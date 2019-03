Dha İstanbul Bülteni - 3

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 26 Şubat'ta Şişli'de bulunan İdil Kültür Merkezi'ne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan DHKP-C'li 8 kişinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

1- DHKP-C'Lİ TERÖRİSTLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA



İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 26 Şubat'ta Şişli'de bulunan İdil Kültür Merkezi'ne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan DHKP-C'li 8 kişinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı. 8 kişi sabah saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.



2- BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE KÜÇÜK HİRANUR HEDEF ALINARAK VURULMUŞ



Haber: Yüksel KOÇ/ İstanbul DHA



Pendik'te 7 yaşındaki Hiranur Demircan'ın oynadığı parkta silahla yaralanmasına ilişkin yapılan keşif sonucu hazırlanan rapor mahkemeye ulaştı. Raporda, kurşunun doğrudan Hiranur Demircan'a isabet ettiği belirtildi. Pendik'te 21 Ağustos 2018 tarihinde 7 yaşındaki Hiranur Demircan'ın parkta kurşunla yaralanmasına ilişkin olarak 25 Ocak 2019 tarihinde yapılan keşif sonucu hazırlanan rapor mahkeme dosyasına sunuldu.







ATEŞ AÇILAN ODADA KEŞİF YAPILDI



Olayın gerçekleştiği parkta ve Barış Balcı'nın ateş ettiği iddia edilen evde yapılan keşif sonucu hazırlanan bilirkişi raporunda, "Bahse konu oda içerisindeki pencere kanadı açılarak yapılan bir atışın mağdur Hiranur Demircan'ın bulunduğu konuma ve sırtında bulunan yara izi yüksekliğine isabet edebileceği" tespitine yer verildi.







HİRANUR DOĞRUDAN KURŞUNUN HEDEFİ OLMUŞ



Raporda, "Hiranur Demircan'ın vücudundan çıkarılan kadeh-paraşüt saçmanın tamamen parçalanmadığı ve taşıdığı formu büyük ölçüde kaybetmediği, kendi yapısından daha yumuşak bir yüzeye çarparak eğilme-bükülme şeklinde deforme olduğu, dolayısı ile mağdurun yaralanmasına yol açan saçmanın mağdurun vücuduna ara hedef olmadan (sekmeye uğramadan) isabet ederek yaralanmasına yol açtığı" savunuldu.







Dosyadaki CD incelemesine göre ateş edildiği savunulan odanın penceresinin açıldığının görüldüğü kaydedilen raporda, "Hiranur Demircan'ın bulunduğu noktada sırtındaki yara izi oluşturabilecek kadeh-paraşüt saçmanın ancak Ekspres Sokak No: 17 sayılı bina yönü ve birinci kat istikameti kuzey tarafından gelebileceği değerlendirilmiştir" görüşüne yer verildi.







OLAYIN GEÇMİŞİ



21 Ağustos 2018 tarihinde oturdukları sitenin çocuk parkında arkadaşları ile oynayan Hiranur Demircan, gürültü yaptığı gerekçesi ile komşuları Barış Balcı'nın silahından çıkan kurşunla yaralanmıştı.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olaydan sonra tutuklanan Barış Balcı hakkında, "Çocuğu öldürmeye teşebbüs" ve "korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" suçlarından 13 yıl 6 aydan 23 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle iddianame düzenledi.



İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek sanığı yargılamaya başladı. Mahkeme, Hiranur Demircan'ın vurulduğu park ve ateşin açıldığı iddia edilen evde bilirkişi incelemesi yapılmasına, inceleme tarihini de 25 Ocak 2019 olarak belirlemişti.







===============================



3- BİNALİ YILDIRIM "İSTANBUL TASARIM ZİRVESİ"NDE KONUŞTU 1



Haber: Gülseli KENARLI-Kamera: Harun UYANIK/İSTANBUL,



AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, "Haydarpaşa Limanı ve Sultan Abdülhamit'in inşa ettiği garın da içinde olduğu bölgeyi İstanbul Tasarım Merkezi yapıyoruz" dedi.



"İstanbul Tasarım Zirvesi"nin açılışına Binali Yıldırım'ın yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal katıldı. Binali Yıldırım zirvedeki konuşmasında, tasarım şehri İstanbul'a yakışan bir projeleri olduğunu belirterek, "Haydarpaşa Limanı ve Sultan Abdülhamit'in inşa ettiği garın da içinde olduğu bölgeyi İstanbul Tasarım Merkezi yapıyoruz" dedi.



======================================



4- İMAMOĞLU: 25 YILLIK SÜRE GELEN YÖNETİM MİADINI DOLDURMUŞTU



Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK- Onur MERİÇ, İSTANBUL EYÜPSULTAN'da kanaat önderleri ile bir araya gelen CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimlerde her kesimin oyuna talip olduklarını söyleyerek, "25 yıllık süre gelen yönetim anlayışı miadını doldurmuştur" dedi.



31 Mart Seçimleri kapsamında ilçe ziyaretlerine devam eden Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan'da kanaat önderleri, spor kulüpleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir davet salonunda buluştu. İmamoğlu'na CHP Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Emel Bilenoğlu da eşlik etti.



"KÖTÜ SÖZ SAHİBİNE AİTTİR"



Kahvaltılı toplantıda, projelerinden bahseden İmamoğlu, kendilerinin bir kavganın içine çekilmek istendiğini söyleyerek, "Kafalar biraz karışık. Çünkü hiç tahmine etmedikleri ve görmedikleri bir sistemle süreçle karşı karşıyalar. Bir kere sadece İstanbulluyu anlatan, konuşan ve başka bir muhatap görmeyen bir belediye başkan adayı var. Her gün bir polemik ve kavganın muhatabı olacak ve kendine alan yaratıp prim kazanacak ve bu süreçle başarıyı hedefleyecek. Çünkü Türkiye'nin alışılmış süreç bu. O tarafta değilim sizlere hitap ediyorum, bizim kavgayla tek bir anımız yok. Bizim işimiz Eyüpsultan ne olacak, İstanbul ne olacak. Onların işi başka bir şey olabilir. Ama biz onların istediği alana hiç girmeyeceğiz. Dün bile bir sürü polemik. O bunu dedi, şu bunu dedi. Vallahi hiç umurumda değil. Güzel bir laftır ya hiç ilgilenmiyorum. Bazen bize dönük sözler söyleniyor, bizimle hiç alakası yok. Hiç umurumda değil. Bana değdiği yok, benimle ilgisi yok. Kötü söz sahibine aittir. Bizim kimseyle bir kötü sözümüz yok ve olmayacak. Hiçbir şekilde o kişilerin istediği alana girmeyeceğiz. Biz sizlerin arasında olacağız" dedi.



"TANZİM SATIŞI BİZ İYİ BİLİRİZ"



İstanbul'da güvenli ve ucuz gıdaya erişimi sağlayacaklarını belirten İmamoğlu, İstanbul'un 151 köyünde ve Trakya'da tarımı destekleyerek, yine tarım ürünlerinin İstanbul'a erişimindeki engelleri ve maliyetleri de ucuzlatacaklarını söyledi. Tanzim satışlarını da eleştiren İmamoğlu, "Seçime 40 gün kala tanzim çadırları kurmakla, insanların gözüne girme adına bu adımları atmakla ve o kuyrukta saatlerce vatandaşları bekleterek afişe etmekle, ben bu işi çözdüm diye çıkıp televizyonlarda konuşamazsınız. Ayıptır, günahtır. Tanzim satışı biz iyi biliriz. Tanzim satış 1970'lerde İzmir'de Cumhuriyet Halk Partili Belediyelerin döneminde başlatılmış bir çalışmadır. Tanzim satış milletin gözüne sokularak yapılmaz. Tanzim satış, 'bak ben ucuza mal satıyorum, sana da veriyorum' diyerek lütufmuş yapılmaz. Tanzim satışı esnafı pazarcıyı terörist halinde getirdim diyerek yapılmaz" diye konuştu.



İstanbul'da eğitimi, gıdayı, ulaşımı ve suyu ucuzlatacaklarını söyleyen İmamoğlu, 5 yıl içinde yapılacak alt yapı çalışmaları ile İstanbul'da suyun musluktan içilebilir hale geleceğini kaydetti.



"KENDİ TARİFLERİYLE BU KENTE İHANET ETTİLER"



Ekrem İmamoğlu, konuşmasının devamında, "25 yıllık süre gelen yönetim anlayışı miadını doldurmuştur. Kendilerini yenileyemiyorlar, önünüze hiçbir yeni fırsat ortaya koyamıyorlar. Size samimiyetle söylüyorum, açın bakın bir aydır ne anlatırsak 10 gün sonra çıktılar onu anlattılar. İlk defa açıklamalarında açıklık, şeffaflık gibi kelimeler duyuyorsunuz. Hayatları boyuncu bir kişinin verdiği kararlarla süreci yöneten insanlar katılımcılığa, şeffaflığa yönelik sözler kullanıyorlar. Hoşumuza gidiyor. Kendin tarifleriyle bu kente ihanet ettiler. Bu şehre başka bir duygu lazım. 31 Mart'a az kaldı. Elbette burada çalışma arkadaşlarım var, yol arkadaşlarım var, ama elbette oy verecek insanlarda var. Söylemleri, sözleri heyecanı, birikimi, belediye başkanlığına olan bakışı, tecrübesi, sürece olan dinamizmi, herkesi kucaklaması, bu şehri kim yönetebilir ona bakın. Başka bir şeye bakmayın, başka söz dinlemeyin" şeklinde konuştu.



31 Mart'ta yapılacak olan seçimlere az bir süre kaldığını hatırlatan İmamoğlu, konuşmasının sonunda, "Enerji ise bizde var, samimiyetse bizde var, kadroysa var, güvencemiz var. Güvencemiz sizlersiniz. Hepinizden destek istiyorum. 31 Mart hepimiz için çok güzel bir gün olsun istiyorum" dedi.



===================================



(geniş haber)



5- ÜMRANİYE'DE POLİSTEN KAÇAN ŞÜPHELİLER KAZA YAPINCA YAKALANDI



Haber- Kamera: Cengiz ÇOBAN- İsa ALMAÇAYIR- Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL DHA



Tuzla'da polisten kaçmaya başlayan minibüsteki 8 şüpheli, Ümraniye'de kaza yapınca yakalandı.



Edinilen bilgiye göre polis ekipleri uzun süredir 8 kişilik hırsızlık şebekesinin peşindeydi. Teknik ve fiziki takip de yapılan şüphelilerin aracını Asayiş Şube Hırsızlık Bürosu ekipleri, Tuzla'da durdurmak istedi. Minibüs sürücüsü polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polisin Tuzla'dan başlayan takibi Ümraniye Esenkent Mahallesi Muhterem Sokak'ta kadar sürdü. Bu sırada minibüsteki şüpheliler havaya ateş açmaya başladı. Polis şüphelilerin bulunduğu aracı durdurmak için aracın lastiklerine ateş etti. Şüphelilerin kullandığı minibüs sokak üzerinde kaldırıma çarparak durdu. Araç içindeki bir şüpheli yaralandı. Minibüsteki 1'i yaralı hastaneye kaldırıldı, 7 kişi de gözaltına alınarak Asayiş Şube Büro Amirliğine gönderildi. Polis şüphelilerin kullandığı minibüs içinde çok sayıda çalıntı malzeme ve araç plakası ele geçirdi. Polisin olay yerindeki minibüs üzerindeki çalışmaları sürüyor.



===========================



6- MOLDOVALI BANKAMATİK DOLANDIRICILARINA OPERASYONU



Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA- İSTANBUL Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz hafta yaptığı 2 farklı operasyonda banka kartı kopyalayan ve oltalama yöntemiyle toplam 85 kişinin hesabından yaklaşık 550 bin lira çaldığı belirlenen 4'ü Moldova uyruklu 6 kişiyi yakaladı.



43 KİŞİNİN KARTLARINDAN 350 BİN LİRA



Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ilk operasyonu 20 Şubat'ta yaptı. Yaklaşık 5 aydır takip altında olan Moldova uyruklu 4 kişinin banka ATM cihazlarına yerleştirdiği kopyalama aparatı, kamera düzenekleriyle banka müşterilerinin kart bilgilerini ele geçirdiğini belirledi. Polis ekipleri, Dennis M. liderliğindeki M.B., N.S. ve E.C. isimli şüphelilerin elde etikleri bilgelerle kopya kartlar üreterek bankamatiklerden para çektiği görüntülere ulaştı. Bunun üzerine operasyon yapan polis, 4 kişiyi gözaltına aldı.



6 AY ÖNCEDE VURGUN YAPIP KAÇMIŞLAR



Moldova uyruklu şüphelilerin yaklaşık 6 ay öncede benzer yöntemler kullanarak, dolandırıcılık yaptıkları daha sonra yurtdışına çıkarak yakalanamadıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin bu zamana kadar toplam 215 kişinin bilgilerine ulaştıkları, 43 kişinin kartlarının kopyalarından 350 bin lira para çektiği tespit edildi. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda çok sayıda kart kopyalama aparatı, manyetik şeritler ve 20 bin lira para ele geçirdi.



OLTALADIKLARI KİŞİLERİN KARTLARINDAN ALIŞVERİŞ YAPTILAR



Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aynı gün yaptığı ikinci operasyonda, sosyal medya sitelerine banka reklamlarına benzer reklamlar vererek, bu reklamlara tıklayan kişileri oltalama yapılan (Phishing) sitelere yönlendirip vatandaşların hesap ve banka bilgilerini elde ederek alışveriş sitelerinden cep telefonu, bilgisayar gibi malzemeler alarak dolandırıcılık yapıldığını tespit etti. Polis ekipleri E.B. ve B.Y. isimli şüphelileri belirleyerek yakalanması için operasyon düzenledi.



KURYEYLE BİRLİKTE GELEN POLİS GÖZALTINA ALDI



Şüphelilerin adreslerine internetten alışveriş geleceğini belirleyen polis ekipleri kuryeyle birlikte şüphelilerin kapısına gelerek şüphelileri gözaltına aldı. Şüpheli E.B. ve B.Y.'nin yapılan sorgulamasında 42 kişinin hesaplarından yaklaşık 200 bin lira alışveriş yaptıkları belirlendi.



4 KİŞİ TUTUKLANDI



Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayına sevk edilen şüphelilerden Moldova uyruklu D.M. ile M.B. tutuklanırken diğer 2 Moldovalı ise sınırdışı edildi. Diğer operasyonda gözaltına alınan 2 kişi de tutuklandı.



BANKAMATİKLERDEN PARA ÇEKERKEN GÜVENLİK KAMERALARINA YAKALANDILAR



Polis ekiplerinin Moldova uyruklu şüphelilerin adreslerinde yaptığı aramalar polis kameralarına yansıdı. Polis ekipleri şüphelilerin adreslerinde kart kopyalama düzenekleri ele geçirmesi kaydedildi. Öte yandan banka güvenlik kameraların yansıyan görüntülerde şüphelilerin bankamatiklerden kopyaladıkları kartlardan para çekerken çekilen görüntüleri basın mensuplarıyla paylaşıldı.



=======================================



7- PENDİK'TE GECEKONDUDA YANGIN



Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,



Pendik'te bir gecekonduda çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişiden 3'ü hastaneye kaldırıldı.



Pendik Ertuğrul Gazi Mahallesi Şirin Sokak'ta bulunan gecekonduda elektrikli sobadan kaynaklandığı belirtilen yangın çıktı. Yangın sırasında evde bulunan 4 kişi dumandan etkilendi. Olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenenlerden 3'ü hastaneye götürülürken, sağlık ekipleri diğer 1 kişiye de ambulansta müdahale etti.



Yangın itfaiyenin yarım saatlik çalışmasının ardından söndürülürken, alevlerin yandaki evlere sıçramasını da önlendi. Yangın sebebiyle gecekondu kullanılamaz hale geldi.



