oy çokluğuyla verildi. Kararda, Yunanistan'a firar eden sanıklar Abdullah Yetik, Ahmet Güzel, Bilal Kurugül, Ferudun Çoban, Gençay Böyük, Mesut Fırat, Süleyman Özkaynakçı ve Uğur Uçan'ın yakalanamamış olmaları ve savunmalarının alınamamış olması gerekçesiyle dosyalarının ayrılmasına karar verdi.



3 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS



Sanıklar Fatih Mandacı, Talip Güler ve Salih Kukudaşoğlu ise "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldılar.



3 SANIĞA MÜEBBET HAPİS



Sanıklar Halil Can Akbaş, Rifat Çelik ve Mehmet Güngör "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezasına çarptırıldılar.



3 SANIK DEĞİŞİK CEZALAR ALDI



Heyet, sanık Mahmut Küçüközer, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. "Anayasayı ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna yardım etmek" suçundan Sanık Hüseyin Pehlivan 14 yıl 2 ay hapis, sanık Osman Gider ise 15 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.



2 SANIĞA DA BERAAT



Sanıklar Ferit Gök ve İsmail Yılmaz'ın beraatine karar verildi.



3- ABDİ İPEKÇİ MEZARI BAŞINDA ANILDI



Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Güven USTA/İSTANBUL



Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Başyazarıyken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Abdi İpekçi, ölümünün 40. yılında mezarı başında anıldı.



Abdi İpekçi'nin Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başındaki anmaya kızı Nükhet İpekçi İzet, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı, Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş, Basın Konseyi Genel Sekreteri Mustafa Eşmen, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Demirören Medya çalışanlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.







"FAİLİ MEÇHULLER ÇÖZÜLMEZSE GAZETECİLERE YÖNELİK SALDIRILAR DEVAM EDECEK"



Anma töreni Kur'an-ı Kerim okunması ile başladı ve ardından dualar edildi.



Nükhet İpekçi İzet, "Yıllar içinde sürekli çoğalan cinayetlerin ardından, mecburen başvurulan sloganlar, şarkılar, anıtlar, şiirler, çiçekler, sorularımızın cevaplarını oluşturacak heceleri sökmeye yetmedi. Susurluk döneminde birkaç cümle kurabilir oldum. 15 Temmuz'dan sonra farklı bir yol ayrımına girdik. Daha somut kelimeler, daha şeffaf cümleleri, daha açık adresler, işitmeye, görmeye ve söylemeye başladık. Şu 40 yıl içinde birbirlerine karşıt siyasi görüşteki çeşit çeşit topluluklar, yaşadıkları kayıpları, süre giden hukuksuzlukları vurgulamak için büyük salonlarda, geniş caddelerde bol bol buluştular. Ama Gladyo, PKK, kontrgerilla, Türkiye derin devleti, ABD derin devlet ve her ikisinin farklı yan örgütlerinin sahneledikleri oyunları tam anlamıyla tanıma, anlama alanı hep çok dardı. Duruşma salonlarına katılım ise hep azdı. 40 yıl önce de öyle idi. Şimdi de öyle. Son Hrant Dink davasındaki izleyicilerin azlığı çok şaşırtıcı. Demek ki toplumu sarsan, cinayetlerin takipçi kitlesi bu konuları duruşma salonlarında bilgi ile akılla izlemektense, yıldönümlerinde anıtlarda, konserlerde toplanıp izlemeyi daha elverişli buluyor" ifadelerini kullandı.







"40 YILLIK BİR HUKUKSUZLUĞU SORGULUYORUZ"



Nükhet İpekçi İzet, "Keşke geriye dönük davalar açılabilse, zaman aşımı tekniğinin engelleri aşılabilse ve tabi keşke takip edilebilecek dosyalar olabilse. Çünkü bildiğiniz gibi, kimilerimizin dosyası bile adliyede her nasılsa kaybedilip yok edildi. Kimilerimizin dava dosyası bir yana bir mezarı bile yok. Artık karanfiller de dayanamıyor. Gırtlağa takılı kalmış bir acının ve hukuksuzluğa olan isyanın yoğunluğu Umut Bahçeçi'nin elindeki karanfili bir nefeste, sapından koparıp havaya savuracak denli yüksek olabiliyor. İşte şimdi yine bir mezarın başında 40 yıllık bir hukuksuzluğu sorguluyoruz. Hakikat ihtiyacımızı dile getiriyoruz. O hakikaten resmen kayda geçirilmesini talep ediyoruz. İyice demlenmiş bir tarihten süzülenlere bakmaktayız. Adımlarımız geriye gittikçe bugünü daha iyi görüyoruz. Hasan Fehmi'ye kadar gidip bugüne kadar gelebiliriz. 40 yıl yada 110 yıl olduğumuz yerde saydığımızı görebiliriz." diye konuştu.







"HİÇ KİMSENİN ÖLÜMÜNÜ TEMENNİ ETMEMİŞTİ"



Abdi İpekçi'nin yaşamı boyunca sevgi içinde olduğunu belirten Nükhet İpekçi İzet, "Karşısındaki ile hemhal olabilen biriydi. Bu dünyaya insan olmaya gelmişti. Hiç kibirsizdi ama hasiyetliydi ve ülke hasiyeti için didinmişti. Hiç kimsenin ölümünü temenni etmemişti. Ne yazık ki onu hakiki haliyle tam kendiyle, samimiyeti ile tanımış olanlar artık teker teker hayattan ayrılıyorlar. Tanıklıkları hep eksik kalacak" dedi.



Anma programında konuşan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto ise, "Abdi Bey'in katledilişinin üzerinden 40 yıl geçti. Ama halen faili meçhul dosyalar tozlu raflarda duruyor. Biz Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak, o dosyaların biran önce meclise getirilmesini istiyoruz. Araştırma komisyonun kurulmasını, kurulmasa bile en azından konuşulmasını istiyoruz. Çünkü bu faili meçhuller önlenmezse, gazetecilere yönelik saldırılar devam edecek. Bu durumdan endişeliyiz" dedi.



4- ESENYURT'TA BİR KADIN EVİNDE ÖLÜ BULUNDU



Kadının boynunda morluklar ve ip bulunduğu belirtilirken polis, cinayet ihtimali üzerinde duruyor.



Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,



Esenyurt'ta bir kadın evinde ölü bulundu.



Olay Esenyurt Örnek Mahallesi 1358 Sokak'ta bulunan apartmanın giriş katında meydana geldi. Evli bir çocuk annesi Songül G. (38) 13 yaşındaki oğlu tarafından sırtı kanepeye yaslı şekilde yerde otururken hareketsiz bir şekilde buldu. Durum komşular tarafından polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Kadının eşi de olay yerine geldi. Eve giren sağlık ekipleri Songül G.'nin öldüğü belirledi. Kadının boynunda morluklar ve kısa bir ip bulunduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından kadının cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, cinayet ihtimali üzerinde duruyor.



5- BARIŞ MANÇO ÖLÜMÜNÜN 20. YILINDA EVİNDE ANILDI



Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,



Türk müzik tarihinin efsane isimlerinden Barış Manço, vefatının 20'inci yılında çeşitli etkinlikler ile anılıyor. Usta sanatçı, şimdi müze olarak kullanılan Moda'daki evinde dün bir anma etkinliği gerçekleştirildi.



Usta sanatçı Barış Manço'nun Kadıköy Moda'da bulunan ve müzeye çevrilen evi dün vefatının yıldönümü nedeniyle 23.59'a kadar ücretsiz ziyarete açıldı. Sanatçının hayranları da gecenin ilerleyen saatlerine kadar Manço'nun evini gezerek, ondan kalan hatıraları gördü. Mardin Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi öğrencileri de her yıl olduğu gibi müzeyi ziyaret etti. Barış Manço'nun Adam Olacak Çocuk programının piyanistliğini yapan Mine Mucur'un ve Doğukan Manço'nun katılımıyla gece boyunca Barış Manço'nun şarkıları söylendi.



BARIŞ'A GİDİYORUZ



Usta sanatçı Barış Manço'yu anma etkinliği her yıl olduğu gibi bu yıl da, 3 Şubat Pazar günü yapılacak. Barış Manço vapuru ile saat 10.30'da Kadıköy Beşiktaş İskelesi'nden hareket edilerek, saat 12.00'de Manço'nun Kanlıca'daki mezarlığı ziyaret edilecek.



