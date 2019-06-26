DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3

1- ÖĞRETMEN AYŞE ÇELİK'E BERAAT (1)

Serpil KIRKESER - İstanbul DHA - 3 yıl önce telefonla katıldığı televizyon programındaki konuşmasında, 'terör örgütü propagandası yaptığı' gerekçesiyle 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan öğretmen Ayşe Çelik, Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı vermesinin ardından yeniden yargılandığı davada beraat etti.

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2- FEYHAMAN DURAN'IN MÜZEDEN ÇALINAN TABLOSUNUN BULUNDUĞU OPERASYON KAMERADA

Çağatay KENARLI İSTANBUL,

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nden çalınan bir tablo, Selçuklu dönemine ait bronz kuş heykeli şekilli buhurdanlık, 15.yüzyıla ait altın yaldızlı Osmanlı ve İran el yazması Kuran-ı Kerimler'in bulunduğu 22 parça tarihi eser ele geçirdi. Operasyonlar kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldığı ihbarları değerlendirerek tarihi eserleri satmak isteyen kişileri belirlemek için çalışma başlattı. Polis ekipleri, tarihi eser kaçakçılarının elinde çeşitli parçalar olduğunu tespit ederek operasyon kararı aldı.

MÜZEDEN ÇALINTI TABLO

Ekipler 29 Mayıs'ta Şişli'de bir adrese yaptığı baskında Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nden çalınan ressam Feyhaman Duran'ın yaptığı Ortaköy manzaralı tablosunu buldu ve olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.

ALTIN YAZMALI KURAN-I KERİMLER, SİKKELER

Polis ekipleri ikinci operasyonu ise Kadıköy'de bulunan bir işyerine 21 Haziran'da düzenledi. Yapılan operasyonda Selçuklu dönemine ait bronz kuş heykeli şeklindeki buhurdanlık, İslami yazı karakterine sahip objeler, Roma dönemine ait 13 sikke, 15. yüzyıla ait altın yaldızlı Osmanlı ve İran el yazması Kuran-ı Kerimler ele geçirildi. Ele geçirilen Kuran-ı Kerim'ler arasında 15. yüzyılın şartlarında ebru sanatıyla yapılmış bir kapağı olması dikkat çekti. Operasyon kapsamında 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

3 KİŞİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Operasyonlar kapsamında emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli hakkında 2863 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonlar polis kameraları tarafından görüntülendi.

Görüntü dökümü:

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(Polis Kamerası)

-Polis ekiplerinin adreslerde yaptığı aramalar

-Ele geçirilen tarihi eserler

(Aktüel Görüntü)

-Sergiden görüntü

-Ele geçirilen Kuran-ı Kerimlerden görüntüler

-Tablodan görüntü

-Buhurdanlık görüntüsü

-Genel ve detaylar



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(ek görüntüyle)

3 - ESENYURT'TA HAREKETLİ DAKİKALAR

- Bekçilere saldıran gruba müdahale eden polis, havaya ateş açtı.

Haber-Kamera: Ersan SAN/ İSTANBUL DHA - ESENYURT'ta bekçilere, bir grup sopalarla saldırdı. Hareketli dakikaların yaşandığı olayda iki bekçi yaralandı.

Olay, Akçaburgaz Mahallesi Deliorman Caddesi'nde dün akşam saatlerinde yaşandı. 'Gece Kartalları' olarak da bilinen bekçiler, iddiaya göre yedikleri çekirdeklerin kabuklarını sokağa atan bir gruba uyarıda bulundu. Bekçilerin gruba GBT sorgulaması ve üst araması yapmak istemesi üzerine tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedenin ardından bekçiler takviye ekip istedi. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip ve ambulanslar olay yerine sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri önce havaya ateş açtı ardından da biber gazı sıkarak kalabalığı dağıttı. Olayla ilgili ikisi uzman onbaşı, 3 kişi gözaltına alındı.

İfadelerinin ardından biri uzman onbaşı 2 kişi, Büyükçekmece Adliyesi'ne sevkedilirken, bir uzman onbaşının ise askeri inzibata teslim edildiği öğrenildi.



Görüntü dökümü:

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-Polis ve bekçilerin koşuşturması

-Yaşanan kovalamaca

-Havaya ateş açma

-Yoldan geçenleri uzaklaştırması

-Gözaltına alınanlar

-Kalabalık grup

-Polislerin uyarısı

-Ambulansların gelişi

-Biber gazı atması

-Yerdeki sopanın görüntüsü

-Genel ve detaylar

26.06.2019 - 10.36 - Haber Kodu : 190626043



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4- FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASINA 'İZDİVAÇ' OPERASYONU: 11 GÖZALTI

Çağatay KENARLI İSTANBUL, - İSTANBUL merkezli 5 ilde FETÖ'nün 'izdivaç' yapılanmasıyla yönelik düzenlenen operasyonda aralarında görevde bulunan askerlerin de olduğu 11 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığıyla yaptığı ortak çalışmada, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisinde halen görev yapan bazı askerlerin FETÖ'nün 'izdivaç imamları'nca evlendirildiğini belirledi. Örgütün 'Bylock' yazışmalarından elde edilen verilerde FETÖ üyesi olduğu tespit edilen askerlerin evlendirildiği kadınların çeşitli meslek gruplarından olduğu ortaya çıkarken, örgüt içerisinde 'izdivaç ablalığı' yapan bir kadın belirlendi.

5 İLDE ŞAFAK OPERASYONU

Çalışmaların ardından sabah saatlerinde İstanbul, Sivas, Siirt, Şanlıurfa ve Kars'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda, 'izdivaç ablası' bir kadın ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda çalışan üsteğmen, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda çalışan teğmen ve Jandarma Genel Komutanlığı'nda çalışan 3 Astsubay eşleriyle birlikte gözaltına alındı.

11 ŞÜPHELİ VATAN'DA SORGULANACAK

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Vatan Caddesi'ndeki bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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5 - KARTAL'DA ÇÖKME SONRASI YAPILAN BİNALARDAKİ SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA- KARTAL'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın yerine ve çevresine yapılan binalardaki son durum havadan görüntülendi.

Kartal Sema Sokak'ta 6 Şubat'ta Yeşilyurt apartmanının çökmesi sonucu 21 kişi ölmüştü. Çökme sonrası riskli bulunan 8 bina da yıkılmıştı. Yeni yapılan binalardaki son durum havadan görüntülendi. Kısa sürede kaba inşaatı tamamlanan binaların çatılarının yapımı sürüyor. Binaların kısa sürede tamamlanarak sahiplerine teslim edilmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

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-Binaların havadan görüntüleri

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(ÖZEL)

6- SARIYER'DE BUDANMASINA ENGEL OLUNAN AĞAÇ ARAÇLARIN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,- SARIYER'de devrilen araç 3 araca hasar verdi.

Olay dün öğle saatlerinde Sarıyer Meydanı'nda bulunan bir otoparkta yaşandı. İddiaya göre otopark yetkilileri 3 ay önce ıhlamur ağacının çürüdüğünü belediyeye bildirdi. Sarıyer Belediyesi'nden gelen ekipler tehlike oluşturduğunu tespit ettikleri ağacın boyunu kısaltıp budamak için çalışmalara başladı. İddiaya göre, karşı binada oturan yaşlı bir kadın, "Ağacı neden kesiyorsunuz" diye tepki gösterdi. Belediye çalışanları tepki üzerine çalışmayı durdurdu. Kadının ihbarı üzerine gelen orman ekipleri de ağacın kesilmesi ya da budanmasına izin vermedi.

GÖZ GÖRE GÖRE GELEN FACİA

Ağaç dün öğle saatlerinde otoparktaki üç aracın üstüne devrildi. Devrilen ağaç bir lüks otomobil ve bir okul servisine zarar verirken, kamyonette maddi hasar meydana gelmedi. Ağacın devrildiği sırada orada kimsenin olmaması da herhangi bir yaralanma ve can kaybının önüne geçmiş oldu. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri tutanak tutarak olay yerinden ayrıldı. Daha sonra gelen belediye ekipleri devrilen ağacı keserek altında kalan araçları kurtardı. Ağacın gövdesindeki çürümeler olayın göz göre göre yaşandığını ortaya koydu.

Aracı hasar gören lüks otomobilin sahibi Mustafa Kemal Göl, "Bizim araba ortadaydı diğer ikisi bizimkini korumuş. Direkt düşseydi bizim araba perte çıkardı" diye konuştu.

VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERDİ, SONUÇ KAÇINILMAZ OLDU

Daha önce çürüdüğü için tehlike oluşturduğu ihbar edilen ağacın boyunu kısaltıp budamak için gelen Sarıyer Belediyesi çalışanları, "Biz daha önce bu ağacı budama yaparken karşı binadan bağırdılar, tepki olunca budamayı yarım bıraktık. Tepki olmasaydı biraz daha kısaltacaktık. Tehlikenin azaltılması için kısalması gerekiyordu. Vatandaş tepki gösteriyor ama ağacın çürük olduğunu bilmiyor. Vatandaş, 'ağaç katliamı yapıyorsunuz' deyip tepki gösterince bırakmak zorunda kaldık. Ağaç mantarlanmış yani çürümüş. Belediyenin mühendisleri boydan kısalmasını söylemişti, geldik çalışıyorduk ama kim söylerse söylesin vatandaş aşırı tepki gösterdiği zaman bırakmak zorunda kalıyoruz. ve sonuç işte böyle kaçınılmaz" diye konuştular.

ÇÜRÜMÜŞ AĞACA KORUMA KARARI

Rıfat Soyupak ise "Çürüdüğünde biz bunu belediye ye bildirdik. Belediye ekibi budama yaparken yan binadan yaşlı bir kadın tepki gösterdi. Sonra da ihbarda bulunmuş orman ekipleri geldi. 'Burada ağaç kesiliyormuş' dediler durumu anlattık sonra bize kesilsin ya da kesilmesin diye bir bilgi vermediler, gittiler. 3 ay sonra belediyeye yazı geldiğini ağacın kesilmeyeceğini koruma altına alınması gerektiğini bize söylediler. Nasıl korunacak bu ağaç bu kimin suçu, bugün ağaç devrildi. Belediye ekiplerine bildirdik 'gelin tespit edin' dedik. Aynı zamanda itfaiye de geldi rapor tuttu. Bu daha önceki hatalar iki araçta hasar var şimdi bu zararı kim verecek hasar büyük aracın biri pert oldu" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Aktüel kamera görüntüleri

-Devrilen ağacın altında kalan 3 araç

-Araçları kurtarmak için çalışma yapan belediye ekipleri

-Araçlarda oluşan hasar

-Devrilen ağacın çürümüş gövdesi

-Lüks otomobilin çıkarılması

-Lüks otomobilin sahibi Mustafa Kemal Göl ile röportaj

-Çalışma yapan belediye ekibi ile röportaj

-Daha önce ağacın çürüdüğünü ihbar eden Rıfat Soyupak ile röportaj

-Drone görüntüleri

-Drone ile havadan çekilen görüntüler

-Genel ve detay görüntüler

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(ÖZEL)

7- İSTİKLAL CADDESİ'NDE İTFAİYE EKİPLERİNİN MARTI KURTARMA OPERASYONU

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bir binanın 4. katındaki balkonda mahsur kalan yavru martı itfaiye tarafından kurtarıldı. Çalışmaları merakla izleyen vatandaşlar martıyı kurtaran itfaiye ekibini alkışladı.

İstiklal Caddesi'nde bir binanın 4. katındaki balkonda iki gün mahsur kalan martının çırpındığını gören Mustafa Derek, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekibi aç ve susuz kalan martıyı kurtarmak için çalışmaya başladı. İtfaiye aracının merdiveni ile martıya ulaşan itfaiyeci balkondaki martıyı kurtardı. Çalışmaları merakla izleyen vatandaşlar martıyı kurtaran itfaiye ekibini alkışlayıp teşekkür etti.

İtfaiyenin saldığı yavru martı uçamadığı için önce bir otomobilin altına sonra da bir kafeye girdi. Kafedeki müşteriler içeri giren martıyı görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Kafede kedi olduğunu öğrenen itfaiyeciler kedinin yavru martıya saldırma ihtimalini değerlendirerek aldıkları martıyı itfaiye aracı ile veterinere götürdü.

İhbarda bulunan Mustafa Derek "Ben karşı binada çalışıyorum. Dün akşam fark ettim, bu sabah geldiğimde yine oradaydı. Binadaki kişilere söyledim, o katın kilitli olduğunu ve kimsenin olmadığını söylediler. İtfaiyeyi aradım sağ olsunlar geldiler. Martılar çatıya yuva yapıyor muhtemelen oradan düştü. İki gündür oradaydı itfaiye kurtardı" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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-İstiklal Caddesi Tarihi Tünel önü

-Martıyı kurtarmaya gelen itfaiye ekibi

-İtfaiye aracından uzatılan merdivenle martının mahsur kaldığı yere ulaşan itfaiyeci

-Vatandaşların kurtarma çalışmalarını merakla izlemeleri

-Cep telefonu ile çalışmaları görüntüleyen vatandaşlar

-İtfaiyecinin fileye aldığı martıyı indirmesi

-Vatandaşların itfaiye ekibini alkışlaması

-Martının salınması

-Martının bir otomobilin altına sonra da bir kafeye girmesi

-Kafedeki müşterilerin içeri giren martıyı görünce şaşırmaları

-İtfaiyecinin kafe'den aldığı martıyı itfaiye aracına alarak elinde götürmesi

-ihbarda bulunan Mustafa Derek ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler