Dha İstanbul Bülteni- 3

1-DİNK CİNAYETİNDE KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANDIĞI DAVADA 2 TAHLİYE (1)Haber: Özden ATİK İstanbul, DHAAgos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski...

1-DİNK CİNAYETİNDE KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANDIĞI DAVADA 2 TAHLİYE (1)



Haber: Özden ATİK İstanbul, DHA



Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 14'ü firari olmak üzere 85 sanıklı davada, tutuklu sanıklar eski İstanbul jandarma istihbarat görevlisi Muharrem Demirkale ve gazeteci Ercan Gün'ün tahliyesine karar verildi. Mahkeme, her iki sanık hakkında yurtdışına çıkış yasağı da konulmasına karar verdi. Duruşma, 11-12-13 Haziran'a ertelendi.



============================



(Geniş haber)



2- BAKAN ERSOY'DAN İSTANBUL HAVALİMANI'NDA MÜZE AÇIKLAMASI



*Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy,



"Çok kısa sürede hayata geçireceğiz. Orada Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın işleteceği bir müze olacak."



Haber-Kamera: Harun UYANIK/İSTANBUL,



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesini ziyaret etti. İstanbul Havalimanı'nda açılacak olan müzeyle ilgili bilgi veren Ersoy, "Üzerinde çalışıyoruz. Bütün Anadolu'yu anlatan bir müze olsun istiyoruz. Hem İGA'nın ekipleri hem bizim ekiplerimiz birkaç toplantı daha yapacaklar. Çok kısa sürede hayata geçireceğiz. Orada Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın işleteceği bir müze olacak." dedi.



Türkiye ve dünya tarihine ait eserlerin farklı bir müzecilik anlayışıyla sergilendiği Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve müzenin kurucusu Nejat Çuhadaroğlu'nu misafir etti. Çuhadaroğlu'nun rehberliğinde müzeyi gezen Bakan Ersoy, eserler ile ilgili tek tek bilgi aldı.



"YURT DIŞINDAKİ SERGİ İHTİYACI İÇİN DE TAMAMLAYICI BİR NİTELİK TAŞIYOR BU SERGİ"



Müzeyi ziyaretinin ardından konuşan Bakan Ersoy, "Açıkçası büyük bir ihtiyacı karşılamış. Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Osmanlı'dan Türk savaş malzemelerinin sergilendiği ve bunun çok güzel hikayeleştirildiği sadece bizimle de değil dünya ile de ilgili 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı ve daha öncesi savaş malzemelerinin sergilendiği çok büyük, ilginç ve merak uyandıracak bir sergi olmuş. Biz yurt dışından özellikle Muhteşem Yüzyıl ve Osmanlı dönemiyle ilgili, saray kıyafetleriyle ilgili davetler alıyoruz. Yurt dışındaki sergi ihtiyacı için de tamamlayıcı bir nitelik taşıyor bu sergi. Nejat Bey ile de görüştük, bu serginin yurt dışında da sergilenmesi için bir çalışma yapacağız" ifadelerini kullandı.



"ÇOK KISA SÜREDE HAYATA GEÇİRECEĞİZ"



İstanbul Havalimanı'nda açılacak olan müzeyle ilgili bilgi veren Ersoy, "Üzerinde çalışıyoruz. Bütün Anadolu'yu anlatan bir müze olsun istiyoruz. Hem İGA'nın ekipleri hem bizim ekiplerimiz birkaç toplantı daha yapacaklar. Çok kısa sürede hayata geçireceğiz. Orada Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın işleteceği bir müze olacak." dedi.



"BELKİ AKILLARINI ÇELERİZ"



Amaçlarının ilk etapta transit bölümdeki yolcuları kazanmak olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, "Türkiye'ye giriş yapan her üç turistten bir tanesi İstanbul Havalimanı'ndan giriş yapıyor. Daha da ilginç olanı bir o kadar sayıda turist İstanbul'a kadar geliyor. Transitten başka bir ülkeye geçiyor. İşte o İstanbul'a kadar getirmeyi başarıp transitten kaybettiğimiz yolcuları bu müzeyi de kullanarak, başka tanıtım materyalleri de kullanarak ülkeyi tanıtmak istiyoruz. Belki akıllarını çeleriz. Bir dahaki tatil programlarında Türkiye'yi de alırlar diye düşünüyoruz. Mutlaka başarılı olacağımızı düşünüyoruz. Tanıtım açısından iyi bir fırsat. İGA'dan tarafımıza böyle bir öneri geldiği zaman biz de memnuniyetle kabul ettik." şeklinde konuştu



Görüntü dökümü:



-------------



-Bakanın müzeyi gezmesi



-Basına açıklama yapması



-Soruları yanıtlaması



14.03.2019 - 12.09 - Haber Kodu : 190314082



===================================



3- BİNALİ YILDIRIM: İSTANBUL GEÇEN YIL İTİBARİYLE GÖÇ VERMEYE BAŞLADI



Gülseli KENARLI-Güven USTA/ İSTANBUL,



AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, "Türkiye'nin bütün illeri İstanbul'dan aşağı değil. Bu yüzden de ilk defa İstanbul geçen yıl itibariyle göç vermeye başladı, İstanbul'un nüfusu 60 bin azaldı" dedi.



Binali Yıldırım, 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğine katıldı. Bayrampaşa'da bir otelde düzenlenen toplantıda İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Bayrampaşa Belediye Başkanı ve AK Parti Bayrampaşa Belediye Başkan adayı Atilla Aydıner de katıldı. Binali Yıldırım programda yaptığı konuşmasında, "45 şehir arasında yapılan araştırmada İstanbul sağlık hizmetleri bakımından dünyanın en iyi 5'inci ili seçilmiştir. İstanbul bugün herkesin takdir ettiği, hatta sağlık turizmini de uygulayan bir il olarak bütün dünyada gittikçe ününü artırmaktadır. Geçen yıl siz bu şehirde 146 milyon insana değdiniz. Neredeyse nüfusun 10 katı. İstanbullular 10 kez mutlaka bir hekim ile bir araya geldi. Bu fazla bir sayı bu kadar olmamalı. Demek ki sağlık sisteminin sürdürülebilir olması için birinci basamak yani aile hekimliği kısmına biraz daha yoğunlaşmamız lazım" dedi.



MİLLİ İLAÇ



Binali Yıldırım, şöyle devam etti: "İlaç meselesi Türkiye için gelecekte stratejik bir iştir. Bugün 25 milyar dolar para ödüyoruz. Bunun da yüzde 95'ini yurtdışına ödüyoruz ne yazık ki. Yani her yıl tıbbi cihazlara, ilaca. İstanbul Büyük Şehir Belediyesi bütçesinden daha fazladır. Burada mutlaka bir şey yapmamız lazım. Milli ilaç ve milli ar-ge çalışmalarına hız verecek ve bu konudaki projeleri destekleyecek önemli projemiz var İstanbul'da. Bunun için Tuzla'da bir bioteknoloji vadisi kuruyoruz. Bu projenin en önemli hedeflerinden biri ilaçta dışa bağımlılığı azaltmak. Burada yeni nesil bir üretim merkezi hizmete girecek. 150'den fazla üretici, yaklaşık 500 girişimci bu vadide çalışma imkanı bulacak. Sağlık, tarım, gıda, tekstil, çevre gibi pek çok sektörde katma değeri yüksek ürünler için uygun ortamı burada hazırlamış olacağız. En önemlisi milli ilacın formülünün burada üretilmesini arzu ediyoruz."



"İSTANBUL GÖÇ VERMEYE BAŞLADI"



Yıldırım, "Türkiye'nin bütün illeri İstanbul'dan aşağı değil. Bu yüzden de ilk defa İstanbul geçen yıl itibariyle göç vermeye başladı, İstanbul'un nüfusu 60 bin azaldı" dedi.



SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ŞİDDET



Binali Yıldırım, "Sağlıkta şiddete ceza da önemli ölçüde artırıldı. Ama bu işin çözümü ceza değil eğitim. İnsan unsuru olan her yerde maalesef yanlışlar oluyor. Eğitimle bunu aşacağımızı düşünüyoruzö şeklinde konuştu.



Görüntü Dökümü:



-------------------



-Binali Yıldırım'ın konuşması



-Detaylar



=========================



4- SAHTE VE AYARI DÜŞÜRÜLMÜŞ ALTINLARI PİYASAYA SÜREN 43 KİŞİ TUTUKLANDI



Haber-Kamera: Çağatay KENARLI/İSTANBUL DHA



Piyasaya sahte ve ayarı düşürülmüş altın sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 94 kişiden 43'ü tutuklandı.



İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 5 Mart'ta İstanbul merkezli 11 ilde düzenlediği operasyonda piyasaya ayarı düşürülmüş ve sahte altın sürdüğü iddia edilen 125 kişiyi yakalamak için eş zamanlı operasyon başlatılmıştı. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Nevşehir, Sivas, Yalova, Tokat, Bolu, Niğde ve Çorum'da yaşayan şüphelilerin ev ve işyerinin de bulunduğu 146 adrese yapılan baskında 94 kişi yakalanarak gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 94 şüphelinin Vatan Caddesi'nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemler tamamlanarak 11 Mart'ta adliyeye sevk edildiler. Şüphelilerden 43'ü çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 51 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



OPERASYON POLİS KAMERASINDA



Operasyon kapsamında ekiplerin yaptığı aramalar polis kameralarına yansıdı. Polis ekiplerinin şüphelilerin adreslerinde gramı düşürülmüş ve sahte altınları bulması görüntülere yansıdı. Öte yandan operasyon kapsamında ele geçirilen ayarı düşürülmüş ve sahte altınların yanı sıra şüphelilerin sahte altınların içerisine koyduğu bakır ve gümüş plakalar basın mensuplarına gösterildi.



GÜVENİLİR KUYUMCULARDAN ALIŞ VERİŞ YAPILMALI



Polis ekipleri vatandaşların sahte ve ayarı düşürülmüş altına karışı dikkatli olması uyarısında bulunurken, altın satın alırken ve bozdururken de bildikleri ve güvendikleri kuyumcu esnafını tercih etmeleri uyarısında bulundular.



Görüntü Dökümü:



-------------



(Polis Kamerası)



-Polis ekiplerinin düzenlediği operasyon



-Adreslerde yapılan aramalar



-Ekiplerin altınları ele geçirmesi



(AKTÜEL)



-Gramı düşürülmüş ve sahte altınların görüntüsü



-Ele geçirilen malzemeler



-Bakır ve gümüş karışımlı malzemeler



-Genel ve detaylar



14.03.2019 - 11.51 - Haber Kodu : 190314078



================================



5- SULTANGAZİ'DE ÇATI KATINDA YANGIN (Ek görüntüler)



-Polis, yangın nedeniyle binadan çıkan çocukları üşümesinler diye ekip aracına bindirdi.







-Çatının alev alev yanması cep telefonu kameralarına yansıdı.



Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Emin YEŞİL/ İSTANBUL DHA



Sultangazi'de gece saatlerinde 5 katlı bir binanın çatı katındaki bir dairenin mutfak kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın çıkan binada oturan vatandaşlar tedbir amaçlı dışarı çıkarken, polis ekipleri de çocuklarla üşümesinler diye tek tek ilgilenelerek ekip aracına bindirdi.







Olay Sultangazi, 50. Yıl Mahallesi'nde saat 02.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2185 Sokakta bulunan 5 katlı bir binanın çatı katındaki dairenin mutfak kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Daire sakini alevleri görünce önce kendi imkanlarınla söndürmek istedi. Başaramayınca durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Apartman sakinleri de tedbir amaçlı dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Sağlık ekipleri de yangını söndürmeye çalışan yaşlı adamı ambulansta kontrol etti.







POLİS, ÇOCUKLARI ÜŞÜMESİN DİYE EKİP ARACINA BİNDİRDİ



Polis ekipleri de çevrede önlem aldı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri yangın sonrası sokakta bekleyen bina sakinlerinin çocuklarını üşümesinler diye tek tek araca bindirdi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından bina sakinleri tekrar evlerine girdi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.







Ek görüntüler



//////////////////////



-Cep telefonu görüntüsü



-Çatının alev alev yanması



Görüntü Dökümü:



------------------------



Yangının çıktığı bina



İtfaiye ekiplerinin çalışması



Polis ekiplerinin çocukları araca bindirmesi



Vatandaş ile röp



Genel ve detaylar



14.03.2019 -11.16 Haber Kodu : 190314059



14.03.2019 - 04.23 - Haber Kodu : 190314011

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Slimani'nin 28 Milyonluk Tatili

Kız Arkadaşının Babasını Vuran Şüpheli Yakalandı

Erdoğan "Anketlere Güvenmiyoruz" Dese de Yardımcısı "Anketlere Göre İstanbul ve Ankara'da Sıkıntımız Yok" Dedi

Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine Binali Yıldırım Afişi Asıldı