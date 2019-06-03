DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, AB KOMİSERİNİ KABUL ETTİ

Gülseli KENARLI/ İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Avrupa Birliği (AB) Komiseri Dimitris Avramopoulos'u Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Saat 14.00 sıralarında başlayan görüşme basına kapalı gerçekleşti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kabulden fotoğraflar

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2- BAKAN SOYLU: 5 AYLIK DÖNEMDE TRAFİKTEKİ ÖLÜMLER YÜZDE 39 AZALDI



Ümit UZUN-Murat ÇİMEN/İSTANBUL, İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Beşiktaş'ta muhtarlarla buluşmasında yaptığı konuşmada, "Özellikle trafikte çok önemli bir adım daha attık. 59 politika belirledik. Bunların büyük bölümünü gerçekleştirdik. 5 aylık dönem içerisinde trafikteki ölümler yüzde 39 azaldı" dedi.

Beşiktaş'ta bir otelde muhtarlarla bir araya gelen Süleyman Soylu, "Dünyada yaşanan bir takım sıkıntıların, özellikle Müslüman aleminde yaşanan sıkıntıların inşallah önümüzdeki aylarda yaşanmamasını, çünkü bizim az da olsa çok da olsa varımız var. Allaha şükürler olsun huzurumuz var. Ama bugün can korkusuyla çocuklarının hayatı korkusuyla, örneğin dün Azez'de bir patlama meydana geldi. 20'nin üzerinde insan çocuklarla beraber hayatlarını kaybettiler. Onların da bayramı vardı. 70'in de üzerinde insan da yaralandı. Bu Libya'da, Yemen'de, Afganistan'da, Pakistan'da böyle. Maalesef dünyanın birçok Müslüman ülkesinde böyle. İnşallah insanlık alemi de bu konuda vicdanlarını, hassasiyetlerini biraz daha geliştirirler de, bu tip insanlık dışı meselelerin oluşmasını gerçekleştirecek iklimlerden arındırılırlar diye temennim var, bu bayram vesilesiyle" dedi.

"YILBAŞINDAN İTİBAREN UYUŞTURUCUDAN 10 BİN KİŞİ TUTUKLU"

"İstanbul'da uyuşturucu meselesinin 3'te 2'si hallolmuş durumda" diyen Soylu, "Yaklaşık 58 binin üzerinde insan tutuklu şu anda sadece uyuşturucudan. Yılbaşından itibaren, 5 aylık süreç içerisinde ise 10 bin kişi tutuklu. Bir taraftan da 2017 yılında da 941 kişi uyuşturucuya bağlı ölümlerden hayatını kaybetmişti. 2018 yılında ise bu rakam 581'e düştü" ifadelerini kullandı.

"TRAFİKTEKİ ÖLÜMLER YÜZDE 39 AZALDI"

Trafikle ilgili iyi kampanyalar yaptıklarını belirten Soylu, "Yaya öncelikli trafik kampanyası yaptık ve bununla ilgili bir kanun çıkarıldı. Çıkarttığımızdan itibaren yaya kazalarındaki ölümler yüzde 37 azaldı. Bunu daha da azaltacağız" dedi.

Trafikle ilgili 59 politika belirlediklerini belirten Soylu, "Özellikle trafikte çok önemli bir adım daha attık. 59 politika belirledik. Bunların büyük bölümünü gerçekleştirdik. 5 aylık dönem içerisinde trafikteki ölümler yüzde 39 azaldı. 2017'de 7 bin 427, 2018'de 6 bin 675 idi. Yılbaşından itibaren yüzde 39 demek minimum 2 bin kişi. Bin 275 kişiden 675 kişiye düştü son 5 aydaki ölümler. O da olay esnasındaki ölümler" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Süleyman Soylu konuşması

-Genel ve detay

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3 -ŞİŞLİ'DEKİ SİLAHLI SALDIRI: ÖRFİ ÇETİNKAYA'NIN ESKİ ORTAĞI NAYIR TUTUKLANDI

Ali AKSOYER - İstanbul DHA - ŞİŞLİ'de bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyı azmettirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında uyuşturucu kaçakçısı Örfi Çetinkaya'nın eski ortaklarından Cemal Nayır da yer alıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 21 Kasım 2018'de Şişli'de lüks araca düzenlenen saldırıda Murat Çarık ölürken Murat Bakaç ise yaralandı.

Güvenlik kamerası kayıtları ve çevredekilerin ifadeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren ekipler, saldırganların kimliklerini tespit etti. Polis ekipleri, saldırı talimatını uyuşturucu ticareti ve çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı bulunan Cemal Nayır'ın verdiğini belirledi.

Soruşturma kapsamında, 31 Mayıs'ta İstanbul merkezli 2 ilde 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Nayır ve tetikçi oldukları belirtilen 2 kişinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Cemal Nayır ve tetikçi olduğu kaydedilen 2 kişi tutuklanırken 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞINDAN TUTUKLANMIŞTI

Örfi Çetinkaya'nın eski ortaklarından Nayır uğradığı kalaşnikoflu saldırıda ağır yaralanarak tekerlekli sandalyeye mahkum kalmıştı. Cemal Nayır, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın 25 Eylül 2007'de düzenlediği ve 80 kilogram eroinin yakalandığı operasyon kapsamında tutuklanmıştı.

Görüntü Dökümü:

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-Arşiv



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4-KÜÇÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİL BAHÇEYE UÇTU: 2 YARALI



Yılmaz BEZGİN/ İSTANBUL, KÜÇÜKÇEKMECE Denizköşkler mevki D-100 yan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarparak askerlik şubesinin bahçesine düştü.

Kaza saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre çok süratli seyreden 34 UL 2642 plakalı otomobilin sürücüsü İbrahim Gülecen, direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yol kenarındaki bariyerleri aşarak Küçükçekmece Askerlik Şubesi'nin bahçesine uçtu. Otomobilde sıkışan ve yaralanan İbrahim Gülecen ile yanındaki Nergiz Abdurrahimova olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anında olay yerinden geçmekte olan otobüs şoförü Naci Evişmek; " Küçükçekmece sapağında araç ilk kazayı orada atlattı. E-5 saniye ile sıyrılmasıyla yan yola daldı. Dalmasıyla daha da hızlandı. Bir iki aracı solladıktan sonra kendini sağa attıktan sonra buraya tarlaya uçtu. Çok süratliydi araba" dedi.

Bir başka görgü tanığı Ayşe Yüksel de, " Araç önümüzde seyir halindeydi. Biz hemen arkasındaydık, bir an dengesini kaybetti bariyerlere vuracak gibi oldu. Daha sonradan çok hızlı bir şekilde bu yan yola girerek bahçeye düştü." diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden görüntü

-Yaralının çıkarılıp ambulansa alınışı

-Görgü tanıkları iile röportaj

-Genel ve detay görüntüler

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5- ÇEKMEKÖY'DE ÇEKİCİLER ÇARPIŞTI: 2 YARALI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA- ÇEKMEKÖY'de peş peşe ilerleyen iki çekicinin kaza yapması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 11.30 sıralarında Çekmeköy Şile yolu Güngören Mahallesi Ümraniye istikametinde meydana geldi. Emrah Tanrıverdi yönetimindeki 34 KT 980 plakalı çekici, alt geçide girdiği sırada önündeki Erhan Hüseyinoğlu yönetimindeki 34 UT 4510 plakalı çekiciye arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle Emrah Tanrıverdi araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri istendi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan Tanrıverdi'yi kurtardı. Tanrıverdi ve hafif yaralanan diğer sürücü, olay yerine gelen ambulanslarla Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Araçtan çıkartılan yaralı sürücü Emrah Tanrıverdi'nin sedyeyle ambulansa bindirilmesi (özel)

-Diğer yaralı araç sürücüsü Erhan Hüseyinoğlu'nun ambulans beklemesi (Özel)

-Vatandaş ile röp

-Yaralı Erhan Hüseyinoğlu'nun sedyeyle ambulansa bindirilmesi (özel)

-Kaza nedeniyle oluşan trafik

-Genel ve detay



