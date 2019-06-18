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DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

56 dakika önce

Üsküdar'da bir sitenin bahçesinde yavru kirpi ve yavru kedinin oyun oynadığı anlar vatandaşların içini ısıttı.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3, System.String[]

Üsküdar'da bir sitenin bahçesinde yavru kirpi ve yavru kedinin oyun oynadığı anlar vatandaşların içini ısıttı.
Altunizade'de yaşadıkları sitenin bahçesinde dişi kedi ve yavrularının beslemeye başlayan site sakinleri daha sonra bahçede 2 yavru kirpiye rastladı. Yavru kirpilerin annelerinin olmadığını fark eden vatandaşlar onları da beslemeye başladı. Anne kedi kendi yavrularıyla birlikte kirpi yavrularını da koruma altına aldı. Kedi ve kirpileri beslemek için bahçeye inen bir site sakini yavru kedi ve kirpinin birbiriyle oynadığını görünce şaşkına döndü. Sevimli kedi ve kirpinin o anları cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler izleyenlerin içini ısıttı. 

Görüntü dökümü:  
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(CEP TELEFONU)
-Yavru kedi ve kirpinin oynaması
-Anne kedi ve yavrular
-Kirpinin verilen salatalığı yemesi
 


Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 03:30 Kaynak: DHA
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