Dha İstanbul Bülteni- 3

(ek görüntülerle) 1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAKSİM CAMİSİ İNŞAATI'NDA İNCELEMELERDE BULUNDU Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-Hakan KAYA/İSTANBUL, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Camisi inşaatında incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Camisi inşaatında incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Meydanı'nda gerçekleştirilen Atatürk Kültür Merkezi'nin temel atma töreninin ardından inşaat çalışmaları devam eden Taksim Camisi'ne geçti.



İnşaat çalışmalarını inceleyen Erdoğan, buradaki işçilere İstiklal Caddesi girişindeki bir tezgahtan aldığı simit ve kestanelerden ikram ederek, birlikte fotoğraf çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra İstanbul Sandık Başkanları Buluşması için Sinan Erdem Spor Salonu'na gitti.



2- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, 'İSTANBUL SANDIK BAŞKANLARI BULUŞMASI'NDA KONUŞTU(1)



Haber-Kamera: Harun UYANIK/İSTANBUL,



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "İstanbul Sandık Başkanları Buluşması"nda konuşuyor. Erdoğan konuşmasında, "İstanbul'un 959 mahallesinde 800 irtibat noktası kurduk. 'AK Sandık' adını verdiğimiz yazılımla bu noktaları her an izleme imkanına sahibiz. Sandığı sağlam tutmazsak, tıpkı dibi delik bir kaba konan su gibi, verdiğimiz onca emeğin ellerimizin arasından kayıp gitmesini, heba olmasını engelleyemeyiz." dedi.



3- (Geniş haber) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YENİ AKM PROJESİNİN TEMEL ATMA TÖRENİNDE KONUŞTU



*İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'ni iki yıl gibi kısa bir süre içinde tamamlayarak sanatçılarımızın ve sanatseverlerin hizmetine sunacağız. Böylece tarih, medeniyet ve kültür başkenti İstanbulumuzun şanına yakışır muhteşem bir eseri şehrimize kazandırmış olacağız"



*"2007'de başlayan iftira kampanyası süresince Atatürk Kültür Merkezi'nin yerine AVM yapacağımız, cami yapacağımız, ismini değiştireceğimiz gibi olmadık yalanlara başvurdular. Aynısını Harbiye Kongre Merkezi'ni yaparken de yaptılar. Oradaki tiyatroyu ortadan kaldıracağımızı, tiyatro salonunu kaldırıp, kongre merkezinin yerinde hiçbir şey yapılmayacağını, bunları söylediler. Ne oldu? Biz orada daha büyük bir tiyatro salonunu yaptık"



*"Eski bina bugün 15 milyonu aşan nüfusu, her yıl 13 milyonu bulan yabancı turist sayısı, sanata ve sanat eserlerine giderek artan talebiyle İstanbul'un beklentilerine artık cevap veremiyordu"



"Bu sözde sanatseverlerin, Gezi olayları sırasında neler yaptıklarını, hemen yanı başımızda, milletimizi nasıl aşağıladıklarını, terör örgütlerinin paçavralarıyla buradaki eski binayı nasıl kirlettiklerini hepimiz çok iyi biliyoruz, çok iyi hatırlıyoruz. Güya Atatürk Kültür Merkezi hassasiyetiyle hareket edenler, Gezi'de Atatürk Kültür Merkezi'ni demokrasimize saldırmanın, esnafımızın malını, mülkünü yağmalamanın, sokaklarımızı yakıp yıkmanın aracı haline getirdiler"



Haber: Serpil KIRKESER/ Kamera: Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHA



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Meydanı'nda düzenlenen Atatürk Kültür Merkezi Temel Atma Töreni'ne katıldı. Burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün ülkemizin sanat ve kültür hayatında çığır açacak gerçekten önemli bir adımı hep birlikte atıyoruz" diyerek konuşmasına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Kasım 2017'de tanıtım projesini gerçekleştirdikleri İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nin hayata geçmesi yönünde yeni bir aşamaya gelindiğini belirterek yapılacak Atatürk Kültür Merkezi'nin özelliklerine değindi. "Temelini atmakta olduğumuz İstanbul Atatürk Kültür Merkezi 95 bin 600 metrekare kapalı alana sahip 5 ayrı bloktan oluşuyor" diyen Erdoğan, bina içerisinde 2 bin 73 kişilik dünya standartlarının üzerinde bir opera, 828 kişilik tiyatro salonu ve bunlara ait sahne, kulis odalarıyla, fuaye alanlarının yer aldığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca projede atölye ve depo alanları, bale çalışma salonları, solist ve orkestra çalışma odaları, kayıt stüdyosu ve prova salonları, sanat galerileri, sergi salonları ve millet kıraathanelerinin yanı sıra toplantı odaları, idari ofisler, restoranlar, kapalı otopark ile bu projenin her türlü ihtiyaca cevap verecek şekilde hazırlandığını belirtti.



"İKİ YIL GİBİ KISA BİR SÜRE İÇİNDE TAMAMLAYARAK SANATÇILARIMIZIN VE SANATSEVERLERİN HİZMETİNE SUNACAĞIZ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hem mimari, hem estetik, hem de kullanım bakımından göz dolduran bu eserin şehrimizin kültür ve sanat faaliyetlerini daha da zenginleştireceğine inanıyorum. Toplam yatırım bedeli 860 milyon lira olan Atatürk Kültür Merkezi



Projesi'nin, İstanbul'umuz ve tüm Türkiye için hayırlı olmasını diliyorum. Bakanlığımızdan Toplu Konut İdaremize, belediyemizden mimarlarımıza, işçilerimize kadar bu projenin gerçekleşmesinde katkısı olan tüm kurum ve kuruluşlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum. İnşallah yoğun bir mesaiyle çalışacak ve İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'ni iki yıl gibi kısa bir süre içinde tamamlayarak



sanatçılarımızın ve sanatseverlerin hizmetine sunacağız. Böylece tarih, medeniyet ve kültür başkenti İstanbul'umuzun şanına yakışır muhteşem bir eseri şehrimize kazandırmış olacağız" ifadelerini kullandı.



"BU PROJEYİ TEMEL ATMA AŞAMASINA GETİRMEK İÇİN ÇOK BÜYÜK MÜCADELELER VERDİK"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizlerin de yakından takip ettiği gibi, bu projeyi temel atma aşamasına getirmek için çok büyük mücadeleler verdik. Eski binayı kendi marjinal ideolojilerinin sembolü olarak gören kimi çevreler daha ilk günden itibaren bütün enerjilerini projemizi engellemek için harcadılar. Türlü ithamlarla, akla, mantığa ve vicdana sığmayan iftiralarla bunlar yeterli olmayınca da sokakları karıştırarak projeyi sabote etmeye çalıştılar. 2007'de başlayan iftira kampanyası süresince Atatürk Kültür Merkezi'nin yerine AVM yapacağımız, cami yapacağımız, ismini değiştireceğimiz gibi olmadık yalanlara başvurdular. Aynısını Harbiye Kongre Merkezi'ni yaparken de yaptılar. Oradaki tiyatroyu ortadan kaldıracağımızı, tiyatro salonunu kaldırıp, kongre merkezinin yerinde hiçbir şey yapılmayacağını, bunları söylediler. Ne oldu? Biz orada daha büyük bir tiyatro salonunu yaptık. Onun yanında 3 bin kişilik yerin altında dev bir kongre merkezini inşa ettik. Adeta o da bir opera. Bunu inşa ettik ve o gündür bugündür sadece ülkemize değil, tüm dünyaya orası hitap ediyor" diye konuştu.



"İSTANBUL'UN BEKLENTİLERİNE ARTIK CEVAP VEREMİYORDU"



2007'den itibaren farklı kurumların yaptığı incelemelerin, eski binanın artık kullanılamaz olduğunu açıkça ortaya koyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremden sonra raporlar Atatürk Kültür Merkezi'nin dayanılmaz durumda olduğunu belirttiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yine aynı raporların eski binanın depreme dayanıklılık bakımından bir gecekondudan hiçbir farkının olmadığını da gösterdiğini söyleyerek "Daha da ötesi eski bina bugün 15 milyonu aşan nüfusu, her yıl 13 milyonu bulan yabancı turist sayısı, sanata ve sanat eserlerine giderek artan talebiyle İstanbul'un beklentilerine artık cevap veremiyordu" diye konuştu.



"BİZ NE GEZİ VANDALLIĞI DÖNEMİNDE NE DE SONRASINDA BUNLARIN TEHDİTLERİNE BOYUN EĞMEDİK"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski binanın tamiri ve güçlendirilmesi amacıyla İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı tarafından hazırlanan projenin de yine bu çevrelerce dava konusu yapılarak engellendiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü: "Neler çektik. İşleri güçleri hep engellemek. Aynı zihniyet... Yani bir dikili ağaçları yok. Kenardan seyret hiç olmazsa, ne yapılıyor gör, yok. Ne bilimsel veriler, ne raporlar ne de diğer gerçekler, yegane gıdası istismar olan, provakasyon olan malum çevreleri ikna etmeye yetmedi. Çünkü eski yapının yıkılıp daha güzel, daha modern, daha ferah bir bina inşasına karşı çıkanlar,



kültür-sanat hassasiyetiyle değil, ideolojik bağnazlıkla hareket ediyordu. Ecdadın değimiyle bu çevreler, üzüm yemenin değil, bağcıyı dövmenin peşindeydi. Bu niyetlerini de hemen her fırsatta ifşa etmekten çekinmediler. Bu sözde sanatseverlerin, Gezi olayları sırasında neler yaptıklarını, hemen yanı başımızda, milletimizi nasıl aşağıladıklarını, terör örgütlerinin paçavralarıyla buradaki eski binayı nasıl kirlettiklerini hepimiz çok iyi biliyoruz, çok iyi hatırlıyoruz. Güya Atatürk Kültür Merkezi hassasiyetiyle hareket edenler, Gezi'de Atatürk Kültür Merkezi'ni demokrasimize saldırmanın, esnafımızın malını, mülkünü yağmalamanın, sokaklarımızı yakıp yıkmanın aracı haline getirdiler. Burada yaşadık bunları. İstiklal Caddesi'nde yaşadık bunları. Bu meydanda yaşadık. Atatürk Kültür Merkezi'nin tüm cephesinde yaşadık. Ne yapacaktık? Seyir mi edecektik. Oraya her türlü teröristlerin resimlerini astılar. Günlerce sokaklarda terör estirirken, her köşe başında bir şehit mezarı bulunan bu kutlu şehrin duvarlarına 'Zulüm 1453'te başladı' diye yazarken de buradaki eski metruk binayı bahane olarak kullandılar. Biz ne Gezi vandallığı döneminde ne de sonrasında bunların tehditlerine boyun eğmedik. Zihnen ve ruhen bu topraklarla tüm bağlarını koparmış sokak teröristlerine rağmen, ülkemize ve İstanbul'umuza yakışan bir eser kazandırmak aşkıyla biz yolumuza devam ettik, durmadık."



"JAKOBEN ZİHNİYETE KARŞI DİKİLMİŞ BİR ZAFER ANITI OLACAKTIR"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün 10 yıllık bir sabrın meyvesinin toplandığını, projenin bitince daha başka olacağını belirterek, "Projeyi arkadaşlar, anlattılar, dinledik ve bu günlere hazırladık ama kararlı hazırladık. Şimdi de yüklenici firmayla beraber kararlı bir şekilde 2 yılda inşallah burayı bitireceğiz." diye konuştu. Erdoğan, temeli atılacak binanın sadece bir kültür merkezi



olmayacağını dile getirerek, "Bu eser aynı zamanda son 5 yıldır milli iradeye kasteden, vatan, millet düşmanlarına verilmiş en güzel cevap olacaktır" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'un kendini bu projede bulacağını ifade ederek "İstanbul kendini bu projede adeta millet kıraathanesiyle bulacaktır, restoranıyla bulacaktır, her şeyiyle bulacaktır. Türkiye'yi karanlığa mahkum etmeye çalışanlara karşı, ülkemizi aydınlık yarınlara kavuşturma idealimizin sembolü bir eser inşa ediyoruz. Hepsinden önemlisi İstanbul Atatürk Kültür Merkezi, milletin değerleriyle, inancıyla, insanımızın tarihi ve kültürüyle kavgalı, jakoben zihniyete karşı dikilmiş bir zafer anıtı olacaktır. İnşallah 2 yıl sonra tamamlandığında bu eser, sadece İstanbul'umuzun değil, tüm Türkiye'nin iftihar vesilelerinden biri haline gelecektir, dünya bu eseri anacaktır" dedi.



"HANGİSİNDEN İSTİYORSANIZ ONU KULLANIN DİYORUZ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin aslında hizmet ve yatırım düşmanı "istemezükçü" anlayışıyla ilk defa kendi dönemlerinde muhatap olmadığını belirterek, ülkenin cumhuriyet tarihi boyunca ne zaman hamle yapmaya, prangalarını kırmaya çalışsa karşısında daima bu zihniyeti bulduğunu söyledi. Türkiye'nin sanayide, savunmada, üretimde, ulaşımda, teknolojide, hemen her alanda yaptığı hamlelerin dışarıda hasımlar, içeride de belli kesimler tarafından sürekli engellendiğini dile getiren Erdoğan, "Rahmetli Menderes'in ömrü, darağacında son nefesini verdiği o kara güne kadar malum zihniyetle mücadele ile geçmiştir. Merhum Özal'ın 1983'ten itibaren ülkemizi tekrar ayağa kaldırma çabaları da yine bu çevrelerin sabotajlarına maruz kalmıştır. Rahmetli Necmettin Erbakan Hocamızdan merhum Alparslan Türkeş'e yüreği milletimizin refahı için çarpan, büyük ve güçlü Türkiye ideali için ter döken tüm liderlerin karşısına ilk önce bu çete dikilmiştir. İnsanımızın hayır dua ile andığı ne kadar siyasetçi, iş adamı, müteşebbis varsa hemen hepsi bunların linç kampanyasından nasibini almıştır" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin yetiştirdiği en vizyoner insanlardan Nuri Demirağ'ın bir anısını sizlerle paylaşmak istiyorum. CHP zihniyetinin anlaşılması bakımından bu anekdotun son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle genç nesillerin, ülkemizin geçmişte neler yaşadığını ne tür badireler atlattığını öğrenmesi için bu hadise gerçekten ibretliktir. Merhum Nuri Demirağ, 1931 yılında İstanbul'da Asya'yı Avrupa'ya bağlayacak Boğaz Köprüsü Projesi'nin etütlerine başlar. 1934'te Amerika'nın en büyük çelik şirketiyle anlaşarak, üstünden tren yolu da geçen projesini tamamlar. Proje yaveri aracılığıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e sunulur ve Gazi tarafından da çok beğenilir. Gazi, gereğinin yapılması için projeyi hükümete iletir. Dönemin CHP hükümetinin bayındırlık bakanı bu projeyi ne yapar biliyor musunuz, 'Boğaz'ın güzelliğini bozar' bahanesiyle projeyi reddeder. Demek ki 3 tane köprü yapıldı şimdi Boğaz'a, Boğaz'ın hakikaten güzelliğini bozmuşuz. ya bunları anlamak mümkün değil. Herhalde biz de bozmasın diye Binali Bey, bozmasın diye denizin altına sokmuş. Şimdi Marmaray'da Avrasya Tüneli de denizin altından gidiyor. Hangisinden istiyorsanız onu kullanın diyoruz. Aynı şekilde CHP hükümetinin başbakanı İnönü de projenin hayata geçirilmesine mani olur. Bütün bu sabotajlar Gazi Mustafa Kemal'in iradesine, arzusuna rağmen yapılır" ifadelerini kullandı. Menderes'in, Nuri Demirağ'ın havada bırakılan projesini sahiplendiğini, Karayolları Genel Müdürlüğünden Boğaz'a 9 ayrı yerden köprü yapmanın mümkün olduğu raporunu aldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "25 Mayıs 1960'ta, yani darbeden sadece 2 gün önce de uluslararası bir firmayla sözleşme imzalanır fakat 27 Mayıs darbesi olunca diğer pek çok hizmet gibi köprü projesi de rafa kaldırılır. Ülkemizin ilk boğaz köprüsü Nuri Demirağ'ın teşebbüsünden tam 40 yıl sonra 29 Ekim 1973'te ancak hizmete girer. Boğaziçi Köprüsü, yani yeni adıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hem inşaat sürecinde hem de sonrasında CHP ve malum çevreler tarafından sürekli eleştirilir, hedef haline getirilir, engellenmeye çalışılır" dedi.



"31 MART'I UNUTMAYIN"



Erdoğan, benzer bir linç kampanyasının Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün inşası sırasında merhum Özal'a yönelik de yürütüldüğünü belirterek, "Biz de 40 yılı aşkın siyasi hayatımız boyunca sözde elit, özde lümpen bu çevrelerin zehirli oklarının hedefi olduk. Aynısını 3. köprüde Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde bize yapmadılar mı? Motorlarla 3. köprünün olduğu yere denizden gittiler, yürümeye fırsat bulamadılar. Yine gösteri yaptılar. 'İstemezük' dediler ama biz onlara rağmen yaptık. Marmaray'ı öyle yaptık, Avrasya'yı öyle yaptık.



Şimdi de inşallah 3 katlısını yapacağız, yine Boğaz'a. ya bunların dünyadan bir haberi yok. Hizmet etmek gibi de bir dertleri yok. 'Engelleyelim de nasıl olursa olsun', mantık bu. Gerek Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, gerek Başbakanlığımız, gerekse Cumhurbaşkanlığımız döneminde sürekli eleştirildik, karakter suikastlarına maruz kaldık. Sadece İstanbul Atatürk Kültür Merkezi



Projesinde değil, Marmaray'dan Avrasya Tüneli'ne, İstanbul Havalimanı'ndan, onun için de aynı şeyleri yaptılar, hala yapıyorlar. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne kadar bütün projelerimizde belli kesimlerin saldırısına muhatap olduk. Bak şimdi burada bir müjde daha veriyorum, Rami Kışlası var ya Rami Kışlasını da İstanbul'un en büyük kütüphanesi yapıyoruz. Devam ediyor, inşallah hedef, 6



milyon ciltlik bir kütüphaneyi İstanbul'umuza kazandırmak. Daha önce burası Rami Kışlası'ydı, şimdi de inşallah İstanbul'umuzun en büyük kütüphanesi olacak ve Türkiye'nin. İkincisi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde biliyorsunuz, 5 milyon cilt. Burada da 6 milyon cilt. ya biz çalışıyoruz. Konuşmuyoruz. Ekranları başında bizi izleyen milletime sesleniyorum. Onun için 31 Mart'ı unutmayın. 31 Mart bu noktada çok önemli."



4- BAKAN KURUM: 8 BİNA YIKILACAK. YUNUS APARTMANI BUGÜN YIKILMAYA BAŞLANACAK (1)



Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL,



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Kartal'da çöken bina ile ilgili açıklama yaptı. Kartal'da çöken binanın olduğu bölgede incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çöken binanın çevresindeki 8 binanın yıkılacağı söyledi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Kurum: "Biz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak ilk günden itibaren sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde süreci an be an takip ediyoruz. Yıkılan bina etrafındaki alanın tamamını inceledik. Bu alana ilişkin yaptığımız tespitler neticesinde, yıkılan binanın etrafındaki 10 binada risk analizi yaptık. Bu analiz çerçevesinde 2 binamızda biri İhya apartmanı biri de 10 numaralı Çam apartmanı dışındaki 8 bina riskli. Bu sekiz binanın hak sahipleri ile biraz önce görüştük. ve bu binaları da süreç içerisinde yıkacağımızı ve alanın tamamında bir kentsel dönüşüm projesi yapacağımızı kendilerine ilettik. Bakanlık olarak kira desteği vereceğiz. ve TOKİ ile süreci yöneteceğiz. Yunus apartmanını sizin de gördüğünüz üzere acil ihtiyaçlarını almaları üzerine bugün yıkıyoruz"



"YUNUS APARTMANININ YIKIMI BUGÜN GERÇEKLEŞTİRİLECEK"



Tüm bölgede Kartal Orhantepe bölgesinde vatandaşların riskli binaları ile ilgili müracaatlarını hem 'Alo 181'e hem de bakanlığın il müdürlüğüne başvurabilecekleri belirten Kurum; "Burada bir iletişim ofisi kuracağız. Bu dönüşüm sürecini vatandaşlarımızı mağdur etmeden en kısa sürede sağlam evlerini güvenilir evlerini teslim edeceğiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak kararlıyız. Riskli gördüğümüz her bina yıkılması gerekiyorsa yıkacağız. Güçlendirilmesi gerekiyorsa güçlendirilmesi noktasında uyarılarda bulunacağız. Yunus apartmanının yıkımı bugün gerçekleştirilecek. Vatandaşlarımızın evdeki ziynet eşyalarını alması için bir polis memuru ve bir itfaiyemiz vatandaşlarımıza eşlik ediyor. Hızlı bir şekilde evdeki ziynet eşyalarını almaları için müsaade ediyoruz. Aynı şekilde binayı da izlemeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın eşyalarını almalarına müteakip bugün yıkımı için gerekli araçlar da burada bir iki saat içinde başlayacağız. Alınan beton numuneleri beton kalitesini çok düşük olduğunu gösteriyor. Deniz kumunu ve kabuklarını zaten gözümüzle gördük. Şu an ki yönetmelikler çerçevesinde beton dayanımı yeni yönetmeliğin çok çok altında. Hem bakanlığımız hem İçişleri Bakanlığımız hem de savcılığımız burada gerekli tahkikatı yürütüyor. Bilirkişimiz binanın temelden çatısına kadar gerekli numuneleri aldılar. Bunların laboratuvarda testlerini yapıyoruz. Bu testler sonucunda bilirkişi heyetimiz de bir rapor sunacak. Başsavcılığımız da bu rapora göre işlemini sürdürecek. Diğer taraftan da bakanlıklar da ilgili soruşturmayı yürütüyor bitince açıklayacağız" dedi.



Vali Yerlikaya da "Dün akşam 76. saat arama kurtarma faaliyetleri ile ilgili İçişleri Bakanımız son bir ailenin iki çocuk ve bir annenin hayatını kaybetmiş olarak alınmasının ardından bizim enkaz alanımda yapmış olduğumuz bütün çalışmalarla ilgili ilk baştan beri bildiğimiz ama sizlerle paylaşmaktan imtina ettiğimiz durumu sizlerle paylaşmıştı. Akabinde şunu da paylaşmıştı, biz enkazın altında tespitlerimize göre başka kimse olmadığını düşünüyoruz ama ihtiyaten arama kurtarma faaliyetleri kesin olarak bitinceye kadar bu çalışmalarımız devam edecek demişti. Şimdi bugün saat 14.30 itibari ile arama kurtarma faaliyetleri AFAD koordinasyonla resmi olarak sonlandı. Çünkü daha önceki tespitlerimizin doğru olduğunu gösteriyor. 21 vefat eden 14 yaralı toplam 35 insana ulaşmış olduk. Biri henüz kimliği tespit edilemeyen yabancı misafir, diğerleri vatandaşımız onlar da memleketlerinde burada defnediliyorlar. Yaralılarımız da tedavi görüyor. Baş sağlığı diliyoruz, mekanları cennet olsun diyoruz. Aynı zaman da yaralılarımıza acil şifalar diliyoruzö dedi.



5- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: HALDE TERÖR ESTİRENLERİN DE İŞİNİ DE BİZ EN KISA ZAMANDA BİTİRİRİZ



*Cumhurbaşkanı Erdoğan,



"Eğer kendini devletten güçlü zannedenler varsa şunu bilsinler ki devlet nasıl teröristlerin Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te mağaraların içinde işini bitirdiyse, halde terör estirenlerin de işini de biz en kısa zamanda bitiririz"



"Çünkü benim vatandaşımı sömürenler karşısında bizi bulacaklar. Bu devlet niçin var? Halkı için, milleti için var. Biz milletimizin sömürülmesine müsaade edebilir miyiz? Edemeyiz. Onun için de el ele vereceğiz ve inşallah bu sömürüyü de bitireceğiz"



Haber: Serpil KIRKESER - Kamera: Harun UYANIK/ İSTANBUL DHA



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nu yanında kurulan çadırda bir konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada 31 Mart'ın milletin, ülkenin yeniden bir dirilişe vesile olmasını diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıyı, İstanbul'da tüm sandıkların kontrol altında tutulması, sandıklara tam manasıyla hakim olmak için yaptıklarını, sandık esaslı bir seçim çalışması modeli olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu sandık esaslı seçim çalışması modelinde de aktörler sizsiniz" diyerek ana kademe, kadın ve gençlik kolları olmak üzere sandıklara hakim olacaklarını ifade etti. Erdoğan, "Sandıklarda en ufak bir su sızmasına, kaçağa yol vermeyeceğiz. Ortalama diyelim ki bir sandıkta 300-350 seçmen var. Bunları paylaşacağız. Ana kademe 3'te 1'ini, diğer 3'te 1'ini kadın kolları, diğer 3'te 1'ini gençlik kolları. Sandık seçmen listesini koyacağız önümüze ve bunların üzerinde çalışacağız. Gençler, gençlere ulaşacak. Kadınlar, kadınlara ulaşacak. Ana kademe, ana kademeye ulaşacak ve bunların üzerinde çalışacağız" diye konuştu.



"BİR FİNCAN KAHVENİN 40 YIL HATIRI VARDIR"



Önceki seçimde vatandaşlara kahve dağıtıldığını, yarından sonra partililere 200-250 gramlık çay paketleri dağıtılacağını, bunların



seçmenlere ulaştırılacağını söyleyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: 'Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır' diyorduk. Şimdi



değiştirdik işi, şimdi de çay. Buna da ne diyoruz, 'çay keyfi' Bu çok önemli. Keyifli çaylar yudumlasın millet. Yani bunu Rizeli olduğum için söylemiyorum. Çayın gerçeği bu olduğu için söylüyorum. Bütün hanım kardeşlerim, hazırlanan çay poşetlerini teşkilatımız sizlere teslim edecek, siz de bunları ikram edeceksiniz ve 'keyifli saatler' diyeceksiniz. Bununla beraber inşallah evlere gireceğiz ve evlerde bu keyifli saatler olurken bir diğer tarafta da inşallah siz unutulmayacaksınız, biz unutulmayacağız ve beraberce bu yolda yürüyeceğiz."



"BİNALİ YILDIRIM KARDEŞİMİZLE BU YOLA DEVAM EDECEĞİZ"



20 ay sonra Atatürk Kültür Merkezi'nin yeni haliyle bitmiş olacağını, Taksim Meydanı'nın gerçek manada meydana dönüşeceğini



belirterek, "Bir taraftan o, bir taraftan meydan, bir diğer taraftan da Taksim Camisi de yapılıyor şu anda. Hatırlayın, önümüzü çok kesmek istediler. Çok durdurmak istediler. Geziciler türedi, biliyorsunuz, sanatçılar türedi. Ne oldu? Biz şimdi diyoruz ki 'Ey sanatçılar veya sanatçı geçinenler, sizin geçmişinizde böyle bir eser var mı?' Şimdi biz bak buraya geliyoruz, dünyanın sayılı bir sanat



merkezini, bir opera binasını yapıyoruz. Ankara'da yaptık, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir opera binamız var. Harbiye Kongre Merkezi'ni yaptık, aynı zamanda bir operadır, 3 bin kişilik. Burası 2 bin 35 kişilik. Biz yaparız. Yine yapmaya devam edeceğiz. İstanbul'da inşallah Binali Yıldırım kardeşimizle bu yola devam edeceğiz. Diğerlerinin adını zaten vermeme gerek yok." Artık Taksim'de araç trafiği olmayacağını, meydanın tamamıyla yürüyüş alanı haline geleceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanahmet ve Beyazıt Meydanı'nı da düzenleyeceklerini ifade etti.



"ÜÇ Ç. CHP'Yİ TARİF EDECEKSENİZ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yenikapı'yı biz yaptık. İstanbul'da doğru dürüst bir miting meydanı var mıydı? Yoktu ama biz 1,5-2 milyonluk miting meydanını yaptık. Aynı şekilde Maltepe'de yaptık mı? Yaptık? Hem Anadolu Yakası'nda hem Avrupa Yakası'nda birer miting meydanını yaptık. Buraları aynı zamanda ağaçlandırdık, yeşil hale getirdik. Biz yaptık biz... Kim çevreci? Biz. Bunların çevreyle mevreyle bu CHP'nin işi yok. Onun için ben ne diyorum? Üç Ç. CHP'yi tarif edecekseniz üç Ç ile tarif edeceksiniz; çöp, çamur, çukur... CHP budur." İstanbul'da belediye başkanı olduğu zaman kentte çöp dağları olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ümraniye çöplüğünün vahşetini hatırlayın. Kim vardı orada? CHP belediyesi. Ne oldu? Patladı. 39 vatandaşımız öldü. Hesap soruldu mu? Yok. Aynı şekilde çukurlardan geçilmiyordu ama nerede CHP belediyesi varsa inanın oradaki hemşehrilerimize sorun, çukurlar kapatılmış mı? Hayır. Çamur? Çukurun olduğu yerde çamur, çöpün olduğu yerde çamur olur" dedi.



"BİZ BÖYLE BİR İSTANBUL'U İNŞA ETTİK"



Bakırköy'ün bölünmeden önceki halini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, o dönemde Bağcılar'ın, Esenler'in, Güngören'in çamur ve çukur içinde olduğunu, o zaman kendisinin il başkanı olduğunu, bu 3 ilçeyi de seçimde kazandıklarını kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Oralarda yaşayanlar bu CHP zihniyetinden bıkmıştı ve giydik çizmeleri, inanın çizmelerle seçim kampanyası yaptık. Bu 3 ilçeyi aldık ve bu 3 ilçe biz aldıktan sonra adeta bir Bakırköy oldu. Şu anda eğer övündüğümüz bir Esenler, bir Bağcılar, bir Güngören varsa bu AK Parti belediyeciliğidir. Bugünlere öyle geldik. Her geçen gün daha da iyiye gidiyoruz. Daha da iyi olacak. Görevi devraldığımda İstanbul'da doğal gazın girdiği ev sayısı neydi biliyor musunuz? 50 bin. Hapse girerken bıraktığımızda doğal gaz giren ev sayısı neydi biliyor musunuz? 1 milyon 250 bin. Biz böyle bir İstanbul'u inşa ettik."



"HALİÇ'İN ÇAMURUNU ÇIKARDIK"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir zamanlar Haliç'ten kokudan geçilemediğini, üzerinde adacıklar bulunduğunu, şu anda Haliç Kongre Merkezi olarak kullanılan yerdeki mezbahaları kaldırarak alanı kongre merkezi haline getirdiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben başladım, temeli attım, devam etti, işte bugünkü Haliç Kongre Merkezi'ne kavuştuk. Nasıl şimdi görüyorsunuz. Pırıl pırıl. Biz buyuz. Haliç'in çamurunu çıkardık. 2,5 milyon metreküp çamuru oradan çıkardık, 9,5 kilometre uzaklıktaki Alibeyköy'deki taş ocağına taşıdık, pompaj sistemiyle oraya pompaladık. Orada çamurunu süzdürdük ve tekrar suyunu Haliç'e verdik. Ama o çamurla ne kadar alan kazandık biliyor musunuz? 650 bin metrekare orada bir alan kazandık. İşte şimdi oyun parkının olduğu yer bizim İstanbul'a kazandırdığımız o parktır. Biz buyuz" dedi.



"SÖMÜRÜYÜ DE BİTİRECEĞİZ"



31 Mart akşamı zafer beklediklerini ifade eden Erdoğan, "Rabia'da ne var? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet... Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." diyerek konuşmasını şöyle sürdürdü: "Ne diyorlar? Domates, patates, patlıcan, sivri biber, vesaire... Bunların hepsi yutturmaca, işte maalesef bir çete de öyle türedi. Fakat şimdi



Hazine Maliye, Gıda Tarım, bunun yanında Ticaret Bakanlığımız hep birlikte hükümetimiz el ele verdik ve 'siz böyle mi yapıyorsunuz?' Peki. Biz de şimdi satış mağazalarıyla, tanzim satışlarla illere giriyoruz ve yarından itibaren maliyetine bunu vatandaşımıza satacağız. Ticaret Bakanlığından müfettişler Hal'e gitmişler, rapor tutacak müfettişlerimizi dövmeye kalktılar. Neden? Çünkü kovana çomak sokulduğu için. Eğer kendini devletten güçlü zannedenler varsa şunu bilsinler ki devlet nasıl teröristlerin Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te mağaraların içinde işini bitirdiyse, halde terör estirenlerin de işini de biz en kısa zamanda bitiririz. Çünkü benim vatandaşımı sömürenler karşısında bizi bulacaklar. Bu devlet niçin var? Halkı için, milleti için var. Biz milletimizin sömürülmesine müsaade edebilir miyiz? Edemeyiz. Onun için de el ele vereceğiz ve inşallah bu sömürüyü de bitireceğiz."



6- İSTANBUL VALİLİĞİ: KARTAL'DA ÇÖKEN BİNANIN ENKAZINDAKİ ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI



Haber: Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,



İstanbul Valiliği, Kartal'daki Yeşilyurt Apartmanı'nda meydana gelen çökme olayı sonrası 934 personel, 227 araç ve 8 arama-kurtarma köpeği ile başlatılan çalışmaların tamamlandığını bildirdi. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokağı'nda bulunan Yeşilyurt Apartmanı'nda 6 Şubat Çarşamba günü saat 16.00'da meydana gelen çökme nedeniyle, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında olay yerine en yakın kamu binası olan Çakabey İmam Hatip Ortaokulunda kriz merkezi oluşturulduğu hatırlatıldı.



Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartal Kaymakamlığı, GAMER'den Sorumlu Vali Yardımcısı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü, il Sağlık Müdürlüğü ve Kızılay temsilcileriyle oluşturulan heyet yönetiminde derhal arama-kurtarma çalışmaları başlatıldığı belirtilen açıklamada,



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonuyla Arama Kurtarma Birlikleri, JÖAK'a bağlı Jandarma Komando Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve UMKE, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler il Müdürlüğü, Kartal, Bahçelievler, Arnavutköy Belediyeleri,



Kızılay, İHH, Maltepe Üniversitesi ve YARKUR'dan toplam 934 personel, 227 araç ve 8 arama-kurtarma köpeği ile başlatılan çalışmaların tamamlandığı ifade edildi. Olayda 20 vatandaş ve bir Orta Asya kökenli misafir hayatını kaybettiği, Kriz Merkezi koordinasyonunda 76 saat süren arama kurtarma çalışmalarında 14 vatandaşın yaralı olarak kurtarıldığı ifade edilen açıklamada,



bölgede riskli görülen 11 binadaki 135 hanenin güvenlik nedeniyle tahliye edildiği, buralarda ikamet eden vatandaşlara Valilikçe konaklama hizmeti sunulduğu aktarıldı.



İstanbul Valiliğinin açıklamasında, şunlara yer verildi "Meydana gelen bu elim olayın hemen akabinde talimatlarıyla çalışmaları yakından takip eden Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Binali Yıldırım, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk ve Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca'ya arama kurtarma çalışmalarını ziyaret ederek bizlere verdikleri destek için teşekkür ediyoruz. Olayın başlangıcından sonuna kadar kriz merkezinde bizzat çalışarak hem merkezi hem de arama kurtarma alışmalarını koordine eden İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a minnettarız. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın İçişleri Bakan Yardımcımız İsmail Çataklı'ya, milletvekillerine, İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanımıza ve siyasi parti temsilcilerine teşekkür ediyoruz."



Açıklamada, arama-kurtarma çalışmalarına var gücüyle katılan, olağanüstü gayret gösteren, olay yeriyle ilgili bütün ihtiyaçları karşılayan



başta AFAD olmak üzere, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye teşkilatının bütün personeline, UMKE ekiplerine, JÖAK'a bağlı Jandarma Komando Arama Kurtarma Tabur Komutanlığı personeline, İHH ekibine, YARKUR ekibine, Kartal EAH doktor ve sağlık personeline, Fatih Sultan Mehmet EAH doktor ve sağlık personeline, İBB Hızır Acil personeline, İl Sağlık Müdürlüğü sağlık personeline, Kızılay'a, Arnavutköy ve Bahçelievler Belediyesine, İSTAÇ personeline, İSKİ ekiplerine, İBB Yol Bakım personeline, İBB Park ve Bahçeler personeline, İBB Yerinde Ölçüm ekibine, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü personeline, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline, sivil toplum kuruluşlarına, İstanbul Üniversitesi'ne, Maltepe Üniversitesi'ne, basın mensuplarına, mahalle muhtarlarına, Kartal ilçesinin kıymetli vatandaşlarına minnet ve şükran sunuldu. İnsan dostu 8 arama-kurtarma köpeğinin vatandaşların yerinin tespit



edilmesinde büyük katkısı olduğu belirtilen açıklamada, "Yaşadığımız bu son olay İstanbul'umuzda kentsel dönüşümün ne denli önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerimize sabırlar, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.



7- SANATÇILAR, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TEMELİNİ ATTIĞI YENİ AKM'Yİ DEĞERLENDİRDİ



Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'nın katılımıyla gerçekleşen Taksim Meydanı'ndaki Atatürk Kültür Merkezi (AKM) temel atma törenine katılan bazı sanatçılar, projeyi değerlendirdi.



Temel atma töreni sonrası basın mensuplarına yeni Atatürk Kültür Merkezi projesini değerlendiren Orhan Gencebay, "Bugün çok sevinçli bir günümüz. Atatürk'ümüze layık, ülkemize layık dünya çapında bir projenin temeli atıldı. Biz de şahit olduk. Son derece güzel bir gün. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. 10-15 yıldan beri birtakım dedikodular vardı, onların hepsinin bittiğini görüyoruz. Bugün çok somut bir şekilde gerçekleri gördük. Ben 10-15 yıl evvelinden beri çok üzülüyordum şimdi son derece sevinçliyim. Sanırım tüm sanat camiasındaki arkadaşlar da son derece sevinçliler. Projeyi çok beğendim. Hem dünya çapında bir proje hem de Atamıza layık, ülkemize layık bir proje hayırlı uğurlu olsun" dedi.



ALGÖZ : AVRUPA'NIN DA ÖNEMLİ KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ OLACAK



Sinema ve Tiyatro oyuncusu Zafer Algöz ise yeni yapılacak AKM'nin sadece Türkiye için değil Avrupa için de önemli kültür ve sanat merkezi olacağını belirterek, şöyle konuştu: "Bu proje beni çok heyecanlandırdı. Yıllarca burada kültür ve sanat hizmeti yapmaya çalıştık. Şu anda yıkık olarak görmüş olduğunuz bu bina, ihtiyaçlara cevap veremeyecek kadar küçük geliyordu. Sadece tiyatro, opera, bale değil orkestraların da yer aldığı devlet klasik Türk Sanat Musikisi'nin de kullandığı bir sinema salonunun da olduğu bir binaydı. Ama mevcut olan şu alanın sadece dörtte biri bir yerde kültür merkezi vardı, geri kalan kısmı otopark ve altında atölyelerden oluşuyordu. Şu andaki yeni projeyi gördüğüm anda çok mutlu oldum. Sadece İstanbul ve Türkiye'nin değil Avrupa'nın bayağı önemli kültür ve sanat merkezi olacak. Bittikten sonra hepimizin gurur duyacağı ve üstelikte dar gelirli vatandaşlarımızın da kültür bakanlığımızın eserlerinin de çok çok ucuz fiyatta izleyecekleri dünyanın sayılı kültür merkezi olacak. Emeği geçenlere helal olsun" dedi.



8- (Havadan görüntülerle) KARTAL'DA ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI SONA ERDİ



Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,



İstanbul'un Kartal ilçesinde 14 kişinin yaralandığı, 21 kişinin hayatını kaybettiği binanın enkaz kaldırma ve arama çalışmaları sona erdi. Çalışmaların ardından binanın bulunduğu bölge havadan görüntülendi. Enkazın yanındaki boşaltılan Yunus Apartmanının en üst katında değerli eşyaları olduğunu söyleyen vatandaşlar, itfaiye merdiveni ile yukarı çıkarıldı. Değerli eşyalarını alan vatandaşlar aşağıya indirildi.



Enkaz kaldırma ve arama çalışmalarının sona erdiği binanın zemin etüdü yapılmaya başlandı. Vinç olay yerinden götürüldü.



9- - NAFAKA MAĞDURLARI EYLEM YAPTI



Haber- Kamera: Murat SOLAK- Melih OKUMUŞ/ İSTANBUL,



Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu üyesi bir grup, süresiz nafakanın ve çocukların icra yoluyla görülmesi uygulamasının kaldırılması için Yenikapı Miting Alanı'nda eylem yaptı.



Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu üyesi yaklaşık 50 kişilik grup, saat 14.00'te Yenikapı Miting Alanı'nda, süresiz nafakanın ve çocukların icra yoluyla görülmesi uygulamasının kaldırılması için eylem düzenledi. Eyleme katılan grup üyeleri, "Çocuklar babasız kalmasın", "Nafakaya acil ve adil düzenleme", "Aileyi yakan yasalara dur de", "30 yıllık nafaka zulmü bitsin artık" yazılı döviz ve pankartlar açtı.



Basın açıklaması yapan Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu Kurucusu İlhan Ergincan, "Yakın zamanda Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, işsiz ve herhangi bir geliri olmayan erkeğin, boşanma davasında tam kusurlu bulunan çalışan eşine tedbir nafakası ödemesi gerektiğine hükmetti. Alınan karar insani anlamda hem adil olmayan, hem de vicdanları yaralayan karardır. Buna benzer kararlar boşanmaları kolaylaştırıp aile kavramını yok etmektir." dedi.



"HEM KİRA VERİYORUM, HEM DE OĞLUMUN NAFAKASINI ÖDÜYORUM"



Oğlunun nafakasını ödeyen 70 yaşındaki Nazan Altın, "Evladım evlendi. 11 senedir nafaka ödüyor. Evliliği de bir sene sürmedi. Bu nafakanın bitmesini istiyorum. Bir anne olarak söylüyorum. Çocuğum işsiz, çalışamıyor. Onun nafakasını da ben ödüyorum. Ben de emekliyim. Hem kira veriyorum hem de oğlumun nafakasını ödüyorum. Bu nafakanın bitmesini istiyorum. " dedi.



Grup açıklamaların ardından dağıldı.



