Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul Bülteni - 3

Dha İstanbul Bülteni - 3

53 dakika önce

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma süreci İstanbul'da saat 08.00 itibariyle başladı.

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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri  için oy kullanma süreci İstanbul'da saat 08.00 itibariyle başladı. Pazar günü İstanbullular trafik yoğunluğunun olmadığı bir güne uyandı. Ana arterler, D-100 Karayolu ve TEM'de araç yoğunluğu olmazken, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) trafik yoğunluğu haritası saat 10.45 itibariyle trafik yoğunluğunu  yüzde 1 olarak gösterdi.

Görüntü Dökümü:

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-15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden görüntü

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 12:03 Kaynak: DHA

TEM Otoyolu, İstanbul, Güncel
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