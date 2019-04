Dha İstanbul Bülteni- 3

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ANKARA'YA GİTTİHaber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA - Hüseyin COŞKUN/ İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden Ankara'ya gitti.

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ANKARA'YA GİTTİ



Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA - Hüseyin COŞKUN/ İstanbul DHA



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden Ankara'ya gitti. Pazartesi gününden bu yana çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 12.00 sıralarında Üsküdar Kısıklı'da bulunan evinden çıktı. Erdoğan, taşınma işlemleri devam eden Atatürk Havalimanı'na gelerek Devlet Konukevi'nden Ankara'ya hareket etti.



Görüntü dökümü:



Erdoğan'ın konvoyundan görüntüler



Erdoğan'ın Devlet Konukevi'ne girişi



Detaylar



(GENİŞ HABER)



2- AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: SONUCU YÜKSEK SEÇİM KURULU BELİRLER







Ümit UZUN- Harun UYANIK/İSTANBUL, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'da bir otelde yabancı basın mensupları ile bir araya geldiği toplantı öncesi gazetecilerin seçimle ilgili sorularını yanıtladı



İtiraz sürecinin seçim sürecinin bir parçası olduğunu söyleyen Ömer Çelik, "Batı'nın pek çok demokrasisinde gayet olağan karşılanan bu süreci maalesef bazı grupların, bazı odakların sanki olağanüstü bir durum varmış gibi algılatmaya çalıştığını görüyoruz. Bu yanlış bir tutumdur" dedi. Çelik, itiraz süreciyle ilgili bir soruya da, "Gayet olağan bir durumdur, Türkiye'de her seçimden sonra siyasi partiler itiraz ederler ve bu itirazlar neticesinde bir tablo ortaya çıkar. Sonucu Yüksek Seçim Kurulu belirler" yanıtını verdi.



"FARK KAPANMAYACAKSA SAYIM YAPILMASINDAN NİYE RAHATSIZ OLUYORSUNUZ?"



Tek bir vatandaşın bile oyunun zayi olmasını istemediklerini kaydeden Çelik, "Cumhuriyet Halk Partisi maalesef diyor ki, 'Sayım yapılsa bile aradaki fark kapanmayacak, bizim elimizdeki veriler böyle'. Sayım yapılsa bile aradaki fark kapanmayacak gibi bir teze sahipseniz, sayım yapılmasından niye rahatsız oluyorsunuz? Bırakın sayım yapılsın. Tek bir vatandaşımızın bile oyu zayi olmasın" ifadelerini kullandı.



"HEPİMİZİN SOYADI TÜRKİYE CUMHURİYETİDİR"



Çelik, "Soğukkanlı bir şekilde meseleyi yürütmek lazım. Bunu böyle partiler arası, partilerin tabanlarını oluşturan vatandaşlarımız arasında bir kavga, stres, gerilim alanı haline getirmemek lazım. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Kimse kimseye kem gözle bakmasın. Partilerimizin adları farklı olabilir ama hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir.ö dedi. Diğer partideki vatandaşın da oyunu koruduklarını ifade eden Çelik, "Bazı yerlerde bizim heba olmuş oyumuz kayda geçiyor. Bazı yerlerde diğer partinin diğer partilerin heba olmuş oyları kayda geçiyor. Aslında buna herkesin saygı duyması gerekir. Diğer partideki vatandaşımızın da haklarını korumuş oluyoruz" şeklinde konuştu.



"MAZBATA FETİŞİZMİ TEMELİNDE SÖYLEM ÜRETMEYE GEREK YOK"



Ömer Çelik, yürütülen süreçle ilgili çekinecek bir şeyleri olmadığını belirterek, "CHP'nin İstanbul adayı sürekli olarak bu sürece bir güvensizlik doğuracak şekilde açıklamalar yaparken, biz kamera konusunu gündeme getirdiğimizde 'vatandaşa, parti temsilcilerine güvenmiyor musunuz?' diyorlar. Biz bunu şunun için söylüyoruz. Birisi, yürütülen süreçle ilgili bir şüphe, bir spekülasyon ortaya koyduğu zaman, bizim bu konuda çekinecek herhangi bir şeyimiz yok" dedi.



Çelik, "Mazbata sürecini sonuçlar ortaya çıksın, ondan sonra da yetki alalım ve hizmete başlayalım diye düşünmek lazım. Bu süreci akamete uğratıp da sürekli bir mazbata fetişizmi temelinde söylem üretmeye gerek yok. Memleket bu mazbata fetişizmiyle yeni tanışıyor. Böyle bir şey yok. Önemli olan vatandaşın iradesidir" diye konuştu.



YABANCI BASIN TEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞME



Yabancı gazetecilerle ile buluşmasıyla ilgili olarak da Çelik, "Yurt dışında çeşitli basın yayın organlarında, her seçimde olduğu gibi Türkiye'deki seçimlere ilişkin çok sayıda yorum çıkıyor. Bu yorumlar içerisinde Türkiye'nin demokratik güveni takdir eden yorumlar olduğu gibi iki aşamaya ayırabileceğimiz üzerinde durmamız gereken durumlar oluyor. Birincisi yanlış anlaşılmalardan, yeterince bilgi sahibi olmamaktan kaynaklanan yorumlar, bir diğeri ise bizim yakinen tanıdığımız, kara propaganda merkezlerinin ürettiği propagandalar. Bizim görevimiz doğru bilginin verilmesi. Doğru bilgi verildiği zaman gerçek gazeteciler bunu doğru şekilde değerlendirecektir. Ama kara propaganda merkezlerine karşı yapabileceğimiz bir şey yok" dedi.



Görüntü Dökümü:



-Çelik'in açıklaması



3- THY GENEL MÜDÜRÜ BİLAL EKŞİ: TAŞINMAYI 11.00 İTİBARİYLE BİTİRMİŞ OLDUK



İstanbul Havalimanı'na taşınmanın ardından yapılacak ilk uçuşun yolcuları uçağa alındı



Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,



Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınması ile ilgili açıklama yapan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Gece yarısına kadar sürmesi planlanan taşınmayı biz 11.00 itibariyle bitirmiş olduk. ve tüm kapalı yollar trafiğe açıldı" dedi.



İstanbul Havalimanı'na taşınmanın ardından yapılacak ilk uçuşun yolcuları uçağa alındı.



Ankara'ya gidecek yolculara ilk uçuş anısına hediye takdim eden THY Genel Müdürü Bilal Ekşi yaptığı açıklamada, "Taşınma beklediğimizden de çok iyi neticelendi. Gece yarısına kadar sürmesi planlanan taşınmayı biz 11.00 itibariyle bitirmiş olduk. ve tüm kapalı yollar trafiğe açıldı" dedi.



"EKİBİMİZ BU TAŞINMAYA 9 AYDIR ÇALIŞIYORDU"



Uçakların çoğunun İstanbul Havalimanı'na nakledildiğini söyleyen Ekşi, "Bugün ilk seferimizi Ankara'ya yapacağız. Bundan sonra normal operasyona geçeceğiz. Şu ana kadar her şey beklediğimizin de üzerinde çok güzel neticelendi. Ekibimiz bu taşınmaya 9 aydır çalışıyordu. Bu çalışmanın karşılığını da çok başarılı bir şekilde aldılar. Burada yolcularımızla tek tek sohbet etme imkanımız oldu. Bütün yolcularımız burası harika bir havalimanı diyorlar. Çok güzel duygularla ayrılıyor buradan. Böyle bir zafer anıtına kavuştuğumuz için başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm devlet büyüklerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.



Görüntü dökümü:



-Ekşi'nin açıklamaları



-Yolculara hediye vermesi



-Genel ve detaylar



4- İSTANBUL HAVALİMANI'NDAKİ SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ



İbrahim YILDIZİSTANBUL, - Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na yapılan Büyük Göç'ün büyük oranda tamamlanmasının ardından İstanbul Havalimanı havadan görüntülendi.



Atatürk Havalimanı'nın ticari uçuşlara kapatılmasının ardından kapılarını sabah saatlerinde yolcularına açan İstanbul Havalimanı'nda saat 14.00 itibariyle uçuşlara da açılacak. Atatürk Havalimanı'nda bulunan THY uçakları taşınma süresince yolcusuz şekilde İstanbul Havalimanı'na intikalleri tamamlandı. Diğer uçaklar ise uçuşların başlamasının ardından karşı istasyonlardan yolcularını havalimanına getirecek. İstanbul Havalimanı'na getirilen bazı uçaklar açık park alanlarına bazı uçaklarda körüklere yanaştırıldı. Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanı terminal binası ve apron uçaklarla dolu bir şekilde havadan görüntüledi. Resmi twitter adresinden görüntüyü paylaşan Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, Dünyanın en büyüyü derken ciddiyiz. Yüzlerce metre yükseklikte, kamera açılarına dahi sığmayan yeni evimize çok güzel anılar sığdıracağız. Elbette siz değerli misafirlerimizle dedi.



Görüntü dökümü



-İstanbul Havalimanı havadan görüntüsü



-Aprondaki uçaklar



-Genel ve detaylar



5- ATATÜRK HAVALİMANI APRONU BOŞ KALDI



Haber-Kamera: Onur MERİÇ - İstanbul DHA



Atatürk Havalimanı apronu büyük taşınmanın ardından boş kaldı.



Her gün yüzlerce uçağın inip kalktığı Atatürk Havalimanı'nda taşınmanın büyük ölçüde tamamlanmasının ardından sessizlik yaşanıyor. Daha önce çok sayıda uçak ve aracın yer aldığı apron bugün boş kaldı. Apronun son durumu saat 12.30'da görüntülendi.



Görüntü Dökümü:



-Apronun son durumu



==============================



6- SON UÇUŞLAR KULEDEN GÖRÜNTÜLENDİ.. HAVA TRAFİK KONTROLÖRLERİNİN HÜZÜNLÜ KONUŞMALARI







Enver ALAS/ İSTANBUL, Atatürk Havalimanı'ndan dış ve iç hatlarda iniş ve kalkış yapan son tarifeli uçakların pilotları ile hava trafik kontrolörleri arasındaki yaşanan konuşmalara hüzün ve sevinç bir arada yansıdı. Atatürk Havalimanı'ndan gerçekleştirilen son tarifeli uçuşlar da Hava Trafik Kontrol Kulesi'nden görüntülendi.



Atatürk Havalimanı'na iniş yapan son tarifeli sefer olan THY'nin Malatya uçağının pilotu ile hava trafik kontrolörü arasında geçen konuşma, kameralar tarafından da kaydedildi. Atatürk Havalimanı'na inişe geçen uçağın kaptanı ile irtibat kuran kontrolör, tüm uçuş ekibi ve yolculara "hoş geldiniz" dedikten sonra şunları söyledi:



"Bir yandan Atatürk Havalimanı'ndan ayrılmanın hüznünü yaşarken, diğer yandan İstanbul Havalimanı'nda çalışmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşamaktayız. Sizleri ve değerleri misafirlerimizi İstanbul Havalimanı'mızda uçurmaktan memnuniyet duyacağız. Yeni evimizde, İstanbul Havalimanı'nda görüşmek üzere."



ATATÜRK HAVALİMANI'NA SON İNİŞİ MALATYA UÇAĞI YAPTI



Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu, "Yeni havalimanımız vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun" şeklinde yanıt verdikten sonra başarılı bir şekilde inişini yaptı. Tarihe geçen bu uçuş da Atatürk Havalimanı'na inen son tarifeli uçak oldu.



Öte yandan Atatürk Havalimanı'nın tarifeli uçuşlara kapanmasının son dakikalarında kalkış yapan son uçaklar, daha çok Uzak doğu ülkelerine sefer yapan uçaklar oldu. İstanbul-Singapur seferini yapan THY uçağı da son tarifli uçuş olarak tarihe geçti.



Görüntü Dökümü



-Pilotlar ile kontrolörler arasındaki konuşmalar



-İstanbul'a son inen THY'nin tarifeli Malatya uçağı



-THY uçağının piste teker koyması



-Uçağın taksi yaparak park yerine gidişi



-Apronda bulunan uçaklar



-Son tarifeli uçakların kalkışı



-İstanbul Havalimanı'na intikal uçuşları



-Genel ve detaylar



(Geniş haber)



7- ATATÜRK HAVALİMANI TAŞINMASI NEDENİYLE KAPATILAN TÜM YOLLAR TRAFİĞE AÇILDI



Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN-Zeki GÜNAL/İSTANBUL,



Atatürk Havalimanı'nın, İstanbul Havalimanı'na taşınması nedeniyle kapatılan tüm yollar trafiğe açıldı.



İstanbul'da, Atatürk Havalimanı'nın taşınması dolayısıyla Yeşilyurt havuzlu kavşaktan başlayarak Atatürk Havalimanı Caddesi, Mahmutbey-Yeşilköy bağlantı yolu (Basın Ekspres), O-6 Kuzey Marmara Otoyolu'ndan O-7 Kuzey Çevre Otoyolu İstanbul Havalimanı girişine kadar olan kesim bugün saat 23.59'a kadar trafiğe kapatılmıştı. Ancak saat 10.40 itibariyle kapalı olan tüm yollar trafiğe açıldı.



Öte yandan taşınma programı nedeniyle trafiğe kapatılan yolların oluşturduğu yoğunluğa trafik kazalarının yoğunluğu da eklenince, sabah saatlerinde trafikte uzun araç kuyrukları oluşmuştu. Basın Ekspress Yolu yerine alternatif güzergahlar arayan sürücüler, bazı noktalarda yoğunluğuna neden olmuştu.



EK GÖRÜNTÜLER



O-3 trafik yoğunluğu



TEM trafik



Görüntü dökümü:



-Basın Expres ve TEM Otoyolu'ndan



-Havadan görüntüler



-Yolların açılması



-Dubaların kaldırılması



-Genel ve detaylar



8- ÜNLÜ SANATÇILARDAN EMNİYET TEŞKİLATINA KUTLAMA MESAJI



İstanbul DHA - Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174'üncü yıldönümü nedeniyle ünlülerden kutlama mesajı yağdı.



Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174'üncü yıldönümü nedeniyle Hülya Koçyiğit, Coşkun Sabah, Metin Şentürk, Yavuz Bingöl, Cengiz Kurtoğlu, Alişan ve Ajda Pekkan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü ismin yer aldığı videolu kutlama mesajı yayınlandı.



Görüntü Dökümü:



-Yayınlanan klip

