Dha İstanbul Bülteni - 3

1-SULTANGAZİ'DE ALT YAPI ÇALIŞMASI SIRASINDA 1 İŞÇİ TOPRAK ALTINDA KALDI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-Melih OKUMUŞ/İSTANBUL DHA

Sultangazi'de alt yapı çalışması sırasında 1 işçi toprak altında kaldı.

1-SULTANGAZİ'DE ALT YAPI ÇALIŞMASI SIRASINDA 1 İŞÇİ TOPRAK ALTINDA KALDI



Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-Melih OKUMUŞ/İSTANBUL DHA



Sultangazi'de alt yapı çalışması sırasında 1 işçi toprak altında kaldı. Mescid-i Selam tramvay durağı yakınında elektrik ekiplerinin çalışması sırasında açılan çukurda toprak kayması meydana geldi. Çalışma sırasında açılan çukurda meydana gelen toprak kayması sonucu bir işçi beline kadar gömüldü.



Olay öğle saatlerinde Malkoçoğlu Mahallesi Mescid-i Selam tramvay durağı yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre elektrik ekiplerinin çalışması sonucu açılan çukurda toprak kayması meydana geldi. O sırada çukur içinde çalışan Özdemir Eren isimli işçi toprak kayması sonucu beline kadar toprağa gömüldü. Diğer işçiler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda Eren, beline kadar gömüldüğü topraktan çıkarılıp ambulansla Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan işçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Görgü tanığı Yakup Özbey, "Adam belden aşağıya kadar toprağa gömülmüştü. Belim diye bağırıyordu. Belinde bir sıkıntı vardı" diye konuştu.



03.02.2019



2-YARALI BİR KİŞİYİ GETİRDİKLERİ ARAÇ İLE BİRLİKTE TIP MERKEZİ ÖNÜNE BIRAKIP KAÇTILAR

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,



Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,



Ataşehir'de silahlı saldırı sonucunda yaralanan bir kişiyi 2 şüpheli getirdikleri araçla birlikte özel tıp merkezi önüne bırakıp kaçtı. Edinilen bilgiye göre, Ferhatpaşa Mahallesi'nde özel bir tıp merkezinin önünde park halindeki bir araçta yaralı bir kişi olduğunu gören vatandaşlar durumu tıp merkezinde çalışanlara haber verdi. Tıp merkezinde ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Ali Akdoğan daha sonra Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri aracın bulunduğu noktada güvenlik önlemi aldı. Araçta ve çevresinde delil çalışması yapan polis ekipleri çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Akdoğan'ı tıp merkezinin önüne bırakıp yaya olarak kaçan 2 şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.



03.02.2019



3-BARIŞ MANÇO ÖLÜMÜNÜN 20. YILINDA MEZARI BAŞINDA ANILDI



Haber-Kamera: Yüksel KOÇ - Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL,



Barış Manço, ölümünün 20 yıldönümünde eşi, çocukları ve çok sayıda hayranının katılımı ile mezarı başında anıldı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ölümünün 20 yıldönümü nedeni ile Kadıköy ve Beşiktaş'tan mezarın bulunduğunu Kanlıca'ya vapur kaldırdı. Vapur, önce Kadıköy İskelesi'nde bekleyen sanatçının eşi Lale Manço Ahıskalı ve çoçukları Doğukan ve Batıkan Manço ile hayranlarını aldı. Ardından Beşiktaş İskelesi'ne yanaşan vapur, sanatçının burada bekleyen hayranlarını alarak Kanlıca'ya doğru yola çıktı. Hınca hınç dolan vapurda sanatçının çok sayıda hayranı ayakta yolculuk yapmak zorunda kaldı.



Öğrenciler ve İzManço isimli müzik grubu, yolculuk boyunca sanatçının eserlerini seslendirdi. Sanatçının eşi ve her iki oğlu burada kısa birer açıklama yaptı. Eşinin hayranlarına seslenen Lale Manço Ahıskalı, "Sizleri çok seviyoruz" dedi. Babasının tam 20 yıl önce bugün defnettiklerini belirterek Batıkan Manço, "Bizleri çok onurlandırdınız, gururlandırdınız. Çok sağ olun" dedi.



Vapurun Kanlıca İskelesi'ne yanaşması ile mezarlığa gidildi. Hayranları, mezara karanfiller bıraktı. Atatürk'ün bir posteri de mezarın üzerine serildi. Sanatçının mezarı başında, sanatçının eşi ve çocuklarının katılımı ile Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Sanatçının bazı hayranlarının duygulu anlar yaşadığı görüldü.



'BİR SANATÇININ ULAŞABİLECEĞİ EN BÜYÜK MERTEBE



Lale Manço Ahıskalı, anmanın ardından DHA'nın mikrofonuna, "Ne kadar büyüdüğünü düşünüyorum; sevginin de ailenin de kalplerin de. Çünkü burada o kadar çok çocuk var ki. Biraz önce biri ben geldiğimde çocuktum, çok ağlamıştım, hatırlıyor musunuz beni dedi ve ilk çocuğuyla geldi. Bu bir sanatçının ulaşabileceği en büyük mertebe diye düşünüyorum. Ruhu şad oluyor gerçekten" dedi.



-Beşiktaş İskelesi'nde bekleyen hayranlar



-Kadıköy'den gelen vapurun İskeleye yanaşması



-Vapurdan görüntüler



-Vapurda merdivenlere oturanların görüntüsü



-Vapurda yer bulamayıp ayakta bekleyenler



-Öğrenciler ve İzManço'nun sanatçının eserlerini seslendirmesi



-Barış Manço'ya benzeyenlerin görüntüleri



-Kanlıca İskelesi'nde varupdan inenler



-Yokuş yukarı mezarlığa doğru çıkan kalabalık görüntüsü



-Mezara karanfil bırakılması



-Lale Manço Ahıskalı ve çocuklarının mezara gelişleri



-Mezarda Kur'an Tilaveti okunması ve dualar edilmesi



-Duygulu anlar yaşayan hayranların görüntüsü



-Lale Manço ve çocuklarının ellerinde lokma ile görüntüsü



-Lale Manço Ahıskalı ile kısa röportaj



-Lokma dağıtılan çadır görütüsü



03.02.2019



4-İMAMOĞLU'NDAN HALAYLI, HORONLU SEÇİM TURU



Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ-İSTANBUL DHA



CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, TÜYAP'ta devam eden Emitt Turizm fuarına katıldı. Şehirlerin stantlarını gezen İmamoğlu, önce halay çekti, sonra horon tepti. Fuar ziyareti sırasında İmamoğlu'na Sivas Kangalı hediye edildi.



CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu swçim çalışmaları kapsamında Beylikdüzü TÜYAP fuar merkezinde düzenlenen EMİTT-Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na katıldı. İmamoğlu'na eşi Dilek İmamoğlu da eşlik etti.



ŞEHİRLERİN STANTLARINI GEZDİ



Fuar alanında tanıtımlarını yapan Anadolu şehirlerinin stantlarını gezen İmamoğlu, Diyarbakır standında halay çekenlere eşlik etti. İmamoğlu'na Amedspor forması hediye edildi. İmamoğlu daha sonra Rize standına uğradı. İmamoğlu, burada Rizelilerle birlikte tulum eşliğinde horon tepti. Sivas standına da uğrayan İmamoğlu'na Sivas'ın ünlü kangal cinsi köpeği hediye edildi. Dilek İmamoğlu'nun kucağına alarak sevdiği köpeğin yeni yuvasının Beylikdüzü'ndeki hobi bahçesi olacağı öğrenildi. İmamoğlu çifti, son olarak Kastamonu standını ziyaret etti.



-Stantları gezmesi



-Halay çekmeden görüntü



-Diyarbakır forması hediye edilmesi



-Rize standından görüntü horon tepmesi



-Sivas köpek hediye edilmesi



-Kastamonu ikramları



-Genel ve detaylar



03.02.2019



5-ÇAVUŞOĞLU: SURİYE'DE BİR ANAYASA KOMİSYONUNUN KURULMASI İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI YOĞUNLAŞTIRDIK

Haber-Kamera: İSTANBUL,



Haber-Kamera: İSTANBUL,



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen "Beyoğlu Buluşmaları"nın konuğu oldu. Bir otelde düzenlenen programa katılan Çavuşoğlu gündeme ilişkin açıklamalarda bulunurken, "Ama en önemlisi siyasi çözüm için özellikle Astana ve Soçi süreçleri ile Cenevre Süreci'ni canlandırarak Suriye'de bir anayasa komisyonunun kurulması için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Önümüzde ki günlerde bu anayasa komisyonunu kurup sivil toplum, rejim ve muhalefeti bir araya getirerek ülke için bir anayasa taslağı hazırlamalarına yardımcı olacağız" dedi.



"FETÖ'NÜN YARATTIĞI TAHRİP İLE YARGIYA AZALAN GÜVEN ARTACAK"



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuşmasında FETÖ'nün adalet sistemine güveni azalttığını söyledi. Dört bakanlığın birlikte yargıda reform stratejisini gerçekleştirmek için çalıştığını ifade eden Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda ilerlediklerini söyledi. Çavuşoğlu, "Biz özellikle bir şeyi gördük ki, FETÖ'nün en çok tahrip ettiği alan yargı. O yüzden 'yargı reformu stratejisi'ni Adalet Bakanlığı'mız kapsamlı bir şekilde yürütüyor. Esasen İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı olarak bizler de destek oluyoruz. Zaten reform eylem planında dört bakanlık var. Türkiye'nin yeniden reformcu kimliğine bürünmesi için, Türkiye'nin normalleşmesi için bu çalışmaları kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Bu çalışmaları yaparken kendimize güvenmediğimizden değil ama Avrupa Konseyi gibi, Venedik Komisyonu gibi bu konuda iş birliği yaptığımız uluslararası kuruluşlar da var. Önümüzde ki süreçte bu yargı reformu stratejisini hayata geçirdiğimiz zaman siz iş adamları da sanatçılar da sivil toplum örgütlerinin üyeleri de herkes de yargıya tekrar güvenecek. Maalesef FETÖ'nün yarattığı bu tahrip sebebi ile yargıya güvenin geçtiğimiz dönemlerde azaldığını görüyoruz. Önümüzde ki süreçte yargı reform stratejisini hayata geçirirken uluslararası referans belgelerinin de özellikle dikkate alındığını gördük. Bunu Avrupa Birliği ile daha iyi ilişkiler içine gireceğimiz için söylemiyorum. Bu, Dışişleri Bakanı'ndan Cumhurbaşkanı'ndan herhangi bir vatandaşa kadar herkesin beklentisiydi. Ama beklenti de bizden olduğu için Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile ve liderliği ile birlikte bu reform sürecini inşallah başarılı bir şekilde hayata geçireceğiz" dedi.



"SADECE BM KARARLARI YETMEZ, ORTAK ADIMLAR ATILMALI"



Orta Doğu ve Kudüs sürecine de değinen Çavuşoğlu, BM kararlarının yetersiz olduğunu ortak adımlar atmak gerektiğini de ifade etti. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, "Elbette Ortadoğu barış süreci ve Kudüs meselesini yakından takip ediyoruz. Son bir buçuk yılda attığımız adımlarla ABD ve İsrail'in izlediği politikaların yanlış olduğunu tüm dünya tescillemiş oldu. Fakat sadece BM kararları yetmez, ortak adımlar atarak inşallah bu davayı da yakından takip etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



"CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİNDE İNKAR POLİTİKASI İZLEYİP SUSMAYA BAŞLADILAR"



Öldürülen Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin açıklamalarda bulunun Çavuşoğlu, "Kaşıkçı cinayetinin aydınlanması için önce Suudi Arabistan ile işbirliği yapmaya çalıştık. Fakat Suudi Arabistan bu işbirliğini farklı yorumladı maalesef. Sadece bizden bilgi almak ve bu bilgilerin kapatılması yönünde bir eğilim gösterdi ve Suudi Arabistan'dan biz hiçbir bilgiyi alamadık. Başsavcı geldi, bizim başsavcımızdan bilgi aldı. Fakat karşılığında hiçbir bilgi yok. Şu anda cevaplanması gereken sorular var. En sonunda Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da, başkonsolosluk binası içinde öldürüldüğünü ve cesedinin parçalanarak yok edildiğini itiraf etmek zorunda kaldı. Önce dedi ki, 'Vatandaşımız Türkiye'de kayboldu, Türkiye'ye gitmeyin. Türkiye'de kimsenin can güvenliği yok. İnsanlar kayboluyor' gibi açıklama yaptı. Dediler ki, arka kapıdan çıktı. Bunların hepsinin oyun olduğunu, ucuz taktik olduğunu gördük. Sürekli inkar politikası izlediler. Ama bizim izlediğimiz şeffaf politikalar ve bu cinayetin aydınlatılması ile ilgili samimi çabalarımız ve uluslararası camia ile bu çalışmayı şeffaf bir şekilde yürütmeye çalışmamız Suudi Arabistan'ı itiraf etme noktasına getirdi. Fakat ceset nerede? Cemal Kaşıkçı'yı boğarak öldürdükten sonra cesedini parçalayan kişi bu işlerden zevk aldığını söyleyen bir kişi. ve adli tıpta doktor, aynı zamanda üniversite de hoca. Özel seçilmiş birisi. Kim görderdi? Arkasında kim var? Tüm dünya bir şeyler söylüyor. Ama son zamanlarda batılı ülkeler hani insan haklarında çok hassas ya. Herkese ders vermeye çalışıyor ve batılı ülkeler… Susmaya başladılar. Kapatalım demeye başladılar. Sonra bir görüyoruz ki, habire anlaşmalar imzalıyorlar. Silah satıyorlar" sözlerini kullandı.



"SURİYE'DE BİR ANAYASA KOMİSYONUNUN KURULMASI İÇİN ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLÜYOR"



Suriye'de bir anayasa komisyonu kurulması için çalışmalar sürdürüldüğünü de belirten Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye'de bir taraftan terörle mücadele için gerekli tedbirleri alıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda ve geçen yılda attığımız adımlar ortada. Diğer taraftan İdlib Muhturası'nı koruyarak sahada ateşkesi sağlamaya çalışıyoruz. Ama en önemlisi siyasi çözüm için özellikle Astana ve Soçi süreçleri ile Cenevre Süreci'ni canlandırarak Suriye'de bir anayasa komisyonunun kurulması için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Önümüzde ki günlerde bu anayasa komisyonunu kurup sivil toplum, rejim ve muhalefeti bir araya getirerek ülke için bir anayasa taslağı hazırlamalarına yardımcı olacağız" dedi.



"VİZE SERBESTESİNİ HAYATA GEÇİRMEK İÇİN AB İLE MUTABIK KALACAĞIZ"



Avrupa Birliği'nin Türkiye ile özellikle müzakere sürecine bazı sorunlar yarattığını ifade eden Çavuşoğlu, vize serbestesine de değindi. Çavuşoğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: "Avrupa Birliği ile birlikte çalıştığımız ve esasen başarabildiğimiz, çalışabileceğimiz alanlar var. Üç tur görüşmelerden sonra tıkanan gümrük birliği anlaşmasının modernizasyonu, ya da güncellenmesi konusunda tekrar müzakerelerin başlaması gerektiğini her iki taraf da söylüyor. Çünkü her iki tarafın da yararına. Keza vize serbestesinin hayata geçmesi için geri kalan altı kriter üzerinde çalışma gruplarımız ikişer defa bir araya geldi, müzakereleri başlattık. ve bu kriterler yerine getirildikten sonra vize serbestesini hayata geçirmek için Avrupa Birliği ile birlikte adım atma konusunda mutabık kalacağız."



-Çavuşoğlu'nun açıklamaları



03.02.2019

