Dha  İstanbul Bülteni- 3

1- TÜRKİYE ERMENİLERİ PATRİĞİ MESROB MUTAFYAN ÖLDÜİstanbul DHATürkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan hayatını kaybetti.

Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan hayatını kaybetti.



Mutafyan'ın bir süredir tedavi gördüğü Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi'nde bugün hayatını kaybettiği öğrenildi.



2- BERAT ALBAYRAK: BİZ KADINLARIMIZA GÜVENİYORUZ



Haber-Kamera: İdris TİFTİKÇİ/İSTABNUL,



8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın-erkek eşitliği için Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreninde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye'nin başarı hikayesinin büyüyerek devam etmesi için kadınlarımızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra engel tanımadan yeni hikayelerle bizlere yeni ufuklar açması çok önemli. Kadınlarımıza güveniyoruz,Türkiye'nin değişim ve dönüşümüne vazgeçilmez katkılar sunacaklarına sonuna kadar inanıyoruz." dedi.



Borsa İstanbul ve Türkiye İş Kadınları Derneği'nin (TİKAD) iş birliğiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın-erkek eşitliği için Borsa İstanbul'da gong töreni düzenlendi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törende konuşan Albayrak, törenin, cinsiyet adaletsizliği ile mücadele noktasında farkındalığın artmasına vesile olmasını temenni etti. "Ülkemizin cesur, özgüvenli ve girişimci kadınları, zihinlerimizdeki kalıpların ve peşin yargıların aksine engel tanımadan üretime katılıyorlar ve katma değer üretiyorlar." diyen Albayrak, sadece büyük şehirlerde değil, Anadolu'nun dört bir yanında aynı güce hep birlikte şahit olduklarını söyledi. Albayrak, Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna yaptıkları tüm ziyaretlerin hepsinde, gençlerle ve kadınlarla ayrı ayrı program yapmaya, onları dinlemeye gayret ettiklerini kaydederek, bu temasların kendilerinin enerji kaynağı olduğunu anlattı. Ülkenin ve milletin daha ileriye gidebilmesi için kadınların ve gençlerin taşıdıkları heyecan ve farkındalığın kendisine her seferinde ekstra motivasyon sağladığını dile getiren Albayrak, "Daha geçtiğimiz gün Kocaeli'deydik. Hanımlarla toplantı yaptık. Ev ekonomisi falan soracaklar zannediyorum. Bir sorular, bir sorular geldi eline su dökemeyeceğimiz maliyecilerin soramayacağı sorular geldi, epey terledim." diye konuştu.



"BU KÜRESEL REKABETTE KADINLARIN ÜRETİME KATILMASI ÇOK ÖNEMLİ"



Albayrak, kadınların meseleye ve ekonominin detayına ne kadar vakıf olduklarını görünce bir kez daha şaşırdığını belirterek, şöyle devam etti: "Ülkemizdeki tüm sektörlerde, tüm alanlarda, tüm iktisadi faaliyetlerde kadınların üretim süreçlerine katılmaları, karar alma süreçlerinde daha aktif şekilde yer almaları büyük önem arz ediyor. Kadınların sadece ekonomik değil tüm toplumsal alanlarda daha görünür olması, cinsiyet ayrımcılığının bu manada daha da azalarak son bulması hedefine bizleri daha yaklaştıracaktır. Eğitimden siyasete, ekonomiden sağlığa kadar tüm alanlarda kadınların daha fazla yer alması, hem eşitlik idealimize bizi daha çok yaklaştırıyor hem de daha kapsayıcı ve verimli bir üretim yapısına ulaşmamıza yardımcı oluyor."



Albayrak, özellikle böylesine küresel rekabet içerisinden geçtikleri bir dönemde kadınların üretim yapısına katılmalarının çok önemli olduğunu kaydederek kadınların enerjilerinden maksimum yararlanmaları gerektiğini vurguladı. "Ayrımcılığın bu potansiyelin önüne set olmasına izin vermeyeceğiz" Albayrak, gelecek nesillere, çocuklara miras olarak bırakma hayalini kurdukları geleceğin Türkiyesine ancak yaşlısı ve genci, kadını ve erkeği ile 82 milyon hep bir arada, omuz omuza, sırt sırta vererek ulaşabileceklerini söyledi. Ayrımcılığın ve adaletsizliğin ülkenin büyük potansiyelinin önünde set olmasına izin veremeyeceklerini ve müsaade etmemeleri gerektiğini dile getiren Albayrak, Türkiye'nin bu dönemlerden daha önce geçtiğini, birçok alandaki ayrımcılığın yanı sıra kadın ayrımcılığını da yaşadığını anlattı. Albayrak, Türkiye'nin cinsiyet ayrımcılığı ile mücadelede güçlü bir hafızaya sahip olduğunu kaydederek, şu ifadeleri kullandı: "Kadın-erkek ayrımı gözetmeden milli mücadelede izzeti nefsini müdafaa eden Türk milleti, 1934'te kadınların seçme ve seçilme hakkına erişmesi ayrıcalığına sahip olan dünyadaki ilk ülkelerden. Bu tarih, bazı kesimlerin kendilerine mutlak pusula bellediği birçok Avrupa demokrasisinden bile çok ama çok erken bir tarih. Toplumsal hafızamızdaki ve tarihimizdeki bu ve benzeri önemli referanslar tabii ki bizim için yeterli değil. Bundan sonra da kapsayıcı politikalarla kadınlarımızın toplumun her kademesinde daha görünür olabilmesi ve



eşitsizliği gündemimizden çıkarmak için gereken adımları atmaya devam edeceğiz."



"ÜLKEMİZİN POTANSİYELİ KADINLARLA KATLANARAK ARTACAKTIR"



Albayrak, iş gücüne katılım açısından son 15 yılda kadınların önemli mesafe kat ettiğini belirterek, özel sektörde yakalanan bu ivmeyi kamuda istenilen noktaya çıkaramadıklarını, istenilen yere gelmeleri gerektiğini söyledi.Kadınlar çekinmeden kamuda, bakanlıklarda üst noktalara daha fazla talip olmaları gerektiğini dile getiren Albayrak, kendilerini daha fazla zorlamaları gerektiğini bildirdi. Albayrak, geçen yıl eylülde açıkladıkları Yeni Ekonomi Programı'ndan bahsederek, Türkiye'nin birçok alanda sadece bölgesinde değil küresel ölçekte de rekabet düzeyi çok yüksek bir eğitimli insan gücüne sahip olduğunu vurguladı. Böyle bir insan gücüne sahip olmalarında son dönemde kadınların hem eğitim süreçlerine hem de profesyonel iş hayatına daha çok katılım göstermesinden kaynaklandığını anlatan Albayrak, bu katılımı artırabilmeleri, cinsiyet adaletsizliğini bir engel olmaktan çıkarmayı sürdürebilmeleri halinde ülke potansiyelinin katlanarak artacağını söyledi.



"BİZ KADINLARIMIZA GÜVENİYORUZ"



Albayrak, Türkiye'nin 16 yıldır her alanda son derece ciddi değişim ve dönüşüm süreçlerinden geçtiğini, geçmeye devam ettiğini belirterek, ülkenin, daha demokratik, siyaseten daha istikrarlı, ekonomik olarak çok daha güçlü bir çehreye doğru hızla ilerlediğini bildirdi. Bu yolculuğun Türkiye'nin başarı hikayesi olduğunu aktaran Albayrak, sözlerini şöyle tamamladı: "Şüphesiz ki, her bir kadının hikayesi bu yolculuğa çok değerli katkılar sundu. Türkiye'nin başarı hikayesinin büyüyerek devam etmesi için, kadınlarımızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra engel tanımadan yeni hikayelerle bizlere yeni ufuklar açması çok önemli. Biz kadınlarımıza güveniyoruz, Türkiye'nin değişim ve dönüşümüne vazgeçilmez katkılar sunacaklarına sonuna kadar inanıyoruz."



3- BEYOĞLU'NDA OTELDEKİ YANGINDA MAHSUR KALAN 7 KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI



Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,



Beyoğlu'nda bir otelin bodrum katındaki çamaşırhanede yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Oteli kaplayan dumanlar nedeniyle mahsur kalan 7 kişi de itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.



Beyoğlu, Hüseyinağa Mahallesi, Ekrem Tur sokağındaki 3 katlı bir otelin bodrum katındaki çamaşırhane kısmında iddiaya göre kurutma makinesinden yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine Beyoğlu ve Fatih'ten itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle oteli yoğun duman kapladı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, duman nedeniyle dışarı çıkamayarak mahsur kalan 7 kişiyi de itfaiye kurtarıldı. Bir kişinin ise dumandan etkilendiği öğrenildi. Dumandan etkilenen kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.



4- BİNALİ YILDIRIM SEÇİM ÇALIŞMALARINI FATİH'TE SÜRDÜRÜYOR



Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK/ İstanbul DHA AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım seçim çalışmalarını bugün Fatih'te sürdürüyor.



Binali Yıldırım ilk olarak Kocamustafapaşa Meydanı'nda esnafla kahvaltıda bir araya geldi. Yıldırım'a İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, AK Parti Fatih Belediye Başkan adayı Ergün Turan eşlik etti.



Binali Yıldırım, program öncesinde kısa bir açıklama yaparak, "Kadınlarımız bizim anamız, eşimiz, toplumumuzun adeta direği. İstiklal harbimizde adeta omuz omuza bağımsızlık mücadelesinde kadınlar vardı. Evlatlarımızın en güzel şekilde yetiştirilmesinde yine kadınlarımız var. Kadınlarımız artık İstanbul'un geleceği için de önemli görevler alacaklar. 31 Mart seçimleriyle beraber gelecek 5 yıl içerisinde, bu güzel şehri, peygamberimizin müjdelediği şehri yönetirken hem Fatih Belediye Başkan adayımız Ergün Turan kardeşimize hem de İstanbullular bize yetkiyi verdiğinde kadınlarımızın şehrin geleceğinde daha fazla söz sahibi olmaları için çok güzel projelerimiz var" dedi.



"AİLE REİSLİĞİ KAVRAMINI DEĞİŞTİRDİK"



Binali Yıldırım, "Son 15 yılda kadınlarımıza yönelik çok önemli düzenlemeler yaptık. Meclis'te kadın-erkek fırsat eşitliği komisyonu, aile komisyonu kurduk. Aile reisliği kavramını değiştirdik, erkeklerin tekelinde olmaktan çıkardık. Tabiri caizse erkeklerin pabucu dama atıldı. Şimdi artık kadınlarımız kızlık soyadlarını da evlendikleri zaman eşinin soyadı ile birlikte kullanabiliyorlar. Kadınların iş hayatına katılımı yüze 20'ydi, şimdi yüzde 34'e çıktı. Üniversite öğrencilerin yarısından fazlası kadınlarımızdan, kızlarımızdan oluşuyor. 1 milyondan fazla öğretmen var, yarıdan fazlası kadın. Gittikçe üniversitelerde, mahkemelerde, hastanelerde kadınlarımızın oranı artmaya devam ediyor. İnşallah 261 tane de kadın belediye meclis üyemiz var. Neredeyse 3'te 1'ine yakın" şeklinde konuştu.



"DÜNYA KADINLAR GÜNÜNÜ KUTLUYORUM"



Yıldırım, "Kadın-erkek birbirinin tamamlayıcısıdır. Kadınlara hakları bir lütuf olarak verilmesinden yana değilim. Onun yerine kadınların önündeki engellerin kaldırılması, onlara fırsat sağlanmasının daha anlamlı olacağını düşünüyorum. Dünya kadınlar gününü kutluyorum. Daha güzel günlere inşallah kadın, erkek.." dedi.



"FATİH, HUZURUN, GÜVENLİĞİN KALBİ OLACAK"



Binali Yıldırım daha sonra kahvaltıya katılanlara seslenerek, "Fatih maneviyatın doruğa çıktığı bir ilçedir. Böyle bir ilçemizin çok ama çok huzurlu olması gerekir. Fatih, huzurun, güvenliğin kalbi olacak. Buradan söz veriyorum" şeklinde konuştu. Binali Yıldırım daha sonra burada bulunanlara sohbet etti, fotoğraf çektirdi.



KADINLAR GÜNÜ MESAJI



Binali Yıldırım ayrıca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Yıldırım mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Merhum sanatçımız Neşet Ertaş'ın, 'Kadın insandır, biz insan evladı' diye övdüğü kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Varlığımızı borçlu olduğumuz kadınlar, haklar ve hürriyetler konusunda erkeklerle eşit olmak için tarih boyunca mücadele etmek zorunda kaldılar. Ülkelerin ve toplumların gelişmişlik düzeyine göre hedeflerine büyük ölçüde ulaştılar. Hayatın zorluklarına boyun eğmeden, onurlarıyla yaşamaya çalışan kadınlarımızın, en önemli sorunlarının başında, şiddet ve taciz gibi insanlık dışı saldırılar gelmektedir. Kadınların şeref ve haysiyetini incitici saldırıları gerçekleştiren kişiler, aynı zamanda milletimizin barış, huzur ve güven ortamını zedeleyen kişilerdir. Önümüzdeki beş yıllık süreçte İstanbul'da yapacağımız çalışmalarda, kadınlarımızın memnuniyetini dikkate alacağımızın bilinmesini istiyorum. Onların hayatını kolaylaştırdığımız takdirde, İstanbul tebessüm eden huzurlu bir şehir olacaktır. 31 Mart seçimlerinde en büyük desteği kadınlarımızdan göreceğime inanıyorum. 1921 yılından itibaren kutlamaya başladığımız bu günün, kadınlarımız için hayırlı başlangıçlara vesile olmasını diliyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tekrar kutluyor, bütün kadınlarımıza selam ve hürmetlerimi sunuyorum."



5- TOKİ BAŞKANI ÖMER BULUT: PROJEYE 3 GÜNDE 10 BİN 820 KİŞİ BAŞVURDU







Gül KABA/İSTANBUL, - TOKİ Başkanı Ömer Bulut, 50 bin projeli sosyal konut projesine 3 gün içinde 10 bin 820 kişinin başvurduğunu söyledi. Konut projesinde son başvuru tarihi 19 Nisan olarak belirlendi.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonuyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 6 bin 300'ü İstanbul'da olmak üzere yurt genelinde 50 bin sosyal konut inşa edecek. Talep toplama süreci 6 Mart'ta başladı. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, bugün İstanbul hizmet binasında düzenlediği toplantıyla projenin detaylarını açıkladı.



50 bin sosyal konutun 6 bin 300 adeti İstanbul'da inşa edilecek. 2 bin 934 tanesi Ankara'da, 2 bin 500 tanesi İzmir'de, 2 bin 200 tanesi ise Adana'da yapılacak. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, 50 bin projeli sosyal konut projesine 3 gün içinde 10 bin 820 kişinin başvurduğunu ve yoğun ilginin olduğunu söyledi.



YATAY MİMARİ ÖN PLANDA



Projeyi çok önemsediklerini ve bu yönde çok talep geldiğini dile getiren Bulut, "Öncelikle konutların yapılacağı araziler tespit edildi, zemin etütleri ve planlamalar yapıldı. Proje, insanları tabiatla daha çok buluşturan, aile, komşuluk ve mahalle kültürünü yaşatacak ve yardımlaşmayı canlı tutacak, az katlı yatay mimariyi esas alan konutlardan oluşacak. Ayrıca, doğal afetlere dayanıklı, çağdaş yaşamla uyumlu, sosyal donatıları bulunan, altyapısı, üst yapısı ve cepheleri ile mevcut kent dokusuyla bütünleşen yani çevreye uyumlu konutlar inşa edeceğiz" diye konuştu.



KONUTLARIN YÜZDE 64'Ü ALT GELİR GRUBUNA YÖNELİK



67 ilin dışında kalan diğer 14 ilde de çalışmaların devam ettiğini belirten Bulut, "Arsa üretimi ve proje etüt çalışmaları devam ediyor. Bu konutların tamamı sosyal konut olup, yüzde 64'ü (32.198'i) alt gelir grubu vatandaşlarımıza, yüzde 36'sı ise (17. 802) orta gelir grubu vatandaşlarımıza yönelik olacak" ifadelerini kullandı.



KONUT ALACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR



Türk vatandaşı olmak ve il sınırları içinde en az bir yıl ikamet etmek, 2+1 konutlar için 25 yaşını, 3+1 konutlar için de 18 yaşını doldurmuş olmak. 2+1 konutlar için en fazla hane halkı gelirin 4 bin 500 lirayı geçmemesi (İstanbul 4.800 TL) gerekiyor. Müracaat sırasında 2+1 konutlar için 500 lira, 3+1 konutlar için bin lira ön kayıt parası alınacak. Çeşitli nedenlerle proje gerçekleşmemesi veya hak sahibi olamaması halinde bu paralar iade edilecektir.



Talep toplama işlemleri bankalar tarafından yapılacak,vatandaşların TOKİ'ye değil, doğrudan Ziraat ve Halk Bankası şubelerine müracaat etmeleri gerekiyor.



KONUTLAR 36 AY İÇERİSİNDE TESLİM EDİLECEK



Konutlar, inşaatları da bitirilip en geç 36 ay içinde hak sahiplerine teslim edilecek. 2+1 konutların taksit ödemeleri konut teslimlerinden sonra başlayacak. Konut satış vadelerinde faiz uygulanmayacak olup, sadece 6 ayda bir memur maaşlarına yapılan zam çerçevesinde artış yapılacak.



KONUTLARIN DETAYLARI ŞÖYLE;



75 ve 85 metrekarelik 2+1 olan alt gelir grubu konutların;



-Fiyatı: 116 bin 400 lira.



-Peşinatı: Yüzde 12 ve 13.968 lira.



-Taksit Miktarı: 388 liradan başlıyor.



-Vade Sayısı da: 240 aya kadar uzuyor.



110 ve 128 metrekare, 3+1 konutların ise;



-Fiyatı: 170 bin 720 liradan



-Peşinatı: Yüzde 10 ve 17 bin 072 liradan



-Taksit Miktarı: 759 liradan başlıyor.



-Vade Sayısı da: 180 aya kadar uzuyor.



6- BAKIRKÖY'DEKİ SİLAHLI SALDIRININ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI



Serpil KIRKESER/ İSTANBUL,



Bakırköy Adalet Sarayı'nın karşısında önceki gün bir kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen Abdullah Ö. (48) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Olay önceki gün Bakırköy Adalet Sarayı'nın karşısında meydana gelmişti. Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir cinayet davası görülmüştü. Adliye polisi davanın taraflarını yarım saat arayla güvenlik kapsamında adliyeden çıkarmıştı. Yarım saat sonra adliyenin karşısında silahlı saldırı meydana gelmiş, 16 yaşındaki Eren C. kalçasından yaralanmıştı. Olayı ise cinayet davasında yargılanan 22 yaşındaki tutuklu sanığın babası Abdullah Ö.'nün gerçekleştirdiği tespit edilmişti. Abdullah Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi. Bakırköy 6. Sulh Ceza Mahkemesi mağdurun yaşamını tehlikeye sokan bir şekilde yaralandığını, kuvvetli suç şüphesi, şüpheli ve mağdurun ifadeleri ve delillerin tam olarak toplanmamış olması nedeniyle Abdullah Ö.'nün tutuklanmasına karar verdi. Abdullah Ö. ilk ifadesinde "Kemerle bana vuracaklardı ben de silahla karşılık verdim" demişti.



7- ARNAVUTKÖY'DE ARAÇTA SIKIŞAN KADINI İTFAİYE KURTARDI



Haber-Kamera: Taylan ERGÜN/İstanbul DHA



Arnavutköy'de kamyonetle araç çarpıştığı kazada otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı. Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.



Kaza saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Arnavutköy'den Haraççı istikametine gitmekte olan Yasemin Mollalar'ın kullandığı 34 PC 6272 plakalı otomobil, 34 ZC 3909 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan her iki araç bariyerlere çarparak durabildi. Kamyonet sürücüsünün yara almadan atlattığı kazada otomobil sürücüsü Yasemin Mollalar araç içerisinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Mollalar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kadının vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Arnavutköy, Haraççı Güney Çevre Yolu bir süre trafiğe kapatıldı.



8- AMBULANS ŞOFÖRÜ KENDİSİNE YOL VERMEYEN SÜRÜCÜDEN ŞİKAYETÇİ OLDU



Ambulans şoförü Erdoğan Kavruk,



"Tehlikeli bir vaziyette araç kullanıp, yaptığı el hareketleriyle bana küfür ve tehdit eden şüpheliden şikayetçiyim. Uzlaşmak istemiyorum."



Haber: Serpil KIRKESER/ Kamera: İSTANBUL DHA



Ambulans şoförü Erdoğan Kavruk, 28 Şubat'ta D-100 Karayolunda önüne geçerek yol vermeyen sürücü M.E.Y. hakkında Bakırköy Adalet Sarayı'na gelerek suç duyurusunda bulundu. Ambulans şoförü Kavruk suç duyurusunda, "Tehlikeli bir vaziyette araç kullanıp, yaptığı el hareketleriyle bana küfür ve tehdit eden şüpheliden şikayetçiyim. Uzlaşmak istemiyorum" dedi.



"ŞİKAYETÇİYİM, UZLAŞMAK İSTEMİYORUM"



Ambulans şoförü Erdoğan Kavruk dün Bakırköy Adalet Sarayı'na gelerek suç duyurusunda bulundu. Savcıya ifade veren Kavruk, olay günü olan 28 Şubat 2019 tarihinde saat 09.10 sıralarında ambulansla Beşiktaş'tan aldığı hastasını Bakırköy Doktor Sadi Konuk Devlet Hastanesi'ne götürdüğünü belirtti. Kavruk ifadesinde, "E-5 yolunu takiben geldiğim Merter Köprüsünde önümde aracı ile seyreden M.E.Y., ambulansımızın tepe lambasının yanmasına ve ara sıra sirenlerinin çalışmasına rağmen ısrarlı bir şekilde yol vermeyerek ayrıca yaptığı el ve kol hareketleriyle yanı sıra küfürlü hareketler yapıp trafikte önümde diğer araçların yer vermeleri suretiyle boşalan şeritlere geçmeye çalıştığım sırada da bu boşalan şeritlere geçerek ısrarlı bir şekilde seyrimi engelleyip daha sonra gideceğim Doktor Sadi Konuk Hastanesi'nin yönündeki İncirli Caddesi'nde aynı hareketlere devam etmiştir. Daha sonra şüphelinin aracını bir şekilde geçip yoluma devam ettiğim sırada aracıyla arkamdan ısrarlı bir şekilde selektör yapıp kornaya basarak arka tamponumun dibine kadar yanaşmış olup ancak tamponuma dokunmamıştır. Belirttiğim nedenlerle tehlikeli bir vaziyette araç kullanıp ayrıca yaptığı el hareketleriyle bana küfür ve tehdit eden şüpheliden şikayetçiyim. Şüpheli ile uzlaşmak istemiyorum" dedi.



"PİŞMANIM" DEMİŞTİ



Adli kontrol şartıyla çıkarıldığı mahkemede serbest bırakılan M.E.Y. (23) hakimlik ifadesinde, "Ben evden çıktım, işe gitmek için E-5 yoluna bağlandım. Araç patronuma aittir. Bakım yaptırdığım için araç bendeydi. Merter'e gelmeden ambulans sirenleri öttürdü. Önümdeki gri renkli araç korktu ve benim üstüme kırdı. Ben daha sonra gaza bastım. ambulans arkama geldiğinde sirenlerini söndürmüştü. Daha sonra yanıma geldi. Ben de sirenlerini kapatınca içinde hasta olmadığını düşündüm ve ambulansa dönerek bağırdım. 'Neden beni tehlikeye atıyorsun?' şeklinde el kol işareti yaptım. Daha sonra kızdım ve içinde biri olmadığını düşündüğüm ambulansa yol vermedim. Olay nedeniyle pişmanım, yapmamam gereken bir hareketi yaptım. Serbest bırakılmamı talep ederim."



9- AVCILAR CHP'DE TRANS YÖNETİCİ



İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,



CHP'nin Avcılar İlçesi'nde yerel seçim öncesi görülen rahatsızlıklar ve istifaların ardından yedek listede bulunan partinin trans bireyi Niler Albayrak yönetim kuruluna girdi. CHP'nin ilk trans birey yöneticisi Albayrak, "Bu benim ve arkadaşlarım için bir gurur. Ne kadar eleştirsem de, kızsam da sonuçta partim. Teşekkürler" dedi.



CHP Avcılar İlçe örgütünde geçen ayın sonunda belediye meclis üye aday listesinin açıklanması ardından görülen rahatsızlık sonucu 8 yönetici istifa etti. Parti tüzüğü uyarınca istifa eden üyelerin yerine yedekler, yönetim kurulu asil listesine alındı. Bunlar arasında daha önce İstanbul 3'üncü seçim bölgesinden milletvekili aday adayı, Merkez Mahallesi'nin trans delegesi seçilen Niler Albayrak'ın da adı yer aldı. CHP İlçe Başkanı Hasan Şeker tarafından Niler Albayrak'a gönderilen 2019/21 sayılı yazıda, "CHP Avcılar Yönetim Kurulu görevinden istifa eden Duran Meşeci, Seçkin Karakaya, İsmail Dağlı, Esengül Bakar, Sadiye Özgür, Mümin Refref, Deniz Baykara, Cesim İnce'nden boşalan asil yönetim kurulu üyeliğine parti tüzüğümüzün 29. Maddesi gereği sizin çağrılmanız, 03.03.2019 tarih ve 61 sayılı karar ile belirlenmiş olup, tarafınıza tebliğ olunur" denildi.



Kararı lisan öğrenmek için gittiği yurt dışında öğrenen ve bunun kendisi için süpriz olduğunu, yakında döneceğini belirten Niler Albayrak, daha önce zaman zaman eleştirdiği, tepki gösterdiği CHP'nin 'İlk trans yöneticisi' unvanını elde ettiğini söyledi.



Albayrak, geçen yılın Ağustos ayında trans birey cinayetlerine üzerine kefen giyerek tepsi gösterir, 2017'de parti delegesi seçilirken, "Bizler de varız; bu hayattayız. Bir şekilde hayatımızı devam ettirmeye çalışıyoruz. Önümüzün kesilmemesini, bizlerin de aslında hayatımızda her şeyi başarabileceğimizi ispat etmek istiyorum. Yoluma daha fazla çalışarak daha fazla başarılar elde ederek devam etmek istiyorum" demişti.



Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde 1965 yılında dünyaya geldiğini DHA muhabirine anlatan Albayrak, hedeflerini şöyle anlatmıştı: "Bugüne kadar İHD'nin yanı sıra birçok derneğin üyeği bulunduğunu, çok fazla ezilen, toplumdan dışlanan, yok sayılan, ezilen transları temsil etmek için yola çıktım. Biz trans kadınların 1-0 geriden devam eden hayatımızı en azından beraberliğe getirebilmek için bu yarışta olmam gerektiğini düşündüm. Avcılar'da mahalle delege seçimine girdim. Örgütün de teveccühü ile merkez mahallesi delegesi seçildim. Hedefim yeniden milletvekili aday adayı olmak. Ötekileştirilmişlerin her türlü haklarını Meclis'te çok daha iyi savunabileceğimi düşünüyorum. Bizler gökkuşağını çok daha ileriye götürmeye çalışıyoruz."



