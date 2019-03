Dha İstanbul Bülteni - 3

3 1- İSTANBUL'DA YARIN 14 BİN 433 POLİS GÖREV YAPACAKÇağatay KENARLI, İSTANBUL DHAİstanbul'da yarın düzenlenecek Cumhur İttifakı mitingi ve nevruz kutlamaları nedeniyle 14 bin 433 polis görev alacağı öğrenildi.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3



1- İSTANBUL'DA YARIN 14 BİN 433 POLİS GÖREV YAPACAK



Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA



İstanbul'da yarın düzenlenecek Cumhur İttifakı mitingi ve nevruz kutlamaları nedeniyle 14 bin 433 polis görev alacağı öğrenildi.



İstanbul'da yarın Yenikapı miting alanında Cumhur İttifakı mitingi, Bakırköy'de ise nevruz kutlamaları yapılacak.



İstanbul Valiliği alınan önlemler kapsamında 14 bin 433 polisin görev yacağını açıkladı.



Açıklamada, "Miting ve açık yer toplantısında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzün Asayiş, Terörle Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Trafik, Koruma, Deniz Güvenliği, Bomba İmha, İstihbarat, Güvenlik, Önleyici Hizmetler, Güven Timleri, Havacılık, şubelerinde görevli toplam 14 bin 433 polis memurumuz görev yapacaktır. Ayrıca Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 1 adet fırkateyn, 3 adet sahil güvenlik botu ve 2 adet kıyı emniyeti botu denizden güvenlik hizmeti verecektir" denildi.



================================



2- SOYLU: 31 MART'TA ÖYLE ŞEREFLİ BİR İMZA ATIN Kİ O SÖZLEŞMEYİ YAPANLARIN YÜZÜNE ÇARPIN



Gökhan ÇELİK - Güven USTA/İSTANBUL, İÇİŞLERİ Süleyman Soylu, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ile birlikte katıldığı "İstanbul'daki Bayburtlular Kahvaltısı"nda konuştu. Soylu, "31 Mart'ta öyle şerefli bir imza atın ki o sözleşmeyi yapanların yüzüne çarpın" dedi. Binali Yıldırım da konuşmasında, "İstanbul'da inşallah sizi desteğiniz ile göreve gelirsek, bu ekonomik krizden çıkmanın yolu da İstanbul'un ekonomisini büyütmekten geçiyor. İstanbul'da daha çok gencimize iş bulmaktan geçiyor" diye konuştu.



SÖZLEŞMENİN ALTINDA KANDİL'İN İMZASI VAR



Bayburtlular Kahvaltısı, Bakırköy'de bir otelde yapıldı. "Önümüzdeki 4 buçuk yılı anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirmek istiyorlar" diyen Bakan Soylu, şunları söyledi:



"Temel Karamollaoğlu bana diyor ki, 'En ahlaksızca kampanyayı yapıyor'. Ahlaksızlığı yapan ben miyim yoksa rahmetli Erbakan'ın Milli Görüşü'nü 2 tane milletvekili için PKK'ya satan mıdır ahlaksız? Şanlıurfa ve Adıyaman bugüne kadar PKK'nın sızmadığı yerlerdir. Şimdi orada Saadet Partisi ile PKK ittifak etmektedir. Apo'nun yeğeni Ömer Öcalan kapı kapı Saadet Partisi'nin kazanması için çalışmaktadır. İstanbul'da 325 HDP'li ve PKK'lıyı CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nden aday yaptılar. O zaman biz neden 94 belediyeyi görevden aldık, neden evlatlarımız şehit oluyor bana bunu biri söylesin. Adam çıkıp diyor ki, 'İstanbul'da İmamoğlu da bilecek, Ankara'da Mansur Yavaş da bilecek. Onları biz kazandırıyoruz. Pazartesi'den sonra alacaklarımızı alacağız' Bu sözleşmenin altında kimin imzası var. Bu sözleşmenin altında Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun imzası var. Bu sözleşmenin altında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in imzası var. Bu sözleşmenin altında FETÖ ve FETÖ'nün adamlarının imzası var. Bu sözleşmenin altında Kandil'in imzası var. Bu sözleşmenin altında Kılıçdaroğlu'nun imzası var. Bizim sizden istediğimiz şudur, 31 Mart'ta öyle şerefli bir imza atın ki o sözleşmeyi yapanların yüzüne çarpınö diye konuştu.



KARADENİZ EVLADI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇİN PKK'YA YAMULMAZ, CELLADI OLUR



İçişleri Bakanı Soylu, terörle mücadelede 15 bin teröristten sadece 700 terörist kaldığını söyledi. Soylu, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, çıkıp diyor ki, şuralıyım, buralıyım. Bana o lazım değil. Suratında meymenet olmayan bir adam bir laf söyledi, dedi ki, 'Kürdistan'da biz kazanacağız, batıda AKP ve MHP'ye kaybettireceğiz' bir tek söz duydunuz mu siz İmamoğlu'ndan, tek bir laf duydunuz mu siz Mansur Yavaş'tan? Hemşerilerim ben içime dökmeye geldim. Kolay değil, Doğu'da Güneydoğu'da terörü bitirmek, kimse kusura bakmasın. Kusura bakmayın ben itfaiyeci değilim, ben yangın söndürücü değilim. Evet olaylara müdahale ederiz ama bu hükümet ve millet bana olaylar olmadan önce tedbir almam için yetki verdi. Karadeniz uşağı, çok net bir şekilde söylüyorum. Karadeniz evladı bir belediye başkanlığı için PKK'ya yamulmaz, PKK'nın celladı olur.ö dedi.



"EKONOMİK KRİZDEN ÇIKMANIN YOLU İSTANBUL EKONOMİSİNİ BÜYÜTMEKTEN GEÇİYOR"



Daha sonra konuşan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım da, "İstanbul'da inşallah sizi desteğiniz ile göreve gelirsek, bu ekonomik krizden çıkmanın yolu da İstanbul'un ekonomisini büyütmekten geçiyor. İstanbul'da daha çok gencimize iş bulmaktan geçiyor. 16 yılın tecrübesini kullanarak, İstanbul'u dünyanın başa güreşen şehirleri arasına sokmaya karar verdik. Allah yar ve yardımcımız olsun" diye konuştu.



Kahvaltıya eski Maliye Bakanı Naci Ağbal ve çok sayıda AK Parti il ve ilçe yöneticisi,, Bayburtlular Derneği Başkanı İsrafil Kahraman katıldı.



Görüntü Dökümü:



--------



-Soylu'nun konuşması



-Yıldırım'ın konuşması



-Detaylar



23.03.2019 -12.05 Haber Kodu : 190323055



=====================================



3- İMAMOĞLU'NDAN ESNAFLARA: BİR SEFERBERLİK BAŞLATACAĞIZ, KAHRAMANLARI DA SİZ OLACAKSINIZ



Haber-Kamera: Ümit UZUN-Harun UYANIK,



CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Bakırköy Botanik Park'ta düzenlenen "İstanbul Esnaf Buluşması" etkinliğine katıldı. Ekrem İmamoğlu, her esnafın çağa uygun hale gelmesi için ortak masa kuracaklarını belirterek, "Bir seferberlik başlatacağız, bunun kahramanları da siz olacaksınızö dedi.İmamoğlu, "Büyükşehir belediyesi sizin çalışma arkadaşınız olacak. Size sürekli talimat veren, ceza kesen bir kurum olmayacak." diye konuştu.



Etkinlikte yaptığı konuşmada İmamoğlu, esnafla birlikte mücadele edeceklerini belirterek, "1 Nisan'dan sonra bu kardeşiniz, her esnafın çağa uygun hale gelmesi için mücadele edeceğiz. Beraber mücadele edeceğiz. Size ceza kesen değil, gelişmiş bir kentte esnafımız nasıl olmalı, hangi eğitimleri yapmalı, nasıl bir araya gelmeliyiz, bir araya gelip neleri çözebiliriz? Şoförleri nasıl davranmalı ya da mahalledeki bakkalı nasıl hareket etmeli, tezgah düzeni nasıl olmalı, onun da lehine belediyenin de lehine toplumun da lehine. Dolayısıyla bir seferberlik başlatacağız bunun kahramanı da siz olacaksınız." diye konuştu.



"HİÇBİR SİYASİ KAVRAMIN ESİRİ HALİNE GETİRMEYECEĞİZ"



Omuzlarında büyük bir yük olduğunu vurgulayan İmamoğlu, "Ben İstanbul'un güzel, renkli, ahlaklı, nizamlı, tertipli olmasının anahtarının sizde olduğunu biliyorum. Bu büyük bir işbirliği gerektiriyor. Şu anda burada yüz binlerce insanın temsilcisi oturuyor. Aynı zamanda milyonlarca aile fertlerinin ekmek yediği, kazandığı sistemin temsilcilerisiniz. Sorumluluğunuz büyük, omuzlarınızda büyük yükler var. Benim de yük var. Ama biz yükümüzü paylaşacağız. Biz bir arada üreteceğiz. Biz, sizi hiçbir siyasi kavramın esiri haline getirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.



"HEPSİNİ YIKIP ATACAĞIZ"



Esnafla birlikte ortak masa kuracaklarını ve sorunlarını o masada çözeceklerini anlatan Ekrem İmamoğlu, şöyle devam etti: "Belediye kanalıyla yaratılan bazı imkanları, sizlere tahsis edilmesi gereken bazı hususların sahibi sadece siz olacaksınız. Yanınıza siyasi ortaklar katmayacağım. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Ben kamunun kazanması, esnafın hak ettiği değeri elde etmesi için göreve geliyorum. Bu anlamda halkçı, dürüst, ahlaklı ve adil bir belediye başkanlığını size vaat ediyorum. Bize şu konuda inanın. Hangi husus olursa olsun ortak masamız olacak. O masada sizler, bizim direk muhataplarımız olacaksınız. Hiçbir zaman sizi oyalayan araya birilerini, aracıları koydurtan bir düzen olmayacak. Hepsini yıkıp atacağız, hepsini söküp atacağız. Büyükşehir belediyesi sizin çalışma arkadaşınız olacak. Size sürekli talimat veren, ceza kesen bir kurum olmayacak. Bunun sözünü veriyorum. dedi.



Görüntü Dökümü:



-------------------



-Ekrem İmamoğlu konuşması



-Salondan genel detaylar



23.03.2019 -11.45 Haber Kodu : 190323048



===============================



4- ÇEKMEKÖY'DE KAĞIT FABRİKASINDA YANGIN



Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL DHA



Çekmeköy'de kağıt fabrikasının bahçesinde bulunan atık kağıtlar yandı.



Çekmeköy Sırapınar Mahallesi Beykoz Caddesi'ndeki kağıt fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerinde olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yanan kağıt balyaları da iş makineleriyle dışarıya çıkarıldı. Yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.



Görüntü dökümü:



-------------------



-Yangından havadan görüntüler



23.03.2019 - 12.23 Haber Kodu : 190323063



==========================



5-ATATÜRK HAVALİMANI'NDAN SON YAPILACAK TARİHİ UÇUŞA DA YOĞUN İLGİ VAR







Gökhan ARTAN/ İstanbul - İstanbul Havalimanı'na taşınmaya artık sayılı günler kala, Atatürk Havalimanı'ndan son tarifeli uçuşa yoğun ilgi var. Atatürk Havalimanı'ndan son uçuş olarak tarihe geçecek olan Türk Hava Yolları'nın 6 Nisan tarihindeki TK 54 sefer sayılı İstanbul-Singapur uçuşu büyük ilgi görüyor. Boeing 777 tipi 350 yolcu kapasiteli uçak ile yapılacak tarihi uçuşun hem business hem de ekonomi sınıflarında bilet fiyatları taleplerdeki artış nedeniyle normal günlere göre arttı.



Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na büyük göç 5 Nisan saat 03: 00'de başlayacak, 7 Nisan saat 00: 00'da son bulacak. Büyük Göç'ün planlanan şekilde başarıyla gerçekleşmesi için 6 Nisan gecesi saat 02: 00 ile 14: 00 arasında Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı tüm tarifeli yolcu uçuşlarına kapatılacak.



Türk Hava Yolları'nın Atatürk Havalimanı'ndaki tüm tarifeli uçuşları da 6 Nisan Cumartesi saat 02: 00'de sona erecek.Atatürk Havalimanı'ndan planlanan tüm uçuşları aynı gün saat 14: 00'ten itibaren İstanbul Havalimanı'ndan gerçekleştirilecek. Atatürk Havalimanı'ndan son yapılacak olan tarihe geçecek tarifeli uçuş ise Türk Hava Yolları'nın 6 Nisan Cumartesi saat 02: 00'daki İstanbul-Singapur uçuşu olacak. Son tarifeli uçuşun Singapur'a olacağını öğrenen ve son yolcular olarak tarihe geçmek isteyenler de, THY'nin İstanbul-Singapur uçuşunda yerlerini ayırtıyor.



Son tarifeli tarihi uçuşa yoğun talep var



Atatürk Havalimanı'ndan havalanacak son tarifeli uçuş olacak TK54 sefer sayılı İstanbul-Singapur uçuşuna da yoğun talep var. 350 yolcu kapasiteli Boeing 777 tipi uçakla yapılacak olan son tarifeli uçuşa yoğun talepler nedeniyle hem business hem de ekonomi bilet sınıflarında ucuz bilet bulmak zorlaştı. Normal günlerde ekonomi sınıfında ortalama 3 bin 400 lira olan bilet fiyatları 4 bin 786 liraya, business sınıfında ise 12 bin lira düzeyinde olan bilet fiyatları ise yoğun talepler nedeniyle 17 bin liraya kadar yükseldi. 10 saat sürecek uçuş, Atatürk Havalimanı'ndan yapılacak olan son tarifeli uçuş olarak tarihe geçecek. Büyük taşınma sonrası,THY'nin ilk uçuşu 6 Nisan saat 14: 00'te İstanbul Havalimanından gerçekleşecek. Büyük Göç sonrası gerçekleşecek ilk uçuş ise Türk Hava Yolları'nın saat 14: 00'teki TK2154 sefer sayılı Ankara Esenboğa Havalimanı uçuşu olacak. Bu uçuşa da gösterilen ilgi de giderek artıyor.



İstanbul Havalimanı 7 Nisan'dan itibaren tüm uçuşlara açık olacak



İstanbul Havalimanı ise 5 Nisan saat 03: 00 ile 6 Nisan saat 14: 00 arasında 35 saat süresince tüm yolculu seferlere kapalı olacak. Saat 14: 00 ile saat 19.00 arasında ise İstanbul Havalimanı 5 saat süresince THY yolculu seferlerine açık olacak. Saat 19: 00 ile 00: 00 arasında sadece üssü havalimanı olan THY, Onur Havayolları, Atlasglobal'in tüm yolculu seferlerine açık olacak.İstanbul Havalimanı 7 Nisan saat 00: 00 itibarıyla tüm uçuşlara açık hale gelecek. (Fotoğraflı)



Görüntü Dökümü;:



------------



-Arşiv



23.03.2019 -11.53 Haber Kodu : 190323050



================================



6- MOTOSİKLET ÜZERİNDE TEHLİKELİ OYUN



Haber: Alper KORKMAZ/ İSTANBUL,



Basınekspres yolunda motosikletlilerin pet şişeli tehlikeli oyunu kameraya yansırdı



Sosyal meydada paylaşılan o görüntüler Bahçelievler Basın Ekspres yolu Çobançeşme mevki üzerinde kaydedildi. Hızla ilerleyen iki motosikletçilerden biri önünde ilerleyen motosikletin arkasında oturan kişinin çantasından su dolu pet şişeyi alıyor. Motosikletçi içer gibi yaptığı pet şişeyi daha sonra diğer kişiye atıyor. Hem kendi can güvenliklerini hem de diğer sürücüleri tehlikeye sokan pet şişeli oyun bir süre daha devam ederken, o anlar motosikletçinin kask kamerasına yansıyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Kask kamera görüntüleri



23.03.2019 - 12.44 Haber Kodu : 190323067



=====================================



7-BELGRAD ORMANI'NDA ÖLÜ BULUNDU



Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL DHA



Sarıyer, Belgrad Ormanı'nda bir kişi ölü olarak bulundu. Ceset kesin ölüm nedeninin tespit edimesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.



Belgrad Ormanı'nda devriye gezen güvenlik görevlileri saat 11.30 sıralarında yerde hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Çevreye güvenlik şeridi çeken polis, ceset üzerinde ve çevrede inceleme yaptı. İncelemede hayatını kaybeden kişinin 50 yaşındaki Osman Çolak olduğu belirlendi. Ceset, kesin ölüm nedeninin araştırılması için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.



Görüntü Dökümü:



------------------------



-Belgrad Ormanı tabelasından görüntü



-Polis ekiplerinden görüntü



-Cesetten görüntü



-Cesedin başında bekleyen yakınları



-Genel ve detaylar



23.03.2019 -12.50 Haber Kodu : 190323068

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Sosyetik Kasap Nusret Gökçe, "Hayalim Gerçek Oldu" Diyerek İstanbul'da Otel Aldı!

Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yeni Sıfat: Kanka

Devlet Bahçeli, Erken Seçim Sorusuna Net Yanıt Verdi

Atatürk Havalimanı'ndan Son Kez Yapılacak Tarihi Uçuşa Yoğun İlgi Var