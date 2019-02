Dha İstanbul Bülteni -3

ERDOĞAN HASTANE ZİYARETİ SONRASI KONUŞTU: ŞU AN İTİBARİYLE 17 KAYBIMIZ VAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,"Ne yazık ki burada, şu an itibariyle 17 kaybımız var. ve 14 yaralımız ki, bunların içerisinde şu anda yoğun bakımda olanlarda var. Ama ziyaretlerini yaptık.

"Ne yazık ki burada, şu an itibariyle 17 kaybımız var. ve 14 yaralımız ki, bunların içerisinde şu anda yoğun bakımda olanlarda var. Ama ziyaretlerini yaptık. Durumlarının iyi olduğunu gördüm."



"Açık söylüyorum, net söylüyorum; buralarda oturulması uygun değildir kanaati oluştuğu takdirde, biz burada, 'Acaba müsaade eder misiniz filan' demeyeceğiz, kentsel dönüşüm değişimi kesinlikle uygulayacağız. Mecburuz. Ondan sonra da ne biz ağlayalım, ne halkım ağlasın, kimse ağlamasın"



Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ/ İstanbul DHA



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal'da çöken binanın enkazında incelemelerde bulunduktan sonra yaralıları ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çöken binanın enkazında kurtulan ve Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altıda alınanları ziyaret ettikten sonra acıkmalarda bulunarak, "Buna artık ben afet demeyeceğim çünkü bu bir afet değil. Bu aslında ne yazık ki yıllardır konuştuğumuz, söylediğimiz özellikle bu bina yapımlarında kullanılması gereken malzemeler konusu, binaların yapıldığı yerle ilgili atılması gereken adımlarda zemin etütleri ve bu etütlere dikkat edilmeden maalesef yapılan inşaatlarda zaman



zaman yaşadığımız çok ciddi sıkıntılar var. Erdoğan, "Bunları deprem afetlerinde dikey mimari, yatay mimari ve bunların yanında, deniz kumu, hurda inşaat demirlerinin kullanılmasıyla maalesef atılan adımlar. Bütün bunlarla beraber de tabi inşaat ruhsatları olmadan yapılan inşaatlarla burada olduğu gibi, iskan olmadan maalesef yerleşimler, bunların yanında 3 kata müsaade edildiği halde 8-10 kat gibi bir inşaatın yapılmış olması yani ranta yönelik daha çok para kazanmaya yönelik kaçak yapılan bu işlerle şu anda bu bölgede çok ciddi bir sıkıntıyı yaşadık" dedi.



"ŞU AN İTİBARİYLE 17 KAYBIMIZ VAR"



Erdoğan, "Ne yazık ki burada, şu an itibariyle 17 kaybımız var. ve 14 yaralımız ki, bunların içerisinde şu anda yoğun bakımda olanlarda var. Ama ziyaretlerini yaptık. Durumlarının iyi olduğunu gördüm. Şu anda acil bakımda olanlarda dahil, onların da durumlarını iyi gördüm. Şimdi yoğun bakımda olan 2 kardeşimiz, vatandaşımızı ziyaret edeceğim. Ardından da cenaze törenine katılacağım. Temennimiz bütün bu olaylardan bir ders çıkarmamız lazım. Buralarda yerel yönetimlerin önlerinde çok büyük sorumluluklar var. Bir yerel seçime gidiyoruz. Hep söylediğim, yatay mimari, aman dikey mimari değil ve zemin etütlülerine dikkat edilmesi, zemin etütleri yapılmandan yapılan inşaatlarda sonuç bu olacaktır. Bunları görmemiz gerekiyor. Bundan sonraki süreçte iktidarımızın kentsel dönüşüm, değişim diye ortaya koyduğu teze, milletçe de sahip çıkmamız lazım. Her şeyi yönetimlerden beklememek gerekiyor. Burada medyaya da çok büyük görev düşüyor. Kentsel dönüşüm, değişime eğer destek verilirse, bununla birlikte gönüllülük esasına dayalı olarak, buralarda yapılacak inşaatlar bütün bu hassasiyetler, teknik olarak söylüyorum, dikkate alınarak bu adımlar atılacaktır. ve inşallah bu yerel seçimlerle birlikte de bu adımalar daha çok dikkat edip en azında insan olarak üzerimize düşen görevi yapmış oluruz. Bütün bu kazaların minimize edilmesine fırsat hazırlamış oluruz. Vatandaşlarımız daha güvenli olarak, bütün bu şeylerden uzak olarak yaşama imkanını da yakalamış olurlar" şeklinde konuştu.



SORUŞTURMA



Cumhurbaşkanı Erdoğan, soruşturulmasın sorulması üzerine, "Hepsini şu anda Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımız, bilirkişi heyetlerinin vereceği raporlar esas alınmak üzere çalışmalarını başlattı. Enkaz mahallinde de kendisiyle görüştük. Bundan sonraki süreçte de bizzat kendimde bu işi takip edeceğim. İçişleri, Sağlık, Çevre ve Şehircilik, Milli Savunma Bakanımla birlikte beraber bu sureci yürütüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.



"KENTSEL DÖNÜŞÜM DEĞİŞİMİ KESİNLİKLE UYGULAYACAĞIZ"



Erdoğan, çöken binanın çevresinde bulunan diğer binaların boşaltılması ile ilgili soruya ise, "Bütün o bölgeyi şu an incelemeye almış durumdayız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız hepsini, oradaki binaları tek tek incelemiş vaziyette, incelemeye devam ediyor ve hangi binada durum nedir, bunlara bakıyoruz. Açık söylüyorum, net söylüyorum; buralarda oturulması uygun değildir kanaati oluştuğu takdirde, biz burada, 'Acaba müsaade eder misiniz filan' demeyeceğiz, kentsel dönüşüm değişimi kesinlikle uygulayacağız. Mecburuz. Ondan sonra da ne biz ağlayalım, ne halkım ağlasın, kimse ağlamasın. Onlara fırsat vermeyelim. Üzerimize düşeni hep beraber yapalım ve bu işi de başaralım" dedi.



2- ERDOĞAN ENKAZ ALANINDA KONUŞTU: BURADAN ALMAMIZ GEREKEN BİR ÇOK DERS VAR



2- ERDOĞAN ENKAZ ALANINDA KONUŞTU: BURADAN ALMAMIZ GEREKEN BİR ÇOK DERS VAR



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal'da çöken binanın enkazına geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya eşlik ediyor. Erdoğan beraberindekilerle enkaz başına giderek çalışmalarla incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan incelemelerinin ardından kısa bir açıklama yaparak, "Gerekli açıklamaları bakan arkadaşlarım yaptılar. Şu anda da çalışmalar devam ediyor. Biz hastaneye de bir ziyaret yapacağız. Ondan sonra da cenaze törenine katılacağız. Buradan almamız gereken bir çok ders var. Şu anda da gerek başsavcımız, gerek savcılar, gerek bilirkişi heyetleri, bakan arkadaşlarım, AFAD hepsi çalışmalarını sürdürüyor. Ondan sonra da bizler de oturacağız, değerlendirmelerimizi yapacağız. Ondan sonra da atılması gereken adımları kararlı bir şekilde atacağız" dedi.



Erdoğan enkazın daha kalkmadığını belirtti.



3- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ALEMDAR AİLESİNDEN 9 KİŞİNİN CENAZE TÖRENİNE KATILDI



Cumhurbaşkanı Erdoğan,



" Aslında şu anda musallada bize bir nasihatte bulunuyorlar. Buradan bizim de nasibimizi almamız lazım. Adımlarımızı da buna göre atmamız lazım"



3- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ALEMDAR AİLESİNDEN 9 KİŞİNİN CENAZE TÖRENİNE KATILDI



Kartal'da çöken binada Alemdağ ailesinden hayatını kaybeden 9 kişi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Pendik 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, CHP'li Akif Hamzaçebi de katıldı



Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı.



"BURADAN ÇIKARMAMIZ GEREKEN BİR ÇOK DERSLER VAR"



Cenaze töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu bina enkazının altında kalmak suretiyle şehadete ulaşan meyyit ve meyyiteler Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim taksiratlarını hasenata tedbil etsin, cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın. Geride kalana yakınlarını inşallah cenneti ile buluştursun. Buradan çıkarmamız gereken bir çok dersler var. Aslında şu anda musallada bize bir nasihatte bulunuyorlar. Buradan bizim de nasibimizi almamız lazım. Adımlarımızı da buna göre atmamız lazım. Biz buradan vazünasihatı alıp geleceğimizi de inşallah buna göre tayin ederiz. Az önce Diyanet İşleri Başkanımız sizlerden zaten helallikleri aldı. Hakkımız helal ettik, rabbim inşallah sevgili habibinin divaülhamnt ismiyle müsemma sancağı altında bizleri buluştursun" dedi.



Cenaze töreninin ardından Erdoğan, tabuta omuz verdi. Cenaze namazının ardından Ayşe Alemdar, Mustafa Alemdar, Safiye Alemdar Mustafa Alemdar'ın annesi, Safiye Alemdar Mustafa Alemdar'ın eşi, Erdoğan Alemdar, Saime Alemdar, Ecrin Naz Alemdar, Eslem Alemdar, Gökay Alemdar'ın naaşları toprağa verilmek üzere Pendik Yenişehir Şıhlı Mezarlığı'na götürüldü.



4 - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ENKAZDAN KURTARILAN ÇOCUKLARI ZİYARET ETTİ



9 yaşındaki Mahmut Tayyip Alemdar'a Trabzonspor forması ve futbol topu getirdi.



Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İstanbul DHA



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun bakımda tedavisi süren çocukları ziyaret etti.



Erdoğan Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde normal servislerde tedavi gören yaralıların ardından yoğun bakımda tedavi gören çocukları ziyaret etti. Erdoğan'ın telefonla konuşup Trabzonspor forması hediye edeceğini söylediği 9 yaşındaki Mahmut Tayyip Alemdar'a forması ve futbol topu getirdi. Yaralı çocuklarla yakından ilgilenen Erdoğan daha sonra hastaneden ayrıldı.



5 - ERDOĞAN: TANK PALET FABRİKAMIZIN SATILMASI ASLA SÖZ KONUSU DEĞİLDİR



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,



"Tank Palet Fabrikamızın satılması yani mülkiyetinin devri, asla söz konusu değildir. Fabrika arazisindeki her türlü taşınmazın üretim, bakım ve onarımda kullanılan her türlü teçhizatın mülkiyeti devlete aittir ve öyle kalacaktır."



"Hatta şu anda bu alımı yapan firma, yüzde 50 Katar, yüzde 50 Türk ortaklı olan bir firmadır. Şu anda buraya yaklaşık 40-50 milyon dolar gibi de bir yatırım yapılmak suretiyle bu fabrika elden geçirilecektir."



İstanbul DHA



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Test ve Eğitim Gemisi Ufuk'un (A-591) denize iniş törenine katıldı. Tuzla'daki programa Erdoğan'ın yanı sıra, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Mustafa Varank katıldı.



Erdoğan törendeki konuşmasının başında Kartal'da çöken binayla ilgili olarak, "Kartal'daki bir binanın çökmesiyle ebediyete uğurladığımız 16 kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum, enkazdan çıkan kardeşlerime Allah'tan şifa diliyorum. Şu anda enkaz altında olup da kurtarma çalışmaları devam eden, bütün bu çalışmalarda ellerinden gelen gayreti ortaya koyan, gerek tüm bakan arkadaşlarıma, tüm kurumların temsilcilerine, özellikle oradaki operatörlere, hepsine şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Bu enkazın altında kalan kardeşlerime de sağlık sıhhatle kavuşmayı Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.



"SAHADA VARLIK GÖSTEREMEYEN, MASADA KENDİNE YER BULAMAZ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ufuk korvetinin komuta kontrol, elektronik sistemler ve test eğitim sistemleri ASELSAN tarafından sağlanacaktır. Bunun yanından Ufuk korveti milli imkanlarla üretilen ülkemizin ilk istihbarat gemisi olma özelliği taşıyor. Dünyada pek az ülkenin sahip olduğu bu teknolojiye hamdolsun Ufuk korveti ile Türkiye'de kavuşmuş oluyor. Ufuk korvetimizin ağır iklim ve deniz şartlarında, uluslararası sular dahil, 45 gün boyunca kesintisiz seyir yaparak, milli güvenliğimize yönelik tehditleri anında tespit edebilecektir. Önleyici istihbaratın, özellikle sinyal istihbaratının hayati önem kazandığı günümüz dünyasında Ufuk korvetinin çok büyük bir boşluğu dolduracağına inanıyorum. ufuk korveti Türkiye'nin denizlerdeki, gören gözü, duyan kulağı olacaktır. Zira ülkemizin bulunduğu zorlu coğrafya bizim sadece ekonomide, tarımda, ticarette, sanayide değil, aynı zamanda istihbaratta da çok güçlü bir konumda olmamızı şart koşuyor. Suriye kaynaklı tehditlerle Doğu Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de yaşanan gelişmeler bu ihtiyaç daha kritik, çok daha acil hale gelmiştir. Her zaman ifade ettiğim gibi; sahada varlık gösteremeyen, masada kendine yer bulamaz. Hem terörle mücadelede hem de Suriye'den ülkemize yönelen tehditlerin ülkemizde yönelmesinde bu gerçek defalarca kendini göstermiştir" diye konuştu.



"KALEKOLLARI İNŞAA ETTİK"



Erdoğan, "Türkiye milli güvenliğine yönelik hususlarda başkalarına umut bağladığı her dönemde hüsrana uğramıştır. Ülkemiz ne zaman kendi hedefleri, ihtiyaçları ve öncelikleri ve çıkarları doğrultusunda adımları atmışsa, işte o zaman başarılı olmuştur. şayet Bugün PKK terör örgütü tarihinin en büyük hezimetini yaşıyorsa bunun sebebi terörle mücadelemizin kendi imkanlarımızla yönetilmesidir. Bir diğer önemli sebepte ülkemizin 30 yıllık terörle mücadele yönetiminde yaşanan köklü paradigma değişikliğidir. 2015'ten itibaren tehdidin sınırlarımız içinde yok edilmesi yaklaşımından, terörü kaynağında yok etme ve kesintisiz operasyon stratejisine geçtik. Daha önce operasyonlar yılın belli dönemlerinde yapılırken, yeni stratejiyle güvenlik güçlerimiz yaz, kış demeden güvenlik güçlerimiz 365 gün boyunca operasyonlar gerçekleştirerek teröristlere nefes aldırmıyor. Bunun yanında teröristleri takip ve imhada emniyet birimlerimize asimetrik güç sağlayan İHA ve SİHA'larımızın sayısını artırdık. Sınır güvenliğimizi tahkim ederek, teröristlerin Suriye, Irak ve İran'dan topraklarımıza sızmalarının önüne geçtik. Stratejik bölgelerimizindeki savunulması zor karakol bölgelerimizin yerine, en modern teknoloji ve silahlarla donattığımız, hemen her türlü terör saldırısına karşı koyabilecek, kalekolları inşa ettik" dedi.



"MÜSLÜMANLARIN KANINI DÖKEN BÜTÜN TERÖR ÖRGÜTLERİNİN ELİNDE BATILI ÜLKELER MAHREÇLİ SİLAHLAR VAR"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın en eli kanlı teröristlerine silah desteği verenler, mesele Türkiye olunca akla hayale gelmedik engeller çıkartıyorlar. DEAŞ'tan PKK'ya El-Kaide'den El Şebab'a kadar Müslümanların kanını döken bütün terör örgütlerinin elinde batılı ülkeler mahreçli silahlar var. Suriye'nin kuzeyinde etnik temizlik faaliyeti yürüten PYD, YPG'li katillerin elinde müttefiklerimizin roketleri, bombaları, mühimmatları var. Böyle bir tablo karşısında Türkiye'nin eli kolu bağlı bir şekilde beklemesi, milli güvenliğini başka ülkelere havale etmesi mümkün değildir. Tarih, ders almayanlar için tekerrür eder. Biz de devlet olarak hem karşımızdaki bu tablodan hem bölgemizde yaşananlardan hem de tarihimizden ders alarak savunma sanayimizi güçlendirmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.



"TANK PALET FABRİKAMIZIN SATILMASI YANİ MÜLKİYETİNİN DEVRİ, ASLA SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"



Erdoğan, "Tank Palet Fabrikamızın satılması yani mülkiyetinin devri, asla söz konusu değildir. Fabrika arazisindeki her türlü taşınmazın üretim, bakım ve onarımda kullanılan her türlü teçhizatın mülkiyeti devlete aittir ve öyle kalacaktır. Hatta şu anda bu alımı yapan firma, yüzde 50 Katar, yüzde 50 Türk ortaklı olan bir firmadır. Şu anda buraya yaklaşık 40-50 milyon dolar gibi de bir yatırım yapılmak suretiyle bu fabrika elden geçirilecektir. Yapılan iş, sadece işletme hakkının belli şartlar ve belli süreler dahilinde ki bu 25 senedir, ülkemizin öncü kuruluşlarından birine devredilmesidir" dedi.



6- ÇÖKEN BİNADA HAYATINI KAYBEDEN 9 KİŞİ SON YOLCUĞUNA UĞURLANIYOR



Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN/ İstanbul DHA



Kartal'da çarşamba günü çöken binada Alemdağ ailesinde hayatını kaybeden 9 kişi son yolculuğuna uğurlanıyor. Pendik 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından 9 kişi toprağa verilecek. Cenaze töreni öncesi 9 kişinin tabutu camiye getirildi.



7- İMAMOĞLU: MİLLETİN GÖNLÜ KIRILACAKSA BİZ SEÇİMİ KAZANMAYI DA İSTEMEYİZ



7- İMAMOĞLU: MİLLETİN GÖNLÜ KIRILACAKSA BİZ SEÇİMİ KAZANMAYI DA İSTEMEYİZ



"İSTANBUL'DA ACİL NELERİ ÇÖZMEMİZ GEREKTİĞİNİ KONUŞACAĞIZ"



CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Avcılar'daki henüz imar planı onaylanmayan Yeşilkent Mahallesi'nde düzenlenen mitinge katıldı. CHP'nin Avcılar Adayı Turan Hançerli ile kürsüye çıkan İmamoğlu, Kartal'da çöken binanın enkazı altında kalan aynı ailenin 9 ferdinin cenaze törenine katılacağı için programını kısa tutacağını ifade ederken, "Acılar taze, bu konuda uzun uzun konuşacağımız anlar gelecek. İstanbul'da acil neleri çözmemiz gerektiğini konuşacağız. Ama şimdi değil" dedi.



"BİZ BURADA OLMAYAN TÜM PARTİLERİN DE OYUNA TALİBİZ"



Avcılar'daki İstanbul Üniversitesi Kampusu'nde 1989 yılında öğrenim gördüğünü, bölgedeki altyapı ve imar planları sorunlarının yanı sıra, eğitim ve sağlık gibi sorunları yakından bildiğini ifade eden Ekrem İmamoğlu, "Bu kıymetli alanda sizi hissetmeyen Büyükşehir Belediyesi olduğunu, Avcılar Belediyesi ve başkanının çabalarına rağmen sizleri görmezden geldiğini biliyorum. Sadece oy değil, kafalarının arkasında başka plan hesap olabilir. Burada Küçükçekmece Gölü sahili var. İstanbul'un en güzel yerlerinden biri olmaya namzetsiniz. İstanbul'a hepimiz güzel hayaller kurduk geldik. Geleceğimizi bu şehirle bu çocuklarla hayal ederek planlamaya çalıştık. Ama, mutsuz insanlar, özellikle anneler görüyorum. Tüm sosyal projelerimiz; iş, çevre, insana yönelik olacak. Çocuklarınızın hayallerinin gerçekleştiğini göreceksiniz. Hangi partiye baktığınıza asla bakmayız. Biz insana bakarız. Kökenine inancına bakmayız. Sadece bize oy veren insanlara değil. CHP ve İYİ Parti İlçe başkanımız burada. Ama biz burada olmayan tüm partilerin de oyuna talibiz" dedi.



"BİZİM ÖTEKİMİZ YOK. BİRBİRİMİZİ SEVECEĞİZ"



İmamoğlu, seçildikleri takdirde iş, AŞ arayan hiç kimseye "Şu partiye üye olun ondan sonra gelin" demeyeceklerini ifade ederken, "İstanbul'u yordular gönülleri kırdılar, komşu komşuya bakarak hangi partiye baktığına göre hareket eder hale getirdiler. Biz seçildiğimizde herkes birbirini kutlayacak. Bizim ötekimiz yok. Birbirimizi seveceğiz. Bizim milletimizin aslında hoşgörüsü çok büyüktür.



İster doğudan ister güneyden, batıdan gelsin. Aslında birbirimizi çok severiz. Sevgisizlik üzerinden siyaset yaparak gönülleri kazanmayı istemeyiz. Milletin gönlü kırılacaksa biz seçimi kazanmayı da istemeyiz" diye konuştu.



"ONLARIN BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE YERİ VAR"



CHP'li İmamoğlu, konuşmasının son bölümünde Avcılar'da CHP'den aday gösterilmeyen, Belediye Başkanı Handan Toprak ve eski Başkan Mustafa Değirmenci'nin aday gösterilen Turan Hançerli'nin yanında yer alacaklarına inandığını ifade ederken, "Biz biriz, bütünüz. Bizim derdimiz İstanbul'un, Avcıların sorunları. İki başkan da Avcılar'a çok büyük hizmetler etmiştir. Şimdi de Hancerli hizmet verecek. Bütün eski belediye başkanları, aday adaylarının tecrübelerinden yararlanacağız. Onların başımızın üstünde yeri var. Gün birlik günüdür. Kol kola omuz omuza olacağız, İstanbul'un sorunlarını çözeceğiz. 1 Nisan'da ciğerleriniz demokrasi nefesi ile dolacak. Demokrat belediye başkanları olacağımızın sözünü veriyorum. Yerel demokrasiyi güçlendirdiğimizde tüm Türkiye'de barış kardeşlik pekişecek. İstanbul eşittir Türkiye. Kol kola omuz omuza olun sürecin bir neferi olun. Herkesle konuşun. En yüksek oy kullanma oyuna talip olacağız. En yüksek oyla kazanacağız. Bize oy vermeyenler bile mutlu olacak" ifadelerini kullandı.



8- 'NURİŞLER'E OPERASYON



8- 'NURİŞLER'E OPERASYON



İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Nurişler' olarak bilinen organize suç örgütünün çek-senet tahsilatı ve yağma gibi 10 farklı suça karıştığını tespit etti. Polis ekipleri suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda suç örgütünün tutuklu lideri Nuri Ergin'in oğlu Nurittin ve kardeşleri Zeynel ve Nejat'ın da aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 tabanca, 1 kalem tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 şüphelinin Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ki işlemleri devam ediyor.



EYÜPSULTAN'DA AVM ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRI



9- EYÜPSULTAN'DA AVM ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRI



Eyüpsultan'da bulunan bir alışveriş merkezi önünde pompalı tüfekli saldırıya uğrayan kişi yaralandı.



Olay öğle saatlerinde Yeşilpınar Mahallesi'nde bulunan bir AVM önünde meydana geldi. E.T isimli kişi aracıyla AVM önüne geldi. Yanında getirdiği pompalı tüfekle AVM önünde bekleyen Baran E.'ye 3-4 el ateş etti. Baran E. bacağından vurularak yaralandı. Saldırgan, sivil polis ekiplerince kısa sürede yakalanırken yaralı ise hastaneye kaldırıldı. Olay yerine güvenlik şeridi çeken polis ekipleri alışveriş merkezi önünde ve saldırganın geldiği otomobilde incelemelerde bulundu.



10 - KRİZ GEÇİRDİ, DUVARA ÇARPTI



10 - KRİZ GEÇİRDİ, DUVARA ÇARPTI



Sultangazi'de seyir halindeyken krize giren epilepsi hastası motosiklet sürücüsü duvara çarptı.



Kaza, dün akşam saat 20.30 sıralarında Sultangazi'ye bağlı 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Bir lokantanın sahibi olduğu öğrenilen Hamza Şef, motosikletle Şehit Hasan Güreşen alt geçidine girdiği sırada aniden rahatsızlandı. Kontrolden çıkan motosiklet, duvara çarparak durdu. Kazada, motosiklet sürücüsü Hamza Şef, yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Epilepsi hastası olduğu tespit edilen Hamza Şef, ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki tedavisi devam eden Şef'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazadan dolayı trafikte bir süre aksama yaşandı.



Olay yerinde bulunan bir vatandaş, "Kazayı gören yok. Direk kendini duvara vurmuş. Sara hastasıymış. Sarası gelmiş her halde duvara vurmuş kendisini" dedi.



