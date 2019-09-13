Dha istanbul bülteni- 3

ESENYURT'TA İNŞAATTAKİ TUĞLALAR KADININ ÜZERİNE BÖYLE DÜŞTÜ

- Yanlarında çocuk bulunan kadınlar tuğlaların altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Bir kadın ise tuğlaların altında kalarak yaralandı.

Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN - İstanbul DHA- ESENYURT'ta bir inşaattan devrilen tuğlaların üzerine düştüğü kadın yaralandı. Olay anı güvenlik kamerası saniye saniye yansıdı.

Esenyurt'ta inşaat halinde olan 4 katlı binanın en üst katında işçiler tarafından örülen duvar iddiaya göre rüzgarın şiddetiyle devrildi. Bu sırada yoldan çocuklu kadınlar tuğlaların altında kalmaktan son anda kurtulurken bir kadın ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay anı güvenlik kamerası saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yanlarında çocukları bulunan kadınların kıl payı tuğlaların altında kalmaktan kurtulduğu görülüyor. Bir kadın tuğlalar altında kalıp yaralanırken diğer kadınlar ise hızla uzaklaşıyor

Görüntü Dökümü:

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-Olay anı güvenlik kamerasından

-Olay yeri

-Röportaj

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2 - TEM'DE OKSİJEN GAZI YÜKLÜ TANKERİN KAZASI KAMERADA

Alper KORKMAZ - Ersan SAN - Soner HASIRCIOĞLU - Yılmaz OKUR/ İSTANBUL DHA - TEM Otoyolunda oksijen gazı yüklü tankerin kazası kameralara yansıdı.

TEM Otoyolu Altınşehir mevkii Edirne istikametinde sabah 07.00 sıralarında oksijen gazı yüklü tanker devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle kilitlenen TEM otoyolunda saatlerce yolun açılmasını bekleyenler işlerine ulaşmakta zorluk çekti. Kaza anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde tankerin devrilmesiyle bir anda yola gaz yayıldığı görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza anına ilişkin görüntü

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3- TURİSTLERİ HEDEF ALAN 12 KİŞİLİK "SULTANAHMET ÇETESİ" KAMERADA



Ali AKSOYER-Buse PEHLİVAN/İSTANBUL,

SULTANAHMET'te turistlerin boynundaki altın kolyeleri, kollarındaki çantaları kapkaçla çaldıkları iddiasıyla 4'ü yaşı küçük, 1'i kadın 12 kişilik çete polisin 3 ay süren takibiyle yakalandı. Çetenin kapkaç anları kameralara yansıdı.

Kendilerine "Sultanahmet çetesi" olarak adlandıran şüphelilerin, eşlerinin yanındaki turist kadınların boyunlarındaki ziynet eşyalarını çaldıkları, otellere girerek güvenlik kamerası kayıtlarını tehditle sildirmeye çalıştıkları öğrenildi. Çete lideri 20 yaşındaki Ö.Ç.'nin 14 yaşından beri kapkaç suçundan polis tarafından 49 kez yakalandığı öğrenildi.

SULTANAHMETTE YAŞANAN OLAYLAR ÜZERİNE POLİS ALARMA GEÇTİ

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından özellikle Sultanahmet bölgesinde turistlere yönelik yaşanan kapkaç olayları üzerine polis tarafından soruşturma açıldı. Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla 3 ay önce başlatılan teknik ve fiziki takip sırasında çete üyelerinin kimlikleri ve çalışma şekilleri ortaya çıkarıldı. 55 farklı olayda toplam 625 bin dolar değerinde ziynet eşyası ve telefon çalan şebekeye üye 5 kişi ara operasyonlarda yakalanarak çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

OPERASYON YAPILDI ÇETE ÇÖKERTİLDİ.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'nin çalışmalarının ardından geçtiğimiz hafta önceden belirlenen 6 adrese yapılan baskında da kendilerine "Sultanahmet çetesi" olarak adlandıran 1'i kadın 12 kişi gözaltına alındı. Yaşları küçük olan 4 şüpheli Çocuk Şube Müdürlüğü'nde, diğerleri ise Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorguya alındı. Şüphelilerle birlikte çalıntı olduğu tespit edilen 18 cep telefonunun yanı sıra 3 altın saat, 2 altın kolye, 2 altın zincir ele geçirildi.

ŞEBEKENİN İZLEDİĞİ YÖNTEMLER ORTAYA ÇIKARILDI

Polisin soruşturmada çetenin çalışma şekilleri de ortaya çıkarıldı. Şebeke üyelerinin 3-4 kişilik gruplar halinde Sultanahmet Meydanı'nda dolaşarak hedeflerini belirlediği, daha sonra soyacakları özellikle kadın turistleri, otellerinin önüne kadar takip ettikleri tespit edildi. Şüphelilerden birinin ileri atılarak kurbanlarının ya çantasını ya da boynundaki ziynet eşyalarını alarak hızla kaçtığı öğrenildi. Diğer çete üyelerinin, soygunu yapan arkadaşlarının turist tarafından yakalanması durumunda müdahale ederek, polis gelmeden kurtardıkları belirtildi.

OTELLERİ BASIP KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİ SİLDİRMEYE ÇALIŞMIŞLAR

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları soruşturma sırasında şüphelilerin bazı olaylarda otel güvenlik kamera görüntülerini sildirmek için otellere geri döndüklerini tespit etti. Şüphelilerin görüntülerini sildirmek için otel yetkililerini tehdit ettikleri öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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- Güvenlik kamerası görüntüleri

- Şüphelilerin polis merkezinden çıkarılması



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4- ESENYURT'TA 6 YAŞINDAKİ ÇOCUK SİLAHLA OYNARKEN KENDİNİ VURDU

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR/İSTANBUL,

Esenyurt'ta 6 yaşındaki çocuk silahla oynarken kendini vurdu

Olay sabah saatlerinde Esenyurt Yunus Emre Mahallesi 267 sokakta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre 6 yaşındaki C.D. anneannesinde kalıyordu. Anneannenin uyuduğu sırada çocuk evde bulduğu silahla oynamaya başladı. Silahın aniden patlaması ile uyanan anneanne ile birlikte toplanan akrabalar çocuğu hemen kendi imkanları ile hastaneye götürdü.

Başından ağır şekilde yaralanan çocuğun hayati tehlikesi devam ediyor. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü:

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-Olayın yaşandığı bina ve sokaktan görüntü

-Yerdeki kan lekeleri

-Genel ve detay görüntüler

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5- ESENYURT'TA MAHALLELİNİN KORKULU RÜYASI OLAN METRUK BİNAYA BASKIN

Haber - Kamera: Yılmaz OKUR - Şahin BOZKURT/ İSTANBUL DHA

Esenyurt'ta, inşaat halindeki bir binaya yapılan baskında uyuşturucu kullandıkları ileri sürülen 5 kişi gözaltına alındı.

Mahalle sakinleri şüphelilerin, yıllardır bu binada kaldıklarını ve kendilerini bıçaklarla tehdit ettiklerini öne sürdü.

Esenyurt Örnek Mahallesi'nde bulunan inşaat halindeki metruk bir binada bazı kişilerin uyuşturucu kullanıp mahalle sakinlerini bıçakla tehdit ettiğinin ihbar edilmesi üzerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, binaya baskın yaparak uyuşturucu kullandıkları iddia edilen 5 kişiyi gözaltına aldı. 5 şüpheli polis merkezine götürüldü.

MAHALLELİ İSYAN ETTİ

Mahalle sakinleri, binayı mesken tutan uyuşturucu kullanıcıların kendilerini defalarca bıçakla ettiklerini iddia etti.

Binanın olduğu sokakta yaşayan Saide Demir, "Sabah akşam en az 50 kişi geliyor. Ben 'defolun gidin' diyorum onlar merdivenin üzerinde zıplıyor 'sus seni keserim' diyor. 4-5 defa bana bunları söylediler. Ben çamaşır asıyorum, çamaşırlarımı toplayıp kesiyorlar içine uyuşturucu koyup götürüyorlar. Hem satan var hem içen var" dedi.

"ATTIKLARI TAŞ ÇOCUĞUN KAFASINA GELİYORDU"

Diğer mahalle sakini Yener Yılmaz, "1 hafta önce 8-10 kişi girdi buraya. 'Girmeyin çoluk çocuk var' dedim burada, ondan sonra yerden taş alıp attı. Pencereyi kapatmasaydım çocuğun kafasına gelecekti. Günde 50-60 kişi falan girip çıkıyor buraya. Teyze var burada, kadın çamaşır asarken kadınla konuşuyor kadın bir şey dese bıçak var arkasında, bıçaklayacak kadını" diye konuştu.

"ÇOCUKLARIMIZI SOKAĞA BIRAKAMIYORUZ"

Mahalle esnafı ise, "Buraya kimin girip, kimin çıktığını bilmiyoruz. Çocuklarımızı sokağa bırakmaya tereddüt ediyoruz. Geçen evime giderken yüzüne baktım, 'amca bir durum var' deyip arabama vurdu. Yani beni tehdit etti" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Polis araçlarının sokağa girişi

-Ekiplerin bina içine girişi

-İçerideki uyuşturucu kullanıcılarının gözaltına alınışı

-Yerlerdeki uyuşturucu maddeler

-Şüphelilerin dışarıya çıkarılıp araçlara bindirilmesi

-Polis araçlarının olay yerinden ayrılması

-Sokak ve metruk binadan detay görüntüler

-Mahalle sakinleriyle röportajlar

-Genel ve detay görüntüler

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6 - BEŞİKTAŞ'TA TURİSTLERİ TAŞIYAN MİDİBÜS, DURAKTAKİ OTOBÜSE ÇARPTI

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,- BEŞİKTAŞ Çırağan Caddesi'nde İranlı turistleri taşıyan midibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak Beşiktaş-Sarıyer seferini yapan halk otobüsüne çarptı. Kazada midibüsteki bir turist hafif şekilde yaralandı.

Kaza Beşiktaş Çırağan Caddesi'nde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Toprak'ın kullandığı 34 BE 5227 plakalı Beşiktaş-Sarıyer seferini yapan halk otobüsü, yolcu almak için durağa yanaştı. O sırada Sarıyer istikametine giden İranlı turistlerin bulunduğu 34 LAV 651 plakalı midibüs yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak otobüse arkadan çarptı. Kazada midibüsteki İranlı bir turist hafif şekilde yaralanırken, otobüsteki yolcular ise başka bir otobüse bindirildi. Yaralı kaza yerine gelen taksi ile hastaneye götürülürken, turist kafilesi başka bir araçla kaza yerinden ayrıldı.

DURAKTA YOLCU ALIYORDUM DURAMADI BANA VURDU

Otobüs şoförü Mehmet Toprak, "Durakta yolcu alıyordum, durmuştum o sırada hızlı mı geliyordu bilmiyorum, duramadı geldi bana vurdu. Otobüsteki yolcuları da başka bir otobüse bindirerek gönderdim" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan araçlardan görüntü

-Midibüsten inen turistler

-Yaralı turist kadın

-Araçlarda meydana gelen hasar

-Yaralının taksiyle hastaneye gitmesi

-Bekleyen turistler

-Otobüs sürücüsü ile röp

-Genel ve detaylar

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7- RASİM OZAN KÜTAHYALI'YA 10 AY HAPİS CEZASI

Serpil KIRKESER - Ruken KADIOĞLU / İSTANBUL, BİR televizyon kanalındaki spor programında sarf ettiği sözlerle Boşnaklara hakaret ettiği iddiası edilen Rasim Ozan Kütahyalı hakkında açılan dava, karara bağlandı. Mahkeme sanık Kütahyalı'yı, "Halkın bir kesimini sosyal, sınıf, din, mezhep, cinsiyet bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Hapis cezası ertelenmedi.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına sanık Rasim Ozan Kütahyalı katılmazken, tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmaya şikayetçi Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı, Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği avukatları ile çok sayıda müşteki katıldı.

10 AY HAPİS CEZASI

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Kütahyalı'yı "Halkın bir kesimini sosyal, sınıf, din, mezhep, cinsiyet bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan sanığın kasta dayalı ağırlığı, suçun işlenmesinde kullanılan araç, suçun işlendiği zaman, suçun konusunun önemi ve değerini dikkate alarak 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme sanık Kütahyalı'ya iyi hal indirimi uygulanmadı. Mahkeme, sanığın adli sicil kaydında tekerrüre esas olmazsa dahi birden fazla birden fazla mahkumiyet kararı bulunmasını dikkate alındığında sanık Kütahyalı'nın bir daha suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluşmadığından verilen hapis cezasının ertelenmesine yer olmadığına karar verdi.

İDDİANAME

İddianamede, sanık Rasim Ozan Kütahyalı'nın 19 Kasım 2017'de katıldığı programında, yorumcu olarak bulunurken kendisine yapılan bir şakaya karşı cevaben canlı yayında sarfettiği bir sözün Boşnak kökenli vatandaşları aşağılama niteliğinde olduğu belirtiliyordu. Boşnak/ Balkan dernek ve vakıflarının şikayette bulunduğu ifade edilen iddianamede, sanık Kütahyalı'nın suçlamayı kabul etmediği ancak tüm delillere göre üzerine atılı suçu işlediği anlatılıyordu. Sanık Kütahyalı'nın "Halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapsi isteniyordu.



Görüntü Dökümü:

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Duruşma salonu önünden görüntü

Genel ve detaylar



