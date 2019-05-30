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DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

48 dakika önce

Ömerli'de traktörüyle baraja düşen kişi öldü.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3, System.String[]

Ömerli'de traktörüyle baraja düşen kişi öldü.
Edinilen bilgiye göre İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nde ekiplerinin ormanda çalışma yürüttüğü sırada bir traktör yamaçtan aşağı kaymaya başladı. Ömerli Yeşil Vadi Mevkii'nde meydana gelen olayda, traktör Ömerli barajına düştü. Traktör suya gömülürken, sürücü  Barış Er (25) kayboldu. Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından ekipler Barış Er'in cansız bedenine ulaştı. Öte yandan Barış Er'in daha önce traktör üzerinde odun toplarken görüntüleri ortaya çıktı. Barış Er, traktörün önünde ayakta durarak odunları götürüyor.


Görüntü dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Çalışmalar
-Cesedin çıkarılması
-Er'in traktöründen görüntüsü
-Er'in fotoğrafı

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6- 'İSTANBUL LİSELERARASI İYİ YÖNETİM İLKELERİ YARIŞMASI' ÖDÜL TÖRENİ ÜSKÜDAR'DA YAPILDI

Haber: Gülseli KENARLI  Kamera: Güven USTA/İstanbul DHA
Kamu Denetçiliği Kurumu'nun düzenlediği 'İstanbul Liselerarası İyi Yönetim İlkeleri Yarışması'nın ödül töreni yapıldı. Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Yerlikaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı İsmail Kahraman, Kamu Baş denetçisi Şeref Malkoç da katıldı. 
Törende konuşan Yerlikaya salonda bulunan öğrencilere seslenerek, "Şu anda ne ekiyorsanız, mezun olduktan sonra onu biçeceksiniz. Rekabet çok güçlü. Rekabete de biz inanıyoruz. Gençlerimizin sayısının çok olmasından, dünya gençleriyle rekabet edebilecek en güçlü DNA kodlarına, maziye, inanca, imana sahip olduğunuzu biliyoruz. Ama bunu öyle donatacaksınız ki dünya gençlerinin karşısında dedemiz, ceddimiz Fatih gibi çağ açan ve onu geliştiren nesil olacaksınız. Buna inanıyorum." dedi. 

"KELİMELER MÜHİM, KELİMELER KÜLTÜRÜ TAŞIR"
Ardından söz alan İsmail Kahraman ise, kamu denetçiliğini olan ombudsmanlığın milli bir kurum olduğuna dikkat çekerek, "İsmini ne yapsak bilmem, ombudsman.  Dünyadaki ismi öyle, ombudsman. Denetçi, etçi… Bir şey olmalı ismi, tam kavramalı. Görüyorum. 'Halkın ücretsiz avukatıyız'. Avukat da Fransızca. Eskiden dava vekiliydi. Ben Rizeliyim, bizim memleketimizde avu zehre denir. Fransa'daki kelime olarak manası doğru olabilir. Ama dava vekili. Kelimeler mühim, kelimeler kültürü taşır. Onun için üzerinde durmak ihtiyacı duydum." diye konuştu. 
Konuşmaların ardından, yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. 

Görüntü Dökümü:
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-Yerlikaya'nın konuşması
-Kahraman'ın konuşması
-Ödül töreninden görüntüler
-Genel ve detaylar


 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:25 Kaynak: DHA
DHA, Ömerli, İstanbul, Güncel
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