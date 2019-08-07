Son Dakika Haberleri: DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3
Son Dakika Güncel Haber

DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3

1 saat önce

UEFA Süper Kupa finalinde 14 Ağustos günü karşılaşacak olan iki İngiliz takımının logolarının bulunduğu bayrak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne asıldı.

DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3, System.String[]
UEFA Süper Kupa finalinde 14 Ağustos günü karşılaşacak olan iki İngiliz takımının logolarının bulunduğu bayrak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne asıldı.
14 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de, İngiltere Premier Lig ekipleri Liverpool ve Chelsea, Vodafone Park'ta oynanacak olan UEFA Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. Bu kapsamda İstanbul'da hazırlıklar sürüyor. Karşılaşma öncesi Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne Liverpool ve Chelsea takımlarının logolarının da bulunduğu UEFA Süper Kupa bayrağı asıldı.

Görüntü Dökümü:
--------------------------
-FSM Köprüsü'nde dalgalanan UEFA Süper Kupa bayrağı
-FSM Köprüsü'nden detaylar
- Beşiktaş Vodafone Stadı ve çevresindeki bayraklar
-Genel ve detaylar


Süper Kupa, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 02:11 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mansur Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı
Mahkemeden emsal karar: AVM'ler otoparklarındaki hırsızlıktan sorumlu Bu yöntem ile lüks otomobiller hayal olmaktan çıkıyor İstanbul'da sahte içki operasyonu: 19 şüpheli yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 15:48:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]