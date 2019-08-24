Dha istanbul bülteni - 3

ESENYURT'TA YASA DIŞI BAHİS BASKINI (2)

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Emin YEŞİL - İstanbul DHA - ESENYURT'ta yasa dışı bahis operasyonu yapan polis, 3 kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul'da bir çok sokakta yaşa dışı bahis oynatılan yerler mevcut. Bazı sokaklarda bir bodrum katta bazı sokaklarda ise kahvehane içindeki bölüme kurulan bilgisayarlardan yasadışı bahis oynatılıyor. Polis, Esenyurt'ta bir internet kafenin alt katına konulan bilgisayardan yasa dışı bahis oynatan şüphelileri takibe aldı. Çok sayıda kişinin girip çıktığı bodrum kata operasyon düzenledi. Bir bilgisayar üzerinden yaşa dışı bahis oynatan kişi ile baskın sırasında bahis oynayan 2 kişi gözaltına alındı. Bodrum katta çok sayıda yaşa dışı bahis kuponu da bulundu. Polis, bilgisayar kasasına el koydu. Gözaltına alınan 3 kişi polis merkezine götürüldü,

Görüntü Dökümü:

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-Baskın anı

-Gözaltına alınanlar

-Ele geçirilenler

-Polisin şüphelileri götürmesi

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2- EMİNÖNÜ'NDE SEL FELAKETİNİN ÜZERİNDEN 1 HAFTA GEÇTİ; ONARIM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-Harun UYANIK/İstanbul - EMİNÖNÜ'ndeki sel felaketinin üzerinden 1 hafta geçti. Alt geçit çarşısında 20'den fazla dükkanın kepenkleri hala kapalı. Esnafın onarım çalışmaları devam ediyor.

İstanbul'da geçen cumartesi günü şiddetli yağışta sular altında kalan Eminönü alt geçidindeki çalışmalar sürüyor. Vatandaşların demir bariyerlerle çevrilen alt geçidi kullanmasına izin verilmiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tadilat çalışmalarına devam ederken, alt geçitte dükkanları bulunan esnaf da tadilat çalışmalarını sürdürüyor.

Esnaf Cemal Hasan, 90-110 bin lira arası bir zararların olduğunu söyleyerek, " Mallar hep pas tutmuş. Pasını çözmeye çalışıyoruz. Çoğunluğu çöpe gitti, hafif olanı da kurtarmaya çalışıyoruz. Duyduk ki 6 ay kiraya yardım edeceklerini söylemişler" şeklinde konuştu.

30 senedir aynı yerde iş yeri işleten Erkan Ulubal ise, "Ayın 17'sinden beridir kapalıyız. Bir taraftan malın zararı var 130-140 bin liraya yakın. Artı bir de tadilat sürecek. 1 ay mı sürecek, 45 gün mü sürecek. Bir de o sürede kapalıyken zararımız olacak. Şimdi tadilat yapıyor belediye. Ondan dolayı iki taraflı zararımız var. İyi bir çalışma yapıyorlar sağ olsun belediyenin ekibi de, belediye de komple hepsi buraya döküldüler. Esnafına sahip çıktılar. Geçen sene değil evvelki sene de yaşamıştık. Bu kadar değil ama bunun yarısı kadar olmuştu. O zaman herhangi bir yetkili gelmedi. Esnaflar aramızda para toplayarak motor aldık. Motorla buranın suyunu kendimiz çektik. Her şeyi kendimiz yaptık. Ama bu sene Allah razı olsun, vali bey de geldi. 6 aylık kirasını üstleneceğini söyledi. İmamoğlu da yardım edeceğini söyledi. Şu anda da görüyorsunuz çalışmalar devam ediyor" İfadelerini kullandı.

Görüntü dökümü

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-Alt geçit tadilat çalışmaları

-Hafif zarar gören mallarını temizlemeye çalışan esnaf

-Esnaf Cemal Hasan ile röp.

-Esnaf Erkan Ulubal ile röp.

-Muhabir anonsları

-Genel ve detay

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3-SARIYER'DE KOLONLARI PATLAYAN BİNADA TAHLİYE SÜRÜYOR

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/ İstanbul, DHA

Sarıyer'de kolonları patlayan 9 katlı Çavuş Apartmanında tahliye sürüyor.

Sarıyer Bahçeköy'de 16 Ağustos'ta kolonları patlayan Çavuş Apartmanı'yla ilgili hazırlanan ön raporda, "Bina sakinlerinin eşyalarının aynı anda olmamak şartıyla tahliye edilmesinin risk taşımadığı" belirtilmişti. Bunun üzerine apartmanda yaşayanlar dün eşyalarını çıkarmaya başladı. Çavuş Apartmanı'nın tahliye işlemleri bugün de devam ediyor. Tahliye işlemleri sırasında Sarıyer Belediyesine bağlı zabıta ekipleri de güvenlik önlemi aldı.

5 DAİRE TAHLİYE EDİLCEK

Gün içinde 5 dairenin tahliyesinin gerçekleşmesi beklenirken, dairelerin tahliye işlemlerinin tamamlanmasının 10 gün süreceği öğrenildi. Binadan eşyalarının tahliyesini gerçekleştiren bir daire sakini, "Paldır küldür bütün eşyaları alıyoruz, bulduğumuz bir yere yerleştirmeye çalışıyoruz. Çoluk çocuk hepimiz perişanız şu anda. Bir hafta boyunca hepimiz perişandık, herkes sağda solda kalıyordu. Kiracıydım ben, ev sahiplerine de biz kiracılara da Allah yardım etsin" dedi.

Bahçeköy Yenimahalle muhtarı Erdoğan Kavras ise, "Tahmini 140 civarında kişi kalıyordu binada. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve belediye çalışma yapıyor. Biz de sonuçlara göre hareket edeceğiz. Bina için net bir karar yok şu anda, binanın ruhsatı yoktu. Ben bir akrabamda kalıyorum. 40 kişi misafirhanede kalıyor, diğerleri çevresinde kalıyor. Taşınılabilir raporunu aldık, onun için tahliyeye karar verdik. Biz taşınma süreciyle ilgili bir toplantı yaptık ve aciliyet durumuna göre bir liste yaptık. Taşınmak isteyenlerin isimlerini yazdık, o sıralamaya göre taşınma işlemleri devam ediyor. 39 hanenin 29'u taşınmak için isim yazdırmış. Geriye kalan 10 hane ya taşınmak istemiyor ya son süreci bekliyor" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Zabıta ekiplerinden görüntü

-Taşınma işleminden cep telefonu görüntüsü

-Taşınma işlemlerinden görüntü

-Kiracı ve mahalle muhtarı ile röportaj

-Genel ve detaylar



4- OTOMOBİL HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Buse PEHLİVAN/İSTANBUL, - Eyüpsultan'da hırsızlık için girdikleri evden aldıkları anahtarla otomobil çalan 2 kişi güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Eyüpsultan'da 31 Temmuz çarşamba günü sabaha karşı meydana geldi. 2 kişi girdikleri evden otomobil anahtarı ve 3 bin 400 lira çaldı. Anahtarla kapı önündeki otomobili de çalan hırsızlar kaçarken güvenlik kamerasına yansıdı.

İHBAR ÜZERİNE POLİS EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

Mağdur M.G. hırsızlık olayını polis ekiplerine ihbar etti. Ekipler, ihbar üzerine şüphelileri yakalamak için çalışmalar başlattı. Olay yeri civarındaki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelileri tespit etti. Kimlikleri belirlenen Veysel C., Samet D. ve yanlarında bulunan S.C. (16) ekipler tarafından yakalandı.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ CEZAEVİ FİRARİSİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğinin konuyla ilgili yaptığı soruşturmada Veysel C.'nin 9 suç kaydı olduğu ve cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerden Samet D.'nin ise 4 suç kaydı olduğu öğrenildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Veysel C. tutuklanırken diğer şüpheli Samet D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yakalanan şüphelilerin yanında olan 16 yaşındaki S.C ise Çocuk Şube Müdürlüğünden mahkemeye sevk edilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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(GÜVENLİK KAMERALARI)

-Şüphelilerin hırsızlık yaptığı adrese yürüyerek gelmesi

-Şüphelilerin hırsızlık yaptığı evden çıkması

-Şüphelilerin evden çaldığı otomobil anahtarının açtığı aracı tespit etmesi

-Şüphelilerin çaldıkları otomobille olay yerinden kaçması

-Şüphelilerin şube çıkışı



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5- ESENYURT'TA PKK/KCK GENÇLİK YAPILANMASI ÜYESİ 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çağatay KENARLI/ İstanbul, - ESENYURT'ta PKK/KCK terör örgütü gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişiyi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, HDP Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının yerine kayyum atanmasını nedeniyle Esenyurt'ta korsan gösteri yapan şüphelileri takibe aldı. Polis ekipleri yaptıkları incelemede PKK/KCK terör örgütü gençlik yapılanması mensubu 11 kişinin eylemlerde faaliyet gösterdiğini tespit etti. Esenyurt'ta bu şüphelilere ait olan 11 adres tespit edilerek eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken evlerde çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi.