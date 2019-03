Dha İstanbul Bülteni - 3

31- KILIÇDAROĞLU EYÜPSULTAN'DA STK TEMSİLCİLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA/İstanbul DHA CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eyüpsultan'da STK temsilcileriyle bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eyüpsultan'da STK temsilcileriyle bir araya geldi. Bir otelde düzenlenen toplantıda Kılıçdaroğlu'na CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile CHP Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Emel Bilenoğlu da eşlik etti.



Kılıçdaroğlu toplantıda yaptığı konuşmada, "Bazen şöyle propaganda yapılıyor, 'Hükümet para göndermezse ne yapacak belediye başkanı?' Bunların hiçbir önemi yok ve bu soruların hiçbirisi doğru değil. Belediye gelirleri kanunu var. Ruhsat belgesi alan harcı kim alıyor? Belediye başkanı alıyor. Merkezden para geliyor. Neye göre geliyor? Belli bir ölçeğe göre hiçbir parti ayrımı yapmadan. Belediyenin de bir bütçesi var. Para var sorun ne? Sorun şu, para kimin için harcanacak? Ne için harcanacak? Yerinde mi harcandı, harcanmadı mı? Bunun sorulması lazım" dedi.



"BU SEÇİMLERE VİCDANIMIZI SORGULAYARAK GİTMEK ZORUNDAYIZ"



Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:



Bu seçimlere düşünerek gideceğiz ve vicdanımızı sorgulayarak gitmek zorundayız. İstanbul'da yaşıyorsunuz, 80 ilden buraya gelen vatandaşımız var. İstanbul aslında Anadolu. İstanbul'da ortaçağ koşullarında yaşayan var, beyaz yakalı koşullarında yaşayan da var, İsviçre koşullarında kişi başına gelir aylık 35-40 bin dolar olanlar da var. İstanbul böyle bir kent. Ranta karşı değiliz. Nerede bir kent varsa rant vardır, insan yaşıyorsa rant vardır. Bir yere büyük bir cadde yaparsınız, iki tarafındaki evleri, dükkanları değerli hale getirirsiniz. Sorun şu, rantı kimin için harcayacaksınız? Kentsel dönüşüm yapıyorsunuz, yapın güzel. Karşı çıkan var mı? Hayır. Ama orada oturan vatandaşları alıyorsunuz şehrin varoşlarına sürüyorsunuz, 5-6 milyon dolarlık, 1 milyon dolarlık villalar yapıyorsunuz, oraya başka insanları oturtuyorsunuz. Neden? Oranın boğaz manzarası var.



BİZİ BİR KAVGA ORTAMINA ÇEKMEK İSTİYORLAR



Kılıçdaroğlu, "Bir kavga, bir tahrik sürecinden geçtiğimizi ben gayet iyi biliyorum. Bizi tahrik etmek istiyorlar, bizi bir kavga ortamına çekmek istiyorlar. Özellikle partili arkadaşlarıma söylüyorum. Herkesin bundan kaçınması lazım. Tahriklere asla kapılmayacağız. Türkiye'nin derdi başkadır. Şimdi 200 ton patates ithal ediyoruz. Niye patates ithal ediyoruz. Bu memlekette patates ekecek yer mi kalmadı? Efendim beka sorunu diyorlar. Beka sorunu ne zaman çıkar biliyor musunuz? Bir ülke üretimden koparılırsa beka sorunu ortaya çıkar. 115 milyon dolarlık pamuk getiriliyor, pamuk, mercimek, Yozgat'ın kokulu mercimeği, dünya çapında bir marka. Yok ettiler. Nohuttan tut, samana kadar, canlı hayvandan tut, ete kadar her şey ithal. Çiftçi ekemiyor. Niye ekemiyor çiftçi, neden ekmiyor? Ekerse zarar edecek, batmış zaten" diye konuştu.



2- İMAMOĞLU: İSTANBULLUNUN PARASINI, İSTANBUL'UN YOKSULUNA DAĞITACAĞIM



Haber-Kamera: Sibel GÜLERSÖYLER-Onur MERİÇ-Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL,



CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul yoksullukla mücadele çözümlerini anlatan bir basın toplantısı gerçekleştirdi. İmamoğlu, "İstanbul'un imkanlarını tüm İstanbulluların hakça ve adaletli bir şekilde paylaşmasını sağlayacağız. Kimsenin bize gelmesini beklemeyeceğiz. Biz ihtiyacı olanın ayağına gideceğiz. Sosyal adaleti sağlamak için İstanbullunun parasını, İstanbul'un yoksuluna dağıtacağım" dedi. İmamoğlu, Sofra Destek Paketi, Geçim Destek Paketi, Eğitim Destek Paketi ve Evlilik Destek Paketi olarak adlandırdığı projelerini de paylaştı.



CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart yerel seçimleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. İmamoğlu bu kapsamda, Taksim The Marmara Hotel'de düzenlediği basın toplantısında "Kent Yoksulluğu" konusunda görüşlerini açıkladı.



İmamoğlu, "İstanbul için büyük hedeflerimiz var. Yepyeni bir başlangıç yapacak ve İstanbul'un kronik sorunlarını tek tek çözeceğiz. Ama her şeyden önce, bütün sorunların kesiştiği, her sorunun altında yatan o büyük beladan kurtulmak, İstanbul'u açlık - yoksulluk - işsizlik sarmalından çıkarmak zorundayız. İstanbullu İstanbul'da yaşamak için bugün ağır bedeller ödemek zorunda bırakılıyor. Bu durumu çözmek zorundayız. Komşusu açken tok yatmayı kendisine yakıştıramayan, bunu insanlığına, inancına, vicdanına sığdıramayan, çok güzel bir kültürümüz var bizim ve her sabah açlığa, yoksulluğa, işsizliğe uyanan onbinlerce İstanbullunun derdine çözüm bulmayı, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak öncelikli görevim, sorumluluğum, borcum kabul ediyorum" ifadelerini kullandı.



İmamoğlu, "İstanbul'un imkanlarını tüm İstanbulluların hakça ve adaletli bir şekilde paylaşmasını sağlayacağız. Kimsenin bize gelmesini beklemeyeceğiz, biz ihtiyacı olanın ayağına gideceğiz. Bu muhteşem şehrin açlık, yoksulluk, işsizlik sorunlarını, bugün detaylarını paylaşacağım Yoksullukla Mücadele Programı'yla çözeceğiz" dedi.



"İSTANBUL'DA HİÇ KİMSE YATAĞA AÇ GİRMEYECEK"



İmamoğlu, Sofra Destek Paketi içeriği ile ilgili bilgiler verdi. İmamoğlu, "Sofra destek paketi sayesinde İstanbul'da hiç kimse yatağa aç girmeyecek. Açlık sınırının altındaki aileler ekmeğe, süte ve damacana suya para ödemeyecek, bu temel gıdaları dert etmeyecek. Hiç geliri olmayan ya da açlık sınırı altında gelirle yaşamaya mahkum edilen her aile Halk-Ekmek ve Halk-Süt satış noktalarından ihtiyacına göre ücretsiz ekmek, süt alabilecek. Ücretsiz damacana suyu alacak. Sofra Destek Paketi'nin yıllık maliyeti yaklaşık 52,5 milyon Türk Lirasıdır. Bu paranın, İstanbul Büyükşehir Belediye bütçesi içerisindeki payı yalnızca binde 2'dir. İBB Bütçesinin binde 2'sini alacağım ve açlık sınırının altındaki ailelere vereceğim. Kimsenin babasının parasını dağıtmıyorum. Sosyal adaleti sağlamak için İstanbullunun parasını, İstanbul'un yoksuluna dağıtıyorum" şeklinde konuştu.



"İSTANBUL'DA GEÇİNEMEYEN YOKSUL AİLELERE DESTEK SAĞLAYACAĞIZ"



"Geçim Destek Paketi"yle, İstanbul'da geçim sıkıntısı olan her aileye 200 liradan 2020 liraya kadar aylık destek sağlayacağız" diyen İmamoğlu, "Hiçbir geliri olmayan, asgari ücretle geçinmeye mahkum edilen veya İstanbul koşullarında geçinemeyen yoksul aileler bu destekten faydalanacak. Bunun için ailelerin bir yere başvurmasına da gerek olmayacak. İstanbul genelinde ihtiyaç araştırması yapacağız. Bu aileleri biz tespit edeceğiz. Ardından kuracağımız Mahalle Çözüm Merkezleri'ndeki sosyal hizmet uzmanları tarafından süreci takip edeceğiz" dedi.



İstanbul'da Yoksullukla Mücadele Kapsamı Programı'nda Eğitim Destek Paketi'nin içeriğini de basın mensupları ile paylaşan İmamoğlu, "Özellikle gelir seviyesi düşük ailelere katkı sağlayarak, bu ailelerin çocuklarının okurken sağlıklı ve nitelikli bir şekilde beslenmelerini ve temel ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlayacağız. Önce, 10 pilot ilçede uygulama acilen başlatılacak, sonrasında tüm İstanbul'da yaygınlaştırılacak" dedi.



"OKULLARDA HALK SÜT ÜCRETSİZ DAĞITILACAK"



Okul çağındaki çocuklar için projelerini anlatan İmamoğlu, "İlköğretim düzeyinde okuyan öğrencilere kumanya desteğinde bulunulacak. İhtiyaç duyulan diğer bölgelerde Halk-Süt ücretsiz dağıtılacak. Hiçbir anne-baba çocuğunu okula gönderirken, aç mı, açıkta mı kalacak dert etmeyecek" şeklinde konuştu.



"YENİ EVLENEN GENÇLERE 2 BİN TL DÜĞÜN HEDİYESİ VERECEĞİZ"



Yuva kurmak isteyen gençlere dair geliştirilen projelerden de bahseden İmamoğlu, "Bu temel destek paketleri ile birlikte, şu kriz günlerinde yuva kurmaya aday gençlerimizin de yanında olmak istedik. Biliyorum, gençler bugünlerde evlenebilmek için türlü sıkıntılar içine giriyorlar. Evlilik Destek Paketiyle yeni evlenecek, geliri yoksulluk sınırı altındaki çiftlere 2 bin TL düğün hediyesi vereceğiz. Kuracağımız Beyaz Eşya-Mobilya Çarşısı'ndan uygun fiyata eşya sağlayacak, taşınma masraflarını karşılayacağız. İBB Sosyal Tesisleri'nde haftanın 1 akşamı çiftlerimizin düğününü ücretsiz hep birlikte yapacağız. 'Kimin parasını kime veriyorsun' diye soranlara söylüyorum, bilsinler. Evlilik Destek Paketinin yıllık maliyeti yaklaşık 40,5 milyon Türk lirasıdır. Bu paranın İstanbul Büyükşehir Belediye bütçesi içerisindeki payı da binde 2'dir. Ben, işte bu parayı yoksulluk sınırı altında gelire sahip yeni evli çiftlere vereceğim" ifadelerini kullandı.



"ORGANİK TARIMI TEŞVİK EDECEĞİZ"



Organik tarımı teşvik edeceklerini belirten İmamoğlu, "İstanbul çeperlerinde 150'yi aşkın kırsal nitelikli mahallemizi analiz ettik. Buralarda organik tarımı teşvik edeceğiz. Köy pazarları ile üreticiden tüketiciye doğrudan satış sağlayacağız. Kimi mahallelerde arıcılık, kimi mahallelerde süt üretimi ve daha birçok potansiyel var. Hem tarımsal üretimi artıracağız. Hem de doğayı koruyarak, turizmin gelişmesini sağlayacağız.



Soruyorum sizlere; hanginiz evinizden çıkıp yarım saat sonra bir köy pazarından yeni dalından koparılmış bir meyveyi yemek istemez? Bunu kentin içerisinde de yapacağız. Kent tarımını destekleyecek, kentsel açık alanlarda bostan ve bahçe üretiminin teşvik edeceğiz. Uzun vadede üretim planlanması, iyi tarım uygulamaları gerçekleştireceğiz. İstanbullu toprakla buluşacak. İstanbullu sağlıklı, kaynağı belli meyve ve sebzeyi, ucuza tüketebilecek" şeklinde konuştu.



"SAĞLIK KONUSUNDA ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYACAĞIZ"



Son olarak, sağlık ile ilgili projelerini de anlatan İmamoğlu, "Artık İstanbul'da tedavi olmak, sağlık hizmetlerine erişmek giderek zor ve pahalı hale geldi. Bu konuda da elimizi taşın altına koyacağız. Yoksulluk ve sağlık hizmetlerine erişim sıkıntısı çekilen bölgelerde İBB olarak kamusal sağlık yatırımları yapacağız. Bu kapsamda, 40 adet Semt Doğumhanesi, 20 adet Kadın Sağlığı Tarama Merkezi, 10 adet Çocuk Sağlığı Merkezi, 3 adet Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 5 adet İşçi Sağlığı ve Mesleki Hastalıklar Merkezi açılacak" dedi.



3- PENDİK'TEKİ YANGINDA 2 ÇOCUĞUYLA ALEVLERİN İÇİNDE KALDI



Haber-Kamera: Murat KORKMAZ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBULDHA



Pendik'te çıkan yangında bir kadın, iki küçük çocuğuyla alevlerin ortasında kaldı. Önce alevleri söndürmeye çalışan kadın, başarılı olamayınca 2 çocuğunu alıp dışarı çıktı. Dumandan etkilenen kadın ve çocuklara olay yerine gelen ambulansta müdahale edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.



Yangın saat 11.30 sıralarında Orta Mahalle Alibaba Caddesi Tuğra Sokak'taki 3 katlı bir binanın giriş katında meydana geldi. Anne ve çocuklarının evde bulunduğu sırada evin elektrik tesisatında yangın çıktı. Anne Sultan Özek yangına müdahale etmek istedi. Alevlere müdahale etmekte başarısız olunca, 2 çocuğunu alıp dışarı çıktı. Bu sırada vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Dumandan etkilenen Sultan Özek ve çocukları Asiye ve Efe Özek'e ilk müdahaleleri olay yerine gelen ambulansta yapıldı. Anne ve çocuklarının durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangın nedeniyle evde maddi hasar meydana gelirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.



(farklı açılardan yeni görüntüyle) -



4- ZEYTİNBURNU'NDA AKARYAKIT İSTASYONUNDA FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLEN ANLAR



Alper KORKMAZ - istanbul DHA



Zeytinburnu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, akaryakıt istasyonuna girerek pompaya çarptı. Bir anda alev alan pompadaki alevler çalışanlar tarafından söndürüldü



Zeytinburnu sahil yolu Kennedy Caddesi'ndeki kaza 14 Şubat'ta meydana geldi. Akaryakıt istasyonunda sürücüler yakıt almayı beklediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç hızla gelerek pompaya çarptı. Çarpma sonucu devrilen pompa alev aldı. araçtakiler çakarken çalışanlar alevlere müdahale etti. Bir çalışan yangın söndürme tüpü ile alevleri söndürdü.



Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



5- SERİN VE YAĞIŞLI HAVA GELİYOR



İstanbul DHA



Meteoroloji, salı ve çarşamba günü İstanbul'da yağmur beklendiğini açıkladı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarından itibaren ülke genelinde hava sıcaklığının düşeceğini ve yağmurun etkili olacağını belirtti.



Yapılan açıklamada, "Ülkemizin, yarın Orta Akdeniz üzerinden gelecek olan serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Batı bölgelerden itibaren hafta sonuna kadar yurt genelinde etkili olması beklenen yağışların, yarın Trakya Kesimi, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısı ile İzmir çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara sebep olması beklenmektedir. Bu yağışlı sistemin, Perşembe günü doğu kesimlerde etkili olduktan sonra ülkemizi terk etmesi, ancak Cuma günü batı bölgelerden itibaren tekrar yeni bir yağışlı sistemin etkili olmaya başlayacağı tahmin edilmektedir " denildi.



HAVA SICAKLIĞI 6-10 DERECE DÜŞECEK



Sıcaklığın 6-10 derece düşeceği kaydedilen açıklamada, "Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yağışlarla birlikte yarın kuzeybatı, Çarşamba günü ise kuzey, iç ve batı bölgelerde hissedilir derecede (6-10 derece) azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, yarın Marmara'da önce güneybatı (lodos) öğleden sonra kuzeydoğu (poyraz), Ege, İç Anadolu ve Orta Karadeniz'de güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor" ifadeleri kullanıldı



Üç büyük kentin üç günlük hava durumunun ise şu şekilde olacağı belirtildi;



İstanbul; yarın öğlen saatlerinde başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, zamanla etkisini artırarak Çarşamba günü sabah saatlerine kadar kuvvetli (21-50 kg/m2) olması ve öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Perşembe günü İstanbul'da yağış tahmin edilmiyor.



Ankara; yarın öğleden sonra başlayacak yağışların, Çarşamba günü kısa süreli ve hafif sağanak yağış şeklinde meydana geleceği tahmin ediliyor. Perşembegünü, yağış beklenmiyor, parçalı bulutlu bir havanın hakim olması tahmin ediliyor.



İzmir; sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların, yarın sabah saatlerinde başlaması, öğle saatlerinde etkisini artırarak Çarşamba günü sabah saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-60 kg/m2) olması bekleniyor.



6- EBRU GÜNDEŞ, İMARA AYKIRILIK DAVASINDA BERAAT ETTİ



Yüksel KOÇ/ İSTANBUL,



Beykoz Kanlıca'daki yalıda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırı tadilat yaptığı iddiasıyla yargılanan Ebru Gündeş Sarraf hakkında beraat kararı verildi. Diğer sanık Hakkı Süha Gökdemir ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Gökdemir'in cezası 5 yıl süre ile ertelendi.



Beykoz 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya sanık Ebru Gündeş'in avukatı Begüm Gürel katıldı. Diğer sanık Hakkı Süha Gökdemir ve avukatı Yusuf Takcı da duruşmada hazır bulundu. Duruşmada, sanık Ebru Gündeş Sarraf'ın mazeretine istinaden re'sen celse açılarak suç vasfının değişmesi ihtimaline karşı ek savunmasının alındığı tutanağa geçti.



Suç vasfının değişme ihtimaline karşı ek savunması sorulan sanık Hakkı Süha Gökdemir, sadece yapıyla ilgili basit tadilat işlerinin izinlerini aldığını belirterek, "Bunun dışında yapılan işlerle ilgili bilgim yoktur" dedi.



GÜNDEŞ'İN AVUKATI: MÜVEKKİLİMİN TADİLATLA İLGİLİ HİÇİR EMRİ OLMAMIŞTIR



Ebru Gündeş'in Avukatı Begüm Gürel, müvekkiline ilişkin ekte sundukları çalışma programından da anlaşılacağı üzere müvekkilimin tadilat döneminde il dışında olduğunu belirterek, "Yoğun bir konser programı vardı. Bir dönemde ise hamilelik sürecini geçirdi. Hamileliği sıkıntılı geçti. Bundan sonra yoğun programı devam etti. Hem bu iş programından hem de tanık beyanlarından anlaşılacağı üzere yapılardaki tadilat ve tamiratlarla ilgili müvekkilimin hiçbir emir ve talimatı olmamıştır" dedi.



'RIZA ADINA KREDİ ÇIKMADI MÜVEKKİLİM ADINA ÇIKTI'



Avukat Gürel, "Parsellerden birinin müvekkilim adına kayıtlı olmasının tek nedeni o dönemde eşi Rıza Sarraf adına iki kredi çıkmamasıydı. Bu nedenle kredilerden biri müvekkilim adına çekildi. Kredinin bitmesinin hemen ardından parsel Rıza Sarraf adına devredilmiştir. Müvekkilim sadece satın alındığı gün ve taşındığı gün bu yeri görmüştür. Yine ekte sunduğumuz tüm bu gerekçelerle müvekkilimin öncelikle beraatine karar verilmesini istiyoruz, aksi halde Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması (HAGB) dahil lehine olan hükümlerin uygulanmasını talep ediyoruz" dedi. Sanık Hakkı Süha Gökdemir, "Benim suçum yok, beraatimi istiyorum" dedi.



EBRU GÜNDEŞ BERAAT ETTİ DİĞER SANIK 1 YIL 8 AY CEZA ALDI



Mahkeme, suç işleme kastı bulunmadığı ve suçun unsurları oluşmadığı gerekçesi ile sanık Ebru Gündeş'in beraatine karar verdi. Diğer sanık Hakkı Süha Gökdemir, Rıza Sarraf adına olan yalıda yapılan tadilata ilişkin imzası bulunmadığı gerekçesi ile beraat ederken, Ebru Gündeş Sarraf adına kayıtlı yalıda yapılan tadilat nedeni ile ceza aldı. Gökdemir, imara aykırı tadilat suçundan 1 yıl 8 ay hapis ve 80 TL adli para cezasına çarptırıldı. Gökdemir'in hapis cezası 5 yıl süre ile ertelendi.



OLAYIN GEÇMİŞİ



Rıza Sarraf, Kanlıca sahilinde üç yalıdan oluşan Mehmet Arif Bey Yalılarından ikisini 2011 yılında satın alarak 4 parselini kendi, 5 parselini de eşi Ebru Gündeş Sarraf üzerine kaydettirdi. Sarraf, tarihi eser olarak tescili yapılan yalılarda tadilat çalışması başlattı. Tadilatın 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu'na aykırı olduğu gerekçesi ile Rıza Sarraf ve Ebru Gündeş Sarraf hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, yalılarda bina boyunca asansör yapıldığı, bina cephesinde doluluk ve boşluk oranlarının değiştirildiğinin tespit edildiği belirtildi.



İddianamede şüpheliler Rıza Sarraf, Ebru Gündeş Sarraf ve tadilat işlemlerini yaptığı belirlenen Hakkı Süha Gökdemir hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'naö aykırılık suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.



RIZA SARRAF'IN DOSYASI AYRILMIŞTI



ABD'de bulunduğu için Rıza Sarraf'ın ifadesi alamayan mahkeme, bunu gerekçe göstererek Rıza Sarraf'ın dosyasını Ebru Gündeş ve Hakkı Süha Gökdemir'in dosyasından ayırarak ayrı bir esasa kaydetmişti.



7-ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ'NİN YEĞENİNE DARP: BAKICIYA 2,5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ



Haber: Yüksel KOÇ/ İstanbul DHA



Oyuncu Özge Özpirinççi'nin iki yaşındaki yeğeni A.B.T.'ye şiddet uyguladığı öne sürülen bakıcısı Zurafo E. hakkında yürütülen soruşturmada şüpheli hakkında, "Kötü muamele" ve "Basit yaralama" suçundan 8 aydan 2,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.



Tuzla'da geçen yıl oyuncu Özge Özpirinçci'nin 2 yaşındaki yeğeni A.B.T.'ye şiddet uyguladığı öne sürülen bakıcı Zurafo E. hakkında, "Kötü muamele" ve "Basit yaralama" suçundan yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Özbekistan uyruklu Zurafo E.'nin, altını ıslatan A.B.T.'nin poposuna vurduğuna yer verildi. İddianamede, şüphelinin çocuğu koltuk altlarından tutarak koltuğa fırlattığı, buna ilişkin kamera görüntülerini izleyen A.B.T.'nin annesinin şüpheliyi işten çıkararak şikayetçi olduğu anlatıldı. İddianamede, "Kötü muamele" ve "Beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiyi kasten yaralama" suçundan 8 aydan 2 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nin 15 gün içinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünde karar vermesi bekleniyor.



NE OLMUŞTU?



6 Mayıs 2018 tarihinde Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne başvuran 2 yaşındaki A.B.T.'nin annesi H.H.T., çocuğunun bakıcısı olarak görev yapan Zurafo E.'nin çocuğuna kötü muamelede bulunduğunu, buna yönelik kamera kaydı bulunduğunu belirterek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Özbekistan uyruklu Zurafo E., 8 Mayıs 2018 tarihinde gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında alınan adli tıp raporunda mağdur A.B.T.'nin kürek kemiğinde, boyun bölgesinde ve dudak bölgesinde yara izleri olduğu tespit edildi. Emniyet sorgusunun ardından savcılığa sevk edilen Zurafo E., adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.



8- DİYANET-SEN ÜYELERİ'NDEN "ISLIK" PROTESTOSU



Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,- Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (Diyanet- Sen) İstanbul şubesi üyesi bir grup, 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle İstiklal Caddesi'nde düzenlenen yürüyüşte ezanın protesto edildiğini öne sürerek eylem yaptı.



Grup Taksim Odakule'de önünde toplantı. Basın açıklaması öncesi Laleli Camii İmamı Emrullah Akbaş tarafından ezan okundu. Ezanın ardından İstanbul'daki 4 şube adına Diyanet-Sen İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı Sezai Kaynar basın açıklaması yaptı. Kaynar, "Halkı provoke etme amaçlı bu protestoyu gerçekleştirenler derhal büyük çoğunluğu Müslüman olan Türkiye halkından ve tüm dünya Müslümanlarından özür dilemeli haklarında halkı kin ve düşmanlığa sevk etmekten gerekli yasal işlemler başlatılmalıdır" dedi. Açıklamanın ardından tekbir getiren grup dua okuyarak alandan ayrıldı.



9- THY GENEL MÜDÜRÜ EKŞİ'DEN BOEİNG 737 MAX AÇIKLAMASI



İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,



Etiyopya Havayolları'na ait Boeing 737 MAX tipi uçağın düşmesinin ardından, filosunda Boeing 737 MAX tipi uçak bulunduran Türk Hava Yolları (THY) bir açıklama yaptı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, resmi twitter adresinden yaptığı açıklamada, "Sevgili yolcularımız Boeing 737 MAX operasyonları ile ilgili olarak üreticisi Boeing ile irtibat halindeyiz. Uçuş emniyeti önceliğimizdir. Gelişmeleri sıkı şekilde takip ediyoruz. Tüm operasyonlarımızı uçuş emniyetini en üst seviyede uyarak yürütüyoruz" dedi.

