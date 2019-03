Dha İstanbul Bülteni - 3

1-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TUZLA'DA KONUŞTUHaber-Kamera: Gökhan ÇELİK - Güven USTA / İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Unutmayın cumhur güçlü olursa Cumhurbaşkanı da güçlü olur.

1-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TUZLA'DA KONUŞTU



Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK - Güven USTA/ İSTANBUL DHA



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Unutmayın cumhur güçlü olursa Cumhurbaşkanı da güçlü olur. Unutmayın cumhurbaşkanının yanında olduğu bir büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeleri onlar da güçlü olur" dedi



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tuzla'da düzenlenen mitinge katıldı. Erdoğan'a AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım eşlik etti. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Tayyip kardeşinizi iyi tanıyorsunuz. 25 yıldır gerek büyükşehir belediye başkanlığımda gerek başbakanlığımda gerek cumhurbaşkanlığımda biz hep sizlerle beraber olduk. Hizmetlerimizde yanınızda olduk. İçinizden biri olarak şu anda da sizlere hitap ediyorum. Biz uzaydan gelmedik. Gökten zembille de inmedik. Tam aksine içinizden biri olarak çıktık. Sizinle beraber durmadık, yürüdük. Türkiye'yi büyütmeyi, güçlendirmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz. İstanbul'un güzelliğine güzellik katmaya sorunlarını, sıkıntılarını son 25 yılda olduğu gibi çözmeye devam edeceğiz." dedi.



"CUMHUR GÜÇLÜ OLURSA CUMHURBAŞKANI DA GÜÇLÜ OLUR"



Erdoğan şöyle devam etti:



"Gelin şöyle 25 yıl öncesine gidelim. Gençler 25 yıl önce Tuzla ne durumdaydı bilirler mi? Bilmezler. Çöp, çukur, çamur bilmezler. O zaman CHP vardı. Biz görevi devraldıktan sonra Tuzla hamd olsun ne duruma geldi. Biz burada yeniden ihya, inşa ettik. Unutmayın cumhur güçlü olursa Cumhurbaşkanı da güçlü olur. Unutmayın cumhurbaşkanının yanında olduğu bir büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeleri onlar da güçlü olur. Şimdi 4 buçuk sene bu kardeşiniz cumhurbaşkanı. Binali kardeşim İstanbul'a büyükşehir belediye başkanı olduğu takdirde, Şadi kardeşim de Tuzla'da belediye başkanlığına devam ettiği takdirde bir üçlü olarak el ele vereceğiz. Tuzla'yı da İstanbul'umuzu da çok daha ilerilere taşıyacağız."



"AYRIM ONLARIN İŞİ"



Erdoğan, "Biz sadece şahsımıza oy verenlerin değil, 82 milyonun cumhurbaşkanıyız. Bizde ayrım yok. Çünkü biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik. Bu ayrım onların işi. Biz evine helal rızk götürmek için ter döken emekçimizin, her sabah dükkanını 'Bismillah' diyerek açan esnafımızın, Türkiye'nin gelişmesi için üreten istihdam sağlayan girişimcilerimizin cumhurbaşkanıyız." diye konuştu.



"DÖNÜŞÜM, DEĞİŞİM BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"



Erdoğan kentsel dönüşümün önemine değinerek, "Bugün Ankara'da metruk bir binada çıkan yangında 5 kardeşimiz maalesef yanarak öldü. 11 kardeşimiz ağır yaralı, tedavide. Maalesef metruk denilebilecek noktada. Çünkü orada bir dönüşüm yapılıyor. Gelip orası boş bina diye yerleşen bu vatandaşlarımız böyle bir durumla karşı karşıya kaldı. Onun için bizim el ele vermemiz lazım. Kartal'da yaşadıklarımızı biliyorsunuz. Onun için dönüşüm, değişim bizim için çok önemli. Benim insanım modern bir yaşam tarzına ulaşsın, yağın, deprem gibi tehditlerden uzak olsun. Bunun için biz hizmetkarınız olarak bunları yapalım. İnşa edelim. Sizler de huzur içinde burada yatın." dedi.



"SİYASET CESARET FEDAKARLIK, DÜRÜSTLÜK GEREKTİRİR"



"Siyaset cesaret fedakarlık, dürüstlük gerektirir" diyen Erdoğan, "Vatanını bekasını milletinin menfaatini kendi çıkarının önüne koymayı gerektirir. Siyaset gecesinin gündüzüne katarak ülkesi ve şehri için koşmayı, ter dökmeyi gerektirir. Biz böyle bir siyasetçi, devlet adamı olmanın gayreti içindeyiz. Türkiye'yi ve şehirlerimizi daha müreffeh yarınlara daha aydınlık günlere kavuşturmanın peşindeyiz. 40 yıldır yaptıklarımızla, eserlerimizle konuşuyoruz. Bugün de, yarında eserlerimizle konuşacağız. 25 yıldır hep gönülleri kazanmanın çabasında olduk. Bugünde kalpleri feth etmek için çalışıyoruz. Bu ülkede tek bir dikili ağaçları dahi olmayan, onlara inat Türkiye'ye projelerimizle birbirinden önemli yatırımlarla damgamızı vuruyoruz. Sadece İstanbul'a değil 81 vilayetin her birine hizmet götürüyoruz." ifadelerini kullandı.



"O TÜR KİŞİLERİ ARAMIZA KATMAMIZ, MECLİSE TAŞIMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL"



Erdoğan, "Onlar paraları götürdüler. Ben 2 buçuk milyar dolar borçla İstanbul belediyesini devraldım. Hem yatırımlar yaptım hem de 1 milyar 250 milyon dolara düşürdüm borcu. Böyle devrettim. O günden bugüne sizler İstanbul'u bir daha bunlara teslim etmediniz. İnanıyorum ki Pazar günü bunlara teslim etmeyeceksiniz. Burada ister CHP'ye gönül versin ister HDP'ye gönül versin ister sözde İYİ Parti'ye gönül versin ister Saadet'e gönül versin. Gelin hepsini bu eserleri ortaya koyarak buraya davet edelim. Çünkü bizim bu noktada kırgın, dargın bunlara değil biz doğruyu anlatalım. Biz ikna ile değil biz tebliğle görevliyiz. Kalpleri döndürecek olan Allah'tır. Mesele o. Niye bu kadar yoruluyoruz? 57 ile gittim. Bunun yanında 30 ilçeye de gittim. Bu süre içinde Rabbimiz ancak çalışana çalıştığının karşılığını veriyor. Diğerlerinin böyle bir derdi yok. Onlar Ankara'da bol bol kulis yaptılar. Hangi PKK'lıyı hangi HDP'liyi nereye alacağız? Onun gayreti içindeydiler. Bizim kalkıp ta o tür kişileri aramıza katmamız, onları meclise taşımamız mümkün değil." diye konuştu.



"31 MART ÇOK ÖNEMLİ"



Erdoğan, "İstanbul'da 5 milyon 300 bin civarında eve doğal gaz getirdik. Bunlar insana hizmet nedir bilmez, bu bizim işimiz. Bin araç kapasiteli Tuzla metro istasyon otoparkı yapımına devam ediyoruz. Türkiye'nin modern sebze meyve halinin yapımıza Aydınlı'da başladık. Bunlarla yetinmiyoruz. Önümüzdeki dönemde sizlere yeni eserler yapmaya devam edeceğiz. Tuzla'da aşıda dışa bağımlılığı azaltacak biyoteknoloji vadisi kuruyoruz. İstanbul'a yapacağımız 3 yeni otogardan birisi de Tuzla'da olacak. Millet Bahçesi ile Tuzlalılar rahat bir nefes alacak. Tuzla'ya su sporları merkezi inşa edeceğiz. Yeni gençlik merkezi, çocuk bilim kampüsü yapacağız. Tüm bu hizmetlerin aksamadan devam etmesi için 31 Mart çok önemli." şeklinde konuştu.



"BİZ VATANSEVER BİR KADROYLA YÜRÜYORUZ"



Erdoğan, "Bu seçimlerde İstanbul'da cumhur ittifakı olarak yarışıyoruz adayımız ortağımız prensiplerimiz kırmızı çizgilerimiz belli. İstanbul için hangi hayalleri kurduğumuzda belli. Biz vatansever bir kadroyla yürüyoruz. Ezan düşmanlarıyla bayrak düşmanlarıyla İstiklal Marşımıza düşman olanlarla bizim işimiz yok. Karşımızda kimlerin olduğunu, kimlerin kimlerle yol yürüdüğünü sizler de görüyorsunuz. Şimdiden bölücü örgütün uzantıları karşımızdaki ittifakın İstanbul ve Ankara adayları üzerinde şantajlara başladılar" ifadelerini kullandı.



"MİLLETİMİN HUZURUNU ASLA KAÇIRAMAZLAR"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Irak'ın kuzeyinde var çok seviyorsan defol oraya git kimi yanına alacaksan al, ama bu topraklarımızı bölemeyeceksiniz. Bölücü terör örgütünün başının heykelini dikeceklermiş. Siz bunların peşinden mi gideceksiniz. Bunlar benim Kürt kardeşlerimiz temsil edebilirler mi? Bunlar çukurlar hendekler kazdılar orada benim Kürt kardeşlerimi öldürdüler. 13-14 yaşındaki kız çocuklarını dağa kaçırdılar. Kadın biz sırtımızı YPG'ye dayadık diyor. Biz de sırtımızı milletimize ve Allah'ımıza dayadık aramızdaki fark bu. PKK sizi tükürüğü ile boğar diyor. Gelin boğun hani. Cudi'de Gabar'da Kandil'de inlerine girdik, girmeye devam ediyoruz. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. FETÖ'cüler de öyle. Hani neredeler? Kaçacaklar. Benim milletimin huzurunu asla kaçıramazlar. Büyük şantaja bugün boyun eğen yarın da benzer tehditlere boyun eğer. Biz asıl bu belediyelere Kandil'in belirlediği eşbaşkan atayıp, atamadıklarını merak ediyoruz. Bunların hem partilerinde hem belediyelerinde bir resmi olarak görev yapan başkanları var. Bir de asıl patron olan eşbaşkanları var" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:



---------------------



-Erdoğan'ın açıklamaları



-Detaylar



============================



2- İMAMOĞLU BEYKOZ'DA KONUŞTU: BİZ BU GÖREVE EMANETÇİ OLARAK GELMEK İSTİYORUZ.



Çağatay KENARLI, Tuba KARA - İstanbul DHA



CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Beykoz'da Hz. Yuşa Türbesini ziyaret edip vatandaşlarla bir araya geldi.



Türbe ziyaretinin ardından otobüsle vatandaşları selamlayan İmamoğlu, Çubuklu Mahallesi'ne geldi. Çubuklu Mahallesi'nde konuşma yapan Ekrem İmamoğlu, seçimlere 2 gün kala amaçlarının gönül kırmak olmadığını, gönülleri almak istediklerini söyledi.



İmamoğlu yaptığı konuşmada Beykoz'u ve Beykozluları önemsediğini kaydederek, "Beykoz Çubuklu sorunları nedeniyle ihmal edilmiş, uzatılmış ve hayal kırıklıkları yaşanmış bir mahallemiz. Çubuklu halkı rahat olsun, biz göreve geldiğimizde Çubuklu halkı her kurduğumuz masada olacak" dedi.



"Bu şehirde çok fazla siyaset yapıldı" diyen İmamoğlu, "Partizanlık yapıldı ve oya göre hesap yapıldı veya başka hesaplar yapıldı. Size söz veriyorum başkan adayımızla birlikte tek bir anımızda partizanlık ve bildiğiniz o kirli siyaseti yapmayacağız. Biz bu göreve emanetçi olarak gelmek istiyoruz. Bu millet, devlet ve cennet vatan adına binlerce yılık tarihi olan İstanbul'un emanetçileriyiz. Dolayısıyla binlerce yıllık yarınlara da bu kenti emanet etmeliyiz" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



-----------



-İmamoğlu'nun türbe ziyareti



-İmamoğlu ile fotoğraf çektirenler



-Çubuklu'da toplanan vatandaşlardan görüntü



-İmamoğlu'nun açıklamaları



-İmamoğlu'nun vatandaşlarla kucaklaşması ve tokalaşması



-Genel ve detaylar



===============================



3- BELGRAD ORMANI'NDA ÖLÜ BULUNAN ARDA DUMAN'IN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI



*Acılı baba Sedat Duman "Hayatı kitap okumak ve okuldu" dedi.



Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/İSTANBUL,



6 gündür kayıp olan ve cenazesi Belgrad Ormanı'nda bulunan üniversite öğrencisi Arda Duman'ın cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Acılı baba Sedat Duman "Hayatı kitap okumak ve okuldu" dedi



Belgrad Ormanları'nda 6 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Arda Duman'ın cansız bedeni sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Cenazeyi teslim almadan önce basın mensuplarına açıklama yapan Arda Duman'ın babası Sedat Duman, "Olayın nasıl olduğunu ben de bilmiyorum. Oğlum çok başarılıydı ve hayatı okuldu. Türkiye derecesiyle okula girdi. Bölüm birinciydi. Hayatı kitap okumak ve okuldu. Adli Tıp Kurumu'nun kapısındayım, oğlumu almak istiyorum şu an. Nasıl öldüğü araştıracak durumda değilim ama onun da zamanı gelecek. Söyleyecek bir şeyim yok" dedi. Baba Duman daha sonra Arama Kurtarma çalışmalarında yanında olan herkese teşekkür etti.



Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından Arda Duman'ın cenazesi babasına teslim edildi. Duman'ın cenazesi bugün Levent Camii'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.



Görüntü dökümü:



----------------



-Babasının açıklamaları



-Cenaze aracının çıkışı



-Genel ve detaylar







============================







4- AVM'YE BOMBALI SALDIRI GİRİŞİMİ: 4 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI



Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA



Bayrampaşa'daki bir alışveriş merkezinde, 28 Ekim 2017'de bombalı eylem hazırlığındayken yakalanan DEAŞ'lı 4 kişinin aralarında bulunduğu 14 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, 4 sanığı "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Aynı sanıklar değişik suçlardan ayrıca 21 yıl hapis ve 40 bin TL adli para cezasına da çarptırıldı.



İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya 7'si tutuklu 9 sanık ile avukatları katıldı. Duruşmaya, başka suçtan hükümlü bir sanığa ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle bağlanıldı. Duruşmada sanıklar esas hakkındaki savunmasını yaptı.



Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Can Yenil, Mücahit Şahin, Sezgen Pekdemir ve Hatice Yurdakul, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, aynı sanıklar hakkında "Mala zarar verme", "6136 sayılı kanuna muhalefet", "Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması" suçlarından toplam 21 yıl hapis ve 40 bin TL adli para cezası da verdi. Heyet, diğer 7 sanık hakkında ise 1 yıl 3 aydan 7 yıl 6 aya kadar değişen hapis cezalarına hükmetti. Bir sanık ise beraat etti. Firari 2 sanık hakkındaki dosyanın ise ayrılarak, yeni bir dava üzerinden yargılanmalarının devamına karar verildi.



Görüntü Dökümü:



-------



-ARŞİV



========================



5- KADIKÖY'DE EVDEN 1 MİLYON LİRALIK HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA



Ali AKSOYER/İSTANBUL,



Kadıköy'de bir iş adamının evine girerek toplam 1 milyon 30 bin liralık ziynet eşyası ve dövizi çalarak kaçtıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı. Şüphelilerin apartmana girişleri ve ellerindeki bavullarla çıkışları ise güvenlik kameralarına yansıdı.



APARTMANDAN BAVULLA ÇIKMIŞLAR



Kadıköy,'de 13 Aralık 2018 tarihinde meydana gelen olayda bir apartmanda meydana gelen olayda hırsızlar evin içinde bulunan, toplamda 1 milyon 30 bin liralık ziynet eşyası ve dövizi çalarak kaçtı. Polis tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada güvenlik kamera kayıtlarında şüphelilerin sanki apartman sakini gibi rahatça içeri girdikleri, bir süre içerde kaldıktan sonra bavul ve poşetlerle apartmandan çıktıkları tespit edildi. Hırsızlık Büro Amirliği dedektifleri olayla ilgili yürüttükleri soruşturmada şüpheliler İsmail D.(43), Mehmet C.(30) ve Mehmet A.(35)'yı Bakırköy'de gözaltına alındı.



ÇOK SAYIDA POLİS GELİŞ KAYITLARI VAR



Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerden İsmail D.'nin daha önceden 3 evden hırsızlık, 1 gasp, 2 kasten yaralama ve ruhsatsız silah bulundurmak, Mehmet C.'nin 21 adet evden hırsızlık, 3 kez uyuşturucu kullanmak, 1 adet cinsel saldırı, Mehmet A.'nın 4 adet evden hırsızlık, 2 kez uyuşturucu kullanmak, 1 adet sahtecilik suçlarından daha önceden yakalandığı öğrenildi.



TUTUKLANDILAR



Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Görüntü dökümü:



---------------



-Güvenlik kamerası



-Apartmana girmeleri



-Apartmandan çıkmaları



-Sokaktaki görüntüleri



-Aktüel görüntüler



-Şüphelilerin emniyetten çıkarılması



-Genel ve detaylar



======================



(GENİŞ HABER)



6- ŞEHİT SAVCI KİRAZ, ŞEHİT EDİLİŞİNİN 4'ÜNCÜ YILINDA TÖRENLE ANILDI



Özden ATİK - Yılmaz BEZGİN/ İSTANBUL,



İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, makam odasında şehit edilişinin 4'üncü yıl dönümünde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda anıldı. Anma töreninde konuşan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, "Türkiye Cumhuriyetinin etrafı terör unsurlarınca çevrilmektedir. Emniyeti, jandarması, askeri, yargısıyla Türkiye cumhuriyeti büyük bir mücadele vermektedir. Türkiye Cumhuriyeti bu zorlukların üstesinden tarihte de gelmiştir, bugün de gelecektir, yarın da gelecektir" dedi.



İstanbul Cumhuriyet Savcısı Kiraz'ın şehit edilişinin yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Adalet Sarayı atrium alanında düzenlenen törene, şehidin babası Hakkı Kiraz'ın yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, bazı HSK üyeleri ile hakimler, savcılar ve adliye çalışanları katıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Başsavcı İrfan Fidan konuşma yaptı. Başsavcı Fidan, savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesine kadar Türkiye'de yaşanan süreci anlattı. Fidan, "Türkiye Cumhuriyeti 2010 yılından itibaren düşmanları ve yerli işbirlikçileri tarafından açıkça ve pervasızca hedefe oturtulmuştur. 2011 yılının Ekim ayında ortalarında hiçbir gerekçe, haklı meşru hiçbir sebep yokken İstanbul ilinde Taksim meydanında şu anda firari olarak yurtdışında kaçak olarak yaşayan bir şahıs tarafından 'Ayaklan İstanbul' isimli bir video çekimi yapılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik saldırıların alt yapısı, planlanması hazırlanmaya ilmek ilmek örülmeye, işlenmeye başlanmıştır" dedi.



GEZİ OLAYLARINA DEĞİNDİ



Gezi olaylarına da değinen Fidan, "27 Mayıs 2013 tarihinde Taksim Gezi Parkı'nda ağaçların kesildiği gerekçesiyle ki bu ağaçlar yayalaştırma projesi kapsamında başka bir yere taşınmaktadır. Ağaçların kesildiği gerekçesiyle insanlar sokaklara dökülmüş, terör örgütleri sokaklara salınmış, yüzlerce iş yeri, resmi araç, ev yakılmış yıkılmış hasar verilmiştir. Devam eden süreçte bu eylemler Türkiye geneline yayılmıştır. Meydana gelen olaylarda ne yazık ki iki polis memuru olmak üzere 10 vatandaşımız vefat etmiştir" diye konuştu.



BERKİN ELVAN'IN AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ



Gezi olayları sırasında kafasına gaz kapsülü isabet eden ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Berkin Elvan ile ilgili de konuşan Başsavcı Fidan, şunları söyledi: "Hayatını kaybedenlerden biri de ne yazık ki çocuk yaştaki Berkin Elvan'dır. Buradan ailesine tekrar başsağlığı diliyor, acılarını paylaşıyorum. Mehmet Selim Kiraz şehidimiz devir aldığı Berkin Elvan'ın ölümü soruşturmasını yürütmek için çok titiz çalışmış, olağanüstü bir emek sarf etmiş, büyük gayret göstermiştir. Dava açma aşamasına getirmek için soruşturmayı büyük uğraş vermiştir. Şehidimiz rehin alındığında olay yerine ilk gelenlerden biri Sami Elvan'dır. Katillere eylemi gerçekleştirmemeleri için dil dökmüş, yalvarmıştır. Buna rağmen eyleme engel olamamıştır. Güya Berkin Elvan'ın intikamını almak, hakkını hukukunu korumak için adliyede şehidimizi rehin aldıklarını, eylem yaptıklarını söyleyen katiller acılı babayı bile dinlememişlerdir. Bu katillerin aldıkları talimat kan dökmektir. Tehlike geçmemiştir, tehdit devam etmektedir. Türkiye Cumhuriyetinin etrafı terör unsurlarınca çevrilmektedir. Emniyeti, jandarması, askeri, yargısıyla Türkiye cumhuriyeti büyük bir mücadele vermektedir. Türkiye Cumhuriyeti bu zorlukların üstesinden tarihte de gelmiştir, bugün de gelecektir, yarın da gelecektir" dedi.



MAKAM ODASINDA DUA OKUNDU



Törenin ardından 6.kattaki Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın makam odasına çıkıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ve baba Hakkı Kiraz ve beraberindeki hakim ve savcılar, şehit savcının masasına karanfil bıraktılar. Odada dua okunmasının ardından adliyedeki tören sona erdi.



Görüntü Dökümü:



-----------------------



-Hakimler ve savcılar saygı duruşu



-Başsavcı İrfan Fidan konuşma



-Makam odasını ziyaret



-Dua okunması



-Genel ve detaylar



======================



7- ŞEHİT SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ MEZARI BAŞINDA ANILDI



Ümit UZUN-Onur MERİÇ, İSTANBUL,



İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, makam odasında şehit edilişinin 4'üncü yıl dönümünde Eyüp Sultan Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.



Anmaya İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz, annesi Saadet Kiraz ile eşi Yasemin Kiraz ve çocukları, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ın yanı sıra adliyelerde görevli hakim ve savcılar katıldı. Anma töreni, okunan duaların ardından son buldu. Törenin ardından İstanbul Valisi Yerlikaya ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, şehit Kiraz'ın babası ve çocuklarıyla bir süre sohbet ederken, anmaya katılanlara lokum ve çikolata ikram edildi.



Görüntü dökümü:



------------------



-Mezar başında anma



-Dua okunması



-Genel ve detay görüntüler



=============================



8 - OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAHÇESİNDE YANGIN (2)



Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA



Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesindeki bir konteynerde yangın çıktı.



Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesindeki tibbi malzemelerin bulunduğu konteynerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle hastaneye çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.



Görüntü Dökümü:



-----------



-Bahçedeki kalabalık



-İtfaiye ekiplerinin çalışması



-Detaylar

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

1 Mayıs'tan İtibaren Mağaza Poşetleri de Market Poşetleri de 25 Kuruşa Satılacak

Eriğin Kilosu 500 Liradan 150 Liraya Düştü

Yapımcı Mustafa Uslu'dan İlk Açıklama: Erkan Petekkaya Uçakta Kadın Tarafından Tacize Uğradı

Fenerbahçe Beko Deplasmanda Olimpia Milan'ı Yendi ve Normal Sezonu Lider Bitirmeyi Garantiledi