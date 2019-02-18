Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul Bülteni - 3

Dha İstanbul Bülteni - 3

1 saat önce

İstanbul'da günün ilk saatlerinde etkili olan yer yer sis ve pus, gün doğumuyla birlikte büyüleyici manzaralar sundu.

Dha İstanbul Bülteni - 3, System.String[]


İstanbul'da günün ilk saatlerinde etkili olan yer yer sis  ve pus, gün doğumuyla birlikte büyüleyici manzaralar sundu. Tarihi Yarımada semalarında yankılanan kuş sesleri ise, bu görsel şölenin güzelliğine güzellik kattı.

Birkaç gündür güneşli kış günlerini yaşayan ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre haftasonuna kadar yağış beklenmeyen İstanbul'da bu sabah yer yer sis ve pus etkili oldu. Özellikle Boğaz'da görülen pus, şehrin silüetini değiştirdi. Puslu bir sabaha uyanan mega kent, güneşin doğuşuyla birlikte Tarihi Yarımada'da büyüleyici görüntülere sahne oldu. İstanbul'un simgeleri haline gelen tarihi yapılar, günün ilk saatlerinde belli belirsiz gözlenirken, güneşin doğuşuyla birlikte ortaya çıkan silüet görüntüler ise tarihi dokunun güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu görsel şölene Eminönü semalarında kanat çırpan kuşların sesleri de katkıda bulundu. 

Görüntü dökümü:

-------------------

Boğaz'daki pus

Gün doğumu

Genel ve detay görüntüler - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 02:15 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Konut Satışlarında Büyük Düşüş! Ocak'ta 72 Bin 937 Konut Satıldı İstanbul Havalimanı-Halkalı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hatlarının İmar Planları Onaylandı

Yerli Bomba İmha Robotu "Ertuğrul" İstanbul'da Görev Başında İstanbul'da Riskli Olduğu Tespit Edilen 80 Daireli Site Mühürlendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 16:09:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul Bülteni - 3
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]