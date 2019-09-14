Dha istanbul bülteni - 3

ŞİŞLİ'DE İŞ MERKEZİNDE YANGIN PANİĞİ: MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI

Haber- Kamera: Özgür EREN/ İstanbul DHA

Şişli'de 9 katlı bir iş merkezinin çatısında izolasyon çalışmaları yapılırken yangın çıktı. Binanın en üst katında mahsur kalan 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın Halaskargazi Caddesi'nde bulunan 9 katlı bir iş merkezinin çatısında saat 11.00 sıralarında çıktı. İddialara göre çatıda izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı ve yangın kısa sürede tüm çatıyı sardı. Dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarına başladı. Yangın nedeniyle Halaskargazi Caddesi Mecidiyeköy istikametine trafiğe kapatıldı. Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu yangın kontrol altına alınırken, yangın söndürme çalışmaları sırasında caddeyi yoğun duman kapladı. Yangın çıkan binanın en üst katından mahsur kalan 4 kişi itfaiye merdiveni yardımı ile bulundukları yerden kurtarıldı. Kurtarılan 4 kişiye ilk müdahale olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Kurtarılan 4 kişi de herhangi bir yaralanma olmadığı, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Yangın söndürüldü. Binanın çatısında soğutma çalışmaları devam ettiği için Halaskargazi Caddesi Mecidiyeköy istikametine trafik kapalı olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Dumanlardan detay görüntü

-Caddenin duman altında kalması

-İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmeye çalışması

-Toplanan meraklı kalabalıktan detay görüntü

-Mahsur kalanların merdiven ile indirilmesi

-Mahsur kalanların ambulansa alınması

-Genel ve detaylar

14.09.2019 - 11.32 Haber Kodu : 190914041

14.09.2019 - 11.56 Haber Kodu : 190914053

14.09.2019 - 12.02 Haber Kodu : 190914054

14.09.2019 - 12.41 Haber Kodu : 190914063

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2- SU-35 İSTANBUL SEMALARINDA

Alper KORKMAZ - Beyza GÜLER - İstanbul DHA - TEKNOFEST'te sergilenmek üzere Atatürk Havalimanı'na iniş yapan Rus savaş uçağı SU-35 antrenman uçuşu yaptı.

Baykar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, İstanbul'a dün iniş yapan SU-35'in fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı. Uçak bugün İstanbul semalarında uçuş yaptı. Rus savaş uçağının Teknofest öncesi antrenman uçuşu yaptığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Uçuştan görüntüler

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(havadan görüntüyle)

3- TOPKAPI İETT GARAJI, PARK OLUYOR



Mehmet DEMİRKAYA/İSTANBUL, - İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Topkapı Pazartekke'de bulunan tarihi İETT garaj alanının imar planlarını oy birliğiyle bir kez daha değiştirdi. Yeni değişikliğe göre arazinin zemin altı otopark, üstü ise park alanı olacak.

Topkapı'daki İETT garajı arazisi, 2011 yılında yapılan imar planlarında ticaret alanı iken 2016 yılında mülkiyeti İBB'ye geçti ve 2017 yılında yapılan değişiklik ile arazi, altı otopark üzeri ise yurt yapılmasına olanak sağlayacak şekilde 'Sosyal Kültürel Tesis' alanı olarak tanımlandı.

İBB Meclisi'nin eylül ayı toplantısında yeniden gündeme gelen arazinin imar planları bir kez daha değiştirildi. İETT'nin 50 yıldan fazla zamandır garaj olarak kullandığı, 17 bin 567 metrekarelik arazinin imar planı değişikliği oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan değişikliğe göre arazinin zemin altı otopark üstü ise park alanı olarak düzenlenecek.

PARK KARARININ ÖZETİ

İBB Meclisi'nin oybirliğiyle kabul ettiği İmar Komisyonu'nun raporunun sonuç bölümünde özetle şöyle denildi:

"Koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği teklifi incelenmiş olup, parselin park alanı ve zemin altı otopark alanı fonksiyonuna alınarak, plan lejandında 'SKT' simgeli sosyal kültürel tesis alanı iptal edilerek park ve zemin altı otopark gösteriminin eklenmesi, plan notlarında 2 nolu plan notunun iptal edilerek yerine 'plan onama sınırı içindeki alan park ve zemin altı otopark alanıdır' ibaresinin yazılması 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının bu plan doğrultusunda hazırlanarak meclise iletilmesi uygun görülmüştür"

Görüntü Dökümü:

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-Garajın havadan görüntüleri



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4- HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERDEN ADLİYE YOLUNDA İLGİNÇ SÖZLER

Buse PEHLİVAN/İSTANBUL- İSTANBUL'da kamyonetleriyle iş yerlerinden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edilirken birbirinden ilginç sözler söyledi.

Sultanbeyli, Pendik, Maltepe, Esenyurt ve Başakşehir'de 1 Ağustos- 10 Eylül arası 20 iş yerinden hırsızlık yapan şüphelilerin tekstil ve gıda ürünleri çalarak piyasa değeri altında sattıkları tespit edildi. Şüphelilerin kapalı kasa kamyonetlerine çalıntı plaka taktıkları öğrenildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından geçtiğimiz gün yakalandı.

Gözaltına alınan K.B, T.B., O.S., A.S ve F.A bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken ilginç sözler sarf etti. Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'nün merdivenlerinden polisler arasında çıkarılan şüphelilerden her biri birbirinden ilginç sözler söyledi. Şüphelilerden biri, "Hayaller Paris yaşamlar Somali" derken bir başka şüpheli ise "Ulaşabileceğimiz en büyük tepe Gayrettepe" dedi. Şüphelilerin sözleri gülüşmelere neden oldu.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin şube çıkışı

-Söyledikleri sözler

-Yakalanmaları ve hırsızlıkları

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5- MOTOSİKLETLE GELDİLER PARKTAKİ 2 KİŞİYİ YARALADILAR (1)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN/ İstanbul, - ATAŞEHİR'de motosikletli 2 kişi, parkta bulunan 1'i kadın 2 kişiye kurşun yağdırdı.

Ataşehir Fetih Mahallesi Libadiye Caddesi'nde bulunan Buhara Parkı'na saat 13.45 sıralarında gelen motosikletli, kasklı iki kişi parkta bulunan 1'i kadın 2 kişiye ateş açtı. Bacaklarında yaranlanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Motosikletli saldırganlar parktan kaçtı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Yaralı 2 kişinin hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Saldırı sırasında parkta bulunan çocuklar ise şans eseri saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Görüntü Dökümü:

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Görgü tanıkları ile röportaj

Parktan görüntüler

Polislerin görüntüsü

Detaylar



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6 "YURTDIŞI PAZAR DESTEK PROGRAMI"

* Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,

"Bugün imzalanacak işbirliği protokolüyle dinamik ve gelişime açık KOBİ'ler artık bir üst lige çıkma fırsatı yakalamış olacak"

* Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan,

"KOBİ'lerimizin daha çok fazla ihracatçı olmaları için el birliğiyle çalışıyoruz"

Haber - Kamera: Beyza Nur GÜLER - İdris TİFTİKÇİ/ İstanbul DHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "KOBİ'lerimize sesleniyorum; 'Gelin bu cömert destek programından faydalanın, bu fırsatları değerlendirin' diyorum. Bugün imzalanacak işbirliği protokolüyle dinamik ve gelişime açık KOBİ'ler artık bir üst lige çıkma fırsatı yakalamış olacak. Kısacası işletmelerimiz destekte KOSGEB'in, ihracatta TİM'in tecrübelerinden faydalanacak" dedi.

TANITIM TOPLANTISI YAPILDI

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Küçük ve Orta Ölçekteli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) işbirliği ile başlatılacak "Yurtdışı Pazar Destek Programı" imza töreni ve tanıtım toplantısı yapıldı. TİM Dış Ticaret Kompleksi'nde yapılan toplantıya Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katıldı.

"KOBİ'LERİN, EKONOMİMİZ İÇİN ÖNEMİNİN FARKINDAYIZ"

Tanıtım toplantısında konuşan Bakan Varank, KOBİ'lerin Türkiye ekonomisi için önemini anlatarak "Ülkemizde yaklaşık 3,5 milyon işletme faaliyet gösteriyor. Bunların yüzde 99'unu küçük ve orta ölçekli işletmeler yani KOBİ'ler oluşturuyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak KOBİ'lerin, ekonomimiz için öneminin farkındayız. İlgili kuruluşumuz KOSGEB, Türkiye sathına yayılmış 92 müdürlüğüyle, KOBİ'lerin büyümesine ciddi katkılar sağlıyor. Bu kapsamda; sadece 2019 yılında KOBİ'lerimize 1,7 milyar lira tutarında destek sağladık. Sağladığımız destekler, önümüzdeki aylarda elbette devam edecek" dedi.

"PROJENİN SÜRESİ 6 AYDAN 24 AYA KADAR"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk Kalkınma Planı'nda ihracat hedefinin 226 milyar dolar olarak belirlendiğini ifade eden Varank, "Bugün protokolü imzalanacak destek programının amacı KOBİ'lerin bu ihracattaki payını, yüzde 60'lara çıkartmaktır. Türkiye'yi bu hedefe taşıyacak olanlar da iş dünyasının temsilcileri, girişimcilerimiz, KOBİ'lerimiz, yani sizlersiniz. İşletmelerimiz bir yandan devletimiz diğer yandan omuz omuza vererek, hep birlikte yeni bir başarı hikayesini inşallah yazacağız. Belirlediğimiz hedeflere kararlılıkla yürümeyi sürdüreceğiz. Tabii bunun için daha çok üreten, ihraç eden KOBİ'lere ihtiyacımız var. Buradan hareketle, ilgili kuruluşumuz KOSGEB ile Türkiye İhracatçılar Meclisi işbirliğinde Yurt Dışı Pazar Destek Programı'nı tasarladık. Programın destek miktarını 300 bin lira olarak belirledik. Bunun yüzde 70'i geri ödemesiz olacak. Yani 300 bin lira destek almaya hak kazanan bir KOBİ'miz, bunun sadece 90 bin lirasını KOSGEB'e geri ödeyecek. Proje bazlı olarak hayata geçecek programın destek süresi 6 aydan 24 aya kadar sürebilecek. Daha önce ifade ettiğim gibi programdan ilk kez yurt dışına ihracat yapacak KOBİ'lerimizin yanı sıra, yurt dışı pazar payını artırmak isteyen KOBİ'lerimiz de faydalanabilecek. Yurt Dışı Pazar Destek Programı kapsamında ihracat yapan KOBİ'lerin 6 farklı harcama kalemindeki giderlerini biz karşılayacağız" diye konuştu.

"GELİN BU CÖMERT PROGRAMDAN YARARLANIN"

Varank, bu program vesilesiyle işletmelerin KOSGEB ve TİM'in tecrübelerinden faydalanabileceklerini dile getirerek

şunları söyledi: "Bu salondan Türkiye'nin 7 bölgesinde, 81 ilinde faaliyet gösteren, büyük düşünen, ihracatı hedefleyen, cesur KOBİ'lerimize sesleniyorum; 'Gelin bu cömert destek programından faydalanın, bu fırsatları değerlendirin' diyorum. Bugün imzalanacak işbirliği protokolüyle dinamik ve gelişime açık KOBİ'ler artık bir üst lige çıkma fırsatı yakalamış olacak. Bunun için arkadaşlarımız gerekli çalışmalarını yaptı. Muhtemel sorunları ve çözüm yollarını inceledi. İlk etapta KOBİ'leri ihracata yönlendirmek için TİM-KOSGEB işbirliğinde bilgilendirme ve farkındalık toplantıları gerçekleştireceğiz. KOSGEB'in Eğitim Programı, TİM'in İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı çerçevesinde rehberlik destekleri vereceğiz. Ayrıca, TİM ve KOSGEB'in ortaklaşa düzenleyeceği yurt dışı gezilerle, KOBİ'lerimize uluslararası deneyim kazandıracağız. ve tabii, KOSGEB'in araştırma ve geliştirme destekleriyle KOBİ'ler ürün ve pazar bilgilerine hızlıca erişebilecek. Kısacası işletmelerimiz destekte KOSGEB'in, ihracatta TİM'in tecrübelerinden faydalanacak."

"KOBİ'LERİMİZİN DAHA ÇOK FAZLA İHRACATÇI OLMALARI İÇİN EL BİRLİĞİYLE ÇALIŞIYORUZ"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da ekonomide KOBİ'lerin önemine değinerek, "KOBİ'lerimizin daha çok fazla ihracatçı olmaları için el birliğiyle çalışıyoruz. Bakanlığımızın yaptığı çok destekler var. KOBİlerimize yönelik destekleri artıyoruz" dedi.



Görüntü Dökümü:

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-Varank ve Pekcan'dan görüntü

-Varank'ın konuşması

-Pekcan'ın konuşması

-İmza töreni

-Genel ve detaylar