Dha İstanbul Bülteni - 3

1- ERDOĞAN: RİSKLİ BULUNAN 245 BİN 153 ADET KONUT VE İŞ YERİNİN YIKIMINI YAPTIK (1)



*Cumhurbaşkanı Erdoğan,



"Riskli bulunan 245 bin 153 adet konut ve iş yerinin yıkımını yaptık. Ben buradan Sancaktepeli kardeşlerime sesleniyorum. Ne olur bize yardımcı olun... Bak kiranızı, her şeyinizi veriyoruz vereceğiz. Hak sahiplerine 1 milyar 440 milyon liralık kira yardımı yaptık. Yeter ki bu evler boşalsın, biz de orayı yıkalım."



Haber-Kamera: Gülseli KENARLI-Harun UYANIK/İstanbul DHA



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sancaktepe'deki mitingte konuştu.



Erdoğan, "İlçemizde vatandaşlarımızın tapu sorunu vardı. Yüzde 95 oranında çözdük mü? Çözdük. Toplam 3 bin 163 parselde 5 bin 744 Sancaktepelinin tapularını teslim ettik. Hilal ve Fatih Mahallelerinde ve Çalılık mevkiinde devir işlemleri devam ediyor. Kentsel dönüşüm çalışmalarımızda 23 ilçede 65 bin 399 adet riskli yapı tespit ettik. Allah göstermesin Kartal'da yaşadığımızı bir yerlerde de yaşayabiliriz değil mi? Tedbirimizi almamız lazım. Riskli bulunan 245 bin 153 adet konut ve iş yerinin yıkımını yaptık. Ben buradan Sancaktepeli kardeşlerime sesleniyorum. Ne olur bize yardımcı olun... Bak kiranızı, her şeyinizi veriyoruz vereceğiz. Hak sahiplerine 1 milyar 440 milyon liralık kira yardımı yaptık. Yeter ki bu evler boşalsın, biz de orayı yıkalım. ve gönüllülük esasına dayalı olarak sağlam konutlara halkımızı taşıyalım" dedi.



2- İMAMOĞLU SEÇİM ÇALIŞMALARINI KAĞITHANE'DE SÜRDÜRÜYOR



Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ, İSTANBUL,



CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Kağıthane'de kanaat önderleri bir araya geldi. Konuşmasında siyasetteki üslubun ayrıştırıcı olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, "Milletin kalbini kıra kıra, milleti parçalaya parçalaya seçimi kazanmak istemiyorum" dedi.



Seçim çalışmaları kapsamında Ekrem İmamoğlu, Kağıthane Belediyesi'nin sosyal tesislerinde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kanaat önderleri ve yerel spor kulüplerinin yöneticileri ile kahvaltıda buluştu. İmamoğlu'na İYİ Parti Kağıthane Belediye Başkan Adayı Mehmet Aslan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Yaşar Okuyan ve çok sayıda partili eşlik etti. Konuşmasında, siyasette kullanılan üslubun demokrasiden uzak ve kutuplaştırıcı olduğunu belirten İmamoğlu, "Milletin kalbini kıra kıra, milleti parçalaya parçalaya seçimi kazanmak istemiyorum. Biz topluma moral motivasyon katmaya ve o insanları sürece en güzel şekilde hazırlamak için yola çıktık. İstanbullu tek bir ideal için büyük bir mücadele verecek. O da dünyanın en güzel kenti İstanbul'u yaratma projesidir. Dünyanın çekim merkezi İstanbul olacak" şeklinde konuştu.



İmamoğlu, "Bakın bu bir belediye başkanı seçtiğiniz bir seçim değildir. Anlayışın değiştiği ve yeni bir yerel yönetimin anlayışının başlangıç anıdır. Bu sürece bu kardeşiniz önderlik ediyor. Ben de diyorum ki beni değil, kendinizi seçiyorsunuz. Bu sürece böyle inanın" ifadelerini kullandı.



"KİMSEYLE KAVGA ETMEYİN, SADECE BİZİ ANLATIN"



Ekrem İmamoğlu, "Bakın biz ne diyorsak bir hafta sonra aynılarını demeye başladılar. Hayatları boyunca kullanmadıkları şeffaflık ve katılımcılık kelimelerini kullanmaya başladılar. Kapımız herkese açık demeye başladılar. İlk başlarda demiş olabilirler. Ama özellikle son 10 - 15 yıldır başka bir kibirle İstanbul'u yönetmenin bedelini biz ödedik. Dolayısı ile siz sokakta bunları anlatacaksınız. Bunu yaparken de tek bir isteğimiz var, kimse ile kavga etmeyin. Sadece bizi anlatın, projelerimizi anlatın, sayfalar dolusu projelerimiz var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde bu kadar detaylı projeleri hiçbir seçimde göremezsiniz. Bu kadar net söylüyorum. Bizim projelerimizi bir hafta 10 gün sonra açıklamalarının da sebebi budur. Vadiler dedik, vadileri açıklıyorlar. 15 yaşam vadesi yapacağız dedik, 15 gün sonra baktık ki televizyonlarda vadileri anlatıyorlar. 15- 20 yıldır o vadiler var bu kentte" dedi.



"BU SEÇİMDE İKİ SİYASİ PARTİ DEĞİL, İSTANBUL İTTİFAKI KAZANACAK"



"Seçimde kazanmaya halk ilk kez bu kadar yakın" diyen İmamoğlu, "Bakın halk diyorum, çünkü halk kazanacak. Bu seçimlerde iki siyasi parti değil, İstanbul İttifakı kazanacak. Bunu herkese kazanacak. Bu seçim herkesin kazanacağı bir seçim olacak. Bunu yönetimde İstanbulluya, biz yaşatacağız. Dolayısı ile sizleri, bu seçime motivasyonu yüksek bir şekilde, bizi takip eden, konuları anlatan bir yol arkadaşı ve bu sürecin kahramanı olmaya sizi davet ediyorum" ifadelerini kullandı.



"SEÇİMLERİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI DEĞİL, HALK KAZANIR"



Ardından Hacıbektaş Veli Cemevi'ne geçen İmamoğlu, burada da cemevlerinin statüleri hakkında konuştu. Tüm inanç gruplarına aynı yaklaşım içinde olacaklarını ifaden İmamoğlu, "İstanbul bir başlangıçla hakkettiği yöneticileri kazanacak. Sizler de bu seçimi kazanacaksınız. Seçimleri belediye başkan adayları kazanmaz. Seçimleri halk kazanır. Biz bu seçimde halkın kazanmasını istiyoruz. Dolayısı ile sizinle beraber, güzel bir süreci, hem kampanya döneminde hem seçim gününde yaşamak ve 1 Nisan'da gerçekten derin bir nefesle güzel bir güne uyanmak istiyoruz" diye konuştu.



3- BAHÇELİEVLER'DE CİNAYETE KURBAN GİDEN ANNE VE KIZININ CENAZELERİ ADLİ TIP'TAN ALINDI



Haber-Kamera: Murat SOLAK - Doğanay YAVUZ/İSTANBUL,



Bahçelievler'de, hırsız oldukları düşünülen kişi ya da kişiler tarafından girdikleri evde öldürülen Kezban Ercan (82) ile kızı Ayşe Soymaz'ı(52) cenazeleri yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.



Olay dün akşam saatlerinde Zafer Mahallesi, Canan Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın birinci katına gerçekleşmişti. İddialara göre hırsızlık yapmak için daireye gelen kişi ya da kişiler, o esnada evde bulunan anne Kezban Ercan (82) ve Ayşe Soymaz'la (52) karşılaştı. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, anne ve kızını öldürdü. Otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Kezban Ercan ve kızı Ayşe Soymaz'ın cenazeleri işlemlerin bitmesinin ardından yakınları tarafından Adli Tıp'tan alındı. Anne Kezban Ercan ve kızı Ayşe Soymaz'ın cenazeleri bugün Yenisbosna'da bulunan Aksa Cami'nde kılınacak ikindi namazının ardından Büyükçekmece'de bulunan Çakmaklı Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi. Adli Tıp önünde toplanan yakınların üzgün olduğu görüldü.



Adli Tıp önünde konuşan öldürülen anne-kızın yakını Şükrü Özkaya, "Akşam saat 7 gibi yengemin evinde annesiyle beraber katledildiğini duyduk. Biz de olay yerine gelerek emniyete haber verdik. Yengemi takip mi ettiler yoksa hırsızlar evin içine girip de yengemi içeride mi katlettiler bilmiyoruz. Şu an emniyet araştırıyor. Görüyorsunuz Adli Tıp'tayız şu an. İnşallah çözülür ve bunun üzerine gidilir, diye düşünüyorum. Siz medya olarak da bunun üzerine gidin. Allah korusun, bugün bize yarın size de olur bu acılar. İnşallah son acılar olur ülkemizde. Buradan yetkililere sesleniyoruz. İnşallah bunu bulurlar. Ülkemizin huzura ihtiyacı var. Bunların cezalarının arttırılmasını istiyoruz" dedi.



"YENGEMİZİ SECCADE ÜSTÜNDE ÖLDÜRMÜŞLER"



Sözlerine devam eden Özkaya,"Evden yengemin ziynet eşyalarını ve bir miktar parasını almışlar. Parayı alınca yengemin ağzına çoraplar, çullar basarak öldürmüşler. Bu yaşlı teyzemizi de aynı şekilde öldürmüşler. Hatta yengemi seccade üstünde öldürmüşler. Acımız büyük. Olaydan önce para çekme olmadı. Yengemin üzerinde para olduğunu bilen biri, diye şüphe ediyoruz. Biz bütün Sinoplular böyle tahmin ediyoruz. 21 senedir bu binada oturan dayımı takip eden o çevreden birisi bu kişi. Tahminlerimiz bu şekilde. Emniyet şimdi dayımı sorguya aldı. Tahminimce bir gelişme var. Kısa sürede çözülür diye dua ediyoruz" şeklinde konuştu.



4- KUYUMCULARIN SAHTE ALTIN İSYANI : BİZ BİLE AYIRT EDEMİYORUZ



Ersan SAN/İSTANBUL İstanbul'da kuyumcular son günlerde ayırt etmekte zorlandıkları sahte altınların kendilerine getirildiği belirterek uyarıda bulundu.



İstanbul'da son günlerde aslından ayırt edilmeyen altınlar kuyumcuları bile şaşırttı. "Düğün takımız, nişan takımız " gibi yalanlarla içi metal olan altın kaplama bilezik, künyenin getirildiğini belirten kuyumcular, kurdukları whatsapp grupları ile birbirlerini sürekli uyardıklarını ifade ettiler. Esenyurt'taki bir kuyumcu, "Son zamanlarda ayarı düşük, sahte altın, sahte para oldukça fazla gelmeye başladı. Özellikle son 1 yıldır fazlalaştı. Darphane altınlarının bile sahtesini yapıyorlar. Yakalıyoruz polise teslim ediyoruz ama en geç bir hafta sonra başka kuyumcuda çıkıyorlar. Bizler resmen suratlarını ezberledik. Kendi aramızda bu kişilerin görüntülerini ve fotoğraflarını paylaşıyoruz" dedi.



Bir başka kuyumcu da benzer durumların arttığını ifade ederek yetkililerden yardım talep etti.



5 - ESENYURT'TA SAĞLIK OCAĞINDA DOKTORA SALDIRIYA PROTESTO



Olay güvenlik kamerasına yansımıştı



Ersan SAN/İSTANBUL ESENYURT'ta bir sağlık ocağında doktora yapılan saldırı protesto edildi



Olay Esenyurt'taki bir sağlık ocağında 28 Şubat'ta meydana geldi. Adli kontrol uygulaması olan bir kişi, karakola imza atmaya gitmeyince rapor için sağlık ocağına başvurdu. Doktor Nurullah Araskil, muayene ettiği kişinin herhangi bir sorununun olmadığını gördü. Bu kişi, adli kontrol uygulaması nedeniyle polis merkezine gidemediğini söyleyerek kendisine rapor vermesini istedi. Ancak doktor Nurullah Araskil bu talebe olumsuz yanıt verdi.



DOKTORUN BOĞAZINI SIKTI



Tartışmaya başlayan saldırgan, doktor Araskil'in boğazını sıktı. Sağlık ocağından korku dolu anlar yaşandı. Hemşire ve hasta yakınları tarafından güçlükle doktorun boğazı bıraktırılan saldırgan, daha sonra aracına gitti. Aldığı bir cisimle tekrar sağlık ocağına gelen kişinin



amacı doktora tekrar saldırmaktı. Ancak doktoru odaya kilitleyen görevliler kapıyı açmadı. Saldırgan olay yerine çağrılan polis gelmeden kaçtı.



"SAĞLIKTA ŞİDDETİ BİTİRMEK İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ"



Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan saldırı protesto edildi. Aile Hekimleri Derneği Federasyonu, Aile Sağlığı Çalışanları Federasyonu, Aile Hekimleri Çalışanları Sendikası, Birlik ve Dayanışma Sendikası ve Türk Sağlık Sendikası üyeleri, olayın yaşandığı sağlık ocağı önünde toplandı. Ortak basın açıklamasını Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri Doktor Esin Ayfer Çulha yaptı. Açıklamada sağlık çalışanlarına yönelik saldırının sonlandırılması için yasal düzenlemenin yapılması istendi. Çulha, "Tüm sağlıkçılarla birlikte şiddetin karşısında dimdik duracağız. Birliğimizi devam ettireceğiz daha güçlenecek, sağlıkta şiddeti bitirmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Buna söz vereceğiz" dedi.



6-TARİHİ YARIMADA'DA BÜYÜLEYİCİ GÜN DOĞUMU MANZARASI



Hüseyin COŞKUN/ İSTANBUL - TARİHİ Yarımada'da bu sabah gün doğumunda İstanbullular görsel şölene şahit oldu.



Günlerdir genellikle az bulutlu, açık olmasına rağmen hissedilir derecede soğuk havanın etkili olduğu Marmara Bölgesi için Meteoroloji'den müjde niteliğinde bir haber geldi. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde paylaşılan bilgiye göre, Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının bugünden itibaren 2 ile 4 derece arasında artması bekleniyor.



Tarihi Yarımada'da gün doğumda gökyüzünü adeta kızıl ve sarının tüm tonlarına boyanıyor. Güneşin pencere camlarındaki ışıltısı, Tarihi Yarımada semalarında kanat çırpan martılar ve İstanbul Boğazı'nda sefer yapan vapurlar, mega kentin tarihi dokusuyla birlikte adeta görsel bir şölen oluşturuyor.



