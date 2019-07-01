DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

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Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Ekrem İmamoğlu sonrası İBB'de bir istifa daha

Ergenekon davası ne zaman başladı? Kimler yargılandı? Davada bu zamana kadar neler oldu?