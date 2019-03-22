Dha İstanbul Bülteni-3

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1 - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YENİ ZELANDA DIŞİŞLERİ BAKANINI KABUL ETTİHaber: Enver ALAS - İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters'i kabul etti.

1 - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YENİ ZELANDA DIŞİŞLERİ BAKANINI KABUL ETTİ



Haber: Enver ALAS - İSTANBUL DHA



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters'i kabul etti.



İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında konuşma yapan Erdoğan, daha sonra Winston Peters beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.



Görüntü Dökümü:



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-Görüşmeden fotoğraflar



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2- BEYAZIT'TA 3 KİŞİNİN YARALANMASINA NEDEN OLAN ŞOFÖRÜN TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ



Haber: Özden ATİK İstanbul DHA



Beyazıt'ta üç kişinin yaralanmasına neden kazaya sebep olan özel halk otobüsü şoförü Yüksel Kostuk, "Birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek " suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.



Beyazıt'taki kazaya neden olduğu gerekçesiyle dün gözaltına alınan Yüksel Kostuk, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıkça dosya üzerinden işlemleri yapılan Kostuk, "Birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek " suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye gönderildi. Şüpheli Yüksel Kostuk'un mahkemeye çıkarılması bekleniyor.



Görüntü Dökümü:



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/dün çekilen görüntüler



-Otobüs sürücüsünün görüntüsü



-Olayla ilgili görüntüler



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3- JANDARMADAN HELİKOPTER DESTEKLİ TRAFİK DENETLEMESİ







Haber- Kamera: Yılmaz BEZGİN - İbrahim MAŞE- İSTANBUL,



Jandarma helikopter destekli trafik denetlemesi yaptı



İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Sikorsky S-70 helikopter ile trafik denetimi yaptı. Karayolları üzerinde zorunlu haller dışında park etmek, şerit izleme ve değiştirme kurallarına riayet etmemek, hatalı sollama yapmak şeklindeki kural ihlallerinin önlenmesi amacıyla yapılan denetimde kural ihlali yapan sürücüler tespit edildi. Tespit edilen sürüler, yoldaki ekiplere bildirildi.



Havadan yapılan denetim kameralara da yansıdı



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Helikopterin havalanması



-Helikopterden görüntü



-Denetim yapan ekipler



-Helikopterden trafik görüntüsü



-Helikoptein piste inişi



-Genel ve detay görüntüler



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4- LÜKS REZİDANSA YAPILAN KAÇAK CEP TELEFONU OPERASYONU POLİS KAMERASINDA



Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA



İstanbul'da yasadışı yollardan yurda sokulan kaçak 46 bin 454 akıllı cep telefonu ile 34 bin 40 cep telefonu parçası ele geçirdi. Polis ekipleri şüphelilerin cep telefonlarını saklamak için kiraladıkları lüks rezidansa düzenlediği operasyon polis kameralarına yansıdı.



İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yurda kaçak yollardan sokulan çok sayıda cep telefonu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda şüphelilerin Küçükçekmece, Zeytinburnu ve Bağcılar'da bulunan dükkanlarda yasadışı yollardan yurda sokulan cep telefonlarının üzerine sahte IMEI numarası klonlayarak satıldığını belirleyerek operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin kullandığı adreslerde arama yapan polis ekipleri 46 bin 454 akıllı cep telefonu, 14 bin 220 telefon bataryası, 19 bin 820 cep telefonu parçası, dizüstü bilgisayar, IMEI klonlama cihazı, barkod makinası ve bağlantı kabloları ele geçirildi.



OPERASYON KAMERADA



Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerini şüphelilerin adreslerine yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi. Polis ekiplerin lüks bir rezidansta bulunan kiralık dairede bulunan cep telefonu kutularını bulması ve kutularda bulunan cep telefonlarını ele geçirmesi görüntülendi. Vatan Caddesi'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatıldı.



Görüntü Dökümü:



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-(Polis Kamerası)



-Polis ekiplerinin rezidansa girmesi



-Ekiplerin yaptığı aramalar



-Koliler içerisinde bulunan cep telefonları



-(Aktüel görüntü)



-Sergiden görüntü



-Ele geçirilen cep telefonları



-Ele geçirilen IMEI klonlama cihazı ve barkod makinası



-Genel ve detaylar



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5- "SEN NASIL YARGIÇSIN!" SÖZÜNE BERAAT...



Haber: Serpil KIRKESER/İSTANBUL,



Avukat Ali Rıza Dizdar avukatlık yaptığı bir davada "Sen yargıç değilsin, sen nasıl yargıçsın!" diyerek mahkeme başkanına



hakaret etttiği gerekçesiyle yargılandığı davada beraatine karar verildi. Mahkeme heyeti beraat kararında "Sen yargıç değilsin, sen nasıl yargıçsın!" şeklindeki sözlerin ağır eleştiri niteliğinde olduğunu belirtti.



SAVCI MÜTALASINI AÇIKLADI



Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya hakkında "Görevli hakime hakaret" suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar hapsi istenen tutuksuz sanık Ali Rıza Dizdar katılmadı. Duruşma savcısı Gökhan Sayın, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, Avukat olarak görev yapan Ali Rıza Dizdar'ın Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 25 Nisan 2017 tarihinde görülen bir kamu davasında, müştekinin mahkeme heyetine ibraz ettiği bloknotun bir zarf içerisine konulması sırasında Mahkeme Başkanı Mithat Çelikel'e hitaben 'Bize göstermeden zarfa koyuyorsun, bana bağırma ben Ali Rıza Dizdar'ım sen yargıç değilsin, sen nasıl yargıçsın!" şeklinde sözler söylediği iddiasıyla hakkında dava açıldığını mütalaasında hatırlattı.



YARGITAY KARARI ÖRNEK GÖSTERİLDİ



Mütalada, "Yargıtay 18. Ceza Dairesi'nin ilamında belirtildiği şekilde; 'Hakaret fillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için davranışın kişiyi küçük düşürmeye yönelik olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. Kişilere yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövmek fiilini oluşturması gerekmektedir. Yargılamaya konu somut olayda sanığın müştekiye yönelttiği 'Sen ne biçim hakimsin, Allah mı oldunuz başımıza mahkemenizi tanımıyorum...' şeklindeki sözlerin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret unsurlarının oluşmadığı..." ifadelerine yer verildi.



SAVCI BERAATİNİ İSTEDİ



Mütaalada "Sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü kuşkudan uzak, somut, kesin ve inandırıcı delil bulunamadığı ve suçun sabit olmadığı anlaşıldığından müsnet suçtan beraatine karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur" denildi. Dizdar'ın avukatı Muammer Küçük de "Mütalaaya katılıyoruz" dedi.



MAHKEME BERAATİNE KARAR VERDİ



Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, derhal beraat kararı verilebileceği hallerde sanığın savunmasından vazgeçilebileceğinin anlaşıldığını belirterek, sanığın savunmasının alınmasından vazgeçildiğini belirtti. Mahkeme heyeti, Yargıtay 18. Ceza Dairesi'nin kararında belirtildiği üzere "Sen ne biçim yargıçsın, sen yargıç değilsin!" şeklindeki sözlerin ağır eleştiri niteliğinde olduğunu belirterek, sanığın hakaret kastının bulunmaması nedeniyle beraatine karar verdi.



Görüntü Dökümü:



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-Arşiv







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6- OTO HIRSIZLARINA YAPILAN OPERASYON KAMERADA



Ali AKSOYER/İSTANBUL,



İstanbul'da oto hırsızlarına yönelik yapılan operasyon polis kameralarına yansıdı. Operasyonda yakalanan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından oto hırsızlarına yönelik 3 ay önce başlatılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon yapıldı. İstanbul, Kocaeli ve Yalova illerinde daha önceden tespit edilen 12 adrese yapılan baskınlarda 2'si yaşı küçük toplam 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 10 çalıntı kamyonet bulunarak otoparka çekildi. Oto hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturma sonucu şüphelilerin park halindeki kamyonetleri düz kontak yaparak çalıştırdıktan sonra çaldıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin çaldıkları araçların bazılarına sahte belge ve ruhsat hazırlayarak "Çiçek satıcılığı" işinde kullandıkları, bir kısmını ise parçalanarak yedek parça haline getirilmesi için Kocaeli'ne gönderdikleri öğrenildi.



Gözaltına alınan şüphelilerin daha önceden de hırsızlık suçundan çok sayıda polise geliş kaydı olduğu belirtildi. Gözaltına alınanlar arasında çiçek satıcıları ve oto tamircilerinin bulunduğu öğrenildi. Bazı olaylarda güvenlik kameralarına yakalandıkları da belirlenen şüphelilerin çalacakları araçların yanına başka bir araçla geldikleri, kapıyı açtıktan sonra düz kontakla çalıştırıp kaçtıkları görüldü. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.



Görüntü dökümü:



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-Güvenlik kamerası görüntüleri



-Hırsızların araçları çalmaları



-Polisin operasyonu



-Şüphelilerin emniyetten çıkışı



-Genel ve detaylar



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7- İSTANBUL'DA CAM SİLİCİLERİNE YAPILAN POLİS OPERASYONU KAMERADA



Ali AKSOYER/İSTANBUL



İstanbul'da trafik ışıklarında duran araçların camlarını silerek sürücülerden para isteyen, vermeyenleri de araçlarına zarar vermekle tehdit ettikleri iddia edilen 4 kişi polis tarafından yakalandı. 3 vatandaşın şikayetiyle gözaltına alınan şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.



İstanbul'da polise başvuran İ.G., Ö.S. ve Y.Z.D adlı vatandaşlar trafik ışıklarında durdukları sırada yanlarına yaklaşan ve aracın camlarını silmek isteyen kişilerin, para vermemeleri durumunda otomobile zarar vereceklerini söylediklerini belirterek şikayetçi oldu. Asayiş şube müdürlüğü tarafından olayla ilglii başlatılan soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüpheliler tespit edildi. Önceki gün Mecidiyeköy ışıklarda yapılan operasyonda Naci B., Emrah B., Barış B., Feyza G. gözaltına alındı. Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheliler, sadece cam sildiklerini kimseden zorla para istemediklerini söylediler. Şüpheliler ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Olaylarla ilgil aranan Turgut Y. adlı şüphelinin ise başka bir suçtan cezaevine olduğu öğrenildi.



Görüntü dökümü:



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-Araçların camlarını silenler



-Polislerin cam silenleri yakalaması



-Genel ve detaylar



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(Havadan görüntülerle)



8- TEM BAĞLANTI YOLUNDA KAMYONUN DORSESİ DEVRİLDİ, YOL TRAFİĞE KAPANDI



Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL



TEM Hadımköy bağlantı yolunda bir kamyonun dorsesinin devrilmesi sonucu yol trafiğe kapandı.



TEM Hadımköy bağlantı yolu Büyükçekmece D-100 katılım kavşağında sunta yüklü kamyonun dorsesi devrildi. Kamyon sürücüsü Remzi Çelik, kamyonu yeni aldığını ve kasa şasisinin çürük olduğunu belirterek, kazanın bu nedenle gerçekleştiğini ifade etti. Kaza nedeniyle TEM Hadımköy bağlantı yolu trafiğe kapandı, trafik yoğunluğu oluştu. Ekipler devrilen dorseyi kaldırmak için çalışması sürüyor.



Devrilen kamyonun dorsesi ve yoğunlaşan trafik havadan da görüntülendi.



Görüntü dökümü:



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-Havadan görüntüler



-Devrilen Kamyonun kasası



-Yoğunlaşan trafik



-Olay yerindeki polis ekipleri



-Kamyon sürücüsüyle röportaj



-Genel ve detay görüntüler



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9-HOLLANDA'DA 30 YIL ÖNCE BAŞLAYAN KAN DAVASINDA 6 AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ



Haber: Hayati ARIGAN/İSTANBUL,



Türkiye'de 1990 yıllarda, kardeşleriyle yaptığı uyuşturucu kaçakçılığıyla, "Baybaşinler'in Türkiye kolu" olarak adlandırılan Kemal Serdar Sitoçi'yi, 30 yıl sonra babalarının intikamını almak için öldürdüğü ileri sürülen çete lideri Hüseyin ve Hıdır Yıldız kardeşler ile 4 adamının kan gütme saikiyle adam öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları istendi. Hüseyin Yıldız ve Yüksel Okur'un yönetici olarak yer aldığı iki ayrı silahlı suç örgütüne yönelik açılan davanın iddianamesinde, örgütün eylemleri arasında yer alan Kemal Serdar Sitoçi cinayetinin detayları da yer aldı.



İstanbul polisi, Beyoğlu'nda bazı işyeri ve eğlence yeri sahiplerine baskı kurmak suretiyle örgüt adına haksız menfaat temin etmek amaçlı eylemlerde bulunan Hıdır Yıldız ve Hüseyin Yıldız liderliğindeki çete ile kendilerine rakip Yüksel Okur liderliğindeki çete üyelerine yönelik operasyon yaptı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı 26 kişi hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Mala Zarar Verme, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma, Silahla Tehdit, Kasten Öldürme, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Kasten Yaralama, Yağmaya Teşebbüs, Resmi Belgede Sahtecilikö suçlarından dava açtı. İddianamede çeteden zarar gören 16 şikayetçi yer aldı.



İddianamede Hüseyin Yıldız ile ters düşen Yüksel Okur'un kendisine bağlı isimlerle hareket edip yeni bir silahlı suç örgütü kurduğu, Hüseyin Yıldız'ın liderliğini yaptığı suç örgütüne karşı silahlı eylemler yaparak gözdağı verip sindirmeye çalıştığı iddia edildi. Liderliğini Hüseyin Yıldız'ın yaptığı suç örgütünün eylemleri arasında uyuşturucu kaçakçısı Hüseyin Baybaşin'in Türkiye kolu olarak bilinen Kemal Serdar Sitoçi cinayeti de bulunuyor.



KAN DAVASI GÜTTÜLER



Hüseyin Yıldız ve Hıdır Yıldız'ın, çete üyeleri Bayazıt Ü., Abdullah Ç., Şehmus K. ve Ali A. ile birlikte Kemal Serdar Sitoçi cinayetini planladıklarının belirtildiği iddianamede yer alan bilgilere göre Kemal Serdar Sitoçi'nin 30 yıl öncesine dayanan intikam için kan davası iddiasıyla öldürülme süreci şöyle anlatıldı.



GECE KULÜBÜNDE KADIN KAVGASI



Hemşehri olan ve Hollanda'da yaşayan Kemal Serdar Sitoçi ve Süleyman Yıldız Tunceliliydi. 9 kardeş olan Kemal Serdar Sitoçi'nin kardeşi Hasan ile Süleyman Yıldız gece kulübünde bir kadın yüzünden tartıştı. Süleyman Yıldız, Hasan Sitoçi'yi bacaklarından vurdu. Olaydan bir saat sonra aynı gece kulübünde Süleyman Yıldız öldürüldü. Öldürülme olayı ile alakalı Yıldız Ailesi Sitoçileri sorumlu tutarak hasım oldu.



BEYOĞLU'NDA SUÇ ÖRGÜTÜ KURDULAR



Hüseyin Yıldız kardeşi Hıdır Yıldız ile Beyoğlu'nda çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurdu. Babalarının ölümünü unutmayan Yıldız kardeşler, 30 yıl aradan sonra Kemal Serdar Sitoçi'yi öldürmek için plan yaptı. Türkiye'ye döndükten sonra uyuşturucu nedeniyle aldığı cezasını çeken Kemal Serdar Sitoçi Ataköy'de yaşamaya başladı.



Yıldız kardeşler, Kemal Serdar Sitoçi'yi tanıyan Ali A.'dan bilgi aldı. Ali A., Hüseyin Yıldız ve adamlarına Ataköy'de Sitoçi'nin gittiği, oturduğu ve spor yaptığı yerleri gösterdi. Cinayet planı yapıldı. Tetikçi olarak Bayazıt Ü. belirlendi. Hüseyin ve Hıdır Yıldız'ın azmettirmesiyle Bayazıt Ü., Bakırköy Ataköy 1.kısım Yeni Fişekhane Caddesi'nde 23 Şubat 2018'de saat 08.44'de sabah sporundan dönen Kemal Serdar Sitoçi'yi öldürdü.



HOLLANDA'DA UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPIYORDU



İddianamede, Kemal Serdar Sitoçi'nin 1999'da Hollanda'da Cem SİTOÇİ ile birlikte 3 buçuk kilo eroin yakalattığı, 1996'da ise Hurşit H.'nin 733 kilo baz morfin ve 200 gram eroin maddesi yakalattığı dosyada suç ortağı olarak yakalandığı belirtildi.



KARDEŞİ SOYADINI DEĞİŞTİRDİ



Kemal Serdar Sitoçi'nin oğlu Serhat Sitoçi ve kardeşi Atabilir Sitaç'ın ifadeleri de iddianamede yer aldı. Babasının daha önceden değişik suçlardan poliste kaydı olduğunu belirten Serhat Sitoçi, "Bu suçlardan herhangi bir hüküm giymedi. En son 2016 yılının Eylül ayında narkotik tarafından cezası kesildiğinden dolayı 1 sene Silivri ceza evinde yattı. 2017'nin ocak ayının sonlarında cezaevinden çıktı. Kendisi cezaevinden çıktıktan sonra herhangi bir işle uğraşmıyorduö dedi.



BONCUK KARDEŞLER AZMETTİRDİ



Kemal Serdar Sitoçi'nin kardeşi Atabilir Sitaç mahkeme kararı ile soy ismini değiştirdiğini belirterek, "Biz 9 kardeşiz. Abim Kemal'in öldürülmesi olayı ile alakalı ismini hatırlamadığım ancak cenaze vasıtası ile tanımış olduğum 30-35 yaşlarında bir erkek şahıs bana abimin daha önceden aralarında husumeti olan Hüseyin Yıldız ve kardeşi Hıdır Yıldız isimli Boncuk Kardeşler olarak bildiğim kişilerin tetikçi olarak kullandıkları Sinop'lu Süleyman'a olayı yaptırdıklarını anlattıö dedi.



BABALARININ ÖLÜMÜ NEDENİYLE BİZE HASIM OLDULAR



Boncuk kardeşlerin babası Süleyman Yıldız'ın 1990'da Hollanda'da öldürüldüğünü belirten Atabilir Sitaç, "Bu olayın öncesinde kardeşim Hasan ile Süleyman Yıldız arasında gece kulübündeki bir bayan yüzünden aralarında tartışma çıktığını bu sebepten dolayı Süleyman Yıldız, kardeşim Hasan'ı bacaklarından tabanca ile vurduğu, kardeşim daha hastanede iken olaydan bir saat sonra Süleyman Yıldız, Hollanda'da aynı gece kulübünde öldürülür. Cinayeti işleyen kişiyi Hollanda polisi yakaladı ancak bu öldürülme olayı ile alakalı Yıldız Ailesi bizi sorumlu tuttu ve bize hasım oldularö dedi.



GİZLİ TANIK, 'KEŞİF YAPTILAR'



İddianamede Cengaver kod ismi verilen gizli tanık, Hüseyin Yıldız'ın Kemal Serdar Sitoçi'nin Bakırköy'de takıldığı mekanlara adamları Bayazıt Ü., Abdullah Ç., Şehmuz K. ile giderek keşif yaptığını, Ali A.'dan Sitoçi hakkında bilgi aldığını anlattı.



BABAM ÖLDÜĞÜNDE 9 YAŞINDAYDIM



Kemal Serdar Sitoçi'yi tanımadığını belirten Hıdır Yıldız, "Sitoçi soy ismini hemşehrimiz olması ve 28 sene önce babam Süleyman Yıldız'ın Hollanda' da öldürülmesi ile ilgili bu şahısların isimleri geçmişti. Ben o dönemde 9 yaşındaydım, o dönemdeki aile büyüklerimiz oturup konuyu görüşüp kapatmışlarö dedi.



NİYETLERİ İNTİKAMDI



Ali A. ise "Kemal Serdar Sitoçi'yi 40 yıldır Tunceli ilinden tanırım, hemşehrim olur. Yıldız kardeşler, babaları Süleyman Yıldız'ın Hollanda' da öldürülmesi ile ilgili Kemal Serdar Sitoçi ve ailesini sorumlu tuttuklarını ve niyetlerinin intikam almak olduğunu söyledi" dedi.



UYUŞTURUCUYA KARŞIYIM



Kemal Serdar Sitoçi'yi öldüren Bayazıt Ü. ise uyuşturucuya karşı olduğu için ve kendisini sevmediğini cinayeti işlediğini anlattı. Sitoçi'nin sabah spora giderken yaptığı güzergahı da Hüseyin Yıldız'ın kendisine gösterdiğini ileri sürdü.



AYRI AYRI AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ



İddianamede, cinayeti azmettirdiği ileri sürülen Hüseyin ve Hıdır Yıldız ile adamlarıBayazıt Ü., Abdullah Ç., Şehmuz K. ve Ali A.'nın Sitoçi cinayetinden ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmaları istendi.



Hüseyin Yıldız ve Yüksel Okur liderliğinde iki ayrı silahlı suç örgütüne üye ve yönetici olmak suçundan toplan 26 sanık 16 ayrı eylemden sorumlu tutularak çeşitli hapis cezaları istendi. Sanıklar önümüzdeki günlerde ağır ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.



Görüntü Dökümü:



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