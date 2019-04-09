Dha İstanbul Bülteni - 3

31-BÜYÜKÇEKMECE'DE "SAHTE SEÇMEN" İNCELEMESİ (3)Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Müslim SARIYAR - Ersan SAN - Onur MERİÇ- İstanbul DHABüyükçekmece'ye seçim öncesi 11 bin 186 kişinin ikamet kaydının taşındığı iddiaları üzerine polis, adres kayıt incelemesi yapıyor.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3



1-BÜYÜKÇEKMECE'DE "SAHTE SEÇMEN" İNCELEMESİ (3)



Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Müslim SARIYAR - Ersan SAN - Onur MERİÇ- İstanbul DHA



Büyükçekmece'ye seçim öncesi 11 bin 186 kişinin ikamet kaydının taşındığı iddiaları üzerine polis, adres kayıt incelemesi yapıyor.



Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde toplanan polis ekipleri, seçim öncesi ilçeye adres kaydı yaptırdığı iddia edilen kişilerin belirtilen adreslerde oturup oturmadığını kontrol ediyor. Emniyet kaynakları herhangi bir yakalama ya da gözaltına alma işleminin olmadığını kaydetti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Büyükçekmece'ye il ve ilçe dışından taşınan kişilerin ikamet adresi olarak anaokulu, TIR garajı, boş arsalar, inşaatların gösterildiğini söylemişti.



Görüntü Dökümü:



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-Polislerin ilçe emniyet müdürlüğü önündeki görüntüsü



-Polislerin adreslerdeki incelemesi



-Adreslerdeki konuşma



-Polislerin sokaklarda dolaşması



-Röportaj



09.04.2019 - 09.31 Haber Kodu : 190409019



09.04.2019 -09.47 Haber Kodu : 190409022



09.04.2019 -10.27 Haber Kodu : 190409033



09.04.2019 -10.35 Haber Kodu : 190409034



09.04.2019 -11.21 Haber Kodu : 190409054



09.04.2019 - 11.25 Haber Kodu : 190409055



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2-BÜYÜKÇEKMECE'DE "SAHTE SEÇMEN" İNCELEMESİ: TUTANAKLAR TESLİM EDİLİYOR



Çağatay KENARLI-Onur MERİÇ/İSTANBUL,



Büyükçekmece'ye seçim öncesi 11 bin 186 kişinin ikamet kaydının taşındığı iddiaları üzerine polis, adres kayıt incelemesi yapıyor. Adreslerdeki incelemelerini tamamlayan ekipler hazırladığı tutanakları Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirerek teslim etmeye başladı.



Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı inceleme üzerine Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sabah saatlerinde yaklaşık bin 500 polis, seçim öncesi ilçede adres kaydı yaptırdığı iddia edilen kişilerin belirtilen adreslerde oturup oturmadığını kontrol etmek üzere ellerinde bulunan adreslere gitti. Adreslerdeki incelemelerini tamamlayan ekipler hazırladığı tutanakları Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirerek teslim etmeye başladı.



Görüntü Dökümü:



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-Polis ekiplerinin adreslerle ayrılması



-Ekiplerin bir siteyi kontrol etmesi



-Yapılan tespitler sonucu tutanakların emniyete getirilmesi



-Tutanak kağıtlarını taşıyan polisler



-Özel Harekat ekiplerinden görüntü



-Genel ve detaylar



09.04.2019 - 14.21 Haber Kodu : 190409101



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3- BAĞDAT CADDESİ'NDE SALDIRGANLARIN KAÇTIĞI ARAÇ BULUNDU: 2 GÖZALTI







Haber-Kamera: Emin YEŞİL - İstanbul DHA



Bağdat Caddesi'nde İlhan Ünğan'ı öldüren saldırganların kaçtığı lüks araç, Sultangazi'de bulundu. Saldırıyla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.



İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti'nin kızının öldürülmesi davasında firari olarak aranan İlhan Ünğan, geçen pazar günü Bağdat Caddesi Caddebostan'da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin cinayetle ilgili yürüttüğü soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, İlhan Ünğan cinayetinde kullanılan aracı tespit etti. Gelen ihbar üzerine aracın Sultangazi'de olduğunu tespit eden ekipler, harekete geçti. Esentepe Mahallesi'nde park edilmiş halde aracı bulan ekipler, aracın sürücüsüyle birlikte iki kişiyi gözaltına aldı. Aracı Esentepe Mahallesi'nde bir cadde de park eden sürücünün, aynı cadde üzerine bulunan bir cep telefonu operatörü bayisinden faturalı hat alırken gözaltına alındığı belirtildi. Kiralık olduğu belirtilen araç, incelenmek üzere önce Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesine, daha sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Emniyet Yerleşkesine götürüldü.



Görüntü Dökümü:



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-Aracın görüntüsü



-Aracın bırakılma anı (güvenlik kamerası)



-Detaylar



09.04.2019 -12.11 Haber Kodu : 190409074



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4-100 BİN LİRALIK ZİYNET EŞYASI ÇALAN KADIN YAKALANDI



*1'i kadın 4 şüphelinin hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.



Ali AKSOYER/İSTANBUL



İstanbul'da erkek suç ortaklarıyla birlikte bir eve girerek, içeride bulunan 100 bin lira değerinde ziynet eşyasını çalan Çilem G.(34) polis tarafından yakalandı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, polis Çilem G.'nin suç ortaklarını arıyor.



HIRSIZLIK ANI KAMERADA



Ataşehir, İçerenköy'de 24 Mart 2019 tarihinde meydana gelen olayda mağdur T.A.'nın evine kapı kilidini kırarak giren şüpheliler içeride bulunan 100 bin lira değerinde ziynet eşyasını alarak kaçtı. Öğle saatlerinde meydana gelen olayın ardından harekete geçen polis güvenlik kameralarını incelediğinde biri kadın 4 kişinin hırsızlığı gerçekleştirdiğini tespit etti. Görüntülerde şüphelilerin apartman sakini gibi içeri girdikten sonra hırsızlığı gerçekleştirdikleri ardından binadan ayrıldıkları görülüyor.



KADIN HIRSIZ YAKALANDI



Polis kamera görüntülerinden kimliğini tespit ettiği şüpheli Çilem G.'yi önceki gün gözaltına aldı. Şüphelinin 17 adet evden hırsızlık, 2 kez trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, 4 kez mala zarar verme, 2 adet açıktan hırsızlık, 2 adet işyerinden hırsızlık suçlarından daha önceden polis tarafından gözaltına alındığı ortaya çıktı.



TUTUKLANDI



Polisteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen Çilem G. tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Polis Çilem G.'nin suç ortaklarını yakalamak için operasyonları sürdürüyor.



Görüntü Dökümü:



(GÜVENLİK KAMERASI)



-Şüphelilerin apartmana girmeleri



-Apartmandan ayrılmaları



(AKTÜEL)



-Çilem G.'nin adliyeye sevk edilmesi



09.04.2019 -13.52 Haber Kodu : 190409097



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5-HALI SAHADA MAÇ YAPANLARI SOYAN ÇETE YAKALANDI



*Halı sahaya futbol oynamaya gelmiş gibi yaparak, maç yapanların telefonlarını ve otomobillerini çalan şüpheliler güvenlik kamerasına yansıdı.



Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL,



İstanbul'da futbol oynayacakmış gibi gittikleri halı sahalarda, maç yapan kişilerin soyunma odasına bıraktıkları eşyaları çalan 4 kişi polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin soyunma odalarından aldıkları kontak anahtarlarını kullanarak çaldıkları 5 otomobil ile 10 adet cep telefonu operasyon sırasında şüphelilerle birlikte ele geçirildi. Şüphelilerin hırsızlık anları kameralara yansıdı.



Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Başakşehir ilçelerinde bulunan halı sahalarda yaşanan hırsızlık olayları üzerine polis harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğü ve Oto Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan araştırmada, şüphelilerin halı sahalara sözde futbol oynamaya gelmiş gibi girdikleri tespit edildi. Maç saatini bekler gibi yaparak uygun ortam bulduklarında soyunma odasına giren hırsızların, sahada maç oynayan kişilerin eşyalarını çaldıkları tespit edildi. Şüphelilerin cep telefonlarının yanı sıra aldıkları araçların kontak anahtarlarını aldıkları ve park halindeki otomobilleri çaldıkları öğrenildi.



CEZAEVİ FİRARİSİ ÇIKTILAR



Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kısa sürede kimliklerini tespit ettiği şüpheliler Kayhan K.(20) D.A.(17), F.Ö.(17) ve M.U.(17) gözaltına alındı. Şüphelilerden F.Ö. ile B.U.'nun haklarında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ayrıca cezaevi firarisi oldukları öğrenildi. Şüphelilerin onlarca kez hırsızlık suçundan daha önceden polis tarafından gözaltına alındığı tespit edildi.



ÇALINAN OTOMOBİL VE CEP TELEFONLARI BULUNDU



Şüphelilerle birlikte aynı yöntemle çalınan 5 otomobil ile 10 cep telefonu da ele geçirildi. Poliste sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye gönderildi. Öte yandan mağdurlardan Ahmet Baki, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gelerek bulunan otomobilini teslim aldı. Polise teşekkür eden Ahmet Baki, "Oğlum devamlı futbol oynuyordu. Onlar top oynarken kapıyı kırıp içeri girmişler cep telefonu ve otomobilin anahtarını alarak kaçmışlar. Bulunduğuna çok sevindim." dedi.



O ANLAR KAMERADA



Şüphelilerin soyunma odalarından aldıkları kontak anahtarı ile otomobili çalmaları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüpheliler park halinde bulunan otomobile binerek, uzaklaşıyor.



Görüntü Dökümü:



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(GÜVENLİK KAMERASI)



-Halı sahada maç yapanlar



-Şüphelilerin otomobili çalmaları



(AKTÜEL)



-Şüphelilerin çaldığı otomobiller



-Otomobili bulunan kişiyle röportaj



-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi



09.04.2019 -14.14 Haber Kodu : 190409100



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6- İSTİKLAL CADDESİ'NDE CİNAYETLE SONUÇLANAN KAVGAYA MÜDAHALE ETMEDİKLERİ İDDİA EDİLEN POLİSLERE BERAAT



Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA



İstiklal Caddesi'nde 4 Temmuz 2015 tarihinde, "omuz atma" nedeniyle çıkan kavgada, 36 yaşındaki Ayhan Kaya'nın defalarca bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin kavgayı gördükleri halde müdahale etmedikleri gerekçesiyle haklarında dava açılan iki polisin yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme,"Görevi kötüye kullanmak" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan iki polis hakkında "yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle" beraat kararı verdi.



İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 5'inci celsesi görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan polis memurlarından Mücahit Ö. ile şikayetçi ağabeyi Hüseyin Kaya katıldı. Tutuksuz sanık Ali T. ise duruşmaya katılmadı.



"TAKVİYE EKİP GELİNCE MÜDAHALE ETTİK"



Söz verilen sanık Mücahit Ö., "Olay gecesi hangi grupta olduğumu hatırlamıyorum. İki grup olarak çalışıyorduk. Mertcan A. ve Zafer O. grup amirleriydi. O gece olay saatinde Mertcan A. olay yerinde değildi. Zafer O. vardı. Rütbeli amir olay yerinde var ise hangi gruba baktığı önemli değildir. Onun emirleri doğrultusunda hareket ediyorduk. Olayın başından sonuna kadar 7-8 kişi olduğu iddiası doğru değildir. Bilirkişi raporunda da olay yerinde kaç kişi olduğu belirtilmiştir. Olay anında bıçağı görmediğimi beyan etmiştim. Rapora göre benimle bıçaklanan kişi arasında 4 sivil vatandaş olduğu bellidir" dedi. Sanık Mücahit Ö. son savunmasında da "Olayı sonlandırmak amaç ise de orada bulunan sivil vatandaşlar kavgaya karışanlar ve kendi güvenliğimiz gereği güvenli müdahale koşulları oluştuğunda olaya müdahale etmemiz gerekiyordu. Takviye ekibi bekledik. Gelince de müdahale edildi. Yaptığımız müdahale usulüne uygundu. Suçsuzum, beraatime karar verilsin" diye konuştu.



"CİNAYETE ORTAK OLMUŞLARDIR"



Ölen Ayhan Kaya'nın ağabeyi Hüseyin Kaya ise şikayetinin devam ettiğini belirterek, "Orada bulunan tüm polisler alenen ve kasten olaya müdahale etmeyerek cinayete ortak olmuşlardır. Görmedim yönündeki beyanı kabul etmiyorum. Şikayetçiyim, sanıkların cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi. Kaya'nın avukatı ise "Bilirkişi raporuyla ortada olduğu gibi İstanbul'un göbeğinde dakikalarca dövülüp defalarca bıçaklanan kişiye orada olduğu tespit edilen ve kamerada görülen 6 polis memurunun hepsi olayı izlemişlerdir. Olayda toplam 8 kişi vardır. İki kişi görüntüye girmemiştir. İddianameyi düzenleyen savcı ve valilik makamınca olay örtbas edilmeye çalışılmıştır. Her ne kadar diğer kişiler tanık olarak dinlenmişse de olayın sorumlusu bu 8 polis memurudur. Huzurdaki sanık günah keçisi ilan edilmiştir. Diğerlerinin de bu sanık kadar sorumluluğu vardır. İkisi amir konumundadır. Eğer müdahale edilseydi bu cinayet gerçekleşmeyecekti. Diğer kişiler hakkında da yeniden dava açılmasını ek iddianame düzenlenmesini talep ediyoruz" dedi.



BERAAT KARARI VERİLDİ



Mahkeme, sanıklar Mücahit Ö. ve Ali T. hakkında "Görevi kötüye kullanmak" suçundan dava açılmışsa da yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle sanıkların ayrı ayrı beraatine hükmetti. Mahkeme, olay yerinde bulunan ve amir olarak isimleri geçen Zafer O. ve Barış C. hakkında soruşturma devam ettiğinden yeniden suç duyurusunda bulunulmasına yer olmadığına da karar verdi. Duruşma sonrasında Hüseyin Kaya, karara itiraz edeceklerini belirtti.







OLAYIN GEÇMİŞİ



Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 4 Temmuz 2015 tarihinde 36 yaşındaki Ayhan Kaya, sivil polislerin ve onlarca vatandaşın gözü önünde kemerle dövülüp defalarca bıçaklanmıştı. Bu olayın kamera görüntüleri de basında yer almıştı. Cinayete ilişkin yargılama sonunda 3 kişi, "Kasten öldürme" suçundan 25'er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ayhan Kaya'nın öldürülmesine ilişkin soruşturma devam ederken Kaya'nın annesi Ayşe Türk, avukatı aracılığı savcılığa dilekçe vererek, olayı seyreden güven timi polislerinin olduğunu, olaya hiçbir şekilde müdahale etmediklerini uzunca bir süre dövülen oğlunun bıçak darbelerinden sonra yere düştükten sonra müdahale edildiğini iddia ederek işlem yapılmasını talep etmişti. Olay yeri görüntülerini inceleyen savcılık, olaya müdahale etmedikleri iddia edilen polisler hakkında soruşturma başlatmıştı. Haklarında soruşturma açılan 7 polisten İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Büro Amirliği'nde görevli 2'si hakkında "Görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.



Görüntü Dökümü:



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-(Arşiv)



09.04.2019 - 13.13 Haber Kodu : 190409089

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