Dha istanbul bülteni- 3

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1 saat önce
Büyükçekmece'de dün akşam saatlerinde Büyükçekmece D-100 Karayolu Beylikdüzü istikametinde benzini bittiği öğrenilen bir motosikleti bir başka motosikletli ayağıyla ittirerek götürdü.
Büyükçekmece Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:56 Kaynak: DHA
'de dün akşam saatlerinde Büyükçekmece D-100 Karayolu Beylikdüzü
istikametinde benzini bittiği öğrenilen bir motosikleti bir başka motosikletli ayağıyla ittirerek götürdü. Trafikte uzun süre bu şekilde ilerleyen iki sürücü hem kendilerini hem de diğer sürücüleri tehlikeye soktu. O anlar kameraya yansıdı.
Görüntü dökümü:
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-Ayakla ittirilerek götürülen motosiklet
- İstanbul
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