DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ARACIN İÇERİSİNDE BOMBA OLDUĞU BELLİ (1)



Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK - İdris TİFTİKCİ - İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Reyhanlı'daki patlamaya ilişkin, "Suriyeli 3 kişi. Ama aracın içerisinde bomba olduğu belli onun patlaması neticesinde İçişleri Bakanımın verdiği bilgiye göre 3'ü de ölmüş. Şu anda incelemeler yapılıyor. Gerisinde ne var yok çalışmalar yapılıyor. Şu andaki tespitler daha çok terörle bir bağlantısı olabilir istikametinde. Birkaç saat içerisinde bakanlığımız da daha detaylı bilgi verecektir" dedi.

2- KILIÇDAROĞLU: ESKİ SİSTEME DÖNÜLME GİBİ BİR TALEBİMİZ HİÇ OLMADI



Yılmaz OKUR-İbrahim MAŞE/İSTANBUL, İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu makamında ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, görüşme sonrası açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Eski sisteme dönülme gibi bir talebimiz hiç olmadı. Eski sistemden zaten biz de şikayetçiydik. Yani eski sistemden derken, darbe hukukundan arınmamış bir anayasa, yasalar varsa bu sisteme dönmek doğru değildir" dedi.

İSTANBUL'UN RANTINA DEĞİL SORUNLARINA TALİP

Kılıçdaroğlu: "Ekrem Başkan, uzun bir çabanın sonunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını ikinci kez kazandı. Uzun bir çaba diyorum. Gerçekten de yorucu bir çabaydı. Ekrem Başkan, kararlıydı, azimliydi, dirençliydi, gençti, güçlüydü. 'Alacağım' dedi ve aldı. İstanbul'un rantına değil, sorunlarına talip oldu." diye konuştu.

İmamoğlu'nun İstanbul'un temel sorunlarını bildiğini, bunların nasıl çözüleceği konusunda güçlü verilere de sahip olduğunu belirten KılıçdaroğlU şöyle konuştu:

"İyi bir ekibi olacak, liyakatlı bir ekibi de olacak. Bunun altını özenle çiziyorum. Partizanlık yapmamak, liyakatlı bir ekiple yola çıkmak. Dolayısıyla bu bizim açımızdan son derece önemli. Ekrem başkan ve diğer başkanlarımız yerel yönetimlerde Türkiye'de yeni bir süreci başlatıyoruz. Her şey şeffaf olacak, her şey eğer çok güzel olacaksa her şeyin şeffaf olması lazım. Partizanlığın olmaması lazım. Herkesin çalışması, alın teri dökmesi, sorunlara kilitlenmesi ve çözmesi lazım. Dolayısıyla bu çerçeve içinde bir görev anlayışı üstlendi Ekrem Başkanımız. Bunu da büyük bir başarıyla yapacaktır. Ben de hepiniz gibi başarılarının takipçisi olacağım. Bütün dualarımız Ekrem Başkan ve diğer belediye başkanlarımızla birlikte. İnşallah hepsi başarılı olurlar ve yerel yönetimlerden başlayarak, vatandaşın verdiği her kuruşun hesabını vermek gibi bir güzelliği hep birlikte Türkiye'ye yaşatacağız. Bundan yüzde yüz eminim."

ÜÇ BÜYÜK İMPARATORLUĞA BAŞKENTLİK YAPMIŞ BİR KENTİ KUCAKLAYACAK

Yaptığı açıklamanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Bu sefer belediyeyi kazanmış bir lider olarak geldiniz. Neler hissettiniz?" şeklinde soruya da "Bu binaya gelirken Ekrem Başkanımızın İstanbul'un sorunlarına talip olduğunu ifade etmiştim. Sorunların ne kadar derin olduğunu biliyorum. Çözümünde ciddi zorluklar olduğunu da biliyorum ama siz sorunlara karşı kararlı, dirençli olursanız o sorunları aşarsınız. Ben buraya büyük bir özgüvenle geldim çünkü Ekrem Başkan'a güveniyordum. Çünkü bir belediye başkanlığından geliyordu. Belediye başkanıyken karşılaştığı sorunları nasıl çözdüğü konusunda da düşünceleri, fikirleri, uygulamaları vardı, bunları gördüm ve tanığı oldum. Şimdi daha büyük bir kitleyi kucaklayacak. Yani üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış bir kenti kucaklayacak." şeklinde konuştu.

ESKİ SİTEME DÖNMEK GİBİ BİR TALEBİMİZ HİÇ OLMADI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yeni partilerin kurulması ve eski sistem konusunda açıklamaları oldu. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki sorusuna şu yanıtı verdi:

"Yeni partilerin kurulması benim tamamen ilgi alanımın dışında. Sizler nasıl izliyorsanız, ben de siyasetçi kimliğiyle yeni kurulacak partiler mi kurulur mu kurulmaz mı bilmiyorum, büyük bir dikkatle izliyorum. Ama eski sisteme dönülme gibi bir talebimiz bizim hiç olmadı. Eski sistemden zaten biz de şikayetçiydik. Yani eski sistemden derken, darbe hukukundan arınmamış bir anayasa, yasalar varsa bu sisteme dönmek doğru değildir. Örneğin yüzde 10 seçim barajını kim getirdi? Darbeciler getirdi. Hala savunuluyor. Eğer demokrasi istiyorsak, milletin iradesine saygı istiyorsak yüzde 10 seçim barajının kalkması lazım. Anayasada köklü değişiklikler gerekiyor ve mutlaka da Cumhurbaşkanının tarafsız olması gerekiyor Ama demokratik parlamenter sistem.. Eyvallah, oturur konuşulur, bakılır. Türkiye'nin sorunları var, bu sorunların çözülmesi lazım. Tek adam rejiminin Türkiye'de nelere mal olduğunu hepimiz artık görüyoruz ve tanığıyız. Enflasyon arttı, Türk Lirası eridi, işsizlik felaket durumda. Bütün her şey bir kişiye bağlanmış. Bir kişinin Türkiye'nin bütün sorunlarını çözmesi mümkün değil. Devlet dediğiniz kurumda herkesin bir görevi vardır. Şimdi bütün görevler bir kişiye delege edilmiş durumda. "

ÇÜNKÜ ESKİ SİSTEM SORUNLUYDU

Kılıçdaroğlu, "Güçlü, liyakatli bir devlet yapısıyla, demokratik bir parlamenter sistem içinde, denge ve fren sistemlerinin olduğu ve herkesin de mutlu olabileceği, gidip oyunu kullandığı zaman da mutlu olarak oy kullanabileceği bir sistem... Tabii, biz isteriz, adı rejim olur, sistem olur, nasıl tanımlarsanız tanımlayın. Demokrasi, hak, hukuk ve adalet... Bu olduğu sürece bir sorunumuz yok ama bugün bu alanda sorun var. Eskiye dönelim, hiç kimse eskiyi istemiyor, biz de eskiyi istemiyoruz. Çünkü eski sistem sorunluydu." şeklinde konuştu.

İSTEDİĞİMİZ BU ZATEN 'TOPLUMDA BARIŞ'

"Çatalca'da bazı temaslarınız olacak. Çatalca Belediye Başkanlığını ziyaret etmeyi planlıyor musunuz?" şeklindeki soruya, Ekrem İmamoğlu cevap verdi.

İmamoğlu, "Bir söz verdik. Söz verdik derken aslında doğası, doğalı bu. 39 belediye başkanlığı da bizim belediye başkanlığımız. Seçim bitti ve hepimiz artık millete hizmet ediyoruz. Dolayısıyla ben her gittiğim ilçe ve mahalleye gittiğimde, o mahallenin muhtarına ve belediye başkanına haber vereceğim. Onlarla beraber saha gezici istediğimi belirteceğim. Tabii müsait olmayan olabilir. Denk düşmeyebilir ama o ilçenin belediye başkanının varlığını ve o mahallede muhtarın varlığını en üst seviyede, karşılayan bir Büyükşehir Belediye Başkanı olacağımı söylemiştim. Çatalca ziyaretimizi Çatalca Belediye Başkanımızın çayını içerek başlatacağız. Köylerimizi de gezip muhtarlarımızın dinleyeceğiz. İstediğimiz bu zaten. Toplumda barış" şeklinde konuştu.

YENİ BİR SİYASET DİLİ VE ANLAYIŞI

Kılıçdaroğlu, "Yeni bir siyaset dili ve anlayış" dedi. Bunun üzerine İmamoğlu, "Evet, yeni bir siyaset dili ve anlayışı. Umarım, herkes bunu destekler ve milletimiz huzur bulur." diyerek sözlerini tamamladı.

EN BAŞARILI VE DEMOKRATİK BELEDİYE BAŞKANI OLMAK İSTİYORUM

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: "Çok değerli genel başkanımıza İBB'de İstanbul halkı adına ağırlamanın gururunu yaşıyorum. Elbette bir insanın böyle bir makama gelirken yola çıkışında önemli süreçler var. 10 yıla yakın siyasi yaşamımdan sonra İBB başkanlığımız gerçekleşti. Bu sürecin tamamını çok değerli başkanımızla geçti. Gerçekten muazzam bir liderlik ve yol arkadaşlığı yaşadım. Sürecin en önemli karakteri yerel yönetimlerinden gelen insanların adaylıklara tercih edilmesi ve seçimi kazanmaları olmuştur. Bunun başarılmasının ana kişisi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Milletimize olan sorumluluğumuz çok büyük. İBB Başkanlığını yaparken bu duygularla hareket ereceğim. Bu sözü bir kez daha buradan vereceğim. En başarılı ve demokrat belediye başkanı olmak istiyorum. " diyerek sözlerini tamamladı.

3 - BERAT ALBAYRAK: TÜRKİYE, ÜZERİNDEN PARA KAZANILACAK BİR ÜLKE DEĞİL



Ümit UZUN-Onur MERİÇ-Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL, - HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'da Finansal Kurumlar Birliği'nin 7. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.

Levent'te bir otelde düzenlenen genel kurulda konuşan Bakan Albayrak, Haziran ayı itibariyle 17 yıllık AK Parti iktidarı döneminde ilk defa cari fazla verileceğini söyledi. Albayrak, "Türkiye var ettikleriyle sürdürülebilir şekilde para kazanacaktır. Türkiye, üzerinden para kazanılacak bir ülke değil" dedi.

Finansal Kurumlar Birliği'nin 7. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Bakan Albayrak, banka dışı finans sektörünü her yönüyle ele almak ve destek olmanın çok önemli olduğunu belirterek, "Bankacılık sektörü bir yana banka dışı finans sektörü bir yana. Uzun yıllar ikinci planda kalmıştı. Yüzde 14'lük pay çok düşük. Bunu artırmamız lazım. Yüzde 20-30-40'lara ulaşmamız lazım. Sadece bankacılık değil, onun dışındaki alanlarda da destek olup büyütmemiz lazım" dedi.

"TÜRKİYE ÜZERİNDEN PAR KAZANILACAK BİR ÜLKE DEĞİL"

"Türkiye her gün birilerinin yazdığı, çizdiği veya söylediği, sorunların büyütülerek gündem oluşturulacağı bir ülke değil. Aksine Türkiye her türlü sıkıntısını çok rahat ve güçlükle aşabilecek, büyük ve güçlü bir ülke.ö diyen Bakan Albayrak, "Önümüzde Türkiye'ye fırsatlar sunan 4 yıla yakın bir süre var. Türkiye'nin dinamik yapısına kalıcı ve istikrarlı bir şekilde kavuşacağı zemini hazırlıyoruz. Türkiye artık oluşacak kur ataklarına karşı eskisinden çok daha iyi mücadele edecek, önemli tecrübeler kazandı. Bu yüzden herkese söylüyorum, içiniz rahat olsun. Türkiye, üzerinden para kazanılacak bir ülke değil. Türkiye vadettikleriyle sürdürülebilir şekilde para kazanacak bir ülke" ifadelerini kullandı.

"YENİDEN DENGELENME DÖNEMİ"

"Yeniden dengelenme döneminde önemli mesafe alarak bugünlere geldik. Cari açık ve yüksek enflasyon sorunlarının çözümüne öncelik verdik" diyerek konuşmasını sürdüren Bakan Albayrak, "Yılın ikinci yarısı ile birlikte toparlanma sürecinin çok daha hızlı bir şekilde başlamış olduğunu söyleyebiliriz. Son iki hafta da CDS'de 120 puana yakın bir düşüş gözlemledik. Tahvil faizinde 350 baz puana yakın iyileşme, 5 yılda 300, 10 yılda yaklaşık 200 baz puanlık bir iyileşmeye gerilemeye şahit olduk" dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE ENFASYON ORANININ ÇOK DAHA DÜŞÜK SEVİYELERE GERİLEYECEĞİNİ İFADE EDEBİLİRİZ"

Bakan Albayrak, "Bugün Haziran ayı itibariyle yıllık hedeflediğimiz rakamın altında 15.7 enflasyonu görmüş olduk. Enflasyonu, finansal saldırılara maruz kaldığımız Ağustos ayı öncesine hatta yeni sisteme geçtiğimiz Temmuz ayının da öncesine taşımış olduk." şeklinde konuştu.

Bakan Albayrak, "Çekirdek enflasyon göstergelerinin genel eğilimdeki iyileşmeyi de bu ayın sürdürdüğünü de çok net görüyoruz. Gelişmeler önümüzdeki dönemde enflasyon oranının çok daha düşük seviyelere gerileyeceğini ve yılın ikinci yarısında tek haneli seviyelere yakınsayacağını çok net bir şekilde ifade edebiliriz. Bu çerçevede 2019 yıl sonu enflasyon oranında YEP'te belirlediğimiz 15,9 seviyesinin altında gerçekleşeceğini çok güçlü bir şekilde ifade edebiliriz." dedi.

"CARİ FAZLANIN VERİLDİĞİ BİR AY OLACAK"

"Geçtiğimiz yıl mayıs ayı itibariyle yıllık cari açığımız 57,9 milyar dolarla zirve yapmıştı" diyen Bakan Albayrak, "Nisan ayı rakamlarıyla 8,6 milyar dolara kadar geriledi. Ocak 2014'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Açıklanan rakamlar üzerinden konuşuyorum. Haziran ayı itibariyle 17 yıllık AK Parti iktidarı döneminde ilk defa cari fazlanın verildiği bir ay olacak." diye konuştu.

"ART NİYETLİ BİRÇOK KONUŞMALAR VAR, BUNLARA KULAKLARIMIZI TIKADIK"

Bakan Albayrak konuşmasına şöyle devam etti:

Nisan ayındaki lansmanda ifade ettiğimiz iki kritik alan, eğitim ve yargı reformlarına ilişkin yol haritaları, ilgili bakanlıklarımız tarafından açıklandı. Planladığımız adımları vakit kaybetmeksizin uygulamaya koymaya başladık. Art niyetli, farkı ajandalarla yapılan birçok konuşmalar var. Bunlara kulaklarımızı tıkadık. Enerjimizi verimli kullanacağız, bunlarla zaman kaybetmeyeceğiz. İnşallah bu yılın ikinci yarısıyla birlikte YEP hedeflerimizin üstüne çıkacak ve bu anlamda güçlü performans ortaya koyacağız.

Birçok finansman kurumumuz bankalardan daha büyük müşteri portföyüne sahip. Dünyada trend de buraya kayıyor artık. İstanbul Finans Merkezi konseptimizi, inşallah 2021 yılında hayata geçirecek bir zamanlamayla tamamladığımızda, fintech üzerinde merkez olacak bir mimariyi yavaş yavaş nakış gibi işlemeye başladık"

4 - ÇİN BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE PROTESTO

Murat DELİKLİTAŞ-Hakan KAYA/İSTANBUL,- URUMÇİ'de 2009 yılındaki olaylar Çin Başkonsolosluğu önünde yapılan eylemle protesto edildi.

Doğu Türkistan Teşkilatlar Birliği'nin organizasyonuyla gerçekleşen eylem için saat 11.00 sıralarında Tarabya'da bir araya gelen grup, Çin Başkonsolosluğu'na doğru yürüyüşe geçti. Ellerinde Türk ve Doğu Türkistan bayrağı ile 10 yıl önce meydana gelen olaylarda hayatını kaybedenlerin fotoğraflarını taşıyan grup üyeleri, yürüyüş boyunca sloganlar attı.

Doğu Türkistan Teşkilatlar Birliği adına, başkonsolosluk önünde basın açıklamasını okuyan Hidayet Oğuzhan, "Urumçi katliamı olarak bilinen bu kanlı olayda binlerce Uygur Müslüman şehit edilmiş ve haksız olarak gözaltına alınan on binlerce kişiden yıllar geçmesine rağmen günümüze dek bir daha haber alınamamıştır. Urumçi katliamından sonra tutuklanan masum insanlarımıza savunma hakkı dahi tanınmadan toplu halde düzmece mahkemelerde yargılanmak suretiyle idam edilmişlerdir" denildi. Basın açıklamasının ardından ölenler için okunan duadan sonra eylem sona erdirildi. Eylem nedeniyle Çin Başkonsolosluğu önünde ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.

5- İLK HACI ADAYLARI İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN YOLA ÇIKTI



Enver ALAS/ İSTANBUL, KUTSAL toprakları ziyaret için ilk hacı adayları İstanbul'dan yola çıktı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonuyla Suudi Arabistan'a gidecek ilk kafilede yer alan hacı adayları, İstanbul Havalimanı'ndan dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı. Hacı adaylarını uğurlayanlar arasında yer alan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Bizlere, devletimize, milletinize, askerimize, polisimize de dualar edin. Sizleri seviyoruz" dedi.

İlk hacı adaylarının uğurlanması için İstanbul Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu ile hacı adayları ve yakınları katıldı. Aileleriyle birlikte havalimanına gelen hacı adaylarının oldukça heyecanlı olduğu görüldü.

Basın mensuplarına konuşan Yerlikaya, bu yıl İstanbul'dan 11 bin 500 hacı adayının kutsal topraklara gideceğini kaydetti. Hacca giden ilk hacı adayı kafilesini İstanbul Havalimanı'ndan uğurlandıklarını vurgulayan Yerlikaya, "Bizim geleneğimizde hacca uğurlamanın çok özel bir yeri var. Sadece akrabalarınız değil, şehir adına da valiniz, Diyanet İşleri Başkanlığımızdan temsilcilerimiz, müftümüz, havalimanı idaremiz, kaymakamımız ve belediye başkanlarımız var. Bu şehre hadim olan herkes adına bizler bugün ömrünüzde en özel, müstesna ibadet sevincinizi görmeye geldik, paylaşmaya geldik. Duanızı almaya ve dua etmeye geldik" diye konuştu.

"DEVLETİMİZE, MİLLETİNİZE, ASKERİMİZE, POLİSİMİZE DE DUALAR EDİN"

Hacı adaylarının "sıhhatle gelip afiyetle gitmesini" temennisinde bulunan Yerlikaya, kutsal topraklarda sabırlı olmanın önemini anlattı. Yerlikaya, organizasyonu en güzel şekilde gerçekleştirmeye çalışan Diyanet İşleri Başkanlığı ile özel sektör paydaşlarına teşekkür ederek, "Onların hizmetlerinin her zamankinden daha kusursuz olsun diye temenni ediyoruz. İstanbullu hemşehrilerimizin, yaşayan bütün kardeşlerimizin ama ondan önce İstanbul'un manevi büyüğü Ebu Eyyüp el-Ensari hazretlerinin, onun sahabe ve kardeşlerinin de kardeşlerine bol bol selamını iletin lütfen. Bizlere, devletimize, milletinize, askerimize, polisimize de dualar edin. Sizleri seviyoruz" ifadelerini kullandı.

GÜL SUYU DAĞITILDI

Törende Malatya Müftüsü Veysel Işıldar, Kur'an-ı Kerim okudu, İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz da hacı adayları için dua etti. Havalimanı İşletmecisi İGA tarafından hacı adaylarına şemsiye hediye edildi. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) da gül suyu, sabun, tespih ve zikirmatikten oluşan seti hacı adaylarına dağıttı.

HACI ADAYLARININ HEYECANI

Hacı adayları da kutsal toprakları ziyareti öncesi yaşadıkları heyecanı basın mensuplarıyla paylaştı. Kırklareli'nden eşi Meryem ile birlikte hacca giden Hüseyin Sert, "10 yıl sonra kuradan çıktık. Çok mutluyuz. Cenab-ı Allah herkese kısmet etsin. Bütün yakınlarımız için ve Peybamberimiz için dua edeceğiz" diye konuştu.

İstanbul Beykoz'da yaşayan Fahri Gülgarip ise "İnşallah hayırlısıyla gidip döneriz. Bütün din kardeşlerimiz için dua edeceğiz. 9 yıl önce kayıt olduk ve bugüne nasip olduk. Kabe'yi, Mekke'yi Medine'yi merak ediyoruz. İslamı güzel bir şekilde yaşamak istiyoruz. Bir an önce biz de gidip orada olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

80 BİN HACI ADAYI KUTSAL TOPRAKLARA GİDECEK

Kutsal toprakları ziyaret edecek olan hacı adayları, törenin ardından THY'nin tarifeli uçaklarıyla Suudi Arabistan'a hareket edecek. Bu yıl Türkiye'den 80 bin hacı adayı, kutsal topraklara giderek hac görevini yerine getirecek. 2019 hac organizasyonu dahilinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yaklaşık 50 bin hacı adayı kutsal topraklara götürülürken, 30 bin 320 hacı adayı ise TÜRSAB üyesi seyahat acentaları tarafından Suudi Arabistan'a götürülecek. Belirtilen hacı adayı sayısına göre Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından görevlendirilen 120 kafile başkanı, 679 din görevlisi ve 135 bayan irşat görevlisi görev yapacak. Seyahat acentalarının görevlendirdiği 650 şirket görevlisi de dahil olmak üzere toplamda 1584 kişi hizmet verecek.

DÖNÜŞLER 17 AĞUSTOS'TAN İTİBAREN BAŞLAYACAK

İstanbul Havalimanı'nda Diyanet İşleri Başkanlığı ve TÜRSAB görevlileri, hacı adaylarına 24 saat hizmet verecek. Ayrıca İstanbul Havalimanı'nda ihram giyme yerleri, mescitler ve abdest alma yerleri ve sağlık tarama merkezi özel olarak hazırlandı. Türkiye'den gidişler bugün başlarken, Suudi Arabistan'dan dönüşler ise 17 Ağustos 2019 ile 13 Eylül 2019 tarihleri son bulacak.

HAC İÇİN KULLANILACAK HAVALİMANLARI

Öte yandan hac için İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yanı sıra şu havalimanları kullanılacak:

"Adana, Adıyaman, Amasya-Merzifon, Ankara-Esenboğa, Antalya, Alanya Gazipaşa, Balıkesir-Koca Seyit, Batman, Bingöl, Bursa-Yenişehir, Denizli-Çardak, Çanakkale, Çorlu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Erzincan, Gaziantep, Hatay, Isparta-Süleyman Demirel, İzmir-Adnan Menderes, Kayseri Erkilet, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kocaeli, Konya, Kütahya-Zafer, Malatya-Erhaç, Mardin, Muğla-Dalaman, Muş, Nevşehir, Ordu-Giresun-(OGU), Samsun, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Uşak, Van-Ferit Melen ve Zonguldak."



6- BAŞAKŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ'NİN YÜZDE 60'I TAMAMLANDI



Haber-Kamera: Gül KABA-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, - Kamu Özel İş Birliği (PPP) modeli kapsamında inşaatı devam eden Başakşehir Şehir Hastanesi'nin tamamlanmasına sadece 1 yıl kaldı. Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği projenin yüzde 60'ı bitti.

Rönesans Sağlık Yatırım ve Japon Sojitz ortaklığı ile Kamu Özel İş Birliği (PPP) modeli kapsamında inşaatı devam eden Başakşehir Şehir Hastanesi'nin açılışına bir yıl kala bilgilendirme toplantısı yapıldı. İstanbul PPP Sağlık Yatırım A.Ş. ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda hastane inşaatında gelinen nokta ve tamamlandığındaki hedefler anlatıldı.

KAMU-ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİYLE YAPILIYOR

Toplamda 9 bin 500 yatak kapasitesine ulaşması amaçlanan projede, kamu-özel iş birliği modeli kapsamında 2020 yılına kadar 4,3 milyar dolarlık yatırımla 3,2 milyon metrekare büyüklüğünde sağlık kompleksleri inşa edilecek. Başakşehir Şehir Hastanesi, 2020 yılında açıldığında, 2 bin 68 adet sismik izolatörle 'Dünyanın En Büyük Sismik İzolatörlü Binası' unvanına da sahip olacak.

PROJEYİ DESTEKLEYENLER

Aralarında Japon Devlet Bankası JBIC ve kredi verenlere sigorta sağlayan Japon devlet kuruluşu NEXI'nin de bulunduğu 9 farklı global finans kuruluşunun desteklediği, 203,75 milyar JPY yatırım bedelli hastane, tamamlandığında dünyanın sayılı sağlık kampüsleri arasında yerini alması hedefleniyor. Başakşehir Şehir Hastanesi, iş dünyasının en prestijli yayın organlarından Thomson Reuters'ın Project Finance International Awards (PFI- Uluslararası Finans Proje Ödülleri) kapsamında Avrupa'da 'Yılın PPP Anlaşması' ödülünü kazandı.

GÜNDE 32 BİN 700 HASTAYA HİZMET VERECEK

2 bin 682 yatak kapasitesiyle günde 32 bin 700 hastaya hizmet vermeye hazırlanan hastane, 1 milyon metrekarenin üzerinde alana sahip. Hastanenin en önemli özellikleri arasında ise, deprem riski altında bulunan İstanbul'un ihtiyaçlarına göre inşa edilmiş olması geliyor. Yapılar, deprem yüklerini aktarmada en etkili teknoloji kabul edilen sismik izolatör teknolojisi ile donatılıyor.

"BÖLGENİN HASTANEYE BÜYÜK İHTİYACI VAR"

"2023 hedefimiz İstanbul'u dünyanın baş şehri yapmak" diyen İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, proje ortaklarına teşekkür etti. Prof. Dr. Memişoğlu, "Buradaki hizmetin başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum. Çünkü 2 bin 682 yatak sadece büyüklük anlamında değil fonksiyon anlamında da bölgenin hastaneye büyük ihtiyacı var. Hastanede tıbbi olarak yapılmayacak hiçbir işlem kalmamış durumda. Hastaların her türlü hastalıklarının tedavisinin edileceği alan olacak. Dünyada bütün insanlara sağlık hizmeti sunabilecek insan gücü, yeteneği, altyapısı olan bir ülkeyiz" dedi.

İSTANBUL'DA 39 BİN 800 YATAK VAR

Prof. Dr. Memişoğlu, "İstanbul'da 39 bin 800 yatağımız var. Bunların yüzde 80'i tek ve çift kişilik nitelikli yataklarımız. Son 3 senede İstanbul'da yaklaşık 3 bin 600 tane yatak ilavesi oldu. 8 tane büyük hastaneyi hizmete sunduk. Şehir hastanesi bunun bir üst konsepti inşallah çok iyi hizmetler verilecek, 100 bin kişi bu hastaneye gidip gelecek" ifadelerini kullandı.



TAMAMLANMA ORANI YÜZDE 60'I GEÇTİ

Projeyle ilgili detaylı bilgi veren Rönesans Sağlık Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Yanıkömeroğlu da, İstanbul'u sağlıkta 'merkez' konumuna getirecek ve sağlık turizmi alanında da bölgenin gözdesi haline geleceğini söyledi. Yanıkömeroğlu, "Hastane inşaatının tamamlanma oranı yüzde 60'ı geçti. 2020 yılı haziran sonu itibariyle bitirmiş olacağız. İnşaata başladığımızdan beri 2 yılı geride bıraktık. Geldiğimiz noktadan hem biz hem de Japon ortaklarımız da çok mutluyuz" dedi.

İstanbul'un ilk şehir hastanesi olacağını vurgulayan Yanıkömeroğlu, "Sağlık Bakanlığı iki yakada da planlamıştı. İkinci şehir hastanesi Anadolu Yakası'nda yapılacak. Başakşehir gelişen bir bölge ve bu projeyle sağlık merkezi olacak. Ayrıca havalimanına yakın olması sebebiyle Sağlık Bakanlığı'nın hedeflediği İstanbul'u sağlık merkezi yapma adına önemli bir imkan" diye konuştu.



"İSTANBUL SAĞLIK MERKEZİ OLACAK"

İstanbul PPP Sağlık Yatırım A.Ş CEO'SU Burak Akvardar ise, inşaatta ciddi aşama kaydedildiğini söyledi.

Akvardar, "Hastanenin inşaatına başladığımızdan bugüne 2 yıl geçti. Ekiplerimiz çok yoğun çalıştı. Önümüzdeki yıl haziran ayında hastane teslim edilecek. Bizim için çok önemli bir proje. Türk ve Japon devletlerinin iş birliğiyle gerçekleşiyor. Hastane tamamlandığında sadece İstanbullulara değil farklı şehir ve yurt dışından da gelen ziyaretçilere açık olacak. Proje, İstanbul'u sağlık merkezine dönüştürecek" dedi.

10 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM

4 bin 300 medikal, 4 bin 50 hizmet ve 810 yönetim personelini bünyesinde barındırmaya hazırlanan Başakşehir Şehir Hastanesi'nin, yaklaşık 10 bin kişinin çalıştığı bir tesis haline gelmesi hedefleniyor. 2 bin 354 yatak kapasiteli Ana Hastane, 200 yatak kapasiteli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ile 128 yatak kapasiteli Psikiyatri Hastanesi'nden oluşacak Başakşehir Şehir Hastanesi, bölgedeki diğer illerin sağlık hizmeti ihtiyaçlarını karşılamada lokomotif rol oynaması bekleniyor.

HASTANEYE ULAŞIM

Türkiye'deki Kamu Özel İş birliği modeliyle yapılan en büyük üçüncü sağlık yatırım projesi olan Başakşehir Şehir Hastanesi'ne, Yavuz Sultan Selim ve TEM bağlantı yollarına ilaveten metro istasyonu planlamasıyla vatandaşların en hızlı ve rahat şekilde ulaşması sağlanacak

