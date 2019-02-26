Dha İstanbul Bülteni - 3

31- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A EVİNİN ÖNÜNDE DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ Haber-Kamera: Gülseli KENARLI-Güven USTA/İSTANBUL,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a doğum günü nedeniyle pasta ikram edildi.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3



1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A EVİNİN ÖNÜNDE DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ



Haber-Kamera: Gülseli KENARLI-Güven USTA/İSTANBUL,



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a doğum günü nedeniyle pasta ikram edildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki evinden Atatürk Havalimanı'na gitmek için yola çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, pasta ve çikolatayla bekleyenlerin yanında makam aracını durdurdu. Aracından inen Erdoğan, pasta ve çikolatadan basın mensupları ve korumalarına da ikram etti. Açıklama yapan Erdoğan, "Her canlı doğar, büyür, gelişir, ölür. Biz de her canlı gibi böyle bir süreci yaşadık. Yaşıyoruz. ve gerek ilmi noktada gerekse siyasette attığımız adımlarla tüm milletimize, insanlığa hizmet etmenin gayreti içerisinde olduk. Şimdi de bu serüven böyle devam ederken, 65'i de yakaladık. Allah milletimize hizmet yolunda, ülkemize hizmet yolunda bizlere ömrü verdikçe biz de devam edeceğiz. Milletimizle beraber bu yolda olacağız. Hedefimiz de tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Yeter ki bir olalım beraber olalım. İri olalım hep birlikte Türkiye olalım çok teşekkür ediyorum" dedi. Erdoğan açıklamasının ardından makam aracında bekleyen eşi Emine Erdoğan'a da çikolata ikram etti. Bir süre vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan daha sonra havalimanına gitmek için evinin önünden ayrıldı.



Görüntü dökümü:



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-Erdoğan'ın konvoyu



-Erdoğan'ın gelişi



-Araçtan inişi



-Pastanın görüntüsü



-Çikolata ikram etmesi



-Açıklamaları



-Eşine ikram etmesi



-Vatandaşlarla sohbet etmesi



-Konvoyun ayrılması



26.02.2019 -12.46- Haber Kodu : 190226099



26.02.2019 - 12.54-Haber Kodu : 190226103



26.02.2019 -13.01- Haber Kodu : 190226104



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2- SANATÇILARDAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A HAVALİMANINDA DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ (1)



Haber-Kamera: Enver ALAS/ İSTANBUL, ARALARINDA Emel Sayın, Yavuz Bingöl, Kutsi, Murat Dalkılıç, Cengiz Kurtoğlu gibi isimlerin yer aldığı bir grup sanatçı, 65 yaşına giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde doğum günü sürprizi yapıyor. Sanatçılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan için doğum günü pastası kesecek.



Giresun'a hareketinde önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutlamak isteyen sanatçılar, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ne geliyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Devlet Konukevi'ne geldi. Erdoğan'ın fotoğraflarından oluşan ve en üstte Cumhurbaşkanlığı forsunun bulunduğu 3 katlı pasta, konukevine getirildiği sırada kameralar tarafından görüntülendi.



Görüntü Dökümü



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-Osman Sınav'ın Konukevine girişi



-İbrahim Kalın'ın Konukevine girişi



-Yapımcı Şükrü Avşar'ın girişi



-Murat Dalkılıç'ın girişi



-Diğer gelenlerin girişleri



-Pastanın gelişi



-3 katlı pastanın konukevine taşınması



-Erdoğan'ın resimlerinin olduğu pastadan görüntüler



-Genel ve detaylar



26.02.2019 -12.32- Haber Kodu : 190226091



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3-İSTANBUL'DAKİ DHKP-C OPERASYONUNDA YAKALANANLARIN LARI



Haber: Çağatay KENARLI - İstanbul DHA



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstanbul'daki terör operasyonuyla ilgili İstanbul Valiliği yazılı açıklama yaptı.



Açıklamada, DHKP/C terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İdil Kültür Merkezi'nin Şişli'de binasına operasyon yapıldığı belirtildi.



Operasyonda binanın üst katındaki gizli bir bölmede saklanan 6 kişi ile operasyon sırasında binada bulunan 2 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.



Valiliğin yaptığı açıklamada gözaltına alınanların isimleri ise şöyle sıralandı;



-İçişleri Bakanlığı Aranan Teröristler Listesinde bulunan ve Yeşil Kategoride aranan Ümit İlter (Sözde Genel Sekreter)



-Silahlı Terör Örgütü Kurmak veya Yönetmek suçundan aranan Caferi Sadık Eroğlu (Sözde Türkiye Sorumlusu)



-İçişleri Bakanlığı Aranan Teröristler Listesinde bulunan ve Gri Kategoride aranan Emel Yeşilırmak,



-İçişleri Bakanlığı Aranan Teröristler Listesinde bulunan ve Gri Kategoride aranan İbrahim Gökçek,



-Silahlı Terör Örgütü Kurmak ve Yönetmek Suçundan aranan Barkın Timtik (Sözde Halkın Hukuk Bürosu Sorumlusu)



-Kanuna Aykırı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Düzenlemek, Yönetmek, Bunların Hareketlerine Katılmak, Terör Örgütü Propagandası Yapmak ile Silahlı Terör Örgütü Kurmak ve Yönetmek suçlarından arama kaydı bulunan Barış Yüksel (Sözde Halkın Mühendis Mimarları Sorumlusu)



-Operasyon sırasında binada bulunan B. V. ve S. G.



Binada yapılan aramalarda örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildiği de kaydedildi



Görüntü dökümü:



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-Sırasıyla fotoğraflar



-Ümit İlter (Sözde Genel Sekreter)



-Caferi Sadık Eroğlu (Sözde Türkiye Sorumlusu)



-Emel Yeşilırmak,



26.02.2019 -13.13- Haber Kodu : 190226107



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4-TUZLA'DA YAYILAN KOKUYLA İLGİLİ SORUŞTURMA



Haber: Yüksel KOÇ/ İstanbul DHA



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla'da yayılan kokuya ilişkin, "Çevreyi kasten kirletme" suçundan soruşturma başlattı.



Tuzla İçmeler Mahallesi mahallesinde paniğe neden olan kokuya ilişkin olarak, "Çevreyi kasten kirletme" suçundan soruşturma başlatıldı.



İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında kokunun kaynağının tespit edilmesi, varsa şüpheli veya şüphelilerin belirlenmesi amacıyla çalışmalara başlandığı öğrenildi.



Görüntü Dökümü;:



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-Sokağın havadan görüntübü



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5-TUZLA'DAKİ KOKUYLA İLGİLİ BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA



Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-İSTANBUL DHA



Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Tuzla'daki koku ile ilgili, "AFAD yetkililerinin yapmış olduğu hava analizlerinin şu anda insan sağlığına zararlı olacağını hissetseydiler zaten sabah saat itibariyle burayı karantinaya alırlardı. Öğrenciler olmazdı, vatandaş boşaltılırdı. Öyle bir şeye ihtiyaç duymadıklarını düşünüyorum. ve şu anda da zaten olmadığına dair biz buradayız" dedi.



Tuzla, İçmeler Mahallesi Tuzla Devlet Hastanesi civarında yoğun kokuya ilişkin Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı açıklama yaptı.



Yazıcı, "Emniyet yetkililerini bekliyorum. Vidanjör mü? Varil mi? Çünkü çok büyük bir vidanjör boşaltacak olsa mahalleyi kapsayabilirdi. Daha geniş bir alana yayılabilirdi. Kapsadığı alan dar olduğu için o yüzden çok büyük bir miktarda olduğunu düşünmüyorum. Zaten tespit edilmiş bir kimyasal var orada analiz ediliyor. Komplo teorilerini sevmem çok realist bir insanımdır ama bir kimyasal atığın dökülebileceği sanayi bölgeleri var bir sürü yanımızda. Gebze'nin 14 sanayisi var. İstanbul'daki 8 sanayinin 5 organizesi bizde. Oralar dururken böyle bir suç işleyecek birisi gelip de bir mahallenin rögar kapağını açmasını çok anlamlı bulmadığım için ifade ediyorum bunu. Ben bir doktorum şu anki durumuyla koklayarak analiz yapamam tabii ki. Ama AFAD yetkililerinin yapmış olduğu hava analizlerinin şu anda insan sağlığına zararlı olacağını hissetseydiler zaten sabah saat itibariyle burayı karantinaya alırlardı. Öğrenciler olmazdı, vatandaş boşaltılırdı. Öyle bir şeye ihtiyaç duymadıklarını düşünüyorum. ve şu anda da zaten olmadığına dair biz buradayız. Şu andaki koku azaldı sabaha göre. Ama bu kimyasal maddelerin suyla teması, daha önceki hadisede de olmuştu, suyla temasıyla dışarıya yaymış olduğu bir gaz var. Bu gazın yayılması da belli bir zaman sonra gidebiliyor" dedi.



"BİR MAHALLENİN BİR KÖŞESİNDE BU YAPILAN HUNHARCA BİR ŞEY"



Yazıcı, "Milli eğitim müdürümüzle de okulla ilgili durumu öğrendim. Öğrencilerin yarısı okula devam ediyor. AFAD yetkililerinden aldığımız bilgi var. Vali bey ile İSKİ yetkilileriyle görüştük. Hepsi bu konuda gerekli tetkikleri yapıyor. Özellikle şu günlerde böylesine bir hadiseden dolayı üzüldüğümüzü ifade ediyorum. Ama dediğim gibi bir mahallenin bir köşesinde bu yapılan hunharca bir şey. Sanayi bölgesinde bunu illegal yapmaya çalışanların, yerleşim bölgesinin içerisinde böyle bir şey olması, bunun suçluları kesinlikle affedilmeyecektir" diye konuştu.



"ZEHİRLİ BİR GAZ OLSA AFAD BURAYI BU ŞEKİLDE BIRAKMAZ"



Şadi Yazıcı, "İSKİ, bir kimyasal varsa bu kimyasalın gitmesi için su sıkıyor. Hidrojen sülfürün olması bir hekim olarak çok uçuk geldi bana. Zehirli bir gaz olsa AFAD burayı bu şekilde bırakmaz. Bu bir basit fizik ve kimya işidir. Bir suyla temas olmadan organik ürünlerle öylesine dışarıya bir gaz çıkışının başka bir yolu yok. Ama türü belli değil. Bunun suyla organik maddeyle teması açığa çıkabilecek olan gazların ne olabileceği tespit edildi. Sağlığa zarar vermeyeceğini ama nahoş bir koku olduğu ifade edilmişti." dedi.



Görüntü Dökümü:



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-Şadi Yazıcı'nın açıklamaları



-Detaylar



26.02.2019 -12.05 Haber Kodu : 190226078_



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6-KUZEY MARMARA OTOYOLUNDA TIR DEVRİLDİ, MALZEMELER YOLA SAÇILDI



Haber-Kamera: Murat KORKMAZ-İSTANBUL DHA



Kuzey Marmara Otoyolu Beykoz mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR bariyerlere çarparak, devrildi. TIR'da yüklü bulunan kumaş ruloları yola saçılırken, sürücü İsmet Demir kazayı yara almadan atlattı.



Kuzey Marmara Otoyolu, Riva sapağında saat 12.00 sıralarında 34 FK 3330 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak, yan yattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. TIR sürücüsü İsmet Demir kazayı yara almadan atlatırken, TIR'da yüklü bulunan kumaş ruloları yola saçıldı. Polis yola saçılan malzemeler nedeniyle yolun iki şeridini trafiğe kapattı. TIR'ın kaldırılması için çalışma başlatıldı.



Görüntü Dökümü:



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-Yan yatan TIR



-TIR'dan görüntü



-Yola saçılan malzemeler



-Polisten görüntü



-Genel ve detaylar



26.02.2019 - 13.08-Haber Kodu : 190226106



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7-TAHTAKALE ÇARŞISI'NDA İŞYERİ YANGINI



Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL DHA



Fatih, Tahtakale Çarşısı'ndaki bir işyerinde çıkan yangın itfaiye müdahalesiyle söndürüldü.



Eminönü'nde bulunan Tahtakale Çarşısı'nda, Kutucular Caddesi'nde yer alan kuruyemiş ve lokum ürünlerinin satışının yapıldığı işyerinin ikinci katında saat 12.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören çarşıdakiler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Eminönü ve Fatih İtfaiyesi'ne bağlı ekipler sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın, çevredeki işyerlerine sıçramadan söndürüldü. İşyerinde maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedenini araştırılıyor.



Görüntü Dökümü:



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-İşyerinden yükselen dumanlar



-Alevli görüntüler



-İtfaiyenin çalışmaları



-Genel ve detaylar

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