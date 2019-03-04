Dha İstanbul Bülteni-3

1- BEYOĞLU'NDA 300 BİN DOLARLIK GASP (1)Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İstanbul DHABeyoğlu'nda motosikletli kuryeden 300 bin dolar gasp edildi.

1- BEYOĞLU'NDA 300 BİN DOLARLIK GASP (1)



Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İstanbul DHA



Beyoğlu'nda motosikletli kuryeden 300 bin dolar gasp edildi.



Motosikletli kurye döviz bürosundan aldığı bir şirkete ait 300 bin doları bankaya götürmek üzere ilerlediği sırada Beyoğlu Refik Saydam Caddesi'nde gasp edildi. Kuryenin motosikletine araçlarıyla çarpan gaspçılar düşerek yaralanan kuryedeki parayla kaçtı. Yaralı kurye, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis inceleme yapıyor



Görüntü Dökümü:



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-Motosikletin görüntüsü



-Şirket yetkilisi



-Polis ekipleri



-Detaylar



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2- BEYOĞLU'NDAKİ YANGIN; KAVGA ETTİĞİ ARKADAŞLARINI KORKUTMAK İÇİN EVİ ATEŞE VERMİŞ



Haber: Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA



Beyoğlu'nda 4 kişinin öldüğü yangınla ilgili gözaltına alınan kişinin yangını arkadaşlarını korkutmak için çıkardığını söylediği öğrenildi.



Beyoğlu Asmalı Mescit'te 4 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı yangınla ilgili Hatay'da yakalanan şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.



İstanbul'da garsonluk yapmak için Ağrı'dan gelen 17 yaşındaki Murat Kayacan, Siirt'ten gelen 23 yaşındaki Muhammet Gür ve 20 yaşındaki Yunus Akyüz, Manisa'dan gelen 25 yaşındaki Eren Ersin Büker, Diyarbakır'dan gelen 23 yaşındaki Ramazan Demir ile Hatay'dan gelen 24 yaşındaki Özkan E. aynı dairede yaşıyordu.



İŞTEN ÇIKARILINCA ARKADAŞLARINA KIZDI



Özkan E. geçtiğimiz günlerde işten çıkartıldı. Edinilen bilgiye göre, Özkan E. aynı yerde çalıştığı ev arkadaşlarının işten çıkartıldıktan sonra kendisiyle ilgilenmemesine kızdı. Özkan E. arkadaşlarıyla kavga ettikten sonra küstü.



Memleketine dönmek için uçak biletini alan Özkan E. dün sabah saatlerinde evde yangın çıkardı. Yangın kısa sürede evi sarınca Özkan E. durumu itfaiye ekiplerine haber vererek havalimanına gitti. Yangında Murat Kayacan, Muhammet Gür, Yunus Akyüz ve Eren Ersin Büker hayatını kaybederken, Ramazan Demir ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.



HATAY POLİSİ UÇAKTAN İNİNCE GÖZALTINA ALDI



İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalarda yangını Özkan E.'nin çıkardığını belirledi. Bunun üzerine İstanbul polisi, Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle irtibata geçerek uçak iner inmez Özkan E.'nin yakalanmasını sağladı.



KORKUTMAK İÇİN YANGINI BAŞLATTIĞIRI SÖYLEDİ



İstanbul'dan Hatay'a giden Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Özkan E.yi sabah saatlerinde İstanbul'a getirdi. Özkan E.'nin ilk ifadesinde



bir süre önce kavga ederek küstüğü arkadaşlarını korkutmak için yangını çıkardığını, büyümesi üzerine korktuğunu ve itfaiye ekiplerine bilgi verdiğini söylediği öğrenildi. Özkan E.'nin Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ki işlemlerinin tamamlanmasının ardından öğlenden sonra adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.



Görüntü Dökümü:



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-Olay yerinin havadan görüntüsü



-Yangınla ilgili görüntüler



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(Geniş haber)



3- PENDİK'TE SİLAHLI AİLE KAVGASI; ENİŞTE ÖLDÜ, KAYINBİRADERLER YARALANDI



Haber-Kamera: Gamze ŞİMŞEK -Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL, PENDİK'te kayınbiraderinin evindeki eşini almaya giden kişi ile kayınbiraderleri arasında silahlı kavga çıktı. Olayda enişte hayatını kaybetti, iki kayınbirader ise ayağından yaralandı.



Ahmetyesevi Mahallesi'ndeki olay saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre İsa ve Musa Çalışkan, geçtiğimiz Cuma günü eşi Şerif Çalışkan ile kavga eden ablaları Fadime Çalışkan'ı evlerine getirdi. Akraba evliliği yapan Şerif Çalışkan ise bu sabah silahla kayınbiraderlerinin evine geldi ve aralarında geçen tartışma sonrası silahını çekerek ateş etmeye başladı. İsa Çalışkan da belinden silahı çıkarıp eniştesine ateş etti. İsa Çalışkan ve Musa Çalışkan ayağından yaralandı. Ağır yaralanan Şerif Çalışkan (41), olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı İsa Çalışkan olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, bacağında hafif sıyrık bulunan Musa Çalışkan ise polis tarafından gözaltına alındı.



Şerif Çalışkan ve Fadime Çalışkan çiftinin 4 çocukları olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.



Görüntü Dökümü:



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-Olay yerinden görüntü



-Yerdeki ceset



-Polisin incelemesi



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4- ARNAVUTKÖY'DEKİ SİLAHLI ÇATIŞMAYLA İLGİLİ 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Silahlı çatışmanın hemen sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi



Haber-Kamera: Çağatay KENARLI/ İstanbul DHA



Arnavutköy'de 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili kavgaya karıştığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındı. Olayın hemen sonrasında yaşananlara ilişkin cep telefonu kamerası görüntüleri ortaya çıktı.



Olay, dün saat 16.30 sıralarında Karlıbayır Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. İki grup arasında yaşanan tartışma silahlı çatışmaya döndü. Pompalı silahlarla yaşanan çatışmada aynı aileden Hasan Yıldız, Fırat Yıldız ve Şahin Yıldız ölürken 3 kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 3 yaralıyı Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Çatışmayla sonuçlanan kavganın minibüs hattı meselesinden çıktığı öğrenildi.



AĞABEYLER İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU



Polis ekipleri, cadde giriş ve çıkışına şerit çekerek olay yerinde delil incelemesi yaptı. Yapılan incelemede, olay yerinde çok sayıda boş kovan bulunurken bazı araç ve çevredeki bir binanın camlarına kurşun isabet ettiği görüldü. Hayatını kaybedenlerden Fırat ve Şahin Yıldız kardeşlerin ağabeyi Yaşar Yıldız, taziyelerin kabul edildiği kendi evinin önünde akşam saatlerinde kafasına silahla ateş ederek intihar girişiminde bulundu.



3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Öte yandan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaydan sonra konuyu Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine devretti. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kavgaya karıştığını belirlediği 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan emniyet müdürlüğüne getirildi. Polis ekiplerinin silahlı kavgayla ilgili çalışmaları sürüyor.



OLAY SONRASI KAMERADA



Bu arada çatışmanın hemen ardından yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde vurulanlar yerde yatarken çevredekiler panik içinde ambulans çağrılmasını istiyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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-Çatışmanın hemen sonrasında yaşananlar



Ölenlerin fotoğrafları



Sırasıyla



-Hasan Yıldız



-Şahin (soldaki) Yıldız, Fırat Yıldız



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-Polis ekiplerinin çalışması



-Olay yerinden görüntü



-Çok sayıda boş kovan



-Genel ve detaylar



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(Ek görüntüyle geniş haber)



5-İSTANBUL'DA 185 KİLO KOKAİN ELE GEÇİRİLEN OPERASYON KAMERADA



Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İSTANBUL,



Ekvador'dan Türkiye'ye yollanan muz yüklü konteynerde 185 kilogram kokain ele geçirildi.



İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yurtdışından Türkiye'ye yüklü miktarda uyuşturucu madde sokulacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda Ekvador'dan deniz yoluyla gelecek uyuşturucu madde olduğunu belirleyerek teknik ve fiziki takip yaptı. Narkotik polisleri 21 Şubat'ta geminin Ambarlı Limanı'na konteynerler indirdiği sırada baskın düzenledi. Polis ekipleri muz yüklü konteynerde yaptığı aramalarda 3 paket halinde toplam 185 kilogram kokain ele geçirildi. Polis ekipleri konteyneri TIR'a yükleyerek arama yapmak için güvenli bölgeye götürdü. Polis ekipleri kokainleri yollayan şüphelileri ve teslim alacak kişilerin belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Narkotik polislerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi.



EK GÖRÜNTÜ



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-Aktüel görüntüler



-Ele geçirilen uyuşturucu



-Muzlardan görüntü



-Muz kutuları



-Genel ve detaylar



Görüntü Dökümü:



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-POLİS KAMERASI



-Polis ekiplerinin TIR'ı durdurması



-TIR'da yapılan aramalar



-Ele geçirilen kokainlerin görüntüsü



-Genel ve detaylar



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6- YENİKAPI-HACIOSMAN METRO HATTINDAKİ TEKNİK ARIZA GİDERİLDİ



Haber: Ersan SAN/İSTANBUL,



M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında yaşanan teknik arıza giderildi. Seferler normale döndü.



Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik bir arıza sebebiyle seferler Yenikapı-Şişli ve Sanayi-Hacıosman istasyonları arasında yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından arızanın giderildiğini duyurdu. Seferlerin aksadığı sırada metro istasyonuna gelen yolcular için Şişli-Sanayi istasyonları arasında ücretsiz otobüs seferi düzenlenmişti.



GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER



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-Şişli metro istasyonu



-Yolcuların metro istasyonuna inmesi



-İstasyondan çıkan yolcular



-Otobüslere binenler



-Genel ve detaylar

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