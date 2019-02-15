Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul Bülteni - 3

Dha İstanbul Bülteni - 3

1 saat önce

AVCILAR'da bir arızayı gidermeye çalışan İSKİ ekibindeki bir işçi toprak altında kalarak yaralandı.

Dha İstanbul Bülteni - 3, System.String[]
AVCILAR'da bir arızayı gidermeye çalışan İSKİ ekibindeki bir işçi toprak altında kalarak yaralandı.

Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Cihangir Mahallesi'ndeki Kızılırmak Sokak'ta meydana geldi. Bir arızayı gidermek üzere iş makinesi ile çalışma yapılırken göçük meydana geldi. Göçük sırasında işçi Mehmet Çüsan bacağında yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve  itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı işçi toprak altından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 02:19 Kaynak: DHA

Cihangir Mahallesi, İstanbul, İşçi, Güncel
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