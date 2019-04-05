Dha İstanbul Bülteni - 3

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1- AK PARTİ BÜYÜKÇEKMECE İLÇE BAŞKANLIĞI'NDAN YENİLEME BAŞVURUSU (1)TALEBİ, İL SEÇİM KURULU REDDETTİHaber: Özden ATİK - Serpil KIRKESER - İstanbul DHAAK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı, İstanbul İl Seçim Kurulu'na başvururak sahte seçmen kayıtları nedeniyle ilçede seçimlerin yenilenmesini istedi.

1- AK PARTİ BÜYÜKÇEKMECE İLÇE BAŞKANLIĞI'NDAN YENİLEME BAŞVURUSU (1)



TALEBİ, İL SEÇİM KURULU REDDETTİ



Haber: Özden ATİK - Serpil KIRKESER - İstanbul DHA



AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı, İstanbul İl Seçim Kurulu'na başvururak sahte seçmen kayıtları nedeniyle ilçede seçimlerin yenilenmesini istedi. Dilekçeyi değerlendiren İstanbul İl Seçim Kurulu talebi reddetti.



"PLANLI VE PROGRAMLI ŞEKİLDE SEÇİMLERİ MANİPÜLE ETMEK İÇİN YAPILDIĞI GÖRÜLMEKTEDİR"



AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı'ndan verilen dilekçede, "Mahalli idareler seçimi seçmen listeleri güncelleştirmeleri sürecinde, Cumhuriyet Halk Partisi adayı Hasan Akgün lehine sahte belge düzenlemek suretiyle usulsüz seçmen kaydı yaptığı tespit edilen İlçe Nüfus Müdürlüğü görevlisi Mehmet Özgür Samanlı ve CHP başkan adayı Hasan Akgün ile aynı ismi taşıyan akrabası Hasan Akgün tutuklanmıştır. Bu hususta Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2019/2708 Soruşturma sayılı dosyası ile soruşturma süreci devam etmektedir. Aynı zamanda Büyükçekmece Kaymakamlığı tarafından nüfus müdürlüğünün soruşturma konusu işlemleri ile ilgili idari tahkikat başlatıldığını ve tahkikat sonucu tecziye talepli rapor hazırlandığını 02.04.2019 tarihinde ekte sonulu rapor ile öğrenmiş bulunmaktayız. 01.04.2019 tarihli soruşturma raporunda yapılan tespitlere göre, kişinin İlçe Nüfus Müdürlüğüne görevlendirilmesi, nüfus müdürlüğünde seçmen kaydı bölümüne yetkilendirilmesi, bu hususta mernis sistemine giriş yetki ve şifresi tahsis ettirilmesinin ve bundan sonraki yaptığı işlemlerin tümünün önceden tasarlanarak planlı ve programlı şekilde seçimleri manipüle etmek için yapıldığı görülmektedir. Tüm bu hususların İlçe Belediye Başkanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Belediye Meclis Üyeliği seçimlerini doğrudan etkileyecek mahiyette olduğu ortaya çıkmıştır" denildi.



21 BİN SAHTE SEÇMEN İDDİASI



Dilekçede, "Bugün itibari ile ortaya çıkan tahkikat raporu, savcılık tarafından yürütülmekte olan soruşturma dosyası ve geçmişte yaptığımız itirazlar sonucu silinen sahte seçmen kayıtları ve emniyet tarafından tespit olunan diğer usulsüz kayıtlar ile sadece bu kişi tarafından İstanbul içi ve İstanbul dışı 21 bin sahte seçmen nakli ile organize bir şekilde seçim sonuçlarının değiştirildiği, gerçek Büyükçekmece İlçesi seçmeninin iradesine ipotek konularak İlçe Belediye Başkan adayımız Mevlüt Uysal'ın kazanmış olduğu seçimin kaybettirildiği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Binali Yıldırım'ın seçilmesinin engellendiği ortaya çıkmıştır.



Tüm bu usulsüzlüklerin soruşturma dosyasından da anlaşılacağı üzere CHP adayları lehine organize edilmesi sebebiyle, taşınan seçmenin de başka bir adaya oy vermeyeceği de tartışmasız olduğuna göre; 21 bin seçmenin Büyükçekmece ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi sonuçlarını CHP adayları lehine değiştireceği de tartışmasızdır" ifadeleri yer aldı.



TALEP REDDEDİLDİ



İlçe başkanlığının dilekçesinde, "Tüm bu sebeplerle Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İlçe Belediye Başkanlığı ve İlçe Belediye Meclis Üyeliği seçimlerinin iptali, bu kişi tarafından yapılan seçmen kayıtlarının tümünün dondurularak yenilenecek seçimde oy vermelerinin önüne geçilmesi için gereği saygıyla arz ve talep olunur" denildi.



Talebi değerlendiren il seçim kurulu, ret kararı verdi.



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2- AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YAVUZ: BÜYÜKÇEKMECE'YE DÖNÜK BİR MÜRACAATTA BULUNULMUŞ



Ümit UZUN-Harun UYANIK/İSTANBUL, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz seçim sonuçlarına yapılan itirazların sonuçları ile ilgili açıklama yaptı. Yavuz, "Büyükçekmece'ye dönük bir müracaatta bulunulmuş ve ilçe seçim kurulu bu müracaatı reddetmiştir. İlçe Seçim Kurulu'nun kararı üzerine İl Seçim Kurulu'na gidilmiş ve İl Seçim Kurulu da reddetmiştir. Durum bundan ibarettir" dedi.



AK Parti İl Başkanlığı önünde açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Büyükçekmece'ye dönük bir müracaatta bulunulmuş. ve ilçe seçim kurulu bu müracaatı reddetmiştir. İlçe Seçim Kurulu'nun kararı üzerine İl Seçim Kurulu'na gidilmiş ve İl Seçim Kurulu da reddetmiştir. Durum bundan ibarettir. Yoksa Büyükçekmece'nin dışında buna ilişkin bir talebimiz şu ana kadar söz konusu değildir. YSK da gidilecek yollardan bir tanesidir. Son merciidir. Gidelim mi gitmeyelim mi şeklinde. Arkadaşlarımız buna kafa yoracaklar ve bir karar vereceklerdir. Şu anda Yüksek Seçim Kurulu'na gidilmiş değildir. Gidelim mi gitmeyelim mi anlamında da net bir karara varılmış değildir" ifadelerini kullandı.



Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yavuz, "Büyükçekmece'de olan özellikle -Oraya odaklanmak istiyorum- anlaşılır gibi değildir. Özellikle belediye çalışanlarının da içinde olduğu nüfus müdürünün de içinde olduğu, -ki nüfus müdürünün bundan dolayı tutuklu olduğunu biliyorum- Çok manidar geliyor bana. Bu sayı hiç de küçümsenecek bir sayı değil. 20 binlerin üstünde bir sayıdan bahsediliyor. Seçimden önce olmuş bu. Dolayısıyla bu seçimlerden önce yapılan bir usulsüzlük ve gerçekten organizeli bir iş gibi duruyor. Ama buna ilişkin soruşturma yürüyor. ve sayı da çok yüksek. Özelikle açıklamak istediğim sadece oraya ilişkin bir müracaattır. İstanbul'un tamamına ilişkin bir soruşturma değildir" dedi.



Görüntü Dökümü:



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-Yavuz'un açıklamaları



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3 - ŞİŞLİ'DEKİ GEÇERSİZ OYLARIN SAYIMI SÜRÜYOR



Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,- ŞİŞLİ İlçe Seçim Kurulu'nda 6 bin 641 geçersiz oyun yeniden sayımı yapılıyor



Şişli İlçe Seçim Kurulu'nda geçersiz oyların sayımına saat 09.30'da başlandı. Sayım yapılan alanda her partiden birer temsilci, yüksek seçim kurulu görevlileri ve bir hakim bulunuyor. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı ilçe seçim kurulunda çuvallardaki oyların sayımı sırasında küçük tartışmaların yaşandığı görüldü. Sayılan oylarla ilgili herhangi bir bilgi verilmezken sayımı sürüyor.



Görüntü Dökümü:



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-Şişli İlçe Seçim Kurulu binasının tabelası



-Oy sayımının yapıldığı salondan görüntü



-Sayımın yapıldığı masalardan görüntü



-Oy torbalarının açılması



-Oy sayımına geçilmesi



-Oyların gösterilmesi



-Salonda bekleyenler



-Güvenlik önlemleri



-Genel ve detaylar?



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4- TARİHİ ANI GÖRÜNTÜLÜYORDU, 8 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ... O ANLAR KAMERADA



Alper KORKMAZ - İstanbul DHA - TAŞINMANIN sürdüğü Atatürk Havalimanı'na inen son uçakları cep telefonuyla görüntülediği öne sürülen sürücünün neden olduğu belirtilen kazada 8 araç birbirine girdi. Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.



Kaza saat 10.30 sıralarında Yeşilköy Caddesi'nde meydana geldi. Tarihi taşınmanın sürdüğü Atatürk Havalimanı'na inen son uçakları cep telefonuyla görüntülediği iddia edilen sürücünün yavaşlamasıyla zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 8 araç birbirine girdi. Yaralanan olmazken kaza anı o sırada uçakları çeken bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.



Görüntü Dökümü:



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-Kaza anı



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5- BAHÇELİEVLER'DEKİ CİNAYET: KADININ CESEDİNİ BAVULLA TAŞIMASI KAMERALARDA



Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,



Bahçelievler'de günlük kiralık dairede çekyat altında bulunan Afgan uyruklu 25 yaşındaki Najıa Arabzai'yi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Zivar G.R., işlediği vahşi cinayeti tüm detayları ile anlattı. Şüphelinin genç kadını boğarak öldürdükten sonra bulunduğunda kimliğinin tespit edilmemesi için parmaklarını kestiği, avuş içlerini kazıdığı, ayrıca yüzünün derisini soyarak tuvalete attığı belirlendi. Şüphelinin bir başka kadından 4 çocuğu olduğu, ikinci eşi olarak dini nikahlı eşi Najia Arabzai'yi başka bir kişiye cep telefonundan çıplak resimlerini attığı için öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Şüpheli adliyeye gönderildi.



VAHŞİ CİNAYET KÖTÜ KOKULAR ÜZERİNE ORTAYA ÇIKMIŞTI



Bahçelievler'de kiralık dairelerin bulunduğu binanın 3'üncü katından gelen kötü kokular üzerine içeri giren polis ekipleri çekyatın altına saklanmış bir kadın cesedi ile karşılaşmıştı. Yapılan inceleme sonucu cesedinin yüz derisinin yüzüldüğü, el parmaklarının kesildiği ayrıca avuç içlerinin de kazındığı tespit edilmişti.



KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEKİ BAVULLU ADAM FAİL ÇIKTI



Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis olayla ilgili yaptığı çalışmada önce bina güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan araştırma sonucu 30 Nisan 2019 tarihinde bir kişinin elinde bir büyük bavul ve iki küçük bavulla içeri girdiği bir süre içerde kaldıktan sonra aynı bavullarla çıktığı görüldü. Ancak polis görüntülerde girerken güçlükle taşınan bavulun çıkışta daha kolay taşındığını ve cesedin bu bavulla eve getirilmiş olabileceğini değerlendirdi.



ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI



Bu gelişme üzerine bavullu şüphelinin peşine düşen dedektifler kamera görüntülerini kullanarak takip ettikleri şüpheliyi dün akşam saatlerinde Zeytinburnu'nda bir eve düzenledikleri baskınla gözaltına alındı. Karşısında polisi gören Afganistan uyruklu şüpheli Zivar G.R. suçunu itiraf etti.



ÖLDÜRDÜĞÜ KADINI İKİNCİ EŞİ OLARAK ALMIŞ



Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheli Zivar G.R. işlediği cinayetin nedenini ve ne şekilde işlediğini bütün detayları ile anlattı. Zonguldak'ta yaşadığını ve 4 çocuğu olduğunu söyleyen Zivar G.R. akrabaları aracılığı ile bir süre önce Najia Arabzai'yle tanıştığını ve onu ikinci eşi olarak almaya karar verdiğini anlattı. Genç kadının bunu kabul etmesiyle dini nikahla evlendiklerini anlatan Zivar G.R.'nin "Bazen Zonguldak'ta diğer eşimin yanında bazen de İstanbul'da Najia'nın yanında kalıyordum." dedi.



CİNAYETİN SEBEBİ ÇIPLAK RESİM



Olayın yaşandığı gün İstanbul'daki Najıa Arabzai'nin yanına geldiğini anlatan Zivar G.R. onun başka bir Afganlı gençle görüştüğünü fark ettiğini, telefonunu incelediğinde ona çıplak resimlerini attığını gördüğü iddiasında bulundu. Bu nedenle kavga ettiklerini ve eşinin telefonunu kırdığını anlatan Zivar G.R. "Bu arada ben banyoya girmiştim. Dışarı çıktığımda Najıa'nın bu kez benim telefonumdan aynı adama yine resim göndermeye çalışırken yakaladım. Bir anda kendimi kaybettim. Onu boğarak öldürdüm." dediği öğrenildi.



CİNAYETİN ARDINDAN CESEDİ TAŞIMAK İÇİN BAVUL ALMIŞ



Cinayetin ardından dışarı çıkarak bir büyük, iki küçük bavul aldığını anlatan Zivar G.R. cesedi büyük bavulun içine koyduğunu daha sonra kapının önüne çıkarak bir taksi çağırdığını anlattı. Gelen taksiciye arkasında iz bırakmamak için cep telefonu olmadığını ve taksicinin telefonundan günlük kiralık ev bulmasını istediğini anlatan Zivar G.R., daha sonra bulduğu eve yerleştiği öğrenildi.



KAMERALARI FARK EDİNCE CESEDİN PARMAKLARINI KESMİŞ



Polisteki ifadesinde cesedi içerde bırakıp gideceği sırada apartmandaki güvenlik kameralarını fark ettiğini anlatan Zivar G.R., bunun üzerine geri döndüğünü kadının kimliğinin tespit edilmemesi için önce el parmaklarını kestiğini, daha sonra avuç içini bıçakla kazıdığını ardından yüzünün derisini soyduğunu polislere anlattı. Çıkan parçaları tuvalete attığı ve sifonu çektiğini söyleyen Zivar G.R.'nin cesedi naylona sararak çek yatın altına sakladıktan sonra yine şüphe çekmemek için geldiği bavullarla dışarı çıktığını söylediği öğrenildi.



YUNANİSTAN'A KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI



Şüphelinin Yunanistan'a kaçmak için hazırlık yaptığı öğrenilirken, bu amaçla insan kaçakçılarıyla irtibata geçtiği belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.



Görüntü dökümü:



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-Güvenlik kamerası görüntüleri



-Bavulla cesedi taşıması (farklı güvenlik kameralarından)



-Aktüel görüntüler



-şüphelinin emniyetten çıkarılışı



-Genel ve detaylar

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