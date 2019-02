Dha İstanbul Bülteni- 3

1- MALTEPE'DE 6 YILDIR RİSKLİ BİNALARDA TEHLİKELİ YAŞAM (Havadan görüntülerle)



Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK-Ali AKSOYER- Onur MERİÇ/ İSTANBUL,



İSTANBUL Kartal'da çöken binada 21 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından yurt genelinde birçok bölgede riskli durumdaki binalarda oturanlar benzer bir kaderi paylaşmamak için tedbir almaya başladı. İstanbul Maltepe'de, Cevizli Mahallesi'nde riskli yapı raporu verilen Türker Sitesi'ndeki 25 bloktaki 309 dairede oturan vatandaşlar, 6 yıl önce yapılan denetimler sonucu riskli yapı olarak ilan edilen binada diken üstünde yaşıyor.



Sıvası dökülen, kolonlar içerisindeki paslanmış demirleri görünen, duvarlarında geniş çatlaklar oluşan, rutubet içinde olan binalar ağır tonajlı araçların bölgeden geçişi sırasında deprem oluyormuş gibi sallanıyor. Denetimlerde riskli yapı ilan edilen ve kentsel dönüşüm proje sahası olarak belirlenen bölgede bazı ev sahiplerinin müteahhitlerle anlaşmaya yanaşmaması nedeniyle proje bir türlü hayata geçirilemedi. Site sakinlerinden Aydın Tuğ, "Bina sallanırken çok korkuyoruz. Bazen koltukta yatarken sarsıntılar hissediyorum. Buradaki hiçbir aile rahat bir uyku uyuyamıyor" dedi. Site sakinleri bir facia yaşanmadan evlerinin yıkılıp yeniden yapılması için yetkililerden yardım bekliyor.



Sitede bulunan yapılar, 2013 yılında yapılan denetimler sonucu riskli yapı olarak ilan edilmiş ve bölge kentsel dönüşüm proje sahası olarak belirlenmiş. Bazı ev sahiplerinin müteahhitlerle anlaşmaya yanaşmadığı için projenin başlayamadığını belirten site sakinlerinin endişesi, Kartal'da çöken ve 21 vatandaşın hayatını kaybettiği olay sonrası daha da artmış. O vatandaşlardan biri olan Aydın Tuğ, "Bina sallanırken çok korkuyoruz. Bazen koltukta yatarken sarsıntılar hissediyorum. Bir bakıyorum lambaya resmen titriyor lamba. Kartal'da bina çöktü. O olaydan sonra zaten iyice tedirgin olduk. Buradaki hiçbir aile rahat bir uyku uyuyamıyor. Hep korku ile uyuyorlar.ödedi.



DUVARDAKİ ÇATLAK DEVAMLI BÜYÜYOR



Geceleri uykularının kaçtıklarını ve binanın duvarlarından zaman zaman sesler geldiğini belirten vatandaşların öncelikli talebi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın devreye girerek tüm hak sahipleri ile anlaşılması ve projenin başlanması. Aksi halde binaların insan sağlığı açısından ciddi tehlike yarattığını söyleyen Murat Yılmaz, öÇatlak çok belirgin şekildeydi biz onu sıva ile kapatmaya çalıştık. Duvardaki çatlak devamlı büyüyor. Aynı zamanda dışarıdan yüksek tonajlı araçlar geçtiğinde de devamlı sarsıntı hissediyoruz. Benim ufak çocuğum var, her an tetikteyim. Ne zaman bir telefon çalsa ben eve ne şekilde geleceğime şaşırıyorum." İfadelerini kullandı.



ÇOCUĞUMUZUN VE TORUNLARIMIZIN EVE GELMESİNİ İSTEMİYORUZ



Site sakinlerinden Asuman Baykent de "Evimiz çatlak içinde. Çocuğumuz ve torunlarımızın eve gelmesini istemiyoruz. Onlar gece burada kalmak istiyorlar, ben ise burası tehlikeli olduğu için kalmalarına izin vermiyorum. 5 yıldır bekliyoruz buranın yapılmasını ama hiçbir icraat yok." dedi.



KARTAL'DA 21 CAN GİTTİ BURADA BİNDEN FAZLA KİŞİ YAŞIYOR



11 yıldır aynı sitede oturduğunu söyleyen Cengiz Bozkurt da "Biz yaşıyoruz ama tabutun içinde yaşıyoruz. Evlerimiz sarsılıyor. Yetkililere buradan sesleniyoruz, Kartal'da 21 can gitti, burada 309 hanede binden fazla kişi yaşıyor. Lütfen artık buraya bir çözüm bulalım. Ben artık geceleyin çocuklarımla birlikte uyuyorum. Allah göstermesin bir şey olursa ve ben hayatta kalabilirsem onları kurtarayım diye" dedi.



ÖLÜMÜ BEKLİYORUZ BİNALARIMIZIN İÇİNDE



Binalar hakkında yıkım kararı verildiğini belirten Bilge Yalçın ise "Bir parseldeki mal sahipleri anlaşmaya itiraz ettikleri için süreci uzatıyorlar. Hepimiz ölümü bekliyoruz binalarımızın içinde" Şeklinde konuştu.



Bir başka site sakini Ayşe Acar da, "Artık görüntü için değil, sağlığımızdan endişe ediyoruz. Başkası buralarda otursa, 'neden bu insanlar burada oturur?' diye düşünürüz. Ama biz buralarda oturmak durumdayız. İtiraz edenlerden dolayı dönüşüm projesi uygulanmıyor, bizler bu durumda mağdur oluyoruz." ifadelerini kullandı.



Site sakinlerinin iddiaları üzerine anlaşmaya taraf olmayan ev sahiplerinin birçoğunun başka ilçelerde ikamet ettiği öğrenildi. Dairelerinde çoğunlukla kiracıların oturduğu ev sahiplerinin yeni yapılacak evlerin metrekaresi üzerine müteahhitlerle anlaşmaya varılamadığı iddia edildi.



2- YEŞİLYURT APARTMANININ ÇÖKMESİYLE İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN 4 KİŞİ ADLİYEYE GETİRİLDİ



Haber- Kamera: Cengiz ÇOBAN - Yüksel KOÇ - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA



Kartal Yeşilyurt apartmanının göçmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevkedildi



21 kişinin öldüğü 14 kişinin yaralandığı çökmeyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi



(Ek bilgi ve görüntülerle)



3- BEYKOZ'DA İSTİNAT DUVARI ARAÇLARIN ÜZERİNE ÇÖKTÜ



Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA



Beykoz Kaymakamlığının arkasında bulunan otoparkta istinat duvarı çöktü. Duvarın altında kalan 3 araçta hasar meydana geldi. İtfaiye ve polisin olay yerinde çalışması sürüyor.



Edinilen bilgiye göre Gümüşsuyu Mahallesi Sümbül Sokak'taki Kaymakamlık binasının arkasında bulunan otopark bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle istinat duvarı çöktü. Çökmeyle birlikte İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne ait 3 araç, duvarın altında kaldı. Park halibdeki araçlarda kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis olay yerine güvenlik şeridi çekildi. Ekipler duvarı vinç yardımıyla kaldırdıktan sonra duvarın altında kalan araçlar çekicilere konup götürüldü.



4- BAĞCILAR'DA GÖRENİ ŞAŞKINA ÇEVİREN BİNANIN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ



*Sanki 2 farklı bina üst üste konulmuş...



Haber-Kamera: Murat SOLAK- Çağatay KENARLI Melih OKUMUŞ/ İSTANBUL,



Bağcılar'da 9 katlı bir binayı görenleri şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Bağcılar'da bulunan 9 katlı binanın alttan 4 katı farklı bir bina, diğer 5 katı ise farklı bina gibi. Üst üste iki binayı andıran yapının dış cephesindeki çatlak ve döküntüler de dikkat çekiyor. Dış cephesi tamamlanmamış olan zemin kat ve 1. kat, tekstil atölyesi olarak kullanılıyor. Diğer katlarda ise daireler yer alıyor. Toplam 14 dairenin bulunduğu binanın sakinleri, apartmanın yan tarafında ve arkasında bulunan hükümet konağı inşaatı nedeniyle dış cephe çalışmalarına başlayamadıklarını belirtti. Daire sakinleri binanın görünümünden rahatsız olduklarını ifade ettiler.



"BİNANIN HOŞ BİR GÖRÜNTÜSÜ YOK"



Bina sakinlerinden tekstil atölyesinin sahibi Cebrail İlbeyi,şöyle konuştu: "Binanın arkadan ve önden kötü görüntüleri var ama bu binanın arkadan ve önden yapılan inşaatlarıyla ilgili. Yandaki ve arkadaki inşaatlar bittiğinde dış cephe çalışması yapacaklar ve düzeltecekler. Binanın sağlamlığıyla ilgili raporları var. DASK raporları, belediyenin gelip kolon testi yaptığı ve bu binada sorun yok dediği raporları var. Bununla ilgili bir sorunu yok. Sadece inşaatların bitmesi bekleniyor. Bitince dış cephede giydirmeler, düzenlemeler yapılacak. Binanın hoş bir görüntüsü yok. Sanki ekleme yapılmış gibi görülüyor ama bu düzeltilecek. Bizimle ilgili bir şikayet yok, biz de şikayette bulunmadık. Daha önce bina sahipleri belediyeden bu binanın sağlamlığıyla ilgili çalışma yapması istendi. Arkada da hükümet konağı inşaatı devam ediyor. Hükümet konağı bittiğinde dış cephesi yapılacak."



5- KARTAL'DA ÇÖKME RİSKLİ OLAN "NURİ BEY APARTMANI" TAHLİYE EDİLİYOR



Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ/İSTANBUL,



Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın çevresinde riskli yapı olarak tespit edilen Nuri Bey Apartmanı'nın tahliyesine başlandı.



Kartal Orhantepe Mahallesi Sema Sokak'ta 6 Şubat günü çöken ve 21 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin de yaralandığı Yeşilyurt Apartmanı'nın çevresinde riskli yapı olduğu tespit edilerek hakkında tahliye ve yıkım kararı verilen apartmanlarda çalışmalar sürüyor. Yıkımı dün tamamlanan Yunus Apartmanı'nın ardından bu sabah yine Sema Sokak üzerinde bulunan Nuri Bey Apartmanı'ndaki vatandaşlar evlerini nakliye vinci yardımıyla tahliye etmeye başladı. Tüm dairelerin tahliyesinin ardından binanın yıkımına başlanacak.



"CANA GELMESİN, MALA GELSİN"



Oturduğu daireyi boşaltanlardan biri olan Yaşar Ayaz, "Bizden biri şikayetçi oldu. Direk İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştük. Daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan geldiler ve incelediler. Bunların sonucunda oturulamaz kararı verdiler. Bizim için de iyi oldu, sağlığımız açısından da iyi. Cana gelmesin mala gelsin. Sağolsun devlet de bu anlamda yardımcı oluyor. Dairelerimizi tahliye ediyoruz. Diğer komşularımız da yavaş yavaş tahliye edecek" dedi.



"DEVLETİMİZ YARDIM YAPACAK"



Ayaz, "Bütün eşyalarımızı alabiliyoruz. Alamayanlar vardı biliyorsunuz. Bize müsaade ettiler ve eşyalarımızı alabildik. Saate böldüler daireleri 3'er saat arayla boşaltıyoruz. Devletimiz yardım da yapacak sağolsunlar. Yardım yaptılar zaten, daha da yapacaklar. Bize taşınma parası ve aylık bin 500 lira kira yardımı yapacaklar. Bize eşya yardımı olmayacak, çünkü eşyalarımızı alıyoruz.



(Geniş haber)



6- CANER ERKİN'İN VELAYET DAVASI REDDEDİLDİ



Haber-Kamera: Hayati ARIGAN/İSTANBUL



Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'in, boşandığı eşi Asena Atalay'dan oğlunu alabilmek için açtığı velayet davasını mahkeme reddetti. İstanbul 11. Aile Mahkemesi'nde bugün görülen davaya taraf avukatları katıldı. Mahkeme Caner Erkin'in açtığı davayı reddederek velayetin Asena Atalay'da kalmasına hükmetti.



CANER'İN EN BÜYÜK ARZUSU OĞLUYLA BİRLİKTE YAŞAMAK



İstanbul 11. Aile Mahkemesi'nde bugün görülen davaya Caner Erkin'in avukatları Özge Tokgöz ve Nazlı Kara, Asena Atalay'ın avukatı Beyza Sındıraç katıldı. Caner Erkin'in avukatı Özge Tokgöz, tanık beyanları ve deliller ile haklı olduklarının ispatlandığını belirterek, "Her çocuğun sağlıklı bakılmak, sevgiyle bakılmak ve zedelenmemek hakkı vardır. Caner Erkin, oğlunun üstün menfaati, sağlıklı gelişimi, aile ortamında mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmesi için küçük çınarın velayetini talep etmektedir" dedi. Caner Erkin'in ikinci evliliğinden bir çocuğu daha olduğunu belirten Avukat Özge Tokgöz, "Müvekkilim Çınar'ın da bu huzurlu ve mutlu aile ortamında yetişmesi en büyük arzusudur" dedi.



ÇINAR, BAŞKALARINA EMANET EDİLEREK BÜYÜYOR



Asena Atalay'ın yaşam şekline değinen avukat Tokgöz, "Çınar'a olan ilgisizliği ve Çınar'ın anne ilgisi ve sevgisinden uzak başkalarına emanet edildiği ortaya çıkmıştır. Davamız kabul edilerek Çınar'ın velayeti Caner Erkin'e verilsin" dedi.



YIPRATMAK İSTEDİLER



Çınar'ın sevgiyle sağlıklı bir ortamda annesi tarafından bakıldığının sabit olduğunu söyleyen Asena Atalay'ın avukatı Beyza Sındıraç ise davanın Asena Atalay'ı yıpratmak amacıyla açıldığını ileri sürdü. Sındıraç, "Caner Erkin evlenmiş, müvekkilim bekar bir anne olarak oğluna tüm özeni göstermektedir" dedi.



ORTAK VELAYET VERİLSİN



Caner Erkin'in avukatı Özge Tokgöz de velayetin babaya verilmesini aksi takdirde ortak velayete hükmedilmesini istedi. Beyza Sındıraç da Asena'nın ortak velayete onayı olmadığını belirterek davanın reddini istedi. Mahkeme Caner Erkin'in açtığı davanın reddine karar verdi.



CANER, ELİNDEN GELEN HER ŞEYİ YAPTI



Duruşma çıkışı Asena Atalay'ın avukatı Beyza Sındıraç yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Mahkeme sonunda son noktayı koydu. Asena Atalay'a yapılan büyük bir haksızlıktı çocuğunun elinden alınması. Bu aslında tüm kadınlara örnek olması gerekiyor. Bu süreçte bütün iddialar, Asena'nın gitmiş olduğu bütün davetlerdeki fotoğraflar yayınlanmıştı. Bunları hayasız fotoğraflar diye servis ettiler.Çocuğuyla ilgilenmediği asılsız iddiaları karşısında ne kadar fazla ilgili olduğu ortaya çıktı. Mahkeme velayeti anneye verdi. Kadınlara örnek olsun tüm haksızlıklara karşı mücadele etsinler. Hiçbir zaman mücadelelerinden vazgeçmesinler. Nafaka davasıyla ilgili icra takibi yaptıktan sonra cezalandırma maksadıyla açılan bir davaydı. Davayı Asena kazandı. Küçük Çınar'ın velayeti halen Asena Atalay'da."



Caner Erkin'in duruşma sonrası adliyeden ayrılan avukatı Özge Tokgöz de DHA muhabirinin soruları üzerine, "Müvekkilim Caner'in velayet davası açmasının tek nedeni Çınar'ın bir aile ortamında huzurlu sağlıklı ve güvenli büyümesini istemesiydi. Caner oğlunu alabilmek için elinden gelen her şeyi yaptı" dedi.



2016'DA ANLAŞARAK BOŞANDILAR



Ünlü futbolcu Caner Erkin ile Asena Atalay 2010'da evlendi. Çiftin bugün 9 yaşına giren Çınar adını verdikleri oğulları oldu. Evlilikleri bozulan çift 2016'da İstanbul 2. Aile Mahkemesi'nde anlaşarak boşandı. Çocuğun velayeti annede kalırken, mahkeme taraflar arasında imzalanan tarihsiz boşanma protokolünü tasdik etti. Caner Erkin'in oyuncu Şükran Ovalı ile evlenmesinin ardından Asena Atalay, eski eşine kendisi ve oğlu için nafaka ödemediği iddiasıyla iki icra takibi başlattı. İcra takiplerinin ardından eski eşlerin arası iyiden açılırken, Asena Atalay Caner Erkin'in tüm mal varlığına tedbir konulması istemiyle evlilik birliği içinde edindiği malların paylaşımı için dava açtı. Bunun üzerine Caner Erkin'de oğlunun velayetini alabilmek için mahkemeye başvurmuştu.



7- BAKAN KOCA'DAN İLAÇ FİYATLARI AÇIKLAMASI



*Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,



"Bu süreçte fiyat artışının nedeniyle fırsatçılık oluşturulmasına asla izin vermeyeceğimize, bundan sonraki süreçte de yakinen takip edeceğimizi ve hiçbir şekilde vatandaşımızı ilaçsız bırakmama noktasında kararlı olduğumuzu belirtmek isterim"



Haber: Gülseli KENARLI-Kamera: Güven USTA/ İstanbul DHA



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Ofisi tarafından organize edilen "Avrupa Halk Sağlığı Acil Durumlarına Hazırlıklılık ve Yanıt Bölgesel Eylem Planı Bakanlar Toplantısı sonrasında bir basın toplantısı düzenledi. Beşiktaş'ta bir otelde gerçekleşen toplantıya Bakan Koca'nın yanı sıra, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Zsuzsanna Jakab da katıldı.



Bakan Koca basın toplantısında, "İlaç fiyatlarındaki kur güncellemesi tüketiciye yansıyacak mı?" şeklindeki soruya, "Fiyat güncellenmesinin her yıl Şubat'ın 5'ine kadar yapılması gerekiyor. Bir önceki yılın euro kurunun belirli bir çarpanıyla elde edilen bir fiyat güncellemesinden bahsediyoruz. Bununla ilgili biz sektörle bir araya geldik. Hem yerli hem de global üreticilerle bir araya gelerek bu konuyu, bundan sonraki süreçte yüzde 70 olarak uygulanan çarpanın uygulanabilirliğini sağlamak açısından yüzde 60 olarak düzenlemeyi ve bununla ilgili tebliğin resmi gazetede yayınlandığını belirtebilirim. Bu oranın yüzde 60 olarak uygulandığını, bunun karşılığı olarak yüzde 26.1 artışa tekabül ettiğini ve bununda uygulamak istediğimizi konuştuk. Sektörle de bu anlamda mutabık kaldık. 19 Şubat itibariyle de yürürlüğe girmiş olacak. Bu süreçte yer yer üretici, depo, eczacının içinde olduğu bir tedarik zinciri var. İlaç takip sistemi dediğimiz son derece güvendiğimiz ve yakından takip ettiğimiz bir sistem var. Yerinden denetimlerle, özellikle 900 kişi denetim elemanımız var. Son üç haftadır sahadalar. Yer yer sıkıntılar olduğunu, idari yaptırımlar uygulandığını daha öncede söylemiştim. Bu süreçte fiyat artışının nedeniyle fırsatçılık oluşturulmasına asla izin vermeyeceğimize, bundan sonraki süreçte de yakinen takip edeceğimizi ve hiçbir şekilde vatandaşımızı ilaçsız bırakmama noktasında kararlı olduğumuzu belirtmek isterim" diye yanıt verdi.



"SURİYELİ SAĞLIK PERSONELİNİN SİSTEME GİRMESİNİ SAĞLAMIŞ OLDUK"



Bakan Koca, Suriyeli göçmenler konusunda DSÖ'den Türkiye'nin nasıl bir yardım aldığının sorulması üzerine ise, "Özellikle Suriyeli 4 milyon vatandaşın sağlık hizmetlerini ücretsiz yaptığımızı ve bu süreçte 1 buçuk milyon ameliyat yapıldığını, 2 milyon hastanın yatarak tedavi edildiğini ve 5 milyon kişinin aşılama yapıldığını belirtebilirim. Bunu başarabilen çok fazla ülke yok. Bunun dışında özellikle DSÖ'den daha çok teknik destek aldık ve Suriyeli sağlık personelinin sisteme girmesini sağlamış olduk. Ayrıca Türkiye'nin bu süreçte Cerablus dahil olmak üzere 6 tane hastanemiz ve 178 tane göçmen sağlığı merkezi var. Buralarda ücretsiz hizmetler sağlanıyor" diye yanıt verdi.



Bakan Koca ayrıca, "Önümüzdeki dönemde Çobanbey'de 200, Mare'de 75 yataklı, El- Bab'da 200 yataklı olmak üzere inşaat çalışmaları devam eden, Çobanbey ve Mare hastanelerinin açılış çalışmaları hızla devam ediyor. El- Bab hastanesi de Ekim ayı içerisinde hizmete açmayı planlıyoruz. Bunun dışında Yemen'e iki tane sahra hastanesi açtık. Ayrıca Yemen'den gelen 100 hastayı da tedavi etmeyi sürdürüyoruz" dedi.



"SURİYE'DE 2 TANE MERKEZLERİ BULUNUYOR"



DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Zsuzsanna Jakab, "İdlib bölgesinde bir hastane kurmayı planlıyor musunuz?" şeklindeki soruya, "Tüm Suriye yaklaşımında BM hükmü gereğince son derece aktif rol aldık. Gaziantep'te bir bölgesel ofisimiz var. ve tüm Suriye savaşı boyunca burada aşılama gibi faaliyetleri hayata geçirdik. Türkiye ile mültecileri korumam konusunda iş birliğimiz söz konusu.



Bizim için önemli olan bir başka şey; Türk doktorlarının Suriyeli doktorları eğitmesi ve işlevsel hale getirmesi son derece önem teşkil ediyor. Savaşın devam etmekte olduğunu biliyoruz ve bir an önce bitmesini umuyoruz. Sadece Gaziantep'te değil, Suriye'de 2 tane merkezleri bulunuyor" dedi.



8- RODELLAGA'NIN AVUKATLARINDAN AÇIKLAMA: MAĞDURİYETİMİZ DEVAM ETMEKTEDİR



Haber: Serpil KIRKESER-Kamera: İSTANBUL DHA



Tanımadığı kişilerce hakkında icra takibi başlatılan ve 2,5 milyon lirası icra dairesinin kasasında tutulan Trabzonspor Kulübü oyuncusu Hugo Rodallega Martinez'in avukatları İstanbul Adalet Sarayı'nın önünde açıklama yaptı. Avukat Emin Özkurt, müvekkiline parasının iade edilmediğini, 44 gündür mağduriyetinin devam ettiğini belirterek, icra mahkemesinin kararını beklediklerini söyledi. Diğer avukat Mikail Hasbek de müvekilinin parasına kavuşamadığı için rahatsız ve mutsuz olduğunu kaydederek, "Belki futbolundan da bunu görmüş oluyoruz. Oysaki hukuk haklıya hakkını vermektir" dedi.



"MÜVEKKİLİME PARASI İADE EDİLMEDİKÇE MAĞDURİYETİ DEVAM ETMEKTEDİR"



Trabzonspor Kulübü oyuncusu Hugo Rodallega Martinez'in avukatları Emin Özkurt ve Mikail Hasbek Çağlayan'da bulunan



İstanbul Adalet Sarayı'nın karşısındaki meydanda açıklama yaptı. Avukat Emin Özkurt, dolandırıcılık girişimini hukuki adımlarla engellediklerini belirterek, "İcra kanalı kullanılmak suretiyle müvekkilimin hesabından alınmak istenen 2,5 milyon liranın icra kasasında tutulmasını temin ettik. Müvekkilime parası iade edilmedikçe mağduriyeti devam etmektedir. Bu mağduriyetin 44. günüdeyiz. 44 gündür herhangi bir ilerleme kaydedilmemesi yargıya ve adalete olan güveni ciddi manada sarsıyor. Bir hırsızlık girişimi düşünün; Sizin evinize kadar girilmiş altınlarınız alınmış tam o esnada polis baskınıyla yakalanmışlar. Ancak bu altınların iadesi ertesi gün yapılır. Ama bekleniliyor. Böyle bir durumla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.



"İCRA MAHKEMESİNİN KARARINI BEKLİYORUZ"



Avukat Özkurt müvekkilinin mağduriyetinin biran evvel sonlandırılması gerektiğini belirterek, "Rodallega bir dolandırıcılık girişimine maruz kaldıysa hesabından çıkan paranın iadesi lazım. Yok eğer bu girişimi yapanlar haklıysa o zaman o parayı Rodallega'nın hesabından alıp ilgili kişilere mahkemenin vermesi lazım. Ama arafta bırakıp dosyayla ilgili bir ileleme sağlanmayıp kapıya da



'Kesinlikle görüşme yapılmaz' şeklinde bir ibare bizim Türk adaletine olan güvenimizi güçlendirmiyor. Bu noktada hassas olmak gerekiyor" dedi. Usulsüz olarak alınan 2,5 milyon liranın icra dairesinde durduğunu anlatan Avukat Özkurt, icra mahkemesinin kararını beklediklerini söyledi. Avukat Özkurt, Rodallega'nın icra takibinin yapıldığı dairenin bir komserin oğlunun ikamet ettiği daire olduğunu, ilginç olduğunu belirtereki mağduriyetin giderilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.



"MÜVEKKİLİM MUTSUZ"



Avukat Mikail Hasbek de müvekilinin parasına kavuşamadığı için rahatsız ve mutsuz olduğunu kaydederek, "Belki futbolundan da bunu görmüş oluyoruz. Oysaki hukuk haklıya hakkını vermektir" diye konuştu.



(Geniş haber)



9- 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE ŞÜPHELİ PAKET YOĞUNLUĞU



Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA/İSTANBUL,



15 Temmuz Şehitler köprüsü'nde şüpheli paket polisi alarma geçirdi. Avrupa yönüne geçişte köprünün ortasındaki paket için bomba uzmanı ekip geldi. Şüpheli paketi inceleyen polis ekipleri herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.



15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu yakasından Avrupa yakası yönüne geçişte köprü ortasındaki şüpheli paket polis ekiplerini harekete geçirdi. Şüpheli paketin olduğu bölgeye ilk olarak Köprü Koruma Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri gitti. Daha sonra ise polis ekipleri durumu bomba uzmanı polislere bildirdi. Şüpheli paket nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise trafik yoğunluğu oluşurken, bölgeye gelen bomba uzmanı ekipler bir süre paketi inceledi. Ekipler, paketten olumsuz bir unsura rastlanmayınca yol trafiğe açıldı.



10- YOLCU OTOBÜSÜNE UYUŞTURUCU İHBARI POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ



Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,



İstanbul'da sabaha karşı bir yolcu otobüsünde yüklü miktarda uyuşturucu olduğu ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti. Durdurulan otobüste yapılan aramada çuvalların içinden erkek tişörtleri çıktı.



Olay, D-100 Karayolu Zeytinburnu mevkiinde saat 06: 30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Giresun'dan İstanbul'a gelen bir yolcu otobüsü, yolcularını bıraktıktan sonra geldiği Zeytinburnu mevkiinde, "otobüste yüklü miktarda uyuşturucu var" ihbarı üzerine, polis tarafından geçiş güzergahında yol 2 şeride düşürülerek durduruldu. Polis otobüsün içi ve bagajını didik didik arandı. Bagajdan indirilen çuvallarda yapılan aramalarda erkek tişörtleri çıktı. Polis ekipleri arama yaparken, tişörtleri teslim alacak firma aracı da olay yerine geldi.



Polis ekiplerinin yaptıkları arama işlemi sonucunda herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadı. Otobüsün evrakları da incelendikten sonra sürücü ve firma aracı yoluna devam etti. Polis ekipleri de dubalarla daralttığı yolu tekrar tamamen araç geçişine açtı.



11- KÜÇÜKÇEKMECE'DE SAHTE ŞAMPUAN VE İÇKİ OPERASYONU



Çağatay KENARLI, İstanbul DHA



Küçükçekmece'de bir adreste sahte içki ve şampuan üretimi yapıldığı ihbarı üzerine baskın düzenleyen polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı.



İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Küçükçekmece'de bir adreste sahte içki, sahte şampuan yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri yaklaşık 6 aydır teknik ve fiziki olarak takip ettiği şüphelilerin ürettiği sahte içkileri ve şampuanları çeşitli büfe ve şehirdışında bulunan küçük marketlere yollandıklarını tespit etti. Kaçakçılık polisleri 11 Şubat'ta işyerine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında G.K., E.K. ve C.A. yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan baskında 10 bin 603 şişe sahte içki, 5 bin 665 şişe sahte şampuan, 10 bin elektronik sigara likidi, 68 bin boş içki şişesi, 6 bin 250 litre metil alkol, 1 milyon 325 bin içki şişesi kapağı, 250 bin içki bandrolü, 4 milyon 500 bin içki etiketi, 785 bin şampuan etiketi ile içki üretiminde kullanılan huni, kazan ve hortumlar ele geçirildi. Vatan Caddesi'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Ele geçirilen sahte içkiler ve sahte şampuanların piyasa fiyatının yaklaşık olarak 1 milyon 235 bin 300 lira olduğu polis ekipleri tarafından değerlendiriliyor.



12- KALP NAKLİ OLAN BABAYA DUYGU YÜKLÜ MEKTUP



Haber: Buse ÖZEL-Kamera: Murat ÇİMEN İSTANBUL,



İstanbul'da kalp yetmezliği çeken Ergün Doğan (42), geçen 1 Şubat'ta doğum gününe 2 gün kala yapılan kalp nakli ile hayat buldu. Doğan, ameliyat sonrası biri kız diğeri erkek 9 yaşındaki ikizlerinden gelen mektupla duygu dolu anlar yaşadı.



Kalp yetmezliği bulunan Ergün Doğan, 8 ay önce, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne başvurdu. Doğan, doktorların yapay kalp cihazı teklifine nakil olmayı tercih ettiğini söyleyerek cevap verdi. Nakil için en fazla 2 yıl süresi olan Doğan'a müjdeli haber, 3 Şubat'taki doğum gününden 2 gün önce geldi. Sabaha doğru girdiği ameliyattan sağlık bir şekilde çıkan Doğan, ikiz çocuklarından mektup aldı. İkizlerden birinin yazdığı mektuptaki,"Sen çok acı çekiyorsun. Ne kadar fazla acı çektiğini bilmiyorum ama benim için, ailen için, tanıdığın herkes için biraz fazla gün olsa da sana güveniyorum ve benim güçlü, kaslı melek yüzlü olan babam bu acıya dayanabilir. Emin ol ki sen kalbimin her yerindesin. Seni çok seviyorum" cümleleri, ameliyat sonrası mektubu okuyan Doğan'ı duygulandırdı.



Doğan, insanların organ nakli konusunda bilinçlenmesi ve daha fazla bağışta bulunması gerektiğini belirterek, "Hastalığım ilerlemişti. Merdiven konusunda çok sıkıntı çektim. Bir iki merdiven çıktığım zaman sanki 10 kilometre yol yürümüş gibi hissedebiliyordum. Şimdi bu sıkıntılardan kurtulduk inşallah. Bir organ demek, bir hayat demek. Bir organ demek, bir aile demek. Halkımızın bilinçlenmesi ve bu konu hakkında daha duyarlı olmasını diliyorum" dedi.



'BENİ BEKLE'



Ergün Doğan'ın eşi Selda Doğan gece yarısı gelen kalp nakli haberiyle büyük heyecan yaşadıklarını belirterek o anları şöyle anlattı:



"Eşim telefonda bana 'Ben gidiyorum, hakkını helal et. Seni çok seviyorum' dedi. Ben de 'Sana yetişeceğim. Beni bekle, geliyorum aşkım' dedim. Yetiştim ve çok güzel uğurladık. O bana daha çok destek oldu. Allah kimseyi sevdikleriyle sınamasın. Çok zor bir süreç ama o kadar mutluyum ki şu anda. Eşim 3 Şubat doğumluydu ama 1 Şubat tarihinde nakil gerçekleşti. Rabbim ona önden bir doğum günü hediyesi verdi. Artık doğum gününü 1 Şubat olarak kutlayacağız. Kalp verici aileye de sonsuz minnettarım. Ölmüşlerine Allah'tan rahmet diliyorum."



'EKİP, 02.30'DA GELDİ'



Prof. Dr. Suat Nail Ömeroğlu, Prof. Dr. Deniz Göksedef, Doç. Dr. Ozan Onur Balkanay'ın da katıldığı nakli gerçekleştiren 10 kişilik ekibin başındaki İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gökhan İpek, operasyonla ilgili olarak şunları söyledi: "Hastamızın kalp yetmezliği vardı. Fonksiyonları, performansı son derece düşmüştü ve bir çare aranıyordu. Yaptığımız konseyde de kalp nakli kararını verdik. Hastamıza daha önce de koroner arter darlığı nedeniyle stentler takılmıştı. Hastamızın tek şansı ya bir an önce kalbi destekleyici bir alet takmak ya da kalp nakli yapmaktı. Kendisi ile bunları konuştuk ve o da bu kararı, çektiği sıkıntılar nedeniyle olumlu karşıladı. Sıraya aldık ve Ankara'daki organ nakli merkezine bildirdik. Bu tip hastalarımıza kalp bulunmadığı yüzde 70'i ilk yıl hayatını kaybediyor. Kendisine de bunu anlatmaya çalıştık. İkinci yılda kalan yüzde 30'un da kaybını düşünürseniz kötü bir tabloyla karşı karşıya kaldığımız ortada. Kalp bulunduğunda çok büyük bir heyecan yaşıyoruz. Heyecanla bütün ekip; doktor arkadaşlarım, anestezistler, yardımcı sağlık personeli gece 02.30'da buraya geldi. Hasta 05.40'ta ameliyata alındı, başarılı kalp nakli sonrası 08: 00'de yoğun bakıma alındı."



13- KONTEYNERDEN MUZ YERİNE KOKAİN ÇIKTI



Erhan TEKTEN/İSTANBUL,



Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Ambarlı Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda Ekvador'dan Türkiye'ye gelen geminin içerisinde 78 kilogram 830 gram kokain ele geçirildi.



Ekvador'dan gemiyle uyuşturucu getirileceği istihbaratı üzerine çalışmalara başlayan Gümrük Muhafaza ekipleri, gemi takip programı üzerinden takibe aldı. Uluslararası sularda başlayan takip geminin İstanbul Ambarlı Limanına gelmesine kadar koordineli olarak aralıksız sürdürüldü. Bahse konu geminin Ambarlı Limanı'na yanaşmasına müteakip, gemi ve yükleri, Gümrük Muhafaza ekiplerince gerekli güvenlik önlemleri alınarak dedektör köpekler, X-Ray tarama sistemleri, videoskop ve diğer teknik cihazlarla arandı.



MUZ DEDİLER KOKAİN ÇIKTI



Yapılan aramalar sonucu muz yüklü 6 konteynerin bir tanesinin ön kısmında muz yüklü koliler arasında gizlenmiş 70 adet paket ele geçirildi.



PİYASA DEĞERİ 31 MİLYON 532 BİN TL



Yapılan incelemede kokain olduğu tespit edilen piyasa değeri yaklaşık 31 milyon 532 bin lira olan 78 kilogram 830 gram kokaine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği talimatla el konuldu.



