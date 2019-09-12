Son Dakika Haberleri: Dha istanbul bülteni- 3
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Dha istanbul bülteni- 3

1 saat önce

Büyükçekmece'de dün akşam saatlerinde Büyükçekmece D-100 Karayolu Beylikdüzü istikametinde benzini bittiği öğrenilen bir motosikleti bir başka motosikletli ayağıyla ittirerek götürdü.

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Büyükçekmece'de dün akşam saatlerinde Büyükçekmece D-100 Karayolu Beylikdüzü istikametinde benzini bittiği öğrenilen bir motosikleti bir başka motosikletli ayağıyla ittirerek götürdü.  Trafikte uzun süre bu şekilde ilerleyen iki sürücü hem kendilerini hem de diğer sürücüleri tehlikeye soktu.  O anlar kameraya yansıdı.

Görüntü dökümü:
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-Ayakla ittirilerek götürülen motosiklet


- İstanbul
D-100 Karayolu, Büyükçekmece, Beylikdüzü, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:56 Kaynak: DHA
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