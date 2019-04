Dha İstanbul Bülteni - 3

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN RUSYA'YA HAREKETİ ÖNCESİ AÇIKLAMA



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,



"10 milyonu aşkın seçmenin olduğu İstanbul'da kalkıp da 13-14 bin farkla bir seçimi kazandım havasına kimsenin girmeye de hakkı ve salahiyeti yoktur"



"Netanyahu'nun yaptığı her iş uluslararası hukuka aykırıdır. Bunların bugüne kadar yasal olarak yaptıkları hiçbir şey yok"



Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA - Yılmaz BEZGİN/ İstanbul DHA



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "10 milyonu aşkın seçmenin olduğu İstanbul'da kalkıp da 13-14 bin farkla bir seçimi kazandım havasına kimsenin girmeye de hakkı ve salahiyeti yoktur" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenlendi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu toplantıyla Vladimir Putin ile yılbaşından itibaren üçüncü defa yüz yüze görüşme gerçekleştireceklerini belirterek, ikili ilişkileri değerlendireceklerini, Suriye başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmeleri ele alacaklarını aktardı. Erdoğan, "Ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıl yüzde 15'lik bir artışla 26 milyar dolara ulaşmış bulunuyor. Ancak bu rakamın çok daha üzerinde bir potansiyele sahip olduğumuza inanıyorum. Ziyaretimde ekonomik ilişkilerimizi nasıl geliştirebileceğimizi, ticaret hacmimizi nasıl artırabileceğimizi Sayın Başkanla ele alma fırsatımız olacak. Ayrıca ülkemizde ve Rusya'da yatırımları, yatırım planları olan Türk ve Rus iş adamlarıyla da bu seyahatimizde bir araya geleceğiz ve Sayın Başkan Putin'le iş adamlarımıza hitap edecek, onlarla da görüş alışverişinde bulunacağız. Vize serbestisi konusu da elbette gündemimizde yer alan önemli bir başlık. Öncelikle hususi pasaport sahipleriyle tır şoförleri için vize muafiyetinin acilen uygulamaya geçmesi, sonrasında da bunun tüm vatandaşlarımıza teşmil edilecek şekilde genişletilmesi hedefimizdir" dedi.



"HER ŞEYİYLE HAZIR KONUMDAYIZ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan basın toplantısında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rusya ziyaretinde masada bir operasyon olacak mı?" sorusuna, "Bütün hazırlıklarımız bizim yapılmış durumda. Bütün sınır boyunca hazırlıklarımız, olması gereken her şeyiyle hazır konumdayız. O sır cümle var ya, o sır cümle aynen masadadır, bir gece ansızın gelmesi gereken ve ya gelinmesi gereken yere gelebiliriz. Bunlarda bizim yine bu seyahatimizde özellikle baş başa görüşmemizde ve ikili görüşmemizde ele alacağımız konulardır" şeklinde cevap verdi.



"1948'DEN BU YANA YAPTIKLARI HER ŞEY YASADIŞIDIR"



Netanyahu'nun Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimi konusunda, "Oraları İsrail ilha edeceğiz" sözlerinin hatırlatılması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Netanyahu'nun yaptığı her iş uluslararası hukuka aykırıdır. Bunların bugüne kadar yasal olarak yaptıkları hiçbir şey yok. 1948'den bu yana yaptıkları her şey yasadışıdır. Birleşmiş Milletler'in (BM) almış oldukları kararlara da aykırıdır. Ama Amerika'yı arkalarına almak suretiyle bugüne kadar hep bu adımları atmışlardır. Başkent meselesinde attıkları adımlarda da yine Amerika başı çekmiştir. Tabi arkasından pek gelen olmamıştır o ayrı mesele. Amerika'nın dayatmasıyla şöyle birkaç yer bunlara uymuştur. Golan ile ilgili olarak atılan adımda yine bunu görüyoruz. Batı Şeria'da yine bunu görüyoruz. Amerika böyle bir adımı atarken buna BM uymuş mudur? Hayır. BM Güvenlik Konseyi'nden buna olumlu bir şey çıkmış mıdır? Hayır. Ama sadece aynı takım elbiseyle, aynı kravatla çıkıp Amerika'da bir basın toplantısı yapmak suretiyle bu işi adeta oldu bittiye getirmek istemeleri ve yarın İsrail'de yapılacak seçim öncesi bir seçim yatırımı noktasından böyle bir adımın atılması ve Ortadoğu'ya maalesef yeniden bunların bir karanlık gelecek hazırlaması kabul edilebilir bir şey değildir. Bugün de yine bu ziyaretimizde bu da bizim masamızda olacaktır. Bunu da ayrıca görüşeceğiz. Kesinlikle Batı Şeria Filistinlilerin topraklarıdır. ve bu Filistinlilerin topraklarında İsrail'in attığı işgal adımlarından yine bu bir tanesi olmuş olacaktır. ve bugüne kadar bizler nasıl Filistinlilerin yanında yer aldıysak, yer almaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



"BUNDAN SONRAKİ SÜREÇ BUNUN YARGI SÜRECİDİR"



Seçim değerlendirmesi sorulması üzerine ise Erdoğan şunları söyledi:



"Usulsüzlükler bazı değil, bütünü usulsüz. Böyle bir durum olduğu için zaten bu yola başvuruluyor. Bu işin seçim süreci bitti. Bundan sonraki süreç bunun yargı sürecidir. Yargı sürecinde de bu işin patronajı biliyorsunuz Yüksek Seçim Kurulu(YSK) 'ndadır. Burada şimdi YSK, özellikle tüm siyasi partiler olsun, sadece AK Parti'ye ait olan bir şey değil. Bizler, bize gönül vermiş tüm halkımızın özellikle demokratik haklarını kullanma noktasında, onların hukukunu da bizim yine hukuk çerçevesinde koruma mecburiyetimiz var. Ne diyor vatandaş 'benim hukukumu koru çünkü biz burada organize bazı suçların işlendiğini gördük, görüyoruz'. Bizler de siyasi parti olarak örgütlü bazı eylemlerin yapıldığını tespit etmiş durumdayız. Zaten YSK'ya giderken biz bu belgelerle, bilgilerle hatta televizyon, kamera tespitleri var. Bütün bu tespitlerle beraber nerede, nasıl ne gibi yolsuzluklar yapılmış? Boş arazide, tarlalar adres olarak gösterilmek suretiyle, bundan daha delillendirilmiş bir şey olabilir mi? Bu adımı atacağız. Ortada 320, 330 bin civarında şu anda geçersiz oy var. 'Bunun sayımını yapamayız' diyorsanız o zaman bunun ötesinde bir şey var. Yapılabilecek hukuk içerisinde bir şey var. Bizim de YSK'dan beklemek en tabii hakkımızdır. Geçmişte Türkiye'de Yalova'da Ağrı'da bunların örnekleri var. Dünyada bırakın itirazları, Amerika'da yüzde 1 gibi bir sıkıntılı oy miktarı olsa bakıyorsunuz erken seçime gidiyor orada. Yahut da erken demeyeyim, yeniden seçime gidiyor. Çünkü bu kadar az bir farkla seçimin kazanılması halkı rahatlatmaz diye düşünüyorlar. Şimdi 10 milyonu aşkın seçmenin olduğu İstanbul'da kalkıp da 13-14 bin farkla bir seçimi kazandım havasına kimsenin girmeye de hakkı ve salahiyeti yoktur. Çünkü İstanbul'da bu işin çok daha huzurlu olabilmesi için, gönüllerin huzur bulabilmesi için burada hakikaten bütün yasal olarak müracaat edilmesi gerekli itiraz mercileri neresidir? İlçe, il seçim kurulu. Bir üstü YSK'dır. Bu itirazlar biter çıkan netice de başımız gözümüz üstüne deriz. Olay bu kadar basit"



"TEMENNİM ODUR Kİ EN İDEAL ŞEKİLDE NOKTAYI KOYARIZ"



Erdoğan, bir gazetecinin "YSK, AK Parti aleyhine bir karar verirse başka başvuracağını bir hukuki merci bulunuyor mu? YSK'nın kararı nihai midir?" sorusuna ise, "Örgütlü müdahalenin için savcılıklara duyurular var. O ayrı bir konu. Savcılıklar bunun gereğini o delilere dayalı olarak yapacaktır. İşin o boyutu ayrı. Bu işin hırsızlık boyutu. Bir de sandıkta hırsızlıklar var. Bizim YSK'ya gidişimiz sandıklardaki örgütlü müdahaleye yöneliktir. O ayrı bir iş. Ama direği ise ayrı bir konu. Her iki kanaldan yürütülecektir. Temennim odur ki en ideal şekilde noktayı koyarız" diye cevap verdi.



"HER HANGİ BİR RAHATSIZLIK DUYMAYIZ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin İstanbul'a astığı pankartlarla ilgil soruya da, "Yasalara ters bir pankart asılmadıktan sonra kimsenin söyleyecek bir şeyi yoktur. Bazen televizyonlarda izliyoruz, 'Niçin teşekkürler İstanbul megabordlara asıl diye soruyorlar' veya bunu tartışıyorlar koca koca önünde kariyerleri olan tipler. Onlar bunu tartışıyor. Biz seçim geçilmiş ve bu seçimin neticesinde ben genel başkanım İstanbul'daki adayımla beraber biz bu seçimde her türlü iradesini ortaya koyan İstanbul halkına teşekkür etmekten daha doğal, daha tabi ne olabilir. Pankart asmakta bir sorun yok. Aynı şeyi Bay Kemal'de adayıyla beraber İstanbul'un her yerine asabilir. Ona da mani bir hal yok. Burada 'Teşekkürler İstanbul' ifadesini kullanmaya bilir de 'İstanbul kazandı' diyebilir. Desin. Ama bütün mesele YSK'nın noktayı koyduğu o son andır. Buraya bakmamız lazım. Bunlar bizi çok da rahatsız etmez, biz bu konularda rahatız. Hem ne kadar karşı taraf bunlardan rahatsız oluyorsa da bizim İstanbul halkına teşekkür etmemizden daha doğal, daha tabi ne olabilir. Kolay bir şey değil. Bu kadar insan, 11 milyon geliyor burada oyunu kullanıyor ve o gün bütün hassasiyetiyle buna gönlünü veriyor. Burada bir irade tecelli ediyor. Buna muhalefette teşekkür eder, biz de teşekkür ederiz ve bundan dolayı da her hangi bir rahatsızlık duymayız" dedi.



RUSYA'YA HAREKET ETTİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantının ardından Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin Sekizinci Toplantısı'nı gerçekleştirmek üzere Moskova'ya hareket etti.



Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak uğurladı. Erdoğan ile birlikte Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir de Moskova'ya gitti. Erdoğan'ın uçağa binmeden önce Ali İhsan Yavuz ile bir süre sohbet ettiği görüldü.



2- EKREM İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMALAR



"1 OYLA DA SEÇİM KAZANILIR, ÖRNEKLERİ VAR"



Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İstanbul DHA - CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "1 oyla da seçim kazanılır, örnekleri var" dedi.



Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile Kartal Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i tebrik eden İmamoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.



"15 BİN OYUN BİRAZ ÜZERİNDE OLAN FARK VAR"



İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya'ya gitmeden önce yaptığı açıklamaların sorulması üzerine "Şu anda



15 bin oyun biraz üzerinde olan fark var. 15 bin oy, çok değerli oydur. Her oy değerlidir, bir oy bile ki Sayın Bahçeli'nin 'Bir oyla bile seçim kazanılır, herkes takdir eder' sözünü hatırlatıyorum. Bence deneyimli bir siyasetçinin güzel bir sözü. Bir başka yönü de şu madem bu sayıyı bu kadar yetersiz gören cümleleri kurabiliyorlar niçin o zaman 3 bin oyla ilk gece saat 22.00'de kutlama yaptılar



ve sonra yanıldıklarını anladılar. Bunu da sorgulasınlar bari" dedi.



"1 OYLA DA SEÇİM KAZANILIR, ÖRNEKLERİ VAR"



"1 oyla da seçim kazanılır, örnekleri var" diyen Ekrem İmamoğlu, "Hatta buna dönük itirazlar olmasına rağmen, itirazları kabul etmeyip mazbatası verilen iller, ilçeler var. O bakımdan her oy değerlidir. Biz de bu seçimde en başta verdiğimiz sözün gereği,



'bir oya bile sıkıntı getirtmeyeceğiz' demiştik. Ne mutlu bize ki İstanbullunun bir oyuna bile sıkıntı getirtmeyecek tedbirler aldık.



Ben her zaman söyledim; 12 seçim yönetmiş bir siyasi deneyimim var kendi sahamda. Bunu İstanbul'a, bütün arkadaşlarımla, örgütümüzle, gönüllülerimizle, halkımızla yansıtmanın gururunu yaşıyoruz. İyi ki bu deneyimle bu sahip çıkma karakterimizle sürecin her anında var olmuşuz. Aksi takdirde olacakları tahmin bile etmek istemiyorum. Zira o gece en başta devletin ajansı olmak üzere nasıl bir oyun kurgulandığını bize hissettirdiler. Ama fazla buna fırsat vermedik. belki havaları bir saat falan sürdü. Onun dışında 3 bin oyla



havalandıklarını gördük. Ama biz 15 bin oyla havalanmıyoruz, 16 milyon oyla havalanıyoruz. 16 milyon insanın oyuyla havalanıyoruz. Çünkü 16 milyon insanla kazandık, 16 milyon insanla yöneteceğiz" diye konuştu.



"Örgütlü bir suç" iddialarının sorulması üzerine İmamoğlu, "Örgütlü suç tarifini bilemem ama örgütlü çalışmayı bilirim ama. Biz partimizin üyelerine örgüt deriz. Örgütlü çalışmayı iyi biliriz. Şu an da bile binlerce insan çuvalların başında örgütlü biçimde bekliyor" dedi.



3- ATATÜRK HAVALİMANI'NDA UYUŞTURUCU OPERASYONU



Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA



Atatürk Havalimanı'nda yapılan uyuşturucu operasyonunda çikolata ve duş jeli paketleri içine gizlenmiş, piyasa değeri 2 milyon lira olan 8 kilo 155 gram kokain ele geçirildi. Biri Nijerya uyruklu 2 kişi tutuklandı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün Brezilya'nın Sao Paulo şehrinden Atatürk Havalimanı'na gelen Nijerya uyruklu F. A. ve A.L'den şüphelendi. Şüphelilerin valizlerini ve çantalarını inceleyen ekipler, çikolata ve duş jeli paketlerine gizlenmiş piyasa değeri 2 milyon lira olan 8 kilo 155 gram kokain ele geçirdi. Uyuşturucu maddeye el koyan ekipler 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden A.L'nin otomobil boyacısı olduğu kokain temin etmek için bankadan kredi çektiği tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri mahkemede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.



4-3 İLDE EŞ ZAMANLI OTO HIRSIZLIĞI OPERASYONU



Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL,



İstanbul'da çalıp parçaladıkları otomobilleri, Diyarbakır'da yedek parça olarak pazarladıkları iddia edilen 8 kişilik şebeke, 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Şüphelilerle birlikte Diyarbakır'da yüzlerce çalıntı otomobil parçalarının bulunduğu bir depo ortaya çıkarıldı. 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.



Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto hırsızlığı büro amirliği ekipleri tarafından yaklaşık 6 ay süren telefon fiziki takibin ardından operasyon düzenlendi. Delillerin toplanmasının ardından daha önceden belirlenen İstanbul, Kırklareli, Diyarbakır'daki 8 adrese baskın yapıldı. Baskınlarda oto hırsızlığı şebekesi üyesi 8 kişi gözaltına alınırken, Diyarbakır'da yapılan bir adreste ise yüzlerce çalıntı otomobil parçasının bulunduğu bir depo ele geçirildi. Depoda yapılan incelemede şu ana kadar 8 çalıntı otomobile ait parçalar bulundu. Araştırmanın sürdüğü öğrenildi. Aynı yerde parçalanmayı bekleyen 8 otomobilinde kurtarıldığı öğrenildi.



Şüphelilerin İstanbul'dan çaldıkları otomobilleri Diyarbakır'a sevk ettikleri, burada bazı araçların parçalanarak yedek parça haline getirildiği, bazılarının ise sahte evraklarla satıldığı öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.



5- ÜSKÜDAR POLİSİ 'POLİS HAFTASI'NDA ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU



Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA



Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümünde kutlanan Polis Haftası kapsamında Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçede bulunan bazı ilköğretim okullarını ziyaret ederek, çocuklarla buluştu.



Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş yıldönümü kapsamında Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçede bulunan ilköğretim okullarını tek tek ziyaret etti. İlçe Emniyet Müdürlüğünden konvoy halinde çıkan polisler, Çengelköy İlköğretim Okulu'na geldi. Polisler burada öğrencilere hediye ve çikolata dağıttı. Polis üniforması giyen bir öğrenci Atatürk şiiri okudu. Bir öğrenci ise okulu ziyaret eden polislerden biri olan babasına çiçek vererek, Polis haftasını kutladı. Etkinlik minik öğrenciler hep bir ağızdan 'Polis haftanız kutlu olsun. Lütfen emniyet kemerlerinizi takın.' dedi.



