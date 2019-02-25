Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul Bülteni - 3

Dha İstanbul Bülteni - 3

32 dakika önce

Kartal'da riskli olduğu belirlenen binaların yıkımı sürüyor.

Dha İstanbul Bülteni - 3, System.String[]


Kartal'da  riskli olduğu belirlenen binaların yıkımı sürüyor. Orhantepe Mahallesi Sema Sokak'ta  8 katlı Yeşilyurt apartmanının çökmesinin ardından,  yanında bulunan 8 bina hakkında da riskli olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilmişti. Yunus, Uzunlar, Ünal ve Uğur apartmanlarının yıkımının ardından 5'inci apartman Anadolu'nun yıkım çalışmaları sürüyor.  Yıkım alanı ve çevresi güvenlik bariyerleriyle çevrildi. İş makineleriyle yıkılan binadan çıkan molozlar  kamyonlara yüklenerek götürülüyor.  Yıkım esnasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevlileri de yıkım alanında hazır bulunuyor.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Binanın yıkılması

-Hafriyatların toplanması

-Alandaki Çevre ve Şehircilik Bakanı personeli

-Esnaf ile röp

-Genel ve detay

============================

5 - DEV DERBİ ÖNCESİ STAT ZEMİNİNDEKİ SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber: Ersan SAN - İstanbul DHA

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında bu akşam oynanacak derbi öncesi Vodafone Park'taki son durum havadan görüntülendi.

İstanbul'da hafta sonu etkili olan kar, maçların ertelenmesine neden olmuştu. Bu akşam oynanacak derbi öncesi Beşiktaş'taki Vodafone Park'taki son durum havadan görüntülendi. Stadın zemininde herhangi kar birikintisi olmadığı, dev maç için hazırlıkların tamamlandığı görüldü. Maç saatinde havanın yağışsız olacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-------------

-Havada stat çevresi ve zemindeki son durum - Erdoğan

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 01:39 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bursaspor İstanbul Takımlarına Karşı Yine Kazanamadı Kartal'da Çöken Binayla İlgili Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

Kolin İnşaat, İstanbul Havalimanı'ndaki Hisselerini Devredecek Rusya, Olası Bir Durumda ABD'de Vurulacak 5 Hedefi Belirledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 14:11:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul Bülteni - 3
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]