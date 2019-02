Dha İstanbul Bülteni - 3

İSTİNAF MAHKEMESİ CUMHURİYET GAZETESİ'NİN ESKİ YAZAR VE YÖNETİCİLERİ HAKKINDAKİ KARARI ONADI

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, İSTİNAF Mahkemesi, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Cumhuriyet Gazetesi eski yönetici ve yazarları hakkında verdiği mahkumiyet kararını onadı.

Yüksel KOÇ/ İSTANBUL, İSTİNAF Mahkemesi, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Cumhuriyet Gazetesi eski yönetici ve yazarları hakkında verdiği mahkumiyet kararını onadı. Ahmet Şık'ın suç tarihinde milletvekili dokunulmazlığına sahip olmadığını gerekçe gösteren mahkeme, Şık'ın milletvekili dokunulmazlığından yararlanamayacağına karar verdi.



İstinaf Mahkemesi'nin onama kararında, 5 yılın üzerinde ceza alan sanıkların Yargıtay'a başvurma hakları bulunduğu belirtildi. Kararda, İstinaf Savcısı'nın da haklarında beraat kararı verilen 3 sanık için Yargıtay'a başvurma hakkı bulunduğu kaydedildi. Kararda, 5 yılın altında ceza alan sanıkların, bu onama kararı ile haklarındaki cezanın kesinleştiği ifade edildi.



İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet Gazetesi eski yazarları ve yöneticilerinin yargılandığı davanın 25 Nisan 2018 tarihli duruşmada kararını açıklamıştı. Gazetenin eski İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, "Terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 7 yıl 13 ay 15 gün ceza aldı. Kararla birlikte Atalay tahliye edilmişti. Aynı suçtan gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, muhabiri Ahmet Şık, yazarı Aydın Engin 7'şer yıl 6'şar ay, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Erinç ile yazarı Hikmet Çetinkaya 6'şar yıl 3'er ay ceza almıştı.



"Terör örgütüne üye olmamakla örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan Avukat Bülent Utku, okur temsilcisi Güray Tekin Öz, Cumhuriyet Vakfı yöneticisi Önder Çelik, karikatürist Musa Kart ve Mustafa Kemal Güngör 3'er yıl 9'ar ay, yazar Kadri Gürsel de 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.



Yusuf Emre İper, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün, Jeansbiri isimli Twitter hesabını kullandığı öne sürülen Ahmet Kemal Gündoğdu, "Terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezasın almıştı. Turan Güney, Bülent Yener ve Günseli Özaltay'ın da beraatına karar verilmişti.



Duruşma savcısı ve sanık avukatları bu kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. Kararı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, tarafların istinaf başvurusunu dosya üzerinden karara bağladı.



İSTİNAF MAHKEMESİ AHMET ŞIK'IN YASAMA DOKUNULMAZLIĞINDAN YARARLANAMAYACAĞINA HÜKMETTİ



Daire, karardan sonra milletvekili seçilen Ahmet Şık'ın durumunu inceledi. Ahmet Şık'ın suçun işlendiği ve kararın verildiği tarihlerde milletvekili olmadığını belirten mahkeme, seçimden önce suç işleyen Ahmet Şık'ın Anayasa'nın 83/2 maddesinde öngörülen yasama dokunulmazlığından yararlanamayacağını belirtti. Kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını, eylemlerin doğru olarak nitelendirildiğini gerekçe gösteren 3. Ceza Dairesi, hem savcının hem de sanıkların istinaf başvurularını esastan reddederek İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını onadı.



3. Ceza Dairesi kararında, 5 yılın üzerinde ceza alan sanıklar Ahmet Kemal Aydoğdu, Akın Atalay, Aydın Engin, Ahmet Aslan Çetinkaya, Mehmet Murat Sabuncu, Mehmet Orhan Erinç, Ahmet Şık'ın bu kararı 15 gün içinde Yargıtay'a taşıma haklarının bulunduğunu belirtti.



5 YILIN ALTINDA CEZA ALANLARIN CEZALARI KESİNLEŞTİ



İstinaf Savcının da Turan Güney, Bülent Yener ve Günseli Özaltay'ın beraat kararına yönelik Yargıtay'a başvurma hakkı bulunduğu belirtilen onama kararında, 5 yılın altında ceza alan sanıklar Bülent Utku, Güray Tekin Öz, Önder Çelik, Musa Kart ve Mustafa Kemal Güngör'ün cezalarının ise onama kararı ile birlikte kesinleştiği kaydedildi.



ATAŞEHİR'DE 2'Sİ POLİS 5 KİŞİNİN YARALANDIĞI GECE KULÜBÜ SALDIRISI KAMERADA



Yüksel KOÇ/ İSTANBUL,



Ataşehir'de bir gece kulübüne yönelik yapılan ve 2'si polis 5 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri soruşturma dosyasına girdi. Olaydan sonra tutuklanan Ercan B., olayı tek başına yaptığını belirterek, "Yaralanan polislerden özür diliyorum. Ben devletimizi koruyan polisimize değil silah, el kaldıracak güçte bir insan değilim. Vale ve badigartlara bel altı korkutmak amaçlı ateş ettim. Pişmanım, uzlaşmak isterlerse ben de uzlaşmak isterim" dedi.



Ataşehir Barbaros Mahallesi'nde 23 Aralık 2018 gecesi 03.30 sıralarında bir gece kulübüne ateş açılmış, açılan ateş sonucu kulübün kapısında bekleyen 2'si polis 3'ü koruma olmak üzere 5 kişi yaralanmıştı. Olaydan sonra İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı. 5 kişinin yaralanması ile sonuçlanan saldırıyı tek başına gerçekleştirdiğini söyleyen bir kişi tutuklanırken, diğer iki kişi serbest bırakıldı.



KADIN YÜZÜNDEN ÇIKAN TARTIŞMA 2'Sİ POLİS 5 KİŞİNİN YARALANMASI İLE SONUÇLANDI



Gözaltına alınanlardan Ali C., 26 Aralık 2018 tarihli savcılık sorgusunda arkadaşları Anıl C.E. ve Ercan B. ile eğlenmek için olayın gerçekleştiği gece kulübüne gittiklerini, Ercan B.'nin önceden tanıdığı bir kadının yanına gitmesi üzerine barın müdürünün Ercan B.'ye küfür ettiğini söyledi. Yaklaşık 10 kişinin kendilerini darp ettiğini öne süren Ali C., Ercan B.'nin kendilerini araç ile eve bıraktığını, sonradan gerçekleşen silahlı saldırı olayını görmediğini iddia etti.



Gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ercan B., 26 Aralık 2018 tarihli mahkeme sorgusunda arkadaşları ile eğlenmek için olayın gerçekleştiği gece kulübüne gittiklerini, gece kulübünün yetkilileri ile kadın yüzünden aralarında tartışma çıktığını söyledi. Barda darp edildiklerini daha sonra da dışarıya çıkarıldıklarını söyleyen Ercan B., "Karakol yakın olduğu için ekipler koşarak geldi. Emniyet müdürü olduğunu öğrendiğim bu kişi ile aramızda tartışma çıktı. Emniyet müdürü bana, 'seninle sonradan görüşürüz' dedi" iddialarında bulundu.



OLAYI TEK BAŞINA YAPTIĞINI İDDİA ETTİ



Arkadaşları Ali C ve Anıl C.E.'yi evlerine bıraktıktan sonra olayın meydana geldiği bara tek başına geri geldiğini söyleyen Ercan B., "Araçta silahım vardı. Aracımla iş yerinin önünden geçerken hafif gaza bastım. Sağ ön camı indirdim, solak olmamdan dolayı sağ elim direksiyonda sol elimle belden aşağılarına ateş ettim. İki erkek şahıs da bana ateş etmeye başladı" dedi.



Devletin polisine bile bile ateş etmediğini söyleyen Ercan B., "Ben bile bile devletin polisine kurşun sıkmadım. Vale kulübesine ateş ettim, onlar da ateşle karşılık verdiler. O esnada orada polis varmış. Ben korkutmak amacıyla ateş ettim. Pişmanım" dedi. Ercan B., işyerine ortak olma isteğinin reddedilmesi üzerine olayı gerçekleştirdiği iddiasını ise kabul etmedi.



YARALADIĞI POLİSLERDEN ÖZÜR DİLEDİ



Ercan B, mahkeme öncesi polise verdiği ifadede de, "Yaralanan polislerden özür diliyorum" dedi. Ercan B., "Ben devletimizi koruyan polisimize değil silah, el kaldıracak güçte bir insan değilim. Vale ve bodyguardlara bel altı korkutmak amaçlı ateş ettim. Pişmanım, uzlaşmak isterlerse ben de uzlaşmak isterim" dedi.



BİR KİŞİ TUTUKLANDI



26 Aralık 2018 tarihinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ercan B., "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanırken, diğer şüpheliler Ali C. ve Anıl C.E., haklarında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.



YARALANAN POLİS İFADE VERDİ



Olayda yaralanan U.Ö., mağdur sıfatıyla verdiği ifadede, spor şubede görevli polis memuru olduğunu söyledi. Olay gecesi olayın gerçekleştiği gece kulübüne ziyaret amacıyla gittiğini söyleyen U.Ö., "Emniyet Müdürü ile birlikte o yeri önceden de ziyaret etmişliğimiz vardır" dedi. U.Ö. ifadesinde, kendilerine yönelik ateş açan araçta üç kişi bulunduğunu öne sürdü.



-İçeride yaşanan tartışmadan sonra tarafların dışarıya çıkmaları



-Kulübün önünde koşturmaca



-Tartışma üzerine kulübün önüne polisin gelmesi



-Farklı kamerada saldırı sonrası koşuşturma görüntüsü



-Beyaz araçtan gece kulübünün önüne doğru atış açılması anı



-Ateş açılma anının büyütülmüş görüntüsü



-Gece kulübünün önünde bekleyenlerin hızla geçen beyaz araçtan ateş açılması sonucu yere düşmeleri



-Yere düşen bir kişinin havaya ateş açması



MARKETTEN ÇALDIĞI ÜRÜNLERLE KAÇARKEN YAKALANDI; O ANLAR KAMERADA



Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,



Beyoğlu'nda bir marketten çanta dolusu ürün çaldığı ileri sürülen bir kişi, kaçmaya çalışırken market çalışanı kadın tarafından fark edildi. Şüpheli, kapıdan dışarı çıkıp kaçmaya çalışırken çalışanlar tarafından yakalanıp polise teslim edildi. Şüphelinin yakalanma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



Olay, Bostan Mahallesi Serdar Ömerpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir markette yaşandı. Markete gelen bir kişi, yanında getirdiği çantaya reyonlardaki çeşitli ürünlerden doldurdu. Şüpheli, kasaya geldiğinde elindeki iki bisküviyi kasadan geçirip ödeme yaptı. Bir kadın çalışan, şüphelinin içeride çantaya ürün doldurduğunu ve bu ürünlerin kasadan geçirmediğini fark etti. Kadın çalışanın kapı çıkışında uyardığı şüpheli kolundaki çantayla kaçmaya çalıştı. Çalışanlarının koşarak yakaladığı şüpheli, market içine geçirilerek bekletildi. Çalışanlar, ardından haber verdikleri polise şüpheliyi teslim etti. Marketten çalınan ürünler ve gözaltına alınan şüpheli, işlemler için polis merkezine götürüldü. Fas uyruklu olduğu öğrenilen şüphelinin polisteki işlemleri sürüyor.



KADIN ÇALIŞANIN HIRSIZI YAKALAMASI KAMERADA



Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hırsız elinde marketten aldığı ürünlerin dolu olduğu çanta ile kasaya geliyor. Elindeki iki gofreti kasadan geçirip ödemesini yapıyor. Hırsız çıkış kapısının önünde marketin kadın çalışanı tarafından durdurulup yakalanıyor. Hızla kaçmaya çalışan hırsız maketin diğer çalışanlarının da devreye girmesiyle kıskıvrak yakalanıyor.



-GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ



-Şüphelinin elindeki ürün dolu çanta



-Şüphelinin elindeki iki ürünü kasadan geçirip ödeme yapması



-Şüphelinin kapıdan çıkarken, market çalışanı kadın fark edilmesi



-Şüphelinin kaçmaya çalışması



-Diğer market çalışanlarının araya girip şüpheliyi yakalaması



-AKTÜEL KAMERA GÖRÜNTÜLERİ



-Polisin gözaltına aldığı şüpheliyi götürmesi



-Şüphelinin markette çaldığı ürünlerle doldurduğu çanta



-Genel ve detay görüntüler



ÜMRANİYE'DE SOKAK ORTASINDA POMPALI DEHŞETİ KAMERADA



Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,



Ümraniye'de aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup arasında yaşanan pompalı tüfekli kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavga sırasında elinde bıçak olan bir kişinin pompalı tüfekle vurulma anı, saniye saniye görüntülendi.



Esenevler Mahallesi'nde geçtiğimiz pazar günü iddialara göre aralarında husumet olan iki grup arasındaki kavgada bıçak ve pompalı tüfek kullanıldı. Gruptakilerden biri karşı tarafa bıçakla saldırınca, gruplar arasında kavga çıktı. Bir kişi apartmandan pompalı tüfekle çıkarak diğer grubun üzerine yürüdü. Yaşanan arbedede pompalı tüfekli kişi yere düştü. Silahlı kişi pompalı tüfeği yerden ateşleyerek elinde bıçak olan kişiyi vurdu. Yaralanan kişi kendisini almaya gelen bir araca binerek hızla olay yerinden kaçtı. Pompalı tüfekli kişi kaçan aracın arkasından ateş etmeye çalıştı. Ancak tüfek ateş almadı. Yaşanan olaylar bir cep telefonu kamerasına yansıdı.



-Cep telefonu görüntüleri



-Yaşanan kavga



-Bıçaklı kişi



-Pompalı tüfekli kişinin görüntüsü



-Vurulan kişinin araca binmesi



-Tüfekle ateş etmeye çalışması



19.02.2019 - 10.37-Haber Kodu : 190219046



============================



BEYOĞLU'NDA YANGIN; KOMŞULAR ALEVLERİN İÇİNDE KALAN KİŞİYİ KURTARDI



Haber-Kamera: ZEKİ GÜNAL/İSTANBUL,



Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi'nde bir gecekonduda çıkan yangında alevler arasında kalan bir kişiyi komşuları kurtardı. Bacaklarında yanıklar oluşan ev sahibi hastaneye kaldırıldı.



Yangın saat 10.00 sıralarında Özgül sokakta bulunan bir gecekonduda çıktı. Mahalle sakinleri yangın çıkan eve girerek alevlerin arasında kalan ev sahibini kurtardı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Bacaklarında yanıklar oluşan ev sahibi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulans içinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



-Yangından kurtarılan ev sahibi



-Bacaklarında yanıklar olan ev sahibinin ambulansa alınması



-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları



-Yangın çıkan gecekondu



-Olay yerinde toplanan vatandaşlar



-Genel ve detay görüntüler



19.02.2019 -11.18- Haber Kodu : 190219068

