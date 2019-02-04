Dha İstanbul Bülteni - 3

(havadan görüntüyle)1- SARIYER'DE TEKNE YANGINI YANAN TEKNEDEKİLERİ KURTARMA ANLARI KAMERADAHaber-Kamera: Ersan SAN-Hasan YILDIRIM-Cemal YURTTAŞ- İSTANBUL DHASarıyer Aşiyan'da açıklarında iki katlı bir tur teknesinde yangın çıktı.

(havadan görüntüyle)



1- SARIYER'DE TEKNE YANGINI



YANAN TEKNEDEKİLERİ KURTARMA ANLARI KAMERADA



Haber-Kamera: Ersan SAN-Hasan YILDIRIM-Cemal YURTTAŞ- İSTANBUL DHA



Sarıyer Aşiyan'da açıklarında iki katlı bir tur teknesinde yangın çıktı.



Aşiyan açıklarında saat 14.00 sıralarında bir tur teknesinin makina bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Teknede bulunanlar yanına yanaşan başka bir tur teknesine alınarak tahliye edilirken, olay yerine itfaiye sağlık ekipleri ile Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Yoğun duman çıkan tekneye itfaiye karadan Sahil Güvenlik ekipleri de denizden müdahale etti. Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.



KURTARMA ANI KAMERADA



Öte yandan teknede bulunanların kurtarılma anı amatör kamera tarafından kaydedildi. Görüntülerde yangın çıkan tekneye başka bir tur teknesi yanaşıyor. Teknedekiler mahsur kalanlar diğer tur teknesine alınıyor.



Görüntü Dökümü:



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EK GÖRÜNTÜ//



-Teknedekilerin tahliye edilmesi(Amatör kamera)



-Söndürme çalışmalarından detaylar



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(HAVADAN)



-Ekiplerin yangına müdahalesi



(AKTÜEL)



-Olay yerinden görüntü



-Ekiplerin müdahalesi



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(ek görüntüyle geniş haber)



2- TEM'DE KAZA: MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ



Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA



TEM Otoyolu Maslak mevkiinde bir araçla motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Ersin Karakaya hayatını kaybetti.



Kaza saat 11.00 sıralarında TEM otoyolu Maslak mevkii Fatih Sultan Mehmet köprüsü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre köprü istikametinde seyreden Abdülhalim Karaca'nın kullandığı araçla Ersin Karakaya yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Karakaya çarpışmanın etkisiyle yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede motosiklet sürücüsü Ersin Karakaya'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Kaza nedeniyle köprü istikametinde 3 şerit trafiğe kapatılırken, trafik tek şeritten kontrollü olarak verildi. Kazaya karışan araçların çekilmesiyle trafik normal seyrine döndü. Hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Ersin Karakaya'nın cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, araç sürücüsü Abdülhalim Karaca polis tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



Görüntü Dökümü:



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EK GÖRÜNTÜ/



-Hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün kaskı



-Cenazenin ambulansa konulması



-Kazaya karışan araçların çekilmesi



-Yolu temizleyen ekipler



-Yolun trafiğe açılması



-Genel ve detaylar



(HAVADAN GÖRÜNTÜ)



-Kaza yerinin havadan görüntüsü



(AKTÜEL)



-Kaza yerinden görüntü



-Ekiplerin çalışması



-Motosikletten görüntü



-Trafikten görüntü



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3- "BALYOZDA KUMPAS" DAVASI: BARANSU SAĞLIK PROBLEMLERİ GEREKÇESİYLE DURUŞMAYA KATILMADI



Emekli Albay Suat Aytın:



"Sahte Balyoz harekat planı üzerinden mahkum ve mağdur edildik"



Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA



Beraat kararıyla sonuçlanan "Balyoz Planı" davasında bazı sanıklara kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin haklarında dava açılan gazeteciler Mehmet Baransu, Yasemin Çongar, Ahmet Altan, Yıldıray Oğur ve firari sanık Tuncay Opçin'in yargılanmasına devam edildi. Sanık Mehmet Baransu sağlık problemi sebebiyle duruşmaya katılmazken; şikayetçi eski Albay Suat Aytın, "Sahte olarak oluşturulan Balyoz Harekat Planı üzerinden yargılama devam ederek mahkum ve mağdur edilmemiz sağlandı" dedi.



İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 14'üncü celsesi görülen duruşmaya, sanıklardan katılan olmadı. Duruşmaya, katılanlar Hasan Hoşgit ve Suat Aytın ile müşteki-müdahil olmak isteyen Cemal Temizöz ve taraf avukatları geldi.



BARANSU SAĞLIK PROBLEMLERİ NEDENİYLE DURUŞMAYA GELMEDİ



Halen Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan tutuklu sanık Mehmet Baransu'nun sağlık problemleri gerekçesiyle duruşmaya katılamayacağına ilişkin mazeret dilekçesi sunduğu tutanağa geçti.



KATILMA TALEPLERİ



Öte yandan emekli Tuğgeneral Faruk Oktay Memioğlu'nun davaya müdahil olarak katılmasına karar verilmesine yönelik dilekçe gönderdiği tutanağa geçirildi. Duruşmada emekli Albay Cemal Temizöz de davaya katılma talebinde bulundu.



"BU DAVA BALYOZ EYLEM PLANI DEĞİL, EGEMEN HAREKAT PLANI'NA İLİŞKİN DAVADIR"



Sanık Yıldıray Oğur'un avukatı Gülçin Avşar, katılma talebinde bulunanların mağduriyetlerinin bulunmaması nedeniyle taleplerinin reddini istedi. Sanıklar Ahmet Altan ve Yasemin Çongar'ın avukatı Figen Albuga Çalıkuşu, "Müvekkilim aleyhine katılan Dursun Çiçek'in açtığı tazminata dayalı açılan hukuk davaları kısa zaman önce reddedilmiştir. Bu kararlar doğrultusunda anlaşılacaktır ki, müvekkilllerim iddia olunan eylemleri nedeniyle katılan ve katılma talebinde bulunanların mağduriyetleri bulunmadığından katılma taleplerinin reddine karar verilsin. Ayrıca şu anda yargılanmakta olan dava, Balyoz Eylem Planı'na ilişkin değil, Egemen Harekat Planı'na ilişkin davadır. Bu da iddianamede açıkça yazılıdır" dedi.



"MAHKUM VE MAĞDUR EDİLMEMİZ SAĞLANDI"



Söz verilen katılanlardan emekli albay Suat Aytın ise "Her ne kadar Ahmet Altan'ın avukatı burada Balyoz'un yargılanmadığı, Egemen Harekat Planı'nın yargılandığı ve bu hususta alınan raporlar olduğundan bahsedilse de Egemen Harekat Planı tamamen gerçektir ve Yunanistan'a karşı gelişebilecek müdahale hususunda yapılmıştır. Ancak o dönemki Taraf Gazetesi tarafından bu harekat planı dışında ve tamamen sahte oluşturulmuş harekat planı manşetlere taşınarak yargılanmamız ve mahkum edilmemiz sağlandı. Bilirkişi raporunda iddialara konu CD'lerin 2003 yılında hazırlanmadığı, 1.Ordu'daki tüm bilgisayarların incelendiği, hatta 1999 yılına kadar incelendiği ve buna ilişkin bir emareye rastlanmadığı tespit edilmiştir. Buna rağmen sahte olarak oluşturulan Balyoz Harekat Planı üzerinde yargılama devam ederek mahkum ve mağdur edilmemiz sağlanmıştır" dedi. Katılan Hasan Hoşgit de eksik hususların giderilmesini talep ederek "Mahkemeyi gecikmektedirler bu hususa dikkat edilmesini talep ediyoruz" şeklinde konuştu.



"BAVULLA TESLİM EDİLEN BELGELER KOZMİK ODADA SAKLANMASI GEREKEN BİLGİLERDİR"



Davaya müşteki ve katılan olmak isteyen Cemal Temizöz ise "Bizim yargılandığımız sahte olarak üretilen doküman ve CD hariç, ortaya çıkartılan ve bavullar ile teslim edilen belgeler devletin gizli kalması gereken kozmik odada saklanması gereken bilgilerdir. Asıl olarak ifşa edilen ve gizliliği ortadan kaldırılıp casusluk faaliyeti kapsamında ortaya çıkartılan bu belgeler nedeniyle sanıklar yargılanmaktadır. Bu nedenle şikayetim doğrultusunda katılma talebim kabul edilmesini talep ederim" diye konuştu.



DURUŞMA 22 MART'A BIRAKILDI



Sanık Mehmet Baransu'nun tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, şikayetçiler İhsan Balabanlı, Cemal Temizöz ve Mustafa Kemal Tutkun ve Bora Serdar'ın müdahillik taleplerinin de sanık Baransu'nun savunmasını tamamlamasından sonra karar verilmesine hükmetti. Duruşma, 22-25 Mart olmak üzere iki güne bırakıldı.



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4- ÜSKÜDAR ÇEKMEKÖY METRO HATTINDAKİ ARIZA GİDERİLDİ



Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK- İstanbul DHA



Üsküdar- Çekmeköy metro hattında meydana gelen teknik arıza giderildi.



Metro İstanbul'dan yapılan yeni duyuruda, "Üsküdar-Çekmeköy metro hattında yaşanan teknik arıza giderilmiş olup, seferlerimiz Üsküdar-Çekmeköy arasında kesintisiz yapılmaktadır" denildi.



Hatta sabah saatlerinde meydana gelen arıza nedeniyle seferlerde çift taraflı yoğunluk oluşmuştu.



Görüntü Dökümü:



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-Metro istasyonundaki yığılmalar



-Vatandaşların güvenlik görevlisiyle tartışması



-Yolcuların metro beklemesi



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/YENİDEN//



5- EMRE AŞIK VE EŞİ BOŞANMAKTAN VAZGEÇTİ



Hayati ARIGAN/İSTANBUL - ESKİ futbolcu Emre Aşık ile eşi Yağmur Aşık, açtıkları karşılıklı boşanma davasından feragat etti. Çiftin, çocuklarının geleceği için 6 yıllık evliliklerinin devamına karar vermesi üzerine boşanma davası dosyası mahkemenin arşivine kaldırıldı.



Emre Aşık geçtiğimiz yıl Kasım ayında 3 çocuğunun annesi iç mimar Yağmur Aşık'a anlaşmalı boşanma davası açmıştı. İstanbul Aile Mahkemesi'nde Aralık ayında görülen ilk duruşmada ise Yağmur Aşık boşanma protokolüne itiraz ederek, avukatları aracılığıyla karşı boşanma davası açmıştı. Yağmur Aşık (26), eşinin, ailesi ve üçüncü bir kişinin dolduruşuna gelerek aile birliğinin yıkılmasına sebebiyet verdiğini ileri sürmüştü.



Anlaşmalı boşanma davası için hazırlanan boşanma protokolünü Emre Aşık'ın uyguladığı psikolojik şiddet ve baskı altında imzalamak zorunda kaldığını da ileri süren Yağmur Aşık, karşı boşanma davası dilekçesinde evliliğinde ihanet, şiddet gibi ciddi problemler olmamasına eşinin ailesi ile yaşadığı sorunlara değinmişti.



Ancak çift aralarındaki sorunları karşılıklı konuşarak çözdü. Çocukların geleceği için evliliklerinin devamına karar veren Aşık çiftinin 2 Ocak'ta İstanbul Aile Mahkemesi'ne feragat dilekçesi vererek davalarından vazgeçtikleri ortaya çıktı. Çift feragat dilekçelerinde "Boşanma dosyasında taraflarca karşılıklı olarak herhangi bir yargılama ücreti,, vekalet ücreti hiçbir alacak talep edilmeyecek şekilde anlaşılmış olup, huzurdaki dosyadan feragat etmekteyim" dendi. 6 yıllık evliliklerine devam kararı alan çiftin boşanma dosyası mahkemenin arşivine kaldırıldı.



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