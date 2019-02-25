Dha İstanbul Bülteni - 3
32 dakika önce
Kartal'da riskli olduğu belirlenen binaların yıkımı sürüyor.
Kartal
'da riskli olduğu belirlenen binaların yıkımı sürüyor. Orhantepe Mahallesi Sema Sokak'ta 8 katlı Yeşilyurt
apartmanının çökmesinin ardından, yanında bulunan 8 bina hakkında da riskli olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilmişti. Yunus, Uzunlar, Ünal ve Uğur apartmanlarının yıkımının ardından 5'inci apartman Anadolu'nun yıkım çalışmaları sürüyor. Yıkım alanı ve çevresi güvenlik bariyerleriyle çevrildi. İş makineleriyle yıkılan binadan çıkan molozlar kamyonlara yüklenerek götürülüyor. Yıkım esnasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevlileri de yıkım alanında hazır bulunuyor.
Görüntü Dökümü:
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-Binanın yıkılması
-Hafriyatların toplanması
-Alandaki Çevre ve Şehircilik Bakanı
personeli
-Esnaf ile röp
-Genel ve detay
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5 - DEV DERBİ ÖNCESİ STAT ZEMİNİNDEKİ SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Haber: Ersan SAN - İstanbul
DHA Beşiktaş
ile Fenerbahçe
arasında bu akşam oynanacak derbi öncesi Vodafone Park
'taki son durum havadan görüntülendi.
İstanbul'da hafta sonu etkili olan kar, maçların ertelenmesine neden olmuştu. Bu akşam oynanacak derbi öncesi Beşiktaş'taki Vodafone Park'taki son durum havadan görüntülendi. Stadın zemininde herhangi kar birikintisi olmadığı, dev maç için hazırlıkların tamamlandığı görüldü. Maç saatinde havanın yağışsız olacağı öğrenildi.
Görüntü Dökümü:
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-Havada stat çevresi ve zemindeki son durum - Erdoğan
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 01:39 Kaynak: DHA
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