Dha İstanbul Bülteni - 3

Veteriner hekim Yekta Direnç Anbar,



"112 ambulansından ilk defa bir köpeğin indirildiğini gördük"



Haber -Kamera: Ramazan EĞRİ Gamze ŞİMŞEK- İstanbul DHA



Üsküdar'da bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen köpek, itfaiye ekipleri tarafından dışarı çıkartıldı. Köpeğini baygın vaziyette bulan ev sahibi ağlayarak köpeğinin başında bekledi. Nefes alamayan köpek, 112 görevlileri ve itfaiye erleri tarafından ambulansa taşınarak veteriner kliniğine götürüldü.



İTFAİYE KÖPEĞİ KURTARDI



Üsküdar Salacak Mahallesi Dr. Sıtkı Özferendeci Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın ikinci katında sabah saatlerinde yangın çıktı. Evde kimse olmadığı sırada elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangında yoğun dumanı fark eden apartman sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Bu sırada eve gelen ev sahibi Bağdat Vural, köpeğinin içeride olduğu söyledi. İtfaiye erleri yanan eve girerek 3 yaşındaki Golden cinsi 'Rom' adlı köpeği dışarı çıkarttı.



AMBULANS İLE VETERİNERE GÖTÜRÜLDÜ



Bağdat Vural, dumandan etkilenen köpeğinin başında uzun süre ağlayarak bekledi. 112 ekiplerinden yardım istedi. Sağlık ekipleri nefes alamayan köpeğe hava verdi. Bu yeterli gelmeyince itfaiye ve sağlık ekipleri köpeği branda yardımıyla ambulansa taşıdı. Rom, Üsküdar Belediyesi Veteriner Kliniğine götürüldü. Burada Rom'a damar yolu açıldı. Solunum takviyesi yapılması gerektiği için Rom oradan ambulansla Üsküdar'da bulunan özel bir veteriner kliniğine getirildi. Veterinerler tarafından tedavi altına alındı.



"112 AMBULANSINDAN İLK DEFA BİR KÖPEĞİN İNDİRİLDİĞİNİ GÖRDÜK"



Apartman yöneticisi Lütfü Tarımcıoğlu, "Kahvaltı yapıyordum. Komşuların bağırma seslerini duydum. Baktım ki dumanlar çıkıyor, itfaiyeye haber verdik. Geldiler yetiştiler. Allah razı olsun. Yangın büyük ihtimalle elektrik kontağından çıktı. Salonda olmuş. Neyse köpekçik kurtuldu ya. Nefes alıyordu" dedi. Rom'un kaldırıldığı kliniğin veteriner hekim Yekta Direnç Anbar, köpeğin durumu hakkında bilgi verdi. Yekta Direnç Anbar, "Öncelikle 112 acil servis çalışanlarına teşekkür ederim. Çok sık gördüğümüz bir durum değil bu. 112 ambulansından ilk defa bir köpeğin indirildiğini gördük. Durumu stabil, bir süre dumana maruz kalmış ta olsa bilinci açıktı. İlk müdahalesini yaptık. Güzel bir düşünce güzel bir hareket oldu 112 çalışanlarından. Durumu şu an stabil, iyi olacağına inanıyoruz. Karbonmonoksit zehirlenmesi geçirmiş. Oksijen eksikliği var vücudunda. Oksijen alması için günde en az 8-10 saat oksijen seansı yapacağız. Umuyorum buradan yürüyerek çıkacak" diye konuştu.



-Olay yerindeki itfaiyeler



-Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri



-Köpeği başında ağlayan ev sahibi



-Köpeğin brandaya konulması



-Köpeğin ambulansa taşınması



-Köpek ile sahibinin ambulansa binmesi



-Apartman sakinleriyle röp



-Apartman yöneticisiyle röp



-Veteriner ile röp



-Genel ve Detay



2-AVCILAR'DA KUYUMCU SOYGUNU GİRİŞİMİ: SOYGUNCULARIN BIRAKTIĞI PAKET POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ (3)



Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Ersan SAN - İstanbul DHA



Avcılar'da bir kuyumcu dükkanını soymak isteyen 2 kişi, iş yeri sahibinin direnmesi üzerine ellerindeki paketi "bomba var" diyerek bıraktı.



İncelenen paketten kağıt parçaları çıktı.



Olay, Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Plakasız bir araçla gelen maskeli 2 kişi içeriye girdi. Ellerindeki pakette bomba olduğunu belirten 2 kişi, kuyumcudan altınları istedi. Kuyumcunun silahını çekmesi üzerine kaçan soyguncular, kırmızı kutuyu tezgahın üzerine bıraktı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Kuyumcu dükkanında önlem alan polis, bomba uzmanına da haber verdi. Olay yerine gelen bomba uzmanını incelediği paketten kağıt parçaları çıktı. Polis, plakasız araçla kaçan şüphelileri arıyor.



O ANLAR KAMERADA



Öte yandan o anlar kuyumcu dükkanının güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde dükkan gelen şüpheli çalışana silah doğrultuyor. Eli silahlı şüpheli daha sonra vitrine ateş ediyor. İşyeri çalışanı yere yatarken şüpheli elindeki paketi 'bomba var' diyerek tezgahın üzerine bırakıyor. Silahlı şüpheli daha sonra hızla uzaklaşıyor.



EK GÖRÜNTÜ///



(GÜVENLİK KAMERASI)



-Soygun anı



-Şüphelinin ateş etmesi



-Paketi bırakması



-Kaçması



-İşyeri sahibinin yere yatması



(AKTÜEL)



-Polisin inceleme yapması



-Uzman ekibin dükkana girmesi



-Paketi incelemesi



-Detaylar



(GEÇİLEN GÖRÜNTÜ)



-Olay yeri



-Polisin incelemesi



-Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler



3-HELİN PALANDÖKEN'İ ÖLDÜREN SALDIRGANIN CEZASI ONANDI



Haber: Yüksel KOÇ/ İstanbul DHA



İstinaf Mahkemesi, Pendik'te lise öğrencisi Helin Palandöken'i öldüren Mustafa Yetgin'in aldığı "ağırlaştırılmış müebbet" ve 28 yıl 6 aylık hapis cezasını onadı.



İstinaf Mahkemesi, İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, Pendik'te 13 Ekim 2017 tarihinde lise öğrencisi Helin Palandöken'i öldüren, 2 kişiyi de yaralayan Mustafa Yetgin'e verdiği "ağırlaştırılmış müebbet" ve 28 yıl 6 aylık hapis cezasına ilişkin yapılan başvuruları karara bağladı.



İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, dosya üzerinden yaptığı incelemede, yerel mahkemenin kararının usul ve yasaya uygun olduğunu, kararda herhangi bir isabetsizlik olmadığını belirterek tarafların İstinaf başvurularını esastan reddetti.



Sanık aleyhine verilen ceza 5 yılın üzerinde olduğu için, tarafların İstinaf Mahkemesi'nin onama kararını Yargıtay'a taşıma hakları bulunuyor.



OLAYIN GEÇMİŞİ



Mustafa Yetgin, 13 Ekim 2017 tarihinde lise öğrencisi Helin Palandöken'i silahla öldürmüş, Palandöken'in iki arkadaşını da yaralamıştı.



Olaydan sonra tutuklanan Mustafa Yetgin hakkında iddianame düzenlenmiş, İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edilerek yargılama başlamıştı.



İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi 15 Temmuz 2018 tarihinde yaptığı karar duruşmasında Mustafa Yetgin'i, "Çocuğa karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "Çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs", "Silahla kasten yaralama", "Silahla tehdit" suçlarından da 28 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmıştı.







-Arşiv



4-İMAMOĞLU ADNAN KAHVECİ ANMASINA KATILDI



Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ-İSTANBUL DHA



CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, ölümünün 26'ıncı yılında Eski Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci'nin kabri başında yapılan anma törenine katıldı.



Bayrampaşa'daki hal ziyaretinin ardından Kartal Yakacık Mezarlığı'na gelen Ekrem İmamoğlu, burada 26 yıl önce geçirdiği trafik kazasında eşi ve bir kızı ile hayatını kaybeden Eski Maliye ve Gümrük Bakanı Adnan Kahveci'nin anma törenine katıldı. Törene İmamoğlu'nun yanı sıra, Kahveci ailesi, Ak Parti İstanbul Milletvekili Osman Poyraz, Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, AK Parti ve CHP Belediye başkan adayları ile çok sayıda seveni ve yakınları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan tören, Kur'an-ı Kerim ve dua okunması ile devam etti.



Törende aile adına konuşan Adnan Kahveci'nin amcasının oğlu Nurettin Kahveci, "Siz Adnan Kahveci'nin gönül dostlarısınız. Adnan Kahveci'nin siyasi bir yönü vardı ama insanları hiçbir zaman ayırmadı. İnşallah geride kalan ve Adnan Kahveci gibi bu millete hizmet edenler de, Ahmet Kahveci gibi hizmet eder" dedi.



"ASLA ÜLKE ÇIKARLARINDAN TAVİZ VERMEDİ"



Ekrem İmamoğlu da anma töreninde konuştu. İmamoğlu, "Belki çok daha iyi yerlere yürüyecekti ama şaibeli ve gerçekten anlaşılması güç ölümüyle aramızdan göçtü. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir evladıydı. Cumhuriyet böyle bir nimettir. Sizi bir dağın başından alır, bazen bu devletin başına getirir koyar. Cumhuriyetin nimetlerini de burada anmak lazım. Güzel insan aramızdan göçtü, devlete hizmet etti. Dürüstlüğü ile özellikle bu ülkenin her ferdini bu milletin bir parçası olarak görerek hizmet etti. Asla ülke çıkarlarından taviz vermedi. Her zaman bu ülkenin tek kuruşunu da savunarak hizmet vermiştir. Onun için inşallah mekanı cennet olsun. İnşallah hakkını helal etmiştir. Çünkü bu millete hizmet etmiş bir insandır. Bu millet kesinlikle hakkını helal etmiştir. İnşallah Allah bize de Adnan Kahveci gibi millete hizmet etmeye nasip etsin. Her zaman insanları birleştiren bir dili, dilimizden düşürmesin. Başkalaştıran, kutuplaştıran ayrıştıran; hatta insanların maneviyatlarını, insanların duygularını ölçebilen bir dilden uzak tutsun. Bu olduğu sürece gerisini başarırız" dedi.



-Adnan Kahveci'ni kabri başında toplananlar



-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması



-Kuranı Kerim okunması



-Nurettin Kahveci'nin konuşması



-Ekrem İmamoğlu'nun konuşması



5-NAZİRE DEDEMAN HAYATINI KAYBETTİ (2)



Mehmet İlkay ÖZER - İstanbul DHA



Umut Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nazire Dedeman Çağatay yaşamını yitirdi.



İş kadını Nazire Dedeman Çağatay 70 yaşındaydı. Nazire Dedeman Çağatay, bireysel silahsızlanma konusunda yaptığı çalışmalarla da tanınıyordu. Umut Vakfı'ndan yapılan açıklamada, Nazire Dedeman Çağatay'ın dün geçirdiği açık kalp ameliyatı sonrası yaşanan komplikasyon sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.



Nazire Dedeman Çağatay'ın cenazesinin yarın Tarabya Ferahevler Dedeman Camii'nde kılınacak öğlen namazından sonra Perşembe günü ikindi namazını müteakip Ankara Cebeci Asri mezarlığı aile kabristanında toprağa verileceği kaydedildi.



NAZİRE DEDEMAN ÇAĞATAY KİMDİR?



Kayserili bir ailenin ortanca ve tek kız çocuğu olarak 1949 yılında Ankara'da doğan Nazire Dedeman Çağatay, TED Ankara Koleji'nden mezun oldu. Babası Mehmet Kemal Dedeman'ın kurduğu Dedeman Holding topluluğunun yönetiminde çeşitli görevler üstlendi. 2014 yılına kadar Holding'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevini yürüttü. 2014 yılında bu görevinden ayrılarak 3DE3 Gayrimenkul Turizm ve Yönetim A.Ş.'yi kurdu ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürüyordu.



28 Eylül 1993 yılında elim bir olay sonrası oğlu Umut'u kaybetmesinden sonra büyük bir acı yaşayan Nazire Dedeman Çağatay, oğlunun anısını yaşatmak ve başkalarının da "bireysel silahlarla işlenen" acıları yaşamamasıl için Umut Onurlu Önderler Yetiştirme Vakfı'nı (UMUT) kurdu.



-ARŞİV



6-LEVENT'TEKİ İŞ KULELERİ'NİN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ



İstanbul DHA



Türkiye İş Bankası'nın 2000 yılında açılan Levent'teki İş Kuleleri havadan görüntülendi



-İş Bankasının havadan görüntüleri



