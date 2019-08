DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3

ATAŞEHİR'DE SU BASKININDA CAN PAZARI (1)

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL

Ataşehir'de yoğun yağış nedeniyle su baskınları yaşandı. Taşan suların dolduğu zemin kattaki dairede mahsur kalanlar bahçeye çıkarak, canlarını son anda kurtardı. İstanbul, Anadolu Yakası'nda etkili olan sağanak yağış nedeniyle Ataşehir, İçerenköy Mahallesi Ata Sokak'ta su baskınları yaşandı. Sokakta bulunan bir evi de su bastı. Zemin kat ve bahçede insan boyunca yükselen taşkın suları nedeniyle evde yaşayanlar mahsur kaldı.Mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İSTANBUL ANADOLU YAKASINDA YAĞMUR

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gazme ŞİMŞEK - İstanbul

İstanbul'da Anadolu yakasında yağmur başladı. Meteoroloji, İstanbul'da yerel kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Kentin Anadolu yakasını kara bulutlar sardı. Kısa süre sonra yağmur başladı. Yağmur aralıklarla devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerine kadar Anadolu Yakası ve kuzey kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

İSTANBUL BOĞAZI'NIN ÜSTÜNÜ SARAN KARABULUTLAR DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İstanbul

İstanbul Boğazı'nın üstünü karabulutlar sardı. Aralıklarla yağmur etkili oluyor. Boğaz'ın üstündeki bulutlar drone ile görüntülendi

MAHKEME KARARINDA DİRENDİ; GAZETECİ KADİR DEMİREL'İ ÖLDÜREN DAMADINA 37 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Serpil KIRKESER/ İSTANBUL, KAYINPEDERİ Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i bıçakla öldürdüğü ve eşi Esma Karanfil'i de yaraladığı iddia edilen tutuklu sanık Cemil Karanfil, Bölge Adliye Mahkemesi'nin bozma kararının ardından yeniden hakim karşısına çıktı.Mahkeme eski kararında direndi ve sanık Karanfil'i "Kasten adam öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezasına, "Eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1.Ceza Dairesi "Eşi kasten öldürme" suçundan eksik ceza tayin edildiği ve suçtan zarar gören Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kovuşturma evresinde duruşmadan haberdar edilmediği gerekçeleriyle davanın bozulmasına hükmetmişti.

BOZMA KARARININ ARDINDAN DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Cemil Karanfil hazır bulundu. Mahkeme Başkanı, bozma kararını okudu ve bozma kararı gereğince Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatına tebligat yapıldığı, yapılan yoklamada avukatın duruşmada hazır bulunmadığını belirtti. Şikayetçilerin avukatı, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, "Sanığın cezalandırılmasını talep ederim" dedi.

"CEZA ALT SINIRDAN VERİLMEMİŞ MAHKEME TAKDİR HAKKINI KULLANMIŞTIR"

Sanık avukatı da "Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekiline meşruhatlı bir çağrı kağıdı çıkarılmasını sırf bu nedenle dosyanın bir kez daha mahkemeye iade edilmesinin engellenmesini öncelikle talep ediyoruz. Ayrıca ceza alt sınırdan verilmemiş mahkeme takdir hakkını kullanmıştır. Aksi takdirde mağdurun yaralanmasının niteliği ile ilgili değerlendirme yapılması bakımından rapor alınması gerekir" ifadelerini kullandı.

"DOSYADAKİ MEVCUT RAPORLAR DA DİKKATE ALINARAK BAŞKACA BİR İŞLEM YAPILMASINA YER OLMADIĞINA KARAR VERİLDİ"

Mahkeme heyeti de Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatına duruşma gününün tebliğ edildiğini, buna rağmen duruşmada hazır olmadığı gibi herhangi bir beyanda da bulunmadığını belirterek, usule ilişkin bu yönden başkaca işlem yapılmasına gerek bulunmadığını belirtti.

Mahkeme heyeti usulü eksiklik nedeniyle bozularak iade edilen dosyada Bölge Adliye Mahkemesi'nce esasa girilip eksik ceza tayin edilmiş olduğu bildirilmiş ise de cezanın eksik olduğunun İstinaf Mahkemesi'nce takdir edilmesi halinde bu mahkemenin kendisi karar verilebileceğinden bu yönden mağdurun Ali Tıp Kurumu'ndan raporunun aldırılmasına yaralanma derecesinin araştırılmasına, yaralanma niteliğinin belirlenmesine yönelik dosyadaki mevcut raporlar da dikkate alınarak başkaca bir işlem yapılmasına yer olmadığına karar verdi.

"EŞİMİ ÖLDÜRMEK GİBİ BİR KASTIM OLAMAZ"

Söz verilen sanık Karanfil "Benim eşimi öldürmek gibi bir kastım olamaz. Yaralama dahi aklımdan geçmiyordu. Buna ilişkin savunmamı tekrar ediyorum" dedi. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Cemil Karanfil'i "Kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanık Karanfil'e iyi hal indirimi uygulayan mahkeme heyeti cezayı 25 yıl hapis cezasına indirdi. "Eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan Cemil Karanfil'i 15 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, "iyi hal" indimi uyguladı ve cezayı 12 yıl 6 ay hapis cezasına düşürdü. Böylece Karanfil toplamda 37 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karar oy birliğiyle alındı.

OLAYIN GEÇMİŞİ VE İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre 29 Mayıs 2017 tarihinde meydana gelen olay şöyle oldu: 9 yıllık evli olan Esma Karanfil ile Cemil Karanfil arasında önceki dönemden süre gelen anlaşmazlıklar zaman zaman mahkemeye taşındı. Boşanma davasında vazgeçen Karanfil çifti birlikte yaşamaya başladı. Ancak aralarındaki anlaşmazlık aile fertlerini de ortak edecek şekilde devam etti. Olay günü Kadir Demirel, damadı Cemil Karanfil ile görüşmek için Esma Karanfil'inde ortak ikamet ettiği evlerinde bir araya geldi. Hep birlikte görüştüklerinde yine aralarında tartışma çıktı. Taraflar karşılıklı olarak anlaşmazlık konusunda farklı bilgiler ve iddialarda bulundu. Kadir Demirel ile Cemil karanfil karşılıklı konuştukları sonrada tartışma büyüdü. Cemil Karanfil'in ani bir kararla belinde bulunan bıçağı alarak odaya döndü. Kadir Demirel'e 4 kez, eşi Esma Karanfile de bir kez vurdu. Cemil Karanfil, Kadir Demirel'in vefatına, Esma Karanfil'in de ağır yalanmasına sebep oldu. Olayın ardından firar eden Cemil Karanfil 106 gün sonra İzmir'de Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanmıştı. 30 Mayıs 2018'de yapılan yargılamada sanık Karanfil "Kasten adam öldürme " suçundan 25 yıl hapis cezasına, "Eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1.Ceza Dairesi "Eşi kasten öldürme" suçundan eksik ceza tayin edildiği ve suçtan zarar gören Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kovuşturma evresinde duruşmadan haberdar edilmediği gerekçeleriyle davanın bozulmasına 22 Mart 2019 tarihinde oy birliğiyle karar verilmişti.



HUZUREVİ YANGININDA KEDİLERİ KURTARIRKEN GÖRÜNTÜLENMİŞTİ... ODASINDA ÖLÜ BULUNDU

Emin YEŞİL - Mustafa BAKIRHAN-Murat SOLAK, İSTANBUL - SULTANGAZİ'de huzurevinde kalan Mehmet Yavuz Söylemez (72) odasında ölü bulundu. Söylemez geçen yıl huzurevinde çıkan yangında kedileri kurtarırken kameralara yansımıştı.

ODASINDA ÖLÜ BULUNDU

Bir süredir huzurevinde kalan Mehmet Yavuz Söylemez dün kaldığı odada hareketsiz yatarken bulundu. Görevliler tarafından yapılan kontrolde Mehmet Yavuz Söylemez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Görevliler durumu polise bildirdi. Polis ekipleri bir süre Söylemez'in odasında inceleme yaptı. Polis tarafından yapılan incelemenin ardından Mehmet Yavuz Söylemez'in cansız bedeni İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BESLEDİĞİ KEDİLER SAHİPSİZ KALDI

5 yıldır huzurevinde kalan Mehmet Yavuz Söylemez kedileri çok seviyordu. Huzurevi çevresinde kedi besleyen Söylemez, 28 Eylül 2018'e huzurevinde çıkan yangında hayatını tehlikeye atarak beslediği kedileri kurtarmıştı . Söylemez o gün kameralara da yansımıştı.

6-SULTANGAZİ'DE CAMİDEN AYAKKABI HIRSIZLIĞI KAMERADA

-Cemaat şüpheliyi yakalayarak polise teslim etti.

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL,

Sultangazi'de camiden ayakkabı çalan bir şüpheli, mağdurlardan birinin güvenlik kamerası görüntülerinden kendisini tanıması üzerine cami cemaati tarafından yakalandı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İsmetpaşa Mahallesi Akşemsetin Camii'nde son haftalarda üst üste camiden ayakkabı hırsızlığı yaşandı. Yanındaki bilgisayar çantasına doldurduğu ayakkabılarla hiçbir şey olmamış gibi camiden ayrılan hırsızlık şüphelisi, camiye en son girdiğinde cemaat tarafından yakalandı. Camiye gelen şüpheli, cemaat namaz kılarken ayakkabılıkta bulunan ayakkabıları çaldı. Yanındaki bilgisayar çantasına ayakkabıları dolduran şüpheliyi, geçtiğimiz ay ayakkabısı çalınan bir kişi fark etti. Ayakkabılarının çalınmasıyla ilgili telefonunda bulunan güvenlik kamerası görüntülerini izleyen vatandaş, görüntülerden tanıdığı hırsızlık şüphelisini yakaladı. Cami cemaati tarafından etkisiz hale getirilen şüpheliye bazı vatandaşlar tepki gösterdi. Şüpheli, olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Şüphelinin caminin içindeki ayakkabılıktan ayakkabı çalma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin ayakkabıları aldığı ve çantasına koyduğu görülüyor.

GAZİOSMANPAŞA'DA EVE GİREN HIRSIZLAR KAMERADA

Buse PEHLİVAN/İSTANBUL, -GAZİOSMANPAŞA'da bir evden hırsızlık yapan 2 şüphelinin apartmana giriş ve çıkış anları güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerden 1'i yakalanırken, diğeri aranıyor.

Gaziosmanpaşa'da bir apartmandaki eve giren 2 şüphelinin 11 bin lira değerinde ziynet eşyası, 3 adet lüks marka kol saati ve fotoğraf makinası çaldıkları belirlendi. Güvenlik kameralarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kameralardan kimliğini belirledikleri şüpheli 18 yaşındaki Samet M'yi 2 Ağustos'ta bulunduğu adreste gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan Samet M, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliyi arama çalışmaları ise sürüyor. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelilerin apartmana girişi, ellerinde çanta ile çıkışları, şüphelilerden birinin güvenlik kameralarını fark edip yüzünü eliyle gizlemeye çalışması yer alıyor.

KANDİLLİ'DE DEPREM BİLİNÇLENDİRME TOPLANTISI

Beyza Nur GÜLER-Yılmaz OKUR/İSTANBUL, BOĞAZİÇİ Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 17 Ağustos Depremi'nin 20. yıldönümünde Türkiye'de deprem riskleri konusunda farkındalık yaratmak ve depreme karşı alınacak tedbirleri hatırlatmak amacıyla, Kandilli Rasathanesi, Fatin Gökmen Konferans Salonu'nda bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantı Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü ve Jeodezi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Özener'in konuşmasıyla başladı. Toplantının devamında sarsma masası ile deprem anında yapılması gerekenleri göstermek amacıyla, Üsküdar Belediyesi aracılığıyla afete hazırlık eğitimi alan ev hanımları, depreme hazırlık uygulamasına katılarak, deprem simülasyon odasında 5.1 ve 7 büyüklüklerindeki depremleri yaşadılar.

Prof. Dr. Haluk Özener, toplantının açılışında yaptığı konuşmada "Deprem kaçınılmaz bir doğa olayıdır. Önüne geçmemiz, engellememiz veya süresini geciktirmemiz mümkün değildir, ancak bilim ve teknolojinin ışığı altında zararlarını azaltmamız mümkündür. Bu konuda karar vericilerin, bilim insanlarının ve vatandaşların her birinin üzerlerine düşen önemli vazifeler bulunmaktadır" dedi.

"DEPREMİ ÖNLEME ŞANSIMIZ YOK AMA ZARARLARINI AZALTABİLİRİZ"

"Deprem sadece Marmara'da olmuyor her yerde oluyor diyen Özener, şunları söyledi:

"Artık depremin lütfen, nerede ve ne zaman olacağını tartışmayalım artık. Ben özellikle onu defalarca ifade ediyorum. Özellikle kamuoyu ile deprem büyüklüğü ve zamanının tartışılmasını açıkçası ben çok anlamlı bulmuyorum. Bunların tartışılacağı yerler, bilimsel toplantılar, makalelerdir. Bizim burada özellikle gideceğimiz yer depreme karşı nasıl önlem alabiliyoruz? Bunun içinde Kandilli Rasathanesi ve Depem Araştırma Enstitüsü, 99 depreminden sonra hemen harekete geçerek bir proje başlatmıştı. 'Afete hazırlık eğitimi projesi'. Bu proje 1 yıl sonra bir birim haline geldi. 'Afete hazırlık eğitim birimi' yani şunu söylüyoruz biz: 'Depremi önleme şansımız yok, bu doğa olayının önüne geçemiyoruz ama zararlarını azaltabiliriz.' Nasıl azaltabiliriz? Herkesin üzerine düşen bir rol var. Vatandaşın da üzerine düşen bir rol var. Burada da Kandilli olarak afete hazırlık eğitim biriminde eğitimler veriyoruz. Bu eğitimler bilabedel olarak topluma veriliyor. Haftanın 2 günü Çarşamba ve Perşembe günleri, okullara öğretmenlere bu eğitimleri veriyoruz biz. Onun dışında da isteyen özel gruplara ekstra olarak deprem TIR'ımız ile, eğitmenlerimiz ile özel sektörde vermiş olduğumuz eğitimler var. Temel afet eğitim programımız var. Bunda afet sırasında, öncesinde, sonrasında nasıl bir eylem yapacağımız ile ilgili bir eğitim programı bu."

"TÜM TÜRKİYE'Yİ HOMOJEN OLARAK TAKİP EDİYORUZ"

Ülkemizin coğrafyasının her yerinin deprem tehlikesine maruz kaldığını dile getiren Özener, "Sürekli bir deprem oluşumu var. Gördüğünüz gibi deprem olmayan yerimiz yok. Marmara neden önemli? Nüfus yoğunluğundan dolayı önemli, sanayisinden dolayı önemli, ekonomisinden dolayı önemli. Bir sonraki depremin herkesin beklentisi olduğu gibi, Marmara'da yol açacağı kayıpları önemsediğimizde Marmara çok özel bizim için. 257 tanesi sadece Marmara'da olmak üzere, 450 tane sensör ile tüm Türkiye'yi homojen olarak takip ediyoruz." şeklinde konuştu.

"HER 100 KİŞİDEN 3 KİŞİ DOLAP ALTINDA KALARAK YAŞAMINI YİTİRDİ"

Bölgesel Deprem Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Dr. Doğan Kalafat ise yapısal olmayan eşyaların sabitlenmemesi nedeniyle can kayıplarının yaşandığını vurgulayarak, " Hayatını kaybedenlerin yüzde 3'ü, bütün Marmara bölgesinde, yaralananların da yüzde 50'si yani her 2 kişiden birisi yapısal olmayan hasarlar nedeniyle yaralanıyor. Yani ya dolap devrilmesi, ya da cam çerçeveye basıp yaralandılar. Bunların daha önceden tedbiri alınsaydı bunları yaşamayacaktık. Her 100 kişiden de 3 kişi dolap altında kalmak suretiyle 17 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Böyle bir araştırma sonucumuz var. " dedi.

Özener, "Sözün başına geleyim. Ne zaman olacağını bilemiyoruz. Keşke bilsek de şehri boşaltsak. Ama bu dünyanın hiçbir yerinde yok. Ne zaman olacağından öte nerede olacağını tahmin ediyoruz. Ne büyüklükte olabileceğini bilebiliyoruz. Zamanı veremiyoruz. Ama sonuçta Türkiye'nin her yerinde her an deprem olacakmış gibi hazırlıklı olmalıyız." diye konuştu.

Bir gazetecinin okullardaki çocukları deprem konusunda bilinçlendirmeye yönelik çalışmalarla ilgili sorusuna ise Kalafat, "Öncelikle hedef kitlemiz çocuklar. 4. Sınıf ve üzerindeki çocuklara deprem bilincini daha çok yaygınlaştırmak istiyoruz. Çünkü geleceğin mühendisleri, mimarları onlar olacaklar. Dolayısıyla oradan başlamamız gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için biz aslında Rasathane olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Yılda 200 tane okuldan 8 bin öğrencimiz buraya geliyor. Ama sizin de dediğiniz gibi Milli Eğitim Bakanlığınca da bir müfredat olarak ciddi bir şekilde ele alınmasında da fayda olacaktır." şeklinde cevap verdi.

"SABİTLEMEDİĞİNİZ EŞYALAR SİZİ ÖLÜME GÖTÜREBİLİR"

Afete hazırlık eğitimlerine katılan ve kendisi de bir eğitmen olan Melek Yılmaz, "Afet öncesi hazırlık, neler yapılabilir, afet soırasındaki davranışlarımız ve afet sonrasındaki farkındalık eğitimlerimiz… Aynı zamanda YOTA (Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması) eğitmeniyim. Çünkü binanız yıkılmayabilir ama sabitlemediğimiz eşyalar sizi yaralayabilir. Ölüme de götürebilir. Önemli olan farkındalık yaratmak. Öncesinde, sırasında ve sonrasında yapacaklarımızı öğrenmek." ifadelerini kullandı.

"HERKES SEVDİĞİNİN KAHRAMANI OLSUN"

Arama Kurtarma Gönüllüsü olarak başladığını dile getiren Emine Erdem ise, "Şu anda Hem Boğaziçi'nin hem de İçişleri Bakanlığı'nın hem afet bilinci hem de YOTA eğitmeniyim. Ekip olarak gönüllülerimiz olarak biz 120 bin kişiye afet bilinci eğitimi verdik. 7 bin kişiye de YOTA eğitimi verdik. Bu konuda yol kat ettik. 99 depreminden bugüne insanlar daha bilinçli hale geldi. Bunu en çok çocuklarımızda yaşıyoruz çünkü onlar bizden öğrendiklerini ailelerine yaptırıyorlar. Çok ciddi bir sloganımız var. "Lütfen herkes sevdiğinin kahramanı olsun." Hazır olmamız gerekiyor. Ailede bir kişinin bunu üstlenmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

