Dha İstanbul Bülteni - 3

(ÖZEL)



1-ATAŞEHİR'DE MİNİBÜS, SERVİS ARACINA BÖYLE ÇARPTI



-Refüje aşan minibüs karşı yöne geçerek servis aracına çarptı.



-Minibüsün servis aracında asılı kaldığı feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı



Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN- İsa ALMAÇAYIR- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA



Ataşehir'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüs orta refüjü aşarak servis minibüsüne çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada servis minibüsünde kimsenin bulunmaması facianın önüne geçti.



Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi'ndeki kaza saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada 34 FOF 19 plakalı minibüs sürücüsün sürücüsü henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan minibüs orta refüjü aşarak karşı yönden gelen Adem Yüksel yönetimindeki servis aracına ortadan çarptı.



SERVİS ARACINDA ASILI KALDI



Çarpmanın şiddetiyle minibüs, ortasında çarptığı servis aracında asılı kaldı. Kazayı gören vatandaşlar, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Hafif şekilde yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılırken cadde araç trafiğine kapatıldı. Kazaya karışan araçlar çekiciler yardımıyla kaldırıldı. Öte yandan servis aracında yolcu bulunmaması olası bir faciayı önlemiş oldu. Servis sürücüsü Adem Yüksel, "Araç boştu. Karşı şeritte hakimiyeti kaybetti. Kaldırımı aşıp benim araca çarptı. Çarpan aracın sürücüsünü hastaneye kaldırdılar" dedi. Bir görgü tanığı da "Önüne bir anda kamyon çıktı. Kamyondan kaçmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Refüjü aşarak karşı yönden gelen servis minibüsüne çarptı" diye konuştu. Kazada iki araçta da büyük çapta maddi hasar meydana gelirken polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.



2-BAKAN DÖNMEZ: PETROL ÜRETİMİNDE BU SENE HEDEFİMİZ GÜNLÜK 50 BİN VARİLİN ÜZERİNE ÇIKMAK



Haber: Gülseli KENARLI Kamera: Güven USTA/İstanbul DHA



Enerji ve Tabi kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez 10. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı'nda yaptığı konuşmada, "Diyarbakır ve Siirt'te 3 tane yeni keşif yaptık, petrol keşfi. O 3 petrol keşfinde de şu anda günlük ortalama 1650 varil petrol üretimimiz var. Hidrolik çatlatmayla üretim sağladık. Hidrolik çatlatmayla bu yıl içerisinde 4 tane kuyu daha planlıyoruz. Bir tanesi Trakya'da olacak. 3 tanesi de Güneydoğu'da olacak. Ben ümitliyim, üretimde bir artış sağlayacağız. Şu anda zaten Türkiye Petrolleri 47 bin varili geçti. Bu sene hedefimiz günlük üretimde 50 bin varilin üzerine çıkmak" dedi.



Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, '10. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı'na katıldı. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen forum ve fuarın açılış törenine Bakan Dönmez'in yanı sıra Malta Enerji ve Su bakanı Hon Joseph Mizzi, KKTC Enerji ve Ekonomi Bakanı Özdil Nami, Enerji Verimliliği Derneği Genel Başkanı Murat Kalsın da katıldı.



DÜNYA BANKASI İLE ANLAŞMA



Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, açılış töreni ve fuarı gezmesinin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Dönmez, Dünya Bankası ile önümüzdeki hafta yapılacak anlaşmanın detaylarının sorulması üzerine, "Dünya Bankası ile yapmış olduğumuz anlaşma kapsamında 200 milyon dolarlık bir kredi temin ettik. Bunu da ağırlıklı kamu binalarımızda kullanacağız. Onunla alakalı olarak bakanlığımız, ilgili kamu kuruluşlarımızla iş birliği içerisinde oradaki kamu kurum binalarının enerji verimliliği ile ilgili ihtiyaçlarını tespit ettik. Isı yalıtımı mı? su yalıtımı mı yapılacak? Bu anlamda gerekli çalışmalar yapıldı. Yaklaşık 500 civarında bina var. 2023 yılına kadar da bu 200 milyon doları kamu binalarının enerji verimliliği konusunda performansı artırmak için harcamış olacağız. Ayrıca sanayide ve sivil konutlarda neler yapılabilir? Sivil konutlarda şu anda ortalama yıllık 150 bin civarında ısı yalıtımı yapılıyor. Hedefimiz bunu yıllık 2 katına çıkarmak. Hala gerideyiz. Biz ısı yalıtımını standartlara uygun hale getirdiğimizde yaklaşık faturalarımızda yüzde 40 bir indirim söz konusu olacak. Bunun için de sektörümüz hazır. STK'larımız hazır. Bankacılarımızla uzunca bir zaman konuştuk. Onlarda bu işi finanse etmeye sıcak bakıyorlar. Önümüzdeki haftalarda Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından yapılması gereken bazı düzenleme çalışmaları da var, onları da tamamladıktan sonra bu krediyi uzun vadeli, katlanılabilir, ödenebilir bir hale getirip vatandaşımıza sunmuş olacağız. Çok düşük aylık taksitlerle de bu ısı yalıtımı işini kökünden çözmüş olacağız" dedi.



"ENERJİ GİRİŞİM SERMAYE FONU"



Bakan Dönmez, Enerji Girişim Sermaye Fonu'nun detaylarının sorulması üzerine, "Bununla alakalı olarak Hazine ve Maliye Bankalığımız, bizim Bakanlığımız, sektör ve bankacılar bir araya gelerek, sektöre finansman ihtiyacı veya yeniden yapılandırılması kapsamında krediler uzunca bir süredir görüşülüyordu. Sonra Sayın Hazine ve Maliye Bakanımızın da açıkladığı gibi bir inisiyatif kullanılacak. Ortak girişim formu üzerinden bu finansman sıkıntısı çeken projeler, yerine göre belki bankalar devreye girmek suretiyle rahatlatılmış olacak. Bunun detaylarını önümüzdeki günlerde zaten kamuoyuyla da paylaşmış olacağız. Şu anda çok fazla detaya girmek çok doğru değil. Önemli bir gelişme olarak söylemek istiyorum" yanıtını verdi.



"BATIDAN ALDIĞIMIZ DOĞALGAZI TÜRK AKIMI ÜZERİNDEN DE ALABİLİR HALE GELECEĞİZ"



Bakan Dönmez, bir gazetecinin, pazartesi günü Rusya'ya gerçekleştirilen ziyarette doğalgaz konusunda indirimin gündeme gelip gelmediğini sorması üzerine şu değerlendirmelerde bulundu:



"Rusya ile ilişkimizde ajandamızdaki en önemli konulardan birisi enerji. Akkuyu'da Türkiye'nin ilk nükleer güç enerji santralinin inşası devam ediyor. Öte taraftan Türk Akımı'nın deniz inşaatı tamamlandı. Kıyıda terminal inşaatında da yüzde 80 civarında bir tamamlanma oranı var. Karadaki boru hatlarının da inşası devam ediyor. Yılsonuna kadar Türk Akımı'nın kara inşaatı da bitmiş olacak. Böylece batıdan aldığımız doğalgazı Türk Akımı üzerinden de alabilir hale geleceğiz. Enerji partnerimiz olması açısından, arz güvenliğimiz açısından Rusya bizim için son derece önemli. Bugüne kadar Rusya tedarik noktasında arz güvenliğimize son derece katkı sağladı. İndirim dahil, miktarlarda esneklik gibi konular kendileri ile paylaşıldı. Bunlar hem oradaki Gazprom şirketi ile, hem Botaş'ın Gazprom'dan ithal eden diğer özel sektörün bir araya gelerek, konuşarak sonuç alması gereken hususlar. Türkiye kaynak çeşitliliğini büyük oranda artırmış oldu. Eskiden sadece iki ülkeden doğalgaz alırken, Rusya geldi, İran geldi, ardından Azerbaycan geldi. Artık farklı ülkelerden, farklı rotalardan kaynak girişleri sağlamaya başladık. LNG terminallerimiz sayesinde dünyanın dört bir tarafından nerede ucuz bir kaynak bulursak LNG getiriyoruz. Türkiye'ye sisteme dahil ediyoruz. Oyuncunun fazlalığı, arzın fazlalığı dünyada değişmez kural rekabeti getirir. Bundan da tüketici yararlanacak. Bu yöne de zaten alt yapıları tamamladık. Geçtiğimiz yıl Eylül ayında Doğalgaz Ticaret Platformu'nu da işletir hale geldik. Bu bölgenin yani güney doğu Avrupa'nın işleyen tek piyasası doğalgaz ticareti. Elektrik ticareti zaten yıllardır vardı. Türkiye bu bölgede sadece kendisi için komşu ülkeleri açısında da bölge ticaretinin gerçekleşeceği bir ülke olacaktır. Biz bu potansiyele inanıyoruz."



Dönmez, nükleer enerji konusunda ise, "Gündeme gelmedi. Rusya tarafı ve buraya ortak aradığını ve Türkleri de bu anlamda tercih edeceğini ifade ediyor zaten. Ama bugüne kadar henüz netleşmiş bir ortaklık anlaşması yok" dedi.



PETROL ÜRETİMİ



Siirt ve Diyarbakır'da petrol keşiflerine son durumun sorulması üzerine Bakan Dönmez, "Diyarbakır ve Siirt'te 3 tane yeni keşif yaptık, petrol keşfi. O 3 petrol keşfinde de şu anda günlük ortalama 1650 varil petrol üretimimiz var. Hidrolik çatlatmayla üretim sağladık. Hidrolik çatlatmayla bu yıl içerisinde 4 tane kuyu daha planlıyoruz. Bir tanesi Trakya'da olacak. 3 tanesi de Güneydoğu'da olacak. ABD'nin geliştirdiği bir teknoloji onlar adeta üretimini katladılar, ihraç eder hale geldiler doğalgazı ve petrolü. Aynı tekniği biz de Türkiye'de kullanmaya başlıyoruz. Özel sektörden de bu tekniği kullananlar var. Böylece üretim artışı sağlanacak. Burada her alanda, her sahada bu teknoloji kullanılmıyor. Klasik yöntemle alınabilecek yerlerde yine klasik sondaj ve üretim yapacağız. Zorlandığımız yerlerde bu çatlatma yöntemiyle teknolojiyi kullanmış olacağız. Ben ümitliyim, üretimde bir artış sağlayacağız. Şu anda zaten Türkiye Petrolleri 47 bin varili geçti. Bu sene hedefimiz günlük üretimde 50 bin varilin üzerine çıkmak." dedi.



AKDENİZ'DE PETROL ARAMA



KKTC Enerji ve Ekonomi Bakanı Özdil Nami, bir gazetecinin, Doğu Akdeniz'deki petrol arama faaliyetleri sorması üzerine, "Türkiye ve KKTC'nin arasında uluslararası nitelikte anlaşmalar var, imzaladığımız protokoller var. O çerçevede çalışmalarımızı planladığımız şekilde devam ettireceğiz. Güney'deki muhataplarımıza bu konuda iş birliği için yoğun çağrılarımızı yaptık. Bu çağrıları reddeden taraf onlar oldu. Onların attıkları adımlara karşı biz de kendi adımlarımızı tamamlayıp, devreye koyduk. Bu çalışmalarımızı aksatmadan devam ettireceğiz" dedi.



Bakan Dönmez ise, "Biz orada adada, KKTC halkının, haklarının sonuna kadar arkasındayız. Gerek onlardan almış olduğumuz ruhsat sahalarının kendi verdiğimiz ruhsat sahalarını Türkiye Petrolleri'nin sismik aramalarını, üretim amaçlı sondajlarına devam edecek. İkinci gemi de geldi. En kısa süre içerisinde onu da Akdeniz'e göndereceğiz. Bu konuda iş birliğimiz devam edecek" dedi.



3-237 BİN DOLARLIK ELMASI ÇALAN MISIRLI KADIN YAKALANDI



Ali AKSOYER/İSTANBUL,



İSTANBUL'da Mısırlı işadamının satmak için getirdiği piyasa değeri 237 bin dolar olan 12.5 karat işlenmemiş elmas çalındı. Alarma geçen polis işlenmemiş elması çalan, işadamıyla sözde ona İstanbul'da yardım etmek için buluşan Mısır uyruklu Elamira H. adlı kadın hırsızı yakaladı. Kadının üzerinden çalınan ham elmas bulundu. Adliyeye çıkarılan Mısırlı kadın tutuklandı.



Esenyurt ilçesinde 9 Nisan 2019 tarihinde polise başvuran Usama Elghobashy, Mısır'dan gelirken yanında getirdiği 12,5 karat işlenmemiş elmasın çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. Poliste ifade veren Mısırlı işadamı " Ben Mısır'da yaşıyorum. Türkçe bilmiyorum. Ben elmas tasarımı işi yapmaktayım. Mısır'dan Türkiye'ye iş için geldim. Yanımda bir parça 12,5 karat elmas getirdim. Bu elmasın işlenmemiş hali ile değeri 237 bin Amerikan dolarıdır. Ancak işlendiğinde 1 milyon dolara çıkıyor. Antalya'da bulunan 20 yıllık arkadaşımı arayarak bana İstanbul'da satışta yardımcı olması için birini tavsiye etmesini istedim. Bana Mısırlı Elmira H.'nin telefonunu verdi. Onunla Fatih'te bir otelde buluştuk. Beni kalmam için evine götürdü. 5 gün boyunca onunla İstanbul'da iş için dolaştık. Ancak bir sabah kalktığımda Elmira'nın evde olmadığını gördüm. Kontrol ettiğimde elmas da çalınmıştı." dedi.



Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma sonucu Elmira H.'nin izi Zeytinburnu'nda bir otelde bulundu. Polis otele yaptığı baskında Elmira H. ve çalınan ham elması ele geçirdi. Yapılan aramada işadamının kayıp telefonu da Elmira H.'nin odasında bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli olayla ilgili sorgulandı. Poliste işlemleri tamamlanan Mısır uyruklu şüpheli Elmira H. tutuklanarak cezaevine gönderildi.



4- ÜNLÜ GAZETECİ AYKUT IŞIKLAR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI



Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA



Ünlü gazeteci Aykut Işıklar, Kozyatağı Mehmet Çavuş Camisinde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.



Kalp krizi geçiren 70 yaşındaki ünlü gazeteci Aykut Işıklar dün kaldırıldığı İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Işıklar'ın için bugün Kozyatağı Mehmet Çavuş Camisinde cenaze töreni düzenlendi. Törene aile yakınları ile aralarında Erol Evgin, Ercan Akışık gibi isimlerinde de olduğu arkadaşları katıldı. Törende oğlu Güneş Işıklar taziyeleri kabul etti. Işıklar için öğle vakti cenaze namazı kılındı. Helallik alındı. Işıklar, namazının ardından Küçükyalı Mezarlığına defnedildi.



5-FETÖ "DUA LİSTESİ" DAVASINDA 22 SANIĞA TAHLİYE



Haber: Özden ATİK/İSTANBULDHA



Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) müzahir olduğu gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holding ve bağlantılı şirketlere yönelik yapılan operasyonda ele geçen 944 kişilik "dua listesi" isimli dosyaya ilişkin 49'u tutuklu 63 sanıklı davada, 22 sanığın adli kontrolle tahliyesine karar verildi.



İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 49 tutuklu ve 9 tutuksuz sanık katıldı. Üç gün süren duruşmada, tutuklu sanıklar üzerilerine atılı suçlamaları reddederek tahliye talebinde bulundu. Sanık avukatları da tutuklu sanıkların tahliyelerini talep etti.



Mahkeme heyeti ara kararında, delillerin büyük ölçüde toplanmış olması, delillerin karartılma ihtimalinin bulunmadığı, sanıkların kaçma ihtimallerinin bulunmadığı gerekçeleriyle 22 tutuklu sanığın yurtdışına çıkış ve karakola imza atmak şartıyla tahliyelerine karar verdi. Heyet, atılı suçun niteliği, kuvvetli suç şüphesini gösteren deliller, delillerin toplanmamış olması nedeniyle de 27 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Sanıklarla ilgili "dua listesi" isimli dosyanın tam çözümü için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne yazı yazılmasına karar veren heyet, sanıkların Bank Asya'daki hesap hareketlerine ilişkin yazı yazılmasını kararlaştırdı. Heyet, duruşmanın 17 Haziran'da Silivri'de görülmesine de hükmetti.



İDDİANAME



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Terör Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, Kaynak Holding AŞ ve bağlantılı şirketlerle ilgili soruşturma kapsamında, Üsküdar'da Kaynak Dış Ticaret AŞ'ye ait iş yerinde yapılan arama sonucu ele geçirilen hard disk içeriğinde "dua listesi" adlı bir excel dosyası bulunduğu belirtiliyor. Bu listenin birinci sırasında FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen olmak üzere toplam 944 kişinin isminin geçtiği belirtilerek, "örgüt liderinin listeye eklenen şahıslara bizzat dua edeceği" söylemleriyle örgütsel motivasyon sağlamaya yönelik bir araç olarak kullanıldığı anlatılıyor. 63 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, bu şüphelilerin tamamının FETÖ'nün finans kaynağı olduğu gerekçesiyle kapatılan Kaynak Holding ve holdinge bağlı çalışan şirketlerde görev yaptıkları, örgüt talimatı sonrasında Bank Asya'da yüklü miktarda para yatırdıkları, himmet verdikleri örgüt toplantılarına katıldıkları iddia ediliyor. İddianamede, tüm şüpheliler hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ayrı ayrı 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezalarına çarptırılmaları talep ediliyor.



6-ONUR BARIŞ İLK FİLMİ 'BENDEN HİKAYESİ'YLE SAİT FAİK'İ BEYAZ PERDEYE TAŞIDI



-Genç yönetmen sokak sokak gezerek ilk filminin afişlerini kendisi asmış.



Hüseyin COŞKUN/ İSTANBUL,



Genç yönetmen Onur Barış'ın, Türk edebiyatının usta öykücüsü Sait Faik Abasıyanık'ı hayatını konu alan belgesel filmi 'Benden Hikayesi', özel gösterimlerin ardından 5 Nisan'da sinemalarda da vizyona girdi. Geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Ara Güler'in de yer aldığı belgesel 60 salonda gösterime girdi.



İlk uzun metrajlı filminde Barış, Türk edebiyatının usta öykü yazarı Sait Faik Abasıyanık'ın hayatını izleyiciyle buluşturuyor. Usta öykücüyü onun kendi perspektifinden, kendi hikayeleriyle anlatan filmde Sait Faik'i genç oyuncu Mert Er canlandırıyor. Kültür Bakanlığı'nca desteklenen, belgesel filmin çekimleri Sait Faik Abasıyanık'ın doğduğu şehir Sakarya, lise yıllarını geçirdiği Bursa, uzun yıllar yaşadığı ve hayatını kaybettiği Burgazada'da geçiyor. Doğa ve insan sevgisiyle bilinen usta öykücünün, gelecek kaygılarının ana tema olarak işlendiği filmde, Sait Faik onu bizzat tanıyanlar tarafından da anlatılıyor.



"VAKTİMİ SAİT FAİK GİBİ GÖZLEMLER YAPARAK GEÇİRİRDİM"



'Benden Hikayesi' filmini hakkında konuşan Onur Barış, "Bir film söyleşisinde denk geldiğim şöyle bir olay oldu. Söyleşi esnasında yönetmenle konuşurken,yönetmen şöyle bir laf etti: "İnsan, en iyi filmini en iyi bildiği şey hakkında yapar" demişti. O laf benim zihnimde fazlasıyla yer etti. Öykü dünyasının, evreninin içerisinde en çok yer kaplayan İstanbul, Tarihi Yarımada, benim de öğrencilik yıllarımın geçtiği yerlerdi. Vaktimi Tarihi Yarımada sokaklarında dolaşarak, Sait Faik gibi gözlemler yaparak geçirirdim. Bu filmi yapmaya karar verdim" dedi.



SOKAK SOKAK GEZİP FİLMLERİNİN AFİŞLERİNİ KENDİLERİ ASTILAR



Filmin gösterime girmesiyle birlikte, ekibin toplanarak afiş çalışmasını da bizzat kendileri tarafından yapıldığını anlatan genç yönetmen, "Yani bu çok keyifli bir süreçti bizim için. Her şeyin içinde olmak, sonuna kadar emek vermek... Çünkü bir inancımız var, bir isteğimiz var. Afişleme sürecinde, hiç kimsenin afişinin üstüne afiş yapıştırmamayı kendimize misyon edinmiştik. Bugün gezdiğimizde hemen hemen bütün afişlerimizin üstünün kaplandığını gördük. Burada bizim derdimizle çelişen bir nokta var, toplumun bazı kesimlerinde. Birbirimizin emeklerine daha fazla saygı göstermeliyiz." diye konuştu.



"MÜMKÜN OLDUĞUNCA SEVGİYİ MERKEZE ALARAK DEVAM ETTİK"



Genç yönetmenin eşi ve filmin sanat yönetmeni Merve Azade Barış ise, "Ben de ekiple beraber oradan oraya gezerek, onların hazırlıklarına yardım ettim. Birazcık ajanda görevi gördüm. Aynı zamanda yemeklerini hazırladım. Çok eğlenceliydi, çok güzeldi" dedi.



ARA GÜLER: "BAK, BU HERİF İYİ BENZİYOR ONA"



Filmin kamera arkası görüntülerinde Sait Faik'i canlandıran oyuncu Mert Er'in fotoğrafına gören Ara Güler, "Bak, bu herif iyi benziyor ona" şeklindeki tepki veriyor.



7- SAKIP SABANCI ULUSLARARASI ARAŞTIRMA ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU



İstanbul DHA



Sabancı Üniversitesi Onursal Başkanı merhum Sakıp Sabancı'nın vasiyeti üzerine verilen "Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü", Sakıp Sabancı Ailesi ve Sabancı Üniversitesi ev sahipliğinde, Sabancı Center'da gerçekleşen törenle sahiplerini buldu. Jüri Özel Ödülü'nün sahibi Joseph S. Nye, Jr. oldu. Makale ödülleri ise üç genç araştırmacıya verildi.



Törenin açılış konuşmasını, Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı yaptı. Güler Sabancı, Sakıp Sabancı ile beraber Sabancı Üniversitesi'ni tasarlarken fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür, iyi eğitimli, önyargılarından arınmış, dünya vatandaşı olan bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerinin altını çizdi. Bu bireylerin insanlığa, bilime, topluma, ülkemize fayda sağlayan, yaşama artı değer katan insanlar olacağına her zaman inandıklarını söyledi. "Bugün dünyanın her noktasında bulunan, başarılarıyla öne çıkan mezunlarımıza baktığımızda, bu hedeflerimiz doğrultusunda doğru yolda olduğumuzu görmek beni memnun ediyor mutlaka Sakıp Bey'i de mutlu ederdi." diyerek devam etti. Sakıp Sabancı'nın toplumun her alanda gelişmesi gerektiğine inandığına ve sosyal bilimlerinde bu konuda katkısını çok önemsediğine dikkat çeken Güler Sabancı, "Dünyanın içinden geçtiği küresel karmaşalara bakarak, dönemi anlama ihtiyacımız arttıkça ve buna bağlı olarak da sosyal bilimlere verilen önem arttıkça onun ne kadar 'ileri görüşlü' olduğunu bir kez daha anlıyoruz." dedi. Güler Sabancı, Sakıp Sabancı'nın uluslararası nitelikli ve sosyal bilimler içerikli çalışmalara verdiği önemi gösteren ve 'daima en iyilerle işbirliği yapın' tavsiyesine uygun olarak Columbia Üniversitesi'nde çok anlamlı bir yapı ortaya çıktığını söyledi. 'Sakıp Bey'in ismini Columbia Üniversitesi'nde tam da onun istediği şekilde yaşatacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.



JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ'NÜN SAHİBİ JOSEPH S. NYE, JR. OLDU



Jüri Özel Ödülü'nün sahibi Joseph S. Nye, Jr. oldu.



Joseph S. Nye, Jr. törende yaptığı konuşmada "Bir güçten bahsettiğimizde genellikle başkalarının bizim istediklerimizi yapmalarını bekliyoruz. Bunu, kendi fikrimizi cazip kılarak, onlarla karşılıklı bir ilişki geliştirerek yapmak daha önemli diye düşündüm. Aslında bunu çoğumuz yapıyoruz. Ben de bunun adını yumuşak güç koydum. Yumuşak güç, etkili bir dış politika için ihtiyacımız olan şeydir. Diplomasi, uzlaşma sağlayabilmektedir. Bunun altında dünya siyasetinde nüfuz sahibi olmak için zorlama ve yaptırımlar yerine, başkalarının tercihlerini değiştirme fikri yatar. Bence istediğinizi zorla veya bedel ödeyerek değil, çekim yoluyla elde etmek anlamına gelen yumuşak güç bir ülkenin kültüründen, ideallerinden veya politikalarından kaynaklanabilir. Türkiye'nin geleceğinde yumuşak gücün önemli bir rol oynayacağını düşünüyorum. Türkiye'nin yumuşak güç yaklaşımına ve kendi geleceğini planlarken yumuşak güçten faydalanmaya geri dönmesi önemli. Türkiye'deki kültürün ve üniversitelerin bu yumuşak güce çok önemli katkılar yapacağına inanıyorum. Sabancı Üniversitesi ve diğer üniversiteler gerçekten akademik özgürlük ve entelektüel dürüstlüğü koruması açısından önemli çalışmalar yapıyor. Bunlar gelecekte Türkiye'nin yumuşak gücüne çok önemli katkılar vermeye devam edecek. Türkiye gelecekte kendi yumuşak gücünü kullanarak çok önemli şeyler yapabilir ve çok önemli etkiler yaratabilir. İnanıyorum ki Türkiye'yi çok güzel bir gelecek bekliyor." dedi.



MAKALE ÖDÜLLERİ ÜÇ GENÇ ARAŞTIRMACIYA VERİLDİ



Eşit ağırlıklı verilen üç "Makale Ödülleri'ne ise



Dünya Ticaret Örgütü'nde Yargının Duyarlılığıö başlıklı makalesiyle Minnesota Üniversitesi'nden Cosette D. Creamer, 'Çin'in Yükselişi Küresel Yönetimi Zayıflatır mı? Kaçakçılıkla Mücadele Rejiminden Kanıtlar' başlıklı makalesiyle Bocconi Üniversitesi'nden Kerim Can Kavaklı, 'Duvarların Dünyası' başlıklı makalesiyle Georgetown Üniversitesi'nden Moria Paz layık görüldü.



Konuşmaların ardından, Joseph S. Nye, Jr. Jüri Özel Ödülünü Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ve Sabancı Üniversitesi Rektörü Yusuf Leblebici ve Ödülün bu yılki Jüri Başkanı Meltem Müftüler-Baç'dan aldı. Makale ödülleri sahipleri ise ödüllerini Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Sevil Sabancı ile Rektör Yardımcısı ve İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü Fuat Keyman'dan aldı.



