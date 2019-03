Dha İstanbul Bülteni - 3

17 Aralık Kumpas Davası'nda karar çıktı 15 sanık, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

17 Aralık Kumpas Davası'nda karar çıktı 15 sanık, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.



18.03.2019



HADIMKÖY'DE KİMYASAL FABRİKASINDA YANGIN (4)



*İBB, "Yangına 73 araç, 173 personelle müdahale edilmektedir."



Haber-Kamera: Ersan SAN-Taylan ERGÜN-Alper KORKMAZ-Ali AKSOYER-Güven USTA İstanbul DHA



Hadımköy'de bir kimyasal fabrikasında yangın çıktı.



Arnavutköy Hadımköy'de yapı kimyasalları üreten 3 katlı bir fabrikada saat 09.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Fabrikadaki yangına müdahale için bir çok ilçeden itfaiye ekibi olay yerine sevkedildi. Yanan fabrikada zaman zaman patlamalar meydana geldiği belirtiliyor. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "3 katlı yaklaşık 10 bin metrekare alan üzerine kurulu bir kimyasal fabrikasındaki yangına; Hadımköy, Arnavutköy, Başakşehir, Avcılar, Beylikdüzü, Bakırköy, Çatalca, Mimarsinan, Bahçeşehir, Sultangazi, Fatih, Şişli, Sultangazi, Bakırköy, Kıraç, Kartal, Tuzla, Kadıköy, Seyrantepe itfaiye ekipleri 73 araç, 173 personelle müdahale etmektedir.



Yaralı veya can kaybı yoktur" denildi.



18.03.2019



18.03.2019



(ÖZEL)



3- ESENYURT'TA SİLAHLI SALDIRI DEHŞETİ KAMERADA



SOKAKTAKİLERİN ÜZERİNE KURŞUN YAĞDIRDILAR



Haber-Kamera: Ersan SAN/İstanbul DHA



Esenyurt'ta uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen şüpheliler araçla geldikleri mahallede terör estirdi. Yolda yürüyenlere ateş açan saldırganlara mahalleli de silah ve sopalarla karşılık verdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kurşunlar bazı evlerin camlarına isabet etti. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



İnönü Mahallesi'nde cumartesi günü meydana gelen olayda, uyuşturucu sattığı iddia edilen 4 kişi saat 16.40 sıralarında siyah lüks bir araçla Belde Caddesi'nde durdu. Araçtan inen şüphelilerden ikisi, yolda yürüyenlerin üzerine ateş açtı. Panikle kurşunlardan kaçmaya çalışanlar daha sonra saldırganları kovaladı. Ateş açan saldırganlar, geldikleri araçla buradan kaçarken, onları kovalayanların arasında elinde silah olan birisi dikkat çekti. Silahların ateşlendiği olayda ölen ya da yaralanan olmazken, sokakta bulunan bazı evlerin camları kırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis şüphelileri kovalayanlardan bir kişiyi gözaltına alırken, silahlı saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.



"HER ZAMAN OLAN BİR ŞEY"



İki çocuğunun bulunduğu odanın camına kurşun isabet eden bir kadın, "Salondaydım. Çocuklarım burada yatağın üzerinde oturuyorlardı. Birden sokaktan pat pat diye sesler gelince cama çıktım. Sokakta çatışma vardı. Çocuklarım 'cam kırıldı' deyince yanlarına geldim. Sonra polisi aradım" derken, bir başka görgü tanığı ise silahlı kavganın uyuşturucu satıcıları arasında çıktığını öne sürdü. Daha öncede silahlı çatışma çıktığını belirten görgü tanığı, "Her zaman olan bir şey" diye konuştu.



O ANLAR KAMERADA



Öte yandan silahlı kavga caddede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde siyah lüks bir araçla caddeye gelen 4 kişiden ikisi sokakta bulunanların üzerine ateş açıyor. Sokaktakiler panikle mermilerden korunmaya çalışıyor. Şüpheliler daha sonra ateş açarak, geri çekilirken sokaktakiler ali silahlı şüphelilerin peşinden koşuyor. Şüphelileri kovalayanlardan birisinin elindeki silah dikkat çekiyor.



18.03.2019



(ÖZEL)



4- KADIKÖY'DE DOLMUŞ ŞOFÖRLERİNDEN "İŞLERİMİZ DÜŞTÜ" EYLEMİ



*Marmaray ve metrobüs hattı nedeniyle işlerinin düştüğünü ileri süren 50'ye yakın dolmuş şoförü eylem yaptı.



Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL DHA



Kadıköy'de hizmete açılan Marmaray ve metrobüs hattı nedeniyle işlerinin düştüğünü ileri süren bir grup dolmuş şoförü, kendileri için yeni hatlar açılmasını istedi. Grup adına yapılan açıklamada, "Taksimetre takma hakkımızın daha önceki yıllarda olduğu gibi geri verilmesini istiyoruz" denildi.



Bostancı'da toplanan 50'ye yakın dolmuş şoförü, araçlarıyla Bağdat Caddesi'nden ilerleyerek Kadıköy'de duraklara geldi. Eylem sırasında trafik ekipleri de trafiğin etkilenmemesi ve bir kazanın yaşanması için güvenlik önlemi aldı.



Burada grup adına açıklama yapan İstanbul Taksiciler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Bayram Albayrak, "Taksi dolmuş esnafıyız. Kadıköy grubu olarak 264 araçla hizmet ediyoruz. Anadolu yakası ve Avrupa yakası ağırlıklı çalışırken metrobüs hattının açılması sonucu işlerimiz ciddi manada düşmüştür. Son olarak Marmaray hattını açılması ile işlerimiz tamamen durma aşamasına gelmiştir. Yapılan yatırımları destekliyoruz fakat bundan esnafın en az etkilenmesi için çözüm üretilmesini istiyor, taksimetre takma hakkımızın daha önceki yıllarda olduğu gibi geri verilmesini istiyoruz" diye konuştu.



Yapılan açıklamada ayrıca, "İstanbul Taksiciler Odası'na kayıtlıyız. Plakalarımız taksi plakası. Vergi dairesinde, esnaf sicilde taksi geçiyoruz. Rengimiz sarı olmasına rağmen sürekli, öteleniyoruz. Diğer çözüm önerimiz yeni hatların açılmasıdır" denildi.



Grup basın açıklamasının sonra olaysız bir şekilde dağıldı.



18.03.2019



5-YILDIRIM: İSLAM DIŞINDA BİR HAREKET OLDU MU TERÖR DEMEYE DİLLERİ VARMIYOR



Haber-Kamera: Harun UYANIK/İSTANBUL DHA



AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını Bayrampaşa'da sürdürüyor. Yıldırım burada bir otelde Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi. Programda Yıldırım'a Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclis-i Başkan Vekili Celal Adan, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı eşlik etti.



Binali Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, "Bugün iki mutluluğu birden yaşıyoruz. Bunlardan bir tanesi 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıldönümü. Diğeri ise Afrin zaferinin yıldönümü. O zaman ben başbakandım. 20 Ocak 2018'de. Afrin harekatını başlattık ve 18 Martta Afrin'i teröristlerden temizledik. Kilis'e, Reyhanlı'ya her gün roketler düşüyor. Füzeler atılıyor. 71 tane vatandaşımız hayatını kaybetmiş. Tedirgin, yerlerinde duramıyorlar. Şehirlerini terk ediyorlar. Ne yapacaktık. Elimizi, kolumuzu bağlayıp onların insafını mı bekleyecektik. Türkiye Cumhuriyeti'ne tehdit olan, vatandaşın can ve mal güvenliğine musallat olan terör, ister içeride olsun, ister dışarıda olsun gideriz, olduğu yerde yok ederiz. Fırat Kalkanında, Afrin'de onu yaptık" dedi.



"Yeni Zelanda'daki alçak, katil, terörist bile kendi aklınca İstanbul'u hedef alıyor" diyen Yıldırım, Şöyle devam etti:



"Türklerin Avrupa yakasına geçmesine izin vermeyeceğim diyor. Kimsin sen? İstanbul'u tanımamışsın, İstanbulluyu tanımamışsın. İstanbul'a gelmiş ama alçak, sadece kin ve nefretini kusmaya gelmiş. Orada masum 50 kardeşimizi, dindaşımızı gözlerini kırpmadan katletti. Vahşet, terör deyince Avrupalıların aklına İslam geliyor. Ama İslam dışında bir hareket oldu mu terör demeye dilleri varmıyor"



6- EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ'NDE '18 MART' ANMASI



Haber-Kamera: Murat SOLAK-Doğanay YAVUZ/İSTANBUL DHA



'18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü' dolayısıyla Edirnekapı Şehitliği'nde tören düzenlendi. İstanbul Valiliği tarafından, düzenlenen törende, kara, deniz, hava ve polis şehitleri anıldı.



Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği İstanbul Şubesi ile askeri ve emniyet personelin yanı sıra gaziler ve şehit yakınları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende şehitler için dualar okundu. Başta İstanbul Valisi Ali Yerlikaya olmak üzere bazı kurum ve kuruluşlar ile siyasi parti temsilcileri anıta çelenk koydu.



"RAHMET, MİNNET VE ŞÜKRANLA ANIYORUM"



Vali Yerlikaya anıt özel defterini imzalayarak, "Vatan, bayrak ve namus uğruna canlarından vazgeçen aziz şehitlerimizin, bu uğurda gazi olma şerefine erişmiş gazilerimizin, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşlarının, Çanakkale Deniz Zaferini 104. yıl dönümü 18 Mart Şehitlikleri Anma Günü vesilesiyle bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun, Allah şefaatlerini üzerimizden eksik etmesin" dedi.



"NUR İÇİNDE YATSINLAR"



Törende konuşan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği İstanbul Şube Başkanı Önder Çelik ise, "1071 Malazgirt Savaşı ile birlikte Anadolu topraklarına gelen Türklerin ve bu toprakları kanlarıyla toprak yapan bütün şehitlerimizden başlayarak yüzyıllardır bu toprakları korumak için verilen binlerce şehitlerimizi hiç unutmayacak ve daima yüreklerimizde yaşatacağız. Nur içinde yatsınlar" ifadelerini kullandı. Törenden sonra şehitlikler ziyaret edilerek şehit mezarlarına karanfiller bırakıldı. Bazı şehit yakınlarının kabirlerde dua ettiği görüldü.



7- E-TİCARET DOLANDIRICILARINA YAPILAN OPERASYON KAMERADA



Haber-Kamera: Güven USTA/İSTANBUL,



Türkiye'de satışı yasal olmayan elektronik sigara satışı yaparak vatandaşları internet siteleri üzerinden tuzağa düşürüp dolandıran şebeke çökertildi. Kargo ile "kapıda ödeme" ya da "havale" yalanı ile sözde sipariş alıp, sipariş aldıkları üründen farklı bir ürün göndererek mal satışı gerçekleştiren şebekeye yapılan operasyon polis kameralarına yansıdı.



Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'de satışı yasal olmayan elektronik sigara üzerinden vatandaşları e-ticaret siteleri aracılığı ile dolandıran bir şebekeyi tespit etti.



Çalışmalar kapsamında, URL adresi ile e-ticaret dolandırıcılığı yapan 12 ayrı siteyi tespit eden polis ekipleri, "kapıda ödeme" ya da "havale" yalanı ile sipariş alarak vatandaşlara sipariş edilen ürünün dışında alakasız mal satışı gerçekleştiren 8 şüpheliyi belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından dolandırıcılara yönelik operasyon düzenleyen polis, Z.Y., H.Ö., Ş.E., Y.U., Y.Y., N.Y., F.K. ve F.Ç. adlı zanlıları gözaltına aldı.



MİLYONLARCA LİRALIK VURGUN



Operasyon anı polis kamerasına yansırken şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, binlerce elektronik sigara, bu sigaralarla alakalı olduğu belirtilen aparat ve doküman ele geçirildi. Söz konusu sitelere erişim yasağı getirildi. Dolandırıcıların tutukları fiziki dokümanda vatandaşlara ait binlerce data ve sipariş bilgileri elde edilirken, bu datalarda dolandırıcıların milyonlarca liralık vurgun yaptığı ortaya çıkarıldı. Gözaltına alınıp sorgulanan 8 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlılardan Z.Y., H.Ö., Ş.E., Y.Y. ve F.Ç. adlı 5 kişi tutuklandı. N.Y., F.K. ve Y.U. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



