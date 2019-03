Dha İstanbul Bülteni - 3

31-BEYOĞLU'NDAKİ 264 BİN EUROLUK SOYGUN KAMERADA Haber: Müslim SARIYAR/İstanbul DHABeyoğlu'nda 264 Bin Euroluk soygunla ilgili polisin yaptığı çalışma sonucu 6 kişi gözaltına alınırken, motorlu kuryenin de soygununun içinde olduğu ortaya çıktı.

Haber: Müslim SARIYAR/İstanbul DHA



Beyoğlu'nda 264 Bin Euroluk soygunla ilgili polisin yaptığı çalışma sonucu 6 kişi gözaltına alınırken, motorlu kuryenin de soygununun içinde olduğu ortaya çıktı. Öte yandan soygun anları güvenlik kameralarına yansıdı.



Fatih'te 4 Mart 2019 günü bir döviz bürosunun kuryesi bankaya yatırılmak üzere 264 bin Euro'yla yola çıkmış, Beyoğlu'nda trafik ışıklarında durduğu sırada arkadan gelen motordaki kişiler tarafından yere düşürülerek, silah zoruyla 264 bin Euro çalınmıştı. Silahlı soyguncular kaçarak, izlerini kaybettirmişti.



Polis soygunla alakalı başlattığı soruşturma kapsamında Iraklı kurye A.S(26) ve Irak asıllı Türk vatandaşı diğer kurye A.J.A'nın(23) ifadelerini aldı. Kuryeler ifadelerinde, biri kasklı biri de maskeli 2 kişinin motorlarına vurarak devirdiklerini ve silah tehdidiyle içinde para bulunan çantayı aldıklarını söyledi. Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntülerinden yola çıkarak soyguncuların Beyoğlu'nda bir otoparka gittiğini belirledi. Otoparkta yapılan incelemede soygunda kullanılan motor, kask ve bir soyguncunun montu bulundu.



Polis, kamera kayıtlarını incelemeye devam ederek, soyguna karışan kişilerin Fatih'te bir araya geldiklerini tespit etti. Yapılan araştırmada, kuryelerden A.J.A'nın soyguncularla telefon irtibatı olduğunu tespit etti. Soyguna karışanların kurye de dahil daha önce bir lokantada kurye ve garson olarak çalıştıkları, daha sonra hepsinin işten ayrıldığı ve soygun yapmayı planladıkları öne sürüldü. Ekipler, tespit ettikleri isimlere yönelik operasyon başlattı. Operasyonda, kurye A.J.A, M.G,(35) M.E,(23) A.K.Ö,(36) B.Y(36) ve S.Y (37) gözaltına alındı. Soygun çetesi üyesi bazı isimler, paranın bilgisini döviz bürosunda kurye olan A.J.A'dan aldıktan sonra plan yapıp harekete geçtiklerini söylerken, A.J.A bu iddiayı kabul etmedi. Emniyette sorguları tamamlanan 6 kişi adliyeye sevk edildi.



Görüntü Dökümü:



-----------------------



-Soygun anları(güvenlik kamerası)



-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi



-Olay günü çekilen arşiv görüntüler



09.03.2019 - 15.07 Haber Kodu : 190309113



===========================================



2-FUAT OKTAY VE BİNALİ YILDIRIM İLİM YAYMA VAKFI'NIN GENEL KURULUNDA KONUŞTU



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,



"31 Mart sonrasında da yerel yönetimlerimiz ile birlikte ülkemizi çok daha ilerilere taşıyacağız"



AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım,



"İstanbul'un, Türkiye'nin gelecek hedeflerindeki yeri çok ama çok önemli. Bu bakımdan çeyrek asır önce başlatılan İstanbul'daki belediyecilik, hizmet belediyeciliğinin aynı kararlılıkla yeni dönemde cumhuriyetin 100'üncü yılına giderken sekteye uğramaması hayati öneme sahip"



Haber-Kamera: Özden ATİK - Onur MERİÇ/ İstanbul, DHA



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin sağladığı hız ve dinamizmin tüm avantajlarını kullanarak yerel seçimlerden sonraki dönemi, güçlü icraat dönemi olarak en iyi şekilde değerlendireceğiz. Sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde 31 Mart öncesinde olduğu gibi, 31 Mart sonrasında da yerel yönetimlerimiz ile birlikte ülkemizi çok daha ilerilere taşıyacağız" dedi.



Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen İlim Yayma Vakfı'nın 48. Olağan Genel Kurulu toplantısına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, eski meclis başkanı İsmail Kahraman, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Yücel Çelikbilek ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanvekili Bilal Erdoğan katıldı



"YEREL SEÇİMLERDEN SONRAKİ DÖNEMİ GÜÇLÜ İCRAAT DÖNEMİ OLARAK EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRECEĞİZ"



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Beyinlerini kiraya vermiş FETÖ'cü hainlere ve taşeron örgütlere karşı milletinin yanında dimdik durmuşlardır. İlim Yayma Vakfı gibi sivil toplum kuruluşlarımız gençlerimize sahip çıktıkça, bu ülkenin gençleri Kandil'den, Pensilvanya'dan emir alan şer odaklarının ve inançlarımıza uygun olmayan tehlikeli akımların ağlarına düşmeyecektir" dedi.



Oktay, "Mücadeleyle dolu bu uzun yolculuğumuzda 31 Mart seçimleri önemli bir dönüm noktasıdır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin sağladığı hız ve dinamizmin tüm avantajlarını kullanarak yerel seçimlerden sonraki dönemi, güçlü icraat dönemi olarak en iyi şekilde değerlendireceğiz. Sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde 31 Mart öncesinde olduğu gibi, 31 Mart sonrasında da yerel yönetimlerimiz ile birlikte ülkemizi çok daha ilerilere taşıyacağız. Bu atılım döneminde İstanbul'un en önde giden şehrimiz olacağına inanıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız sayın Binali Yıldırım, Başbakanlık Müsteşarlığı yaptığım dönemde birlikte çalışma imkanı bulduğum, çalışkanlığı, dürüstlüğü, tevazu, gayret ve samimiyetiyle tüm Türkiye'nin kalbinde taht kurmuş büyük bir marka Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı. Ülkemizin her köşesinin inşa ve ihya edilmesine sayısız katkı sağlamış olan Binali Yıldırım 'evimiz İşimiz İstanbul' diyerek tüm samimiyetiyle İstanbul'u rekorlarla, atılımlarla, çözümlerle buluşturmaya geliyor" diye konuştu.



"İSTANBUL'UN TÜRKİYE'NİN GELECEK HEDEFLERİNDEKİ YER ÇOK AMA ÇOK ÖNEMLİ"



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım ise, vakıfın geçmiş yıllarında yapılan kurul toplantısında yapılan konuşma nedeniyle AK Parti'nin kapatma davasına konu olduğunu hatırlatarak yasaklanan 73 kişiden biri olarak bundan gurur duyduğunu ifade etti. Yıldırım, "Bilgi çağındayız. Bizim nesil, dijital göçmen; şimdiki nesil dijital yerli. Dolayısıyla bu geçişin sağlıklı bir şekilde yapılması gerekiyor" dedi. İstanbul için gönül belediyeciliği diyerek yola çıktıklarını ifade eden Yıldırım, "İstanbul ve lstanbullular için görev almaya talibiz. Eğitim seferberliği dahil olmak üzere, İstanbulluların her alanda hayatını kolaylaştırmak, yaşam kalitesini artırmak, bize emanet edilen mirasa sahip çıkmak, geleceğimiz İstanbul'a olan ihtiyacı olan çalışmaları yapmak için huzurunuzdayız. Sizden de dua ve destek bekliyoruz" şeklinde konuştu.



"İstanbul sıradan bir şehir değil. Bir dünya şehri" diyen Yıldırım, "Ürettiği yıllık gayri milli safi hasıla ile 140 ülkeyi geride bırakıyor. Eğer müstakil bir devlet olsa Avrupa'nın 13. büyük devleti, dünyanın 41. büyük devleti ölçeğinde bir şehirden bahsediyoruz. İstanbul her yönüyle Türkiye'nin lokomotifi, Türkiye'nin bir özeti. Dolayısıyla İstanbul'un, Türkiye'nin gelecek hedeflerindeki yeri çok ama çok önemli. Bu bakımdan çeyrek asır önce başlatılan İstanbul'daki belediyecilik, hizmet belediyeciliğinin aynı kararlılıkla yeni dönemde cumhuriyetin 100'üncü yılına giderken sekteye uğramaması hayati öneme sahip" dedi.



BİLAL ERDOĞAN, BİNALİ YILDIRIM'A HEDİYE VERDİ



Konuşmasını tamamlamasının ardından İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanıvekili Bilal Erdoğan, Binali Yıldırım'a 1905 tarihli İstanbul haritasını hediye etti. Erdoğan, "1905 yılında Harbiye Nezareti için hazırlanan İstanbul'un stratejik ve lojistik noktalarını gösteren bir harita. İnşaallah sizin yönetiminizde İstanbul, 21. yüzyıla damgasını vuracaktır diye ümid ediyoruz" dedi.



İlim Yayma Vakfi Mütevelli Heyet Başkanı Yücel Çelikbilek da, "Vakıf yok edilmek istenen ülke gerçeklerini hayata geçirmek ve yaşatmak için kurulan bir vakıftır" dedi.



Görüntü Dökümü



----------------------



-Yücel Çelikbilek



-Binali Yıldırım konuşması



-Yıldırım'a Bilal erdoğan tarafından hediye verilmesi



-Fuat Oktay konuşma



-Oktay'a hediye verilmesi



-Genel ve detaylar



09.03.2019 - 13.38 Haber Kodu : 190309095



============================================



(ÖZEL)



3- SİLAHLI SOYGUNCU KASAYA TAKILDI



Avcılar'da, elinde silahla bir mağazaya giren kişi, "Bu bir soygun paraları boşalt" diyerek çalışanlara silah doğrultup soygun girişiminde bulundu.



Uğraşmasına rağmen kasayı açamayan silahlı kişi, dışarıdan polislerin geldiğini görünce kaçmaya çalıştı.



O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı



Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL DHA



Olay, Avcılar'da bulunan bir giyim mağazasında meydana geldi. Mağazada müşteri olduğu sırada içeri giren silahlı bir kişi, "Bu bir soygundur paraları boşalt" diyerek çalışan ve müşterilere silah doğrulttu. Çalışan ve müşterilere bir tarafa toplayan şüpheli, kasaya yöneldi. Bir süre uğraştığı kasayı açamayan silahlı şüpheli, dışarıdan polisin geldiğini fark etti. Bunun üzerine soygun yapamadan dışarı çıkıp, kaçmaya çalıştı. Yardım talebi üzerine bölgede devriye görevi yapan Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, mağazaya yöneldi. Ekipler, yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.



"SORULARINIZIN CEVAPLARINI BAKIŞLARIMDAN ANLAYIN"



Avcılar Asayiş Büro Amirliği'ne götürülen Mustafa K.(20)'nin daha önceden herhangi bir sabıkasının bulunmadığı belirlendi. Mustafa K. sağlık kontrolünden geçirilirken kendisini görüntüleyen kameramana "Sorularınızın cevaplarını bakışlarımdan anlayın" şeklinde bağırdı.



OLAY ANI KAMERADA



Soygun girişimi güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin elinde silahla mağazaya girdiği, müşteri ve çalışanlara "Bu bir soygun paraları boşalt, içeri geçin, açın kasayı" şeklinde bağırıp silah doğrulttuğu, kasaya yönelerek açmaya çalıştığı görülüyor. Şüphelinin kasayı açmaya çalışırken tabancayı masanın üzerine bıraktığı ve bir süre sonra tabancayı alarak mağazadan çıktığı kameraya yansıdı.



Görüntü Dökümü:



--------------



(AKTÜEL)



-Şüphelinin emniyetten çıkışı



-Kamerayı görünce bağırması



-Şüphelinin emniyete getirilmesi



(GÜVENLİK KAMERASI)



-Şüphelinin mağazaya girişi



-Şüphelinin silah doğrultarak çalışan ve müşterilere bağırması



-Kasaya gitmesi



-Kasayı açmaya çalışması



-Silahı masaya bırakması



-Açamayınca silahı alarak dışarı çıkması



-Detaylar



09.03.2019 -13.10 Haber Kodu : 190309085



=========================================



4- İSTİKLAL CADDESİ'NDE KORKUTAN AN



Haber-Kamera: Zemi GÜNAL - İstanbul DHA



Taksim İstiklal Caddesi'ne bir binanın 7. kat penceresindeki beton kalıp düştü.



Hergün binlerce kişinin geçtiği İstiklal Caddesi'ne bir binadan beton kalıp düştü. O anlak güvenlik kamerasına yansırken bir kadının bir kaç saniye önce betonun düştüğü yerden geçtiği görülüyor.



Olay İstiklal Caddesi'nde Galatasaray Meydanı'nda yaşandı. 8 katlı bir binanın 7. kat penceresindeki beton kalıp yola düştü. Şans eseri kimse yaralanmadı.O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde binanın önünden geçen kadının bir kaç saniye ile beton kalıbın altında kalmaktan kurtulduğu görülüyor.



Görüntü Dökümü:



-----------



-Olay anının güvenlik kamerası görüntüleri



-Görgü tanığı ile röp.



-Binanın görüntüsü



-Pencere



09.03.2019 - 14.55 Haber Kodu : 190309112



========================================



(ÖZEL)



5- D-100'DE TAKSİ TAKLA ATTI



Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Murat KORKMAZ-İSTANBUL-DHA



D-100 Karayolu Kadıköy mevkiinde kaza yapan taksi takla attı.



D-100 Karayolu Kadıköy mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Bir otomobilin arkadan çarptığı taksi takla atarak ters döndü.



Kazada müşterinin olmadığı taksinin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Kaza nedeniyle D-100'de trafik yoğunluğu oluştu. Ters dönen taksinin çekici tarafından kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



---------



-Ters dönen taksinin görüntüsü



-Kazaya karışan aracın görüntüsü



-Trafikten görüntü



-Vatandaşlar ile röp



-Genel ve detay görüntüler



09.03.2019 - 14.46 Haber Kodu : 190309098



========================



6-GÜNGÖREN'DE İKİ BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI



Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/İstanbul DHA



Güngören'de 6 katlı iki binanın çatısı alev alev yandı.



Akıncılar Mahallesi İnönü Caddesi'nde 6 katlı binanın çatı katında saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü ve bitişikteki binanın çatısına sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken binalar boşaltıldı. Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangın sonucu her iki apartmanda maddi hasar oluştu. Görgü tanığı Hüseyin Karabağ, "Çatıda ufak bir duman gördük. Yangın olabilir diye itfaiyeye haber verdik, binada oturan insanları uyardık. Rüzgarla beraber yangın büyüdü. 3-4 apartmanın çatısını sardı. Bildiğim kadarıyla yaralı yok" dedi.



Görüntü Dökümü:



-------------------



-Alev alev yanan çatılar



-İtfaiyenin müdahalesi



-Çevre sakinleri



-Detaylar



09.03.2019 - 14.09 Haber Kodu : 190309101



09.03.2019 - 14.30 Haber Kodu : 190309107



09.03.2019 - 14.40 Haber Kodu : 190309109



===================================



7- TEM'DE KOYUN TRAFİĞİ



İstanbul DHA



Tuzla'da sahibinin elinden kaçan 2 koyun ve 1 kuzu, TEM'e çıktı. Sahipleri peşinden koşarken kapanan yol nedeniyle sürücüler bir süre bekledi.



Olay öğlen saatlerinde Tuzla TEM Otoyolu'nda meydana geldi. Sahibinin elinden kaçan 2 koyun ve 1 kuzu, TEM'e çıktı. Koyunlar kaçarken sahibi de peşinden koştu. Polis ekipleri kaza olmaması için yolu trafiğe kapattı. Kovalamacaya bekleyen diğer sürücüler de katıldı. O anlar bir sürücü tarafından görüntülendi



Görüntü Dökümü:



---------------



-Koyunlar



-Kapalı yol



-Koşuşturmaca



09.03.2019 - 14.14 Haber Kodu : 190309103

Tem'de Koyun Trafiği

