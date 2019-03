Dha İstanbul Bülteni - 3

BEYAZIT'TAKİ KAZA ÖNCESİ SÜRÜCÜNÜN BİR ŞOFÖRLE TARTIŞTIĞI İDDİA EDİLDİ

Beyazıt'ta özel halk otobüsü şoförünün kaza öncesi duraktaki otobüs şoförü ile tartıştığı öne sürüldü.

Beyazıt'ta saat 10.00 sıralarında meydana gelen kazada Yüksel Kostuk'un kullandığı özel halk otobüsü yeşil alana da girerek yayalara ve araçlara çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, çarptığı araçlarda hasar oluştu. Kaza sırasında otobüste iki yolcunun bulunduğu öğrenildi. Yaralanan yolculardan biri, şoförün kaza öncesi durakta bir otobüsün sürücüsü ile tartıştığını öne sürdü. Tartışma sonrası sürücüsün hızla hareket ettiğini iddia eden yaralı yolcu, "Ne olduğunu anlamadık. Merdivenlerden tırmanarak araçların bulunduğu bölüme uçtuk" ifadesini kullandı.







BEYAZIT'TAKİ OTOBÜS KAZASI KAMERADA



Haber: Cemil ÖZDEMİR-İSTANBUL DHA



Beyazıt'ta özel halk otobüsünün kaza yapması sonucu 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, park içinden hızla gelen otobüs, araçlara çarparak, yola iniyor. Otobüs daha sonra araçlara çarparak, duruyor



BEYAZIT'TA KAZA YAPAN OTOBÜSÜN SÜRÜCÜSÜ EMNİYETE GETİRİLDİ



Haber-Kamera: Harun UYANIK/İSTANBUL DHA



Beyazıt'ta kaza yapan özel halk otobüsünün şoförü ifadesi alınmak üzere Beyazıt Polis Merkezi'ne getirildi.



Beyazıt'ta saat 10.00 sıralarında meydana gelen kazada Yüksel Kostuk'un kullandığı Özel halk otobüsü yeşil alana da girerek yayalara ve araçlara çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, çarptığı araçlarda hasar oluştu. Otobüs sürücüsü Yüksel Kostuk polis tarafından gözaltına alındı. Kostuk ifadesi alınmak üzere Beyazıt Polis Merkezi'ne getirildi. Kostuk'un karakola girerken yüzünü elindeki hırka ile gizlemeye çalıştığı görüldü.



4-GÖRGÜ TANIĞI: OTOBÜS İNSANLARI EZE EZE YUKARI ÇIKIYORDU



BEYAZIT'TAKİ OTOBÜS KAZASININ GÖRGÜ TANIKLARI O ANLARI ANLATTI



Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İstanbul DHA



Beyazıt'ta özel halk otobüsünün kaza yapması sonucu 3 kişi yaralandığı kazayı görgü tanıkları anlattı. Olay sırasında kahvaltı yaptığını belirten bir görgü tanığı, "Otobüs insanları eze eze yukarı çıkıyordu" dedi. Beyazıt'ta saat 10.00 sıralarında Yüksel Kostuk'un yönetimindeki Özel halk otobüsü yoldan çıkarak, araçları ve insanları ezdi. Kazada yaralananlar oldu. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, görgü tanıkları o anları anlattı. Olay sırasında kahvaltı yaptığını ve Çinli turistlerin bağırmalarını duyduğunu belirten bir görgü tanığı, "Kahvaltı yaparken, turistlerin bağırma sesleri geldi. Baktığımda otobüs insanları eze eze yukarı çıkıyordu. Çinli turist kafilesi vardı. Önce bir turiste çarptı daha sonra biraz yukarıda başka bir kadına. Yukarıda manevra yaparak aşağıya indi" dedi. Kazanın ardından sürücüsü Yüksel Kostuk, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Kaza yapan otobüs ise çekiciyle kaldırıldı.



YILDIRIM ESENYURT'TA SANAYİCİ VE İŞADAMLARIYLA BİRARAYA GELDİ



Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK-Güven USTA/İSTANBUL DHA



AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Esenyurt'ta işadamları ve sanayicilerle bir araya geldi. Yıldırım'a AK Parti Esenyurt adayı Azmi Ekinci de eşlik etti.



"BİR KAÇ YIL İÇİNDE DEĞİŞİMİ, ARADAKİ FARKI GÖRECEKSİNİZ"



Programda konuşan Yıldırım, Esenyurt'ta yaklaşık 3 bin fabrikanın bulunduğunu ve Türkiye üretiminin yüzde 7'sine sahip olduğuna dikkat çekti. Yıldırım, ilçenin daha çok yatırıma ihtiyacının olduğunu belirtti. Yıldırım, "Sanayicilerimizin alt yapı ihtiyaçları var. Bunların hepsini inşallah oturup enine boyuna konuşacağız ve ortak akılla bu işleri yapacağız. 94'ten beri Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikteyiz. Bugüne kadar en iyisini yaparım demedim. Sanayiciler ile ilgili bir karar vereceğim zaman onlarla bir araya gelip konuşurum. Bunun dışında ben herkesten daha iyi bilirim derseniz çok yazık edersiniz. İnşallah Allah nasip eder, bu mübarek şehrin yönetiminde bize destek verirseniz birkaç yıl içinde değişimi, aradaki farklı göreceksiniz" dedi.



"SAĞLIK TURİZMİNDE ESENYURT'U MERKEZ HALİNE GETİRECEĞİZ"



Esenyurt'la ilgili projelerinden bahseden Yıldırım, "Esenyurt birçok zenginliği olan ilçemiz. Esenyurt'un jeotermal sıcak su kaynağı var. Bu kaynağı Esenyurt için bir servete dönüştürülebilir. Planlarını yaptık. Tamamlayıcı sağlık turizminde Esenyurt'u merkez haline getireceğiz" diye konuştu.



İSTANBUL'DA NEVRUZ KUTLAMASI



Haber-Kamera: Harun UYANIK/İSTANBUL,



İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Zeytinburnu Belediyesi ve Kültür AŞ tarafından Topkapı Kültür Parkı'nda düzenlenen etkinlikte Nevruz Bayramı kutlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın gösterisi ve ardından nevruz ateşinin yakılmasıyla başlayan etkinlikte, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



"EĞER KÜLTÜRÜNÜZ VARSA VARSINIZ ÇÜNKÜ KÜLTÜR KİMLİĞİNİZDİR"



Etkinliğin açılışında konuşan İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Nevruz Bayramı'nın İstanbul'da coşkuyla kutlandığını belirterek, şunları söyledi: "Nevruz nedir diye sorana verilecek çok fazla cevabımız var. Ama nevruz için verilecek en büyük cevabımız, bu salon, gençlik, neşe ve coşkudur. Sevgili gençler, milleti millet ve güçlü yapan, size bir geçmiş verdiği gibi bir gelecek vadeden temel değerler, milli varlığımız, milli kültürümüz ve geleneğimizdir. Eğer kültürünüz varsa varsınız çünkü kültür kimliğinizdir. Dünyada her şeyiniz olabilir, her şey de olabilirsiniz ama kültürünüz yoksa siz siz değilsiniz. Nevruz da tarihin derinliklerinden kopup gelen, sadece şehrimizde ya da ülkemizde değil, geniş bir coğrafi bölgede, Balkanlar'dan Türkistan coğrafyasına varıncaya kadar, aynı anda, saatte, aynı duygu ve heyecanla kutlanan bir şölendir. Bunları yaşamak ve varlığını sürdürmek hepimizin temelidir. Nevruz bir örf, gelenek, adet, neşe, sevinç ve mutluluktur. Nevruz sizin yüreğinizde, gönlünüzde ve ikliminizde yanan aşk, sevda, gönül, duygu, millet ateşidir. Ateşiniz her daim gür, coşkun olsun hiç sönmesin."



Konuşmanın ardından etkinlikte Kırgızistan ve Türkmenistan halk oyunları gösterisi gerçekleşti. Etkinlikte Türk Dünyası Araştırmalar Vakfı Kırgız Halk Oyunu "Ak kuu", Türkmenistan Halk Oyunu "Kuş Tepti" oyunları sahnelendi. Türk halk müziği sanatçısı Esat Kabaklı konseri ile devam eden etkinlikte, demir dövme, yumurta tokuşturma ve ateşten atlama gerçekleştirildi. Vatandaşların ateşten atlama etkinliğine katılımı yoğun oldu. Türk Dünyası Kültür Mahallesi'nde yer alan ülkelerin Etnografik Müze Evleri'nin gezilmesi ve kurulan stantların da ziyaret edilmesi ile devam eden olan program, katılımcılara pilav ve ayran ikramı ile son buldu. Törene Yılmaz'ın yanı sıra İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, İstanbul Merkez Komutanı Tuğgeneral Sadettin Alp Ergin ve çok sayıda vatandaş katıldı.



AŞIK VEYSEL, VEFATININ 46'NCI YILINDA GÜLHANE PARKI'NDA ANILDI



Haber-Kamera: Sibel GÜLERSÖYLER-Onur MERİÇ, İstanbul



Halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, vefatının 46'ncı yılında Gülhane Parkı'nda bulunan heykeli başında anıldı. Törene Aşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer'de katıldı.



Aşık Veysel'in Gülhane Parkı'ndaki heykeli önünde ailesi tarafından düzenlenen anma töreni, Mustafa Kemal ve halk ozanları için yapılan saygı duruşu ile başladı. Törende ozanın hatıraları paylaşıldı, dizeleri okundu. Törende Aşık Veysel hakkında kitap yazan gazeteci Ahmet Özdemir konuşma yaptı. Özdemir, "Ozan Baba'nın Hakka yürümesinin 46'ncı yılında yine bir Nevruz günü buradayız. Heykelinin başındayız. Onun ebedi hatırası fani vücudu, sadık dostu toprağa düştüğü andan itibaren hepimizin kalbinde ölümsüzleşti. Karanlık dünyasından halk edebiyat ve musiki alemine nurlar saçan bu gönüller güneşi gönlü ile görmenin fiziki olarak görmeden daha önemli daha anlamlı olduğunu bize gösterdi, gönüllerimizi aydınlattı" dedi.



AŞIK VEYSEL'İN TORUNU: DEDEM İLK ŞİİRİNİ ATATÜRK İÇİN YAZDI



Törende konuşma yapan Aşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer, "Dedemin vefatının 46'ncı yılında siz Aşık Veysel dostlarını burada görmenin mutluluğunu yaşıyorum. 7 yaşına kadar okuyamayan, dünyayı sadece gönül gözü ile görebilen sevgili dedem Aşık Veysel, dünya olaylarını derin bir olgunluk ve bilgelikle yorumlamış, halk edebiyatımıza çok güzel eserler kazandırmıştır. Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan Köyü'nden yetişmiş gerçek bir halk adamı, bir bilge olarak, halkının duygu ve düşüncelerini, toplumsal sorunlarını da şiirlerine konu yapmıştır. Cumhuriyet ozanı olan Veysel, Atatürk'ü çağdaşlaşma hareketini benimsemiş, Atatürk vatanseverliğini yürekten benimsemiştir, bunun da en güzel kanıtı şiirleridir. Dedem ilk şiirini Cumhuriyet'in 10. yılında Atatürk için yazmıştır. Aşık Veysel, Türk adı babamdan bana mirastır, daha bundan başka adı neyleyim? diyecek kadar Türk olmaktan büyük gurur duyan ve bu uğurda çok güzel şiirler yazan bir ozanımızdır" diye konuştu.



"KURTULUŞ SAVAŞI'NA KATILAMAMASI ONU DERİNDEN ETKİLEDİ"



Dedesinin Kurtuluş Savaşı'na katılamadığı için hep üzüldüğünü dile getiren Özer, "Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda askere gidememiş olması onu derinden etkilemiştir" diyen Özer dedesinin dizelerinden okudu. Yeni Zelanda saldırısı ile ilgili de konuşan Özer, "Dinlerin, mezheplerin, inançların birbiriyle alabildiğince hoşgörüden uzak ve acımasız davrandığı günümüzde en yakın örneğini Yeni Zelanda'da yaşanan cami katliamıdır. Aşık Veysel'in insanlık için, birlik ve beraberlik için 50 yıl önce söyledikleri bugün de yolumuzu aydınlatmalı ve bizlere rehber olmalıdır" dedi.



Görüntü Dökümü:



-Aşık Veysel Heykeli önünde lokma dağıtımı



-Dostlarının bir araya gelmesi



-Gazeteci Ahmet Özdemir'in konuşması



-Aşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer'in konuşması



-Detaylar

