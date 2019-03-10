Dha İstanbul Bülteni- 3

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu seçim çalışmaları kapsamında Maltepe'de Anadolu Samsun Dernekleri Federasyonu tarafından organize edilen Samsunlular Buluşması'na katıldı.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu seçim çalışmaları kapsamında Maltepe'de Anadolu Samsun Dernekleri Federasyonu tarafından organize edilen Samsunlular Buluşması'na katıldı.



Ekrem İmamoğlu bugün ilk olarak Belgrad Ormanı'nda doğa yürüyüşü yaptı. Belgrad Ormanı'nın ardından Maltepe'ye geçen İmamoğlu Anadolu Samsun Dernekleri Federasyonu tarafından organize edilen Samsunlular Buluşması'na katıldı. Bir konuşma yapan İmamoğlu, yoğun bir seçim çalışması yaptıklarını belirterek, "Bugün de burada Samsunlu hemşerilerimizle bir aradayız" diyerek konuşmasına başladı.



'GÜCÜNÜ 16 MİLYONDAN ALMAK BAŞKA GÜCÜNÜ BİR KİŞİDEN ALMAK BAŞKA'



Seçime 20 gün kaldığını hatırlatan İmamoğlu, "Bu kalan 20 güde İstanbul'un hak ettiği bir yönetimle buluşmasını istiyoruz. Bu şehrin yetkisini alan insanlar koltuğuna oturup hiçbir şeye müdahale etmeden, ses çıkarmadan, o kurum yaptı, bu kurum yaptı diye savunmalar yaptılar. Niçin o zaman 16 milyon insan size oy verdi. Geçmişe, son 10 yıla özellikle bir bakın; olan tüm yanlış olaylarda tek bir kelimesi olmamıştır bu şehirde görev yapanların. Niye? Aynı siyasi görüşte. Olmaz kardeşim. Efendim bundan sonra böyle olmayacak. Hiç inanmayın. Gücünü 16 milyon insandan almak başka bir, gücünü tek bir siyasi kurumdan ve bir kişiden almak başka bir şey. Eğer gücünüzü 16 milyon insandan alırsanız sorumluluk hissiyle görev yaparsınız" dedi.



'MİLLİ DUYGULARIN PARTİSİ OLMAZ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN DE PARTİSİ OLMAZ'



Bu yılın Atatürk'ün Samsun'a çıkışının yüzüncü yılı olduğunu hatırlatan İmamoğlu, "100 . yıl dönümünde yani 2019'da belki de en güzel kutlamaları, en güzel duygularla İstanbul'dan yola çıkışın, Samsunla buluşmanın ve Samsun-İstanbul işbirliğinin yılı olsun istiyorum. Bütün geçmişimizin önderi silah arkadaşlarıyla beraber bu güzel vatanı bize emanet eden Mustafa Kemal Atatürk'ün adını hep beraber analım. Milli duyguların partisi olmaz. Mustafa Kemal Atatürk'ün de partisi olmaz" dedi.



Ardından Yakacık'a geçen İmamoğlu, bir düğün salonunda seçmenlerle bir araya gelerek destek istedi.



Görüntü dökümü:



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-Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu'nun salona gelişleri



-Ekrem İmamoğlu, Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi ve partililerin kahvaltı masasındaki görüntüleri



-Folklor ekibinin gösterisinden kısa görüntü



-İmamoğlu, Canan Kaftancıoğlu, Akif Hamzaçebi ve partililerin sahnede fotoğraf çektirmeleri



-İmamoğlu'nun konuşması



-İmamoğlu'nu Mustafa Kemal Atatürk'ün at üzerinden şaha kalkışını temsil eden plaket verilmesinin görüntüsü



-İmamoğlu'nun Yakacak'ta düğün salonunda görüntüsü



-İmamoğlu'nun seçim otobüsünden selamlaşma görüntüsü



10.03.2019 - 16.00 - Haber Kodu : 190310082_ - İstanbul

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