Dha istanbul bülteni- 3

MİLLİ SPORCUNUN 'YAN BAKTIN' KAVGASI CİNAYETLE SONUÇLANDI

*Milli kick boksçu Berke Şahin caddede yan baktın kavgasına tutuştuğu Ömer Özdemir'i önce darp edip bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Özdemir, tüm müdahalalere rağmen kurtulamadı.

*Şahin ve bir arkadaşının kovaladıktan sonra yakaladıkları Ömer Özdemir'i darp etmeleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, Kadıköy'de kız arkadaşıyla birlikte bir eğlence mekanından çıkan milli kick boksçu, iddialara göre kendilerine yan baktıkları gerekçesiyle motosikletli iki kişiyle önce tartıştı ardından bu kişileri darp etti. Kavga sonrası kaçan bu kişileri motosikletle de takip eden milli sporcu, yakaladığı birini darp ettikten sonra bıçaklayarak olay yerinden ayrıldı. Bıçaklanan Ömer Özdemir kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay saat 03.00 sıralarına Kadıköy'de meydana geldi. İddialara göre milli kick boksçu Berke Şahin, kız arkadaşıyla, yakın arkadaşlarının doğum gününü kutlamak için bir eğlence mekanına gitti. Şahin, parti çıkışında, kendilerine yan baktıkları gerekçesiyle oradan geçen bir motosiklet üzerindeki iki kişiyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve milli sporcu kavga ettiği kişileri darp etmeye başladı. Daha sonra iki kişi motosikletle olay yerinden kaçtı. Hırsını alamayan kick boksçu, o sırada yanına gelen 2 motosikletli arkadaşından birinin motosikletinin arkasına binerek kaçan kişileri kovalamaya başladı. Berke Şahin, kaçan motosikletlilerden birinin indiğini ve yaya olarak kaçmaya başladığını fark etti. Şahin ve diğer motosikletteki arkadaşlarından biri, motosikletten inerek kaçan kişiyi yaya olarak kovalamaya başladı.

Şahin'in arkadaşı kaçan kişiyi bir otoparkta yakaladı ve darp etmeye devam etti. Arkadan gelen Şahin de yerdeki kişiye vurmaya başladı. Yakaladığı kişiyi darp ettikten sonra bıçaklayan Şahin motosiklete binerek olay yerinden ayrıldı. Adının Ömer Özdemir olduğu belirlenen yaralı, Şahin gittikten sonra ayağa kalktı. Otoparkta bulunan görevli sağlık ve polis ekiplerine haber verirken, yaralı tekrar yere yığıldı. Ömer Özdemir (24) olay yerine gelen ambulansla Haydarpaşa Numune Hastanesine kaldırıldı. Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

MİLLİ SPORCU GÖZALTINA ALINDI

Olayda elinden yaralanan Şahin, tedavi olmak için gittiği Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Milli sporcu Berke Şahin'in, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Görüntülerde yaşanan kovalamaca ardından sporcu Şahin'in, Ömer Özdemir'i darp ettiği ve motosikletlerle olay yerinden ayrıldığı, Ömer Özdemir'in yaralı olarak ayağa kalktığı ve polis ambulans ekiplerinin olay yerine geldiği görülüyor.

ÖZDEMİR'İN CENAZESİ ÇANKIRI'YA GÖNDERİLDİ

Ömer Özdemir'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındıktan sonra Kartal Soğanlık Gasılhanesine getirildi. Özdemir'in cenazesi nakil aracıyla memleketi Çankırı'nın Orta İlçesi'ne gönderildi. Cenazenin yarın öğle namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-GÜVENLİK KAMERASI

-Ömer Özdemir'in çıkmaz sokakta koşması

-Şahin'in arkadaşının koşması

-Özdemir'i yakalaması

-Darp etmesi

-Sporcu Şahin'in peşinden koşması

-Şahin'in, Ömer Özdemir'i darp etmesi

-Şahin ve arkadaşlarının motosiklete binip ayrılması

-Özdemir'in yaralı olarak ayağa kalkması

-Polis ve sağlık ekiplerinin sokağa gelmesi

-AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-Bıçaklamanın yaşandığı çıkmaz sokak

-Muhabir anons (Gamze Şimşek)

-Eğlence mekanının bulunduğu caddeden görüntüler

-Şahin'in fotoğrafları

-Özdemir'in fotoğrafı



08.09.2019 - 16.15 - Haber Kodu : 190908126_

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2- İSTİKLAL CADDESİ'NDE ÖLDÜRÜLEN İTÜ'LÜ GENÇ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Hakan KAYA-Özgür EREN-Can EROK/İSTANBUL,

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde arkadaşlarıyla birlikte tramvay durağında otururken, kendilerinden para isteyen kişilerce göğsünden bıçaklanarak öldürülen İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik Mühendisliği Öğrencisi Halit Ayar Emirgan Camii'nde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kanada'ya eğitim için gidecek arkadaşı Tolga Ozan'ı yolcu etmek için dün sabaha karşı arkadaşlarıyla İstiklal Caddesi'ndeki tramvay durağında bekleyen İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik Mühendisliği Öğrencisi Halit Ayar yanına gelerek para isteyen kişilerce göğsünden bıçaklanarak öldürülmüştü. Halit Ayar için bugün Emirgan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Halit Ayar'ın babası Mehmet Ayar, annesi Hanife Ayar, kardeşleri Kerem Ayar, Melike Ayar ve yakınlarının yanı sıra Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki hocaları ve arkadaşları katıldı.

ANNESİ VE KARDEŞİ TABUTA SARILARAK GÖZYAŞI DÖKTÜ

Ayar'ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı gasilhanesinden alınarak Emirgan Camii'ne getirildi. Halit Ayan'ın annesi ve kardeşi cenaze namazı öncesi tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

SALDIRI SIRASINDA YARALANAN ARKADAŞI DA CENAZEYE KATILDI

Yaşanan saldırı sırasında yaralanan Halit Ayar'ın arkadaşı Sinan Nalçacı da tekerlekli sandalye ile cenaze namazına katıldı. Ölen arkadaşının tabutunun yanına gelen Nalçacı arkadaşının tabutunu elleyerek gözyaşı döktü.

SARIYER BELEDİYE BAŞKANI ŞÜKRÜ GENÇ, "ÇOK KORKUNÇ BİR VAHŞETLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Cenaze namazı öncesi açıklama yapan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, "Söylenecek bir şey yok. Korkunç bir vahşetle karşı karşıyayız. Savunmasız gençleri burada kimin ne olduğunu bilemiyoruz. Sonuç itibariyle olayın nasıl olduğundan çok ne yapılması gerektiği… Yönetici olarak tüm İstanbul'daki belediye başkanlarıyla bütün yöneticilerle ve devletimiz bu işte çok ciddi bir önlem almalı. Savunmasız 3 arkadaş bankta otururken, para isteme karşılığında verilmemesi üzerine bir hınçla saldırıdan kaynaklanan bir olay. Görgü tanıkları olmasına rağmen kimse müdahale etmiyor. Bu işi tutuklamakla değil alt yapısıyla çözmek gerekiyor " dedi.

ARKADAŞIMIZ GERİ GELMEYECEK

Halit Ayar'ın yüzme takımından arkadaşı İrem Damar ise, "Kime sorsanız sadece tek söyleyecekleri şey sadece çok mükemmel bir insan olduğu. Asıl sorulması gereken nasıl bir insan olduğundan çok nasıl öldürüldüğü… İki kişinin gözaltına alındığı bir şey fark etmez. Arkadaşımız geri gelmeyecek. Son mu olacak, bir daha olmayacak mı ? Ben o gece tek başıma sokakta yürüyemem. 3 erkek arkadaşım, onlar da yürüyemiyorsa biz nasıl dışarı çıkacağız" dedi.

Kılınan cenaze namazının ardından Halit Ayar'ın cenazesi omuzlara alınarak cenaze aracına konuldu. Bu sırada Halit Ayar'ın annesi cenaze aracının yanında "Yavrum, yavrum" diyerek feryat etmesi yürekleri dağladı. Halit Ayar'ın cenazesi Emirgan Mezarlığı'nda defnedildi.



Görüntü Dökümü:

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-Öldürülen çocuğun tabutundan detay görüntü

-Çocuğun annesinin tabutun başından ağlaması

-Öldürülen çocuğun kardeşlerinden görüntü

-Çocuğun kardeşlerinin ağlaması

-Çocuğun babasından detay görüntü

-Olay sırasında yaralanan arkadaşının tabutunun başına gelmesi

-Yaralanan çocuktan detay görüntü

-Öldürülen çocuğun yakınlarının tabutun başından ağlaması

-Çocuğun arkadaşlarından detay görüntü

-Cenaze namazının kılınması

-Helallik alınması

-Cenaze namazının kılınışı

-Tabutun Omuzlarda taşınması

-Aracın gidişi

-Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ile röportaj

-Öldürülen çocuğun arkadaşı İrem Damar ile röportaj

-Genel ve yakın detaylar

08.09.2019 - 14.39 - Haber Kodu : 190908109

08.09.2019 - 13.42 - Haber Kodu : 190908095

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3- YENİKAPI'DAKİ ARAÇLARLA İLGİLİ İBB GENEL SEKRETERİ ERKUT'TAN AÇIKLAMA

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-İdris TİFTİKÇİ/İstanbul, - YENİKAPI'da sergilenen araçlarla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Yavuz Erkut açıklamalarda bulundu.

Tasarruf çalışmaları sonucunda 730 hizmet aracının tespit edildiğini dile getiren Erkut, "Özellikle ikinci seçim öncesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşları İETT, İSKİ ve 28 iştirake ihtiyaç fazlası araçlardan bahsedilmişti. Kamuoyunda da bu yönde bir beklenti ortaya çıktı. Bugün burada, yapmış olduğumuz çalışma sonunda, tasarruf sonucu 730 hizmet aracını sizlere takdim ediyoruz. 730 aracın yanı sıra yaptığımız incelemede, Nisan, Mayıs, Haziran aylarında 517 binek aracın kiralanan firmalara iade edildiğini gördük. Başkanımızın sıklıkla dile getirmiş olduğu tasarruf kavramıyla ilgili olarak, bir evvelki yönetiminde benzer şekilde tasarruf ihtiyacı hissederek binek araç sayısını azalttığını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

ARAÇLARIN YILLIK TOPLAM GİDERİ 50 MİLYON LİRA

Tasarruf alanındaki çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Erkut, "Sonuç olarak, 31 Mart sonrası binek araç sayısı yüzde 20 azaltılarak, bin 247 araç sistemden çıkarılmıştır. İade edilen bin 247 aracın yıllık kira gideri 35 milyon 751 lira, yakıt gideri de 13 milyon 750 bin liradır. Toplamda 49.5 milyon lira yani yaklaşık 50 milyon liralık yıllık tasarruf söz konusudur. Bunu 5 yıllık hizmet dönemine dağıttığımızda, 250 milyonluk bir tasarruf söz konusudur. Tüm bu çalışmaları yaparken son derece dikkatli, istismara ve haksızlığa neden olmayacak şekilde çalışmaya gayret ettik" şeklinde konuştu.

Görüntü dökümü

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-Sergilenen araçlardan görüntüler

-Erkut'un konuşması

-Genel ve detay

08.09.2019 - 13.44 - Haber Kodu : 190908096

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4- YENİKAPI'DAKİ ARAÇLAR MİTİNG ALANINDAN ÇIKARILIYOR (Havadan görüntülerle)

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-Ali AKSOYER- dris TİFTİKÇİ/İSTANBUL,

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Yenikapı miting alanında sergilediği 730 araç, bulundukları yerden çıkarılmaya başlandı.

Yenikapı miting alanında sergilenen ihtiyaç fazlası araçlar ile ilgili, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gelen Sekreteri Yavuz Erkut'un yaptığı açıklamanın ardından, miting alanına gelen şoförler araçları bulundukları yerden çıkarmaya başladı. Araçlardan bazıları, Yenikapı miting alanı yanındaki İspark otoparkına ve Esenler Tekstilkent'te bulunan İston A.Ş'nin otoparkına park edildi. Yenikapı miting alanının yarından sonra yapılacak bir etkinlik için yapılacak hazıklar nedneiyle boşaltıldığı öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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-Şoförlerin park alanına gelişi

-Yenikapı'dan araçların çıkışı

-Araçların takibi

-Araçların İston A.ş ve İspark'a park edilmesi

-Genel ve detay



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5- İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ CİNAYETE 2 GÖZALTI

Zeki GÜNAL- İstanbul DHA- İSTİKLAL Caddesi'nde İTÜ mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili iki kişi gözaltına alındı. Ayar, iki arkadaşıyla birlikte oturduğu Tünel tramvay durağında para isteyen kişilere olumsuz yanıt verince saldırıya uğramıştı. Bıçaklı saldırıda Halit Ayar hayatını kaybederken arkadaşı ise yaralanmıştı. Ayar, bugün düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

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6- İMAMOĞLU'NDAN SOYLU'NUN AÇIKLAMALARINA YANIT

İstanbul DHA - İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemerburgaz Kent Ormanı'nda incelemelerde bulundu. İmamoğlu, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kayyım açıklamalarının sorulması üzerine İmamoğlu şunları söyledi:

"Ben, zaten bir tanım yapmıştım. Polemik olduğunu ifade etmiştim. Tabi üzüldüğüm taraf, devlet adamlığı diye bir tanımımız vardı. Devlet adamlığı, gerçekten çok düşünüp az konuşmayı gerektiren bir pozisyon. Çünkü sizi, milyonlarca insan dinliyor. Hatta dünya dinliyor. Dünya dinleyince, ülkemiz adına yorum yapıyor. Dolayısıyla ülke içerisinde söylenen her cümle, aslında bizi ilgilendiriyor. İyi ya da kötü. Siyaset alanı bu anlamda büyük bir düzelmeye muhtaç. Herkesin dikkatli konuşmaya, oturduğu yerden koltuğunu kullanarak, kirletmeden süreç yönetmeye ihtiyacı var. O bakımdan başta da dediğim gibi, önemsememiştim. 'Polemik yapılıyor' demiştim ve ben de polemikten beslenmediğimi ifade etmiştim. Hala o noktadayım. İcraat içinde koşalım istiyorum. Bugün burada ortaya koyduğumuz alanın bir an önce açılması benim önceliğim. İstanbullu, bunu benden bekliyor. Ben de onun farkındayım. Ama bazen ister istemez, ufak tefek reflekslerimiz oluyor. Onları da en minimumda tutmaya çalışıyoruz. Söylenen sözler üzücüydü. Hala içinde söylenen üzücü sözler var. Bir insanı yargılamadan, sorgulamadan, onu bir sıfatla suçlamak ya da tanımlamak bu ülkenin geleceği hakine gelmemeli. O zaman niçin yargı var? Niçin hukuk var? Adalet beklentisi çok büyük toplumda bunu karşılamak için hepimiz dikkat etmeliyiz"

"BEN, UTANIYORUM. ONLARI MI GÖSTERECEĞİM"

Bakan Soylu'nun Atatürk portresi hediye etmesiyle ilgili sözleri üzerine İmamoğlu, "Bu polemik çok acı.Ben, Türkiye Cumhuriyeti. sınırlarında, hangi metrekaresinde kim yaşıyorsa, Atatürk posteri de hediye ederim Türk bayrağı da hediye ederim. Milli duygularımı işaret eden her şeyi hediye ederim" yanıtını verdi. "Yenikapı'ya gidecek misiniz? Araçlarla bir fotoğrafınız olacak mı?" şeklinde soru üzerine Ekrem İmamoğlu, "Benim araçlarla bir fotoğraf çektirme diye bir çabam olmaz. Benim amacım, bu şehrin israfını engellemek. Bu şehrin tasarruf gücünü arttırmak. Orada araçlar var. Arkadaşlarım teknik raporlarını basınla paylaşacaklar. Benim oraya gidip arabaları göstermem… Niye? Ben, utanıyorum. Onları mı göstereceğim. Utanıyorum yani" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-İmamoğlu'nun açıklamaları

08.09.2019 - 13.38 - Haber Kodu : 190908092

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7- ARNAVUTKÖY'DE İÇKİ FİRMASINA YAPILAN 'BANDROL' OPERASYONU KAMERADA

İSTANBUL,

Arnavutköy'de vergi kaçakçılığı yaptığı öne sürülen alkollü içecek firmasının üretim merkezine, dağıtıcı firmaya ve perakende satış yerlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 25 bin 108 adet üzerinde TAPDK bandrolü bulunan mükerrer kullanım için piyasadan toplanan şarap kapüşonu ele geçirilirken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da bulunan bir şarap şirketinde üretilen alkollü içeceklerin üzerinde bulunan folyo kaplamanın uzun ve gevşek tutularak bandrollerin şişeye yapıştırılmadığı, bu içkilerin perakende işletmeler tarafından açılarak satıldığı, bandrollü kapüşonların müşteriye verilmeden bir miktar ücret karşılığı üretici firmaya tekrar verildiği ve bu şekilde mükerrer (tekrar eden) bandroller üzerinden yeni şaraplar üretilerek vergi kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

23 Ağustos günü Arnavutköy'de bulunan firmanın üretim merkezine, dağıtıcı firmaya ve perakende satış yapan işletmelere yapılan eş zamanlı operasyonlarda; A.C.K (69), C.E. (24), A.D. (58) ve S.Y. (48) gözaltına alındı.

Operasyonda 17 bin 552 adet mükerrer kullanılan TAPDK bandrollü dolu şarap şişesi, 6 bin 400 litre şarap, 25 bin 108 adet üzerinde TAPDK bandrolü bulunan mükerrer kullanım için piyasadan toplanan şarap kapüşonu ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Görüntü dökümü:

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-Operasyon görüntüsü (polis kamerası)

-Şarapların görüntüsü

-Bandroller

-Şişeler

-Genel ve detaylar

08.09.2019 - 13.41 - Haber Kodu : 190908094

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8- AHMET ÖZHAN'DAN ÇOCUKLARI İÇİN EYLEM YAPAN AİLELERE DESTEK

Beyza Nur GÜLER-Harun UYANIK/İSTANBUL, DİYARBAKIR'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirten 13 ailenin HDP Diyarbakır il binası önünde bekleyişi sürüyor. HDP il binası önündeki oturma eylemine 6 gündür devam eden aileler, sanatçılara da destek çağrısında bulunmuştu. Ailelerin çağrısına sanat camiasından kayıtsız kalmayan sanatçı Ahmet Özhan, "Yürekten yanlarındayız. Kendilerini yalnız zannetmesinler. Biz onların yanlarındayız. İstedikleri zaman fiziki olarak da yanlarında oluruz" dedi.

"ANNELERİN ACILARININ BİTMESİYLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN ACILARI BİTECEK"

Bekleyişi süren ailelerin yanlarında olduğunu vurgulayan Ahmet Özhan, "Meselenin birkaç cephesi var. Bir kere bir anne, empati yapalım. Biz de evlat sahibiyiz. Allah muhafaza değil mi? Bir annenin yüreğinin ne kadar yandığını düşünebiliriz. Babalar da var orada, sadece anneler değil. Onlar adına tabii ki üzgünüz. Bir annenin yüreğinin yanması bizim de yüreğimizin yanması demektir. Artı, mesele çok köklü. Onlarca yıllara dayanan bir acımız var, bir meselemiz, bir derdimiz var. Bunun bitmesi en büyük dileğimiz. Annelerin yüreklerinin sakinleşmesiyle, acılarının bitmesiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin acıları bitecek. O yüzden çok önemsiyoruz. Yürekten yanlarındayız. Kendilerini yalnız zannetmesinler. Biz onların yanlarındayız. İstedikleri zaman fiziki olarak da yanlarında oluruz" dedi.

"KÜRT KARDEŞLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Özhan, bu meselenin takipçisi olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: "Bu konunun ülkemizin, milliyetimizin, hürriyetimizin, demokrasimizin, cumhuriyetimizin, üniter yapımızın, her şeyimizin ilgilendiği bir mesele. O yüzden fevkalade hassasız, fevkalade takipteyiz ve bu meselenin herkesin yararına olacak bir şekilde sonuçlanmasını bütün gönlümüzle arzu ediyoruz. Kürt kardeşlerimizin yanındayız. Kürt kardeşlerimiz bizim vazgeçilmez unsurlarımızdır, kardeşlerimizdir. Onların bu işlere bulaştırılarak, onların üzerinden bu işlerin yapılmasına tamamen karşıyız. İstediğimiz huzur içerisinde, ötekisiz bir yaşam biçimi ile şu güzeller güzeli memleketimizde sevgi içinde yaşamak. ve bütün insanlığa sevgiyi taşıyabilmek, aşılayabilmek. Küçük hesapların, maddi hesapların 3 güne sığmayacak dünyada birtakım anlamsız hesapların yüzünden insanların ölmeleri, sakat kalmaları, yurtlarından olmaları… Bunlar içe sindirilecek şeyler değil ve katiyen olmaması gereken şeyler. Yazıktır, günahtır. Sevgi var. Hepimiz birbirimizi seviyoruz. Sağlığımız, sıhhatimiz, memleketimiz. Bütün bu güzellikler dururken kimin maşası oluyoruz da bu dertleri başımıza açıyoruz? Onun için anneler gönüllerini ferah tutsunlar. Davalarının yanında bu memlekette onlarca milyon insan var. Gönülleri rahat olsun, her zaman yanlarındayız" şeklinde konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Özhan'la röp

-Genel ve detaylar

08.09.2019 - 13.39 - Haber Kodu : 190908093