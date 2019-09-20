Dha istanbul bülteni- 3

TUZLA'DA YANAN FABRİKA ÇEVRESİNDE YAĞMUR TEDİRGİNLİĞİ (2)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN-İSTANBUL-DHA- TUZLA'da yanan fabrika çevresindeki yağmur vatandaşları tedirgin etti.

İstanbul Anadolu yakasında yağmur başladı. Tuzla'da yanan fabrika çevresinde yağmur sonrası yola sarı ve beyaz su aktı. Çevredekiler ise kimyasal tartışmaları nedeniyle tedirgin olduklarını söylediler.

Tuzla'da kimya fabrikasında çıkan yangın nedeniyle havaya salınan kimyasallar rüzgarın etkisiyle İstanbul ve çevresine yayılmıştı. Dumanla birlikte havaya yayılan kimyasal parçacıkların insan sağlığını tehdit ettiği ve cuma günü bölgede yağacak olan yağmurlarla bu kimyasalların yeryüzüne ineceğini öne sürülmüştü. AFAD'dan yapılan açıklamada ise halk sağlığını tehdit eden bir durum olmadığı belirtilmişti.

"DIŞARI ÇIKMAYACAĞIZ"

Yanan fabrika çevresinde bugün yağış vardı. Çevredeki binalarda yaşayanlar tedirgin olduklarını belirtti. Fabrikaya 300 metre uzaklıkta yaşadığını söyleyen Ömer Kurel, "Tedirginlik var. Benim çocuk astım ve bronşit hastası. Doktor 'pencereyi, kapıyı açmayın' dedi ama evi havalandırmak için pencereyi açtık. Yağmur başlayınca direkt pencereyi kapatacağı. Annem ve çocuklar hasta " diye konuştu

Fabrika yakın oturduğunu söyleyen Ahmet Sarıgül ise, "Tuzla'dan gidiyorum. Burada durmak istemiyorum. Bir kaç gün karşıya gidiyorum. Yağış da olacak. Arka tarafta bahçelerimiz var. Gitmek zorundayım. Rahatsızım, kalp sorunum var, durmak istemiyorum " diye konuştu.

Görüntü Dökümü

---------------

-Fabrikadan görüntü

-Fabrika yakınındaki binalardan görüntü

-Yoldan görüntü

-Vatandaşlar işle röp

-Muhabir anonsu

-Genel ve detay görüntüler



===================

(güvenlik kamerası görüntüsüyle)

2- ESENYURT'TA HAREKETLİ ANLAR KAMERADA

Ersan SAN - İstanbul DHA - ESENYURT'ta fabrikaya baskın ihbarı üzerine harekete geçen polis, yakaladığı şüphelileri yere yatırarak gözaltına aldı. Şüphelilerin fabrikaya sopalarla gelmesi ve yaşanan hareketlilik güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Esenyurt Akcaburgaz Mahallesi 3120. Sokak üzerinde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Fabrika sahibi sabah saatlerinde içeride tanımadığı kişilerle karşılaştı. Şüpheliler ile fabrika sahibi arasında arbede çıktı. Fabrika sahibi şüpheliyi bacağından vurdu. Yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bir süre sonra ise vurulan kişinin yakınları fabrikaya sopalarla baskın yaptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevkedildi. Yakalanan 4 kişi yere yatırılarak gözaltına alındı. Şüpheliler ve fabrika sahibinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

HAREKETLİLİK KAMERADA

Öte yandan şüphelilerin fabrikaya sopalarla gelmesi ve yaşanan hareketlilik güvenlik kamerasına yansıdı.



Görüntü Dökümü;

-------------------

-Güvenlik kamerasından hareketlilik

-Yerdeki şüpheliler

-Ambulans

-Gözaltına alınanlar

-Detaylar

====================

3- - YEŞİLYURT APARTMANI DAVASINDA TUTUKLU SANIK KALMADI

Hayati ARIGAN/İSTANBUL, - KARTAL'da 21 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin biri tutuklu 3 sanığın, 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada tek tutuklu sanık olan Uğur Mısırlıoğlu, delillerin çoğunun toplanmış olması ve delil karartma ihtimalinin bulunmaması, tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak 8 ay sonra yurt dışı yasağı konularak tahliye edildi.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ilk celsesi görülen duruşmaya, tutuklu sanık Uğur Mısırlıoğlu ile tutuksuz sanık Arzu Keleş Baran ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada, 10 mağdur-müşteki de hazır bulundu. Hakkında yakalama kararı bulunan sanık Suzan Çayır ise duruşmaya gelmedi.

ENKAZDAN ÇIKARILDIM

Binanın enkazından yaralı olarak çıkartılan Sevim Balcı, "Altıncı katta oturuyordum. Bina yıkılmadan önce evdeydim. 7 aylık kızım ile beraber dairemizin içindeyken bina çöktü. Ben de yaralı olarak enkazdan çocuğumla birlikte çıkartıldım. Olaydan önce binanın kolonlarında herhangi bir kesme olduğunu görmedim, duymadım. Bir iki gün önce da binada depreme benzeyen bir sallantı duymadım, şikayetçiyim" dedi. kurtarıldım.

AİLESİNDEN 9 KİŞİYİ KAYBETTİ

Yıkılan binada ailesinden 9 kişiyi kaybeden Emine Alemdar ise, "Öğlen saat 12.00 sıralarında evden çıkmıştım. Haberi aldığımda bina çökmüştü. Ailemle birlikte Alemdar ailesinden 9 akrabam vefat etti. Şikayetçiyim" dedi.

3 TANIK DİNLENDİ

Duruşmada sanık Uğur Mısırlıoğlu'nun tanıkları da dinlendi. Tanıklar, bina sahibi Mustafa Yeşilyurt'a ait bodrum katında bulunan dükkanda tadilat çalışması yapıldığını, molozlar olduğunu, dükkanın küf içinde olduğunu ve kolonların patlak olduğunu ileri sürdü.

KAÇAK KAT ÇIKAN BİNA SAHİPLERİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMASINI İSTEDİ

Uğur Mısırlıoğlu'nun avukatı Coşkun Atılğan ise, mimar Uğur Mısırlıoğlu'nun 8 ay tutuklu kaldığını hatırlatarak, tutuklanmasına neden olan Femtek Yapı ve Limited Şirketi'nin hazırladığı rapor olduğunu belirtti. Bu şirketin çalışma izninin ve ruhsatının bakanlık tarafından iptal edildiğini belirten Avukat Coşkun Atılğan, bina sahipleri Halim Yeşilyurt ve Mustafa Yeşilyurt hakkında suç duyurusunda bulunulmasını ve zorla getirilmelerini istedi. Avukat Atılğan, 5 katlı binaya mal sahiplerinin iki kaçak kat çıktıklarını, otopark ve daire olması gereken bodrum katını dükkan haline getirdiklerini, belediye yetkilileri hakkındaki soruşturmanın da devam ettiğini söyledi. Avukat Coşkun Atılğan, "kaçak kat ve kaçak dükkan çıkan bina sahiplerinin aç gözlülüğü, Yeşilyurt Apartmanı'nın yıkılmasına neden olmuştur" dedi. Duruşmada tutuklu sanık Uğur Mısırlıoğlu da, 10 sayfalık yazılı savunmasını mahkemeye sundu.

8 AY SONRA TAHLİYE OLDU

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Uğur Mısırlıoğlu'nun tutkulu kaldığı süre, delillerin çoğunun toplanmış olması ve delilleri karartma ihtimalinin bulunmamasını göz önüne alarak ve yurt dışı çıkış yasağı koyarak tahliyesine karar verdi.

DOSYA BİLİRKİŞİYE GİDECEK

Dosyanın, 1 İnşaat Mühendisi, 1 Mimar ve 1 Jeoloji Mühendisi olacak şekilde oluşturulacak bilirkişi heyetine gönderileceğini belirten mahkeme heyeti, taraf avukatlarının, bilirkişi kuruluna sorulmasını istedikleri ve dikkate alınmasını talep ettikleri hususları yazılı olarak bildirmeleri için kendilerine süre verdi. Mahkeme heyet, Halim Yeşilyurt ve Mustafa Yeşilyurt'un tanık olarak adlarına zorla getirme kararı çıkartılmasına ve sanık avukatının suç duyurusunda bulunması yönündeki talebinin, tanıklar dinlendikten sonra değerlendirilmesine de karar verdi.

================



(Görüntülerle)

4- FETÖ ŞÜPHELİSİ BEŞİKTAŞ'TA SEMT PAZARINDA YAKALANDI

Çağatay KENARLI- Özgür EREN İSTANBUL,

FETÖ'den aranan iş adamı sahte kimlikle Beşiktaş'ta semt pazarında yakalanarak gözaltına alındı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri FETÖ'den 'Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan aranan işadamı 68 yaşındaki işadamı A.İ. İ.'yi Beşiktaş'ta bir adreste saklandığını belirleyerek çalışma başlattı. Polis ekipleri, Nişantaşı ve Beşiktaş'ta çok sayıda lüks rezidans yapan FETÖ şüphelisi inşaatçı A.İ.İ.'yi semt pazarında sahte kimlikle yakalayarak gözaltına aldı.

Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri A.İ.İ.'nin yurtdışına kaçma hazırlığı içerisinde olduğunu belirledi. A.İ.İ.'nin 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.İ.İ. adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü:

----------------

-Şüphelinin emniyetten çıkışı

================

5- GÜNGÖREN'DE 5 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Murat SOLAK - Şahin BOZKURT - İstanbul DHA

Güngören'de 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Alev alev yanan çatı itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında mahallede panik yaşandı.

Güven Mahallesi Bayındır Sokak'taki 5 katlı binanın çatısında saat 12.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm çatıyı kaplarken mahalle dumanlar içinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına merdivenle müdahale etti. Yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Alev alev yanan çatı vatandaşların cep telefonu kameralarına da yansıdı.

Yangın anını cep telefonuyla görüntüleyen Ferhat Erkek; "Yangının çıktı binanın tam karşısındaki binanın en üst katında oturuyorum. Ufak ufak dumanlar çıktı. İtfaiye ekipleri anında müdahale etti. Binada oturanlar erkenden haber vermişler" dedi.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Vatandaş kamerasından yangın anı

-İtfaiye ekiplerinin merdivenle yangına müdahale etmesi

-Çatının üzerinde alevlere müdahale eden itfaiye erleri

-Olay yerindeki ambulans ve itfaiye ekipleri

-Vatandaşların yangını izlemesi

-Görgü tanığı ile röportaj

=======================

6- İSTANBUL'DA YAĞIŞLI HAVA BERABERİNDE KAZALARI GETİRDİ

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ- Sevda SARIKAYA/İSTANBUL,

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur ile birlikte bir çok noktada trafik kazası meydana geldi. TEM Otoyolu Tekstilkent yan yolda sebze yüklü bir kamyonetin sürücüsü kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti, ardından kamyonet yola devrildi. Ekiplerin kazaya müdahalesi sırasında da kaza noktasına yaklaşık 100 metre gerisinde bir kaza daha meydana geldi. Bir yolcu otobüsüyle taksinin karıştığı kazada yaralanan olmadı. Bir başka kazada Esenyurt Bahşeşehir yan yolda meydana geldi. Seyir halindeki bir kamyon kayganlaşan yolda devrildi. Sürücü ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Meydana gelen kazalar trafikte yoğunluğuna neden olurken, kaza yapan araçlar ekiplerin çalışmalarıyla kaldırıldı.

Görüntü dökümü:

---------------

-Devrilen sebze yüklü kamyonetten görüntü

-Ekiplerden ve trafikten görüntü

-Kaza yapan otobüs ve taksi

-Devrilen kamyonun cep telefonu görüntüsü

=================

7 - SULTANBEYLİ'DE GELİNİN EVİ ÖNÜNDE HAVAYA ATEŞ AÇAN 2 KİŞİ YAKALANDI

Çağatay KENARLI İSTANBUL,

SULTANBEYLİ'de gelinin oturduğu evin önünde hava ateş açan iki kişi yakanlandı.

Sultanbeyli Abdurahman Gazi Mahallesi Petrolyolu Caddesi'nde 15 Eylül'de gelinin oturduğu evin önüne gelen damadın akrabaları sokak ortasında defalarca havaya ateş açmıştı.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalarda damadın akrabalarından İsmail B.(31) ve Batuhan Y.(20)'yi tespit etti. Ekipler düzenlediği operasyonda 2 şüpheliyle birlikte kurusıkı bir tabancayla birlikte yakalayarak dün gözaltına aldı. İsmail B. ve Batuhan Y. hakkında 'Genel Güvenliğin Tehlikeye Sokulması' suçundan işlem yapılarak savcılık talimatıyla serbest bırakıldılar.



Görüntü Dökümü

----------

-Şüphelilerin sağlık kontrolüne götürülmesi

-Genel ve detaylar

====================

8 - YAKINDA İSTANBUL'UN YOLLARINI BOYAYACAKLAR: GENÇ MUCİTLERİN PROJESİNE İBB'DEN İLK ADIM



İlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, - ÜNİVERSİTELİ 2 gencin 'silinmeyen yol boyası' projesine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) destek geldi. Gençlerle buluşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ulaşımdan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir'i arayarak "Bu girişimin desteklenmesini istiyoruz" dedi. Projede yer alan gençlerden Kerem Acar ise "Boyalarımızın İstanbul'da uygulanması adına ilk adımı attık" ifadelerini kullandı.

Cavit Bayramlı, bundan tam 3 yıl önce karşıdan karşıya geçerken bir trafik kazası geçirdi. Bu kaza, üniversiteli genci mucit yaptı. Silinen yol şerit boyası nedeniyle hastanelik olan genç, kaza sonrası arkadaşı Kerem Acar ile birlikte 'silinmeyen yol şerit boyası' üretti. Bayramlı ve Acar, buluşlarıyla, 'Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası'nda, bin 800 şirketleşmiş proje arasında yarı finale kalan tek liseli girişimciler oldu. Bu başarının ardından gençler, projelerini İBB'ye teste yolladı. İBB'den olumlu yanıt alan genç mucitlerin icadı su bazlı çevre dostu boya, İstanbul'un 3 ilçesinde uygulanmaya başladı. Bu süreçte Bayramlı ve Acar, İstanbul Ticaret Odası'nın desteğiyle Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'ndeki çalışmalarının ardından Silikon Vadisi'ne gitmeye hak kazandı.

İSTANBUL'DA KULLANILMASI ADINA İLK ADIMI ATTIK

Yakın zamanda seri üretime geçmeye hazırlanan Bayramlı ve Acar, geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun misafiri oldu. Gençler İmamoğlu'na, çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. İmamoğlu, toplantı sırasında ulaşımdan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir'i arayarak, "Bu girişimin desteklenmesini istiyoruz. Sizinle irtibat kurduracağız. Sizinle buluşmalarını sağlayacağız" dedi.

Bu toplantının kendileri için heyecan verici bir gelişme olduğunu ifade eden Kerem Acar, "Katıldığımız görüşmede projemizi anlattıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu, 'gençler benim umudum' dedi. Bu yaklaşımı bizi çok mutlu etti. Projemizin Türkiye için yararlı olacağını belirtti. Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir ile görüştü. Demir ile bir toplantı gerçekleştirdik. Boyanın teorik bilgisi hakkında bir toplantı yaptık. Boyalarımızın İstanbul'da uygulanması adına ilk adımı attık" diye konuştu.

İKİ KAT DAHA DAYANIKLI

Seri üretime hazırlandıklarını anlatan Bahçeşehir Üniversitesi öğrencisi Kerem Acar, "Bunun sonrasında belediyelerle yoğun bir şekilde çalışma yapacağız. Daha sonrasında özel şirketler de devreye giriyor. Aslında ilk hedefimiz şehirlerarası olduğundan dolayı belediyelerle yollarımız daha çok kesişecek. Biz Cavit ile bu yola çıktıktan sonra katıldığımız yarışmalardan maddi kazanç elde ettik. Bunların hepsini projemiz için bir birikim olarak gördük. Projenin 3'üncü yılındayız. Bu 3 yıldır kendi kendimize devam ettik. Son yılda ise Bahçeşehir Üniversitesi akademisyenlerinin desteğiyle bir yatırım süreci başlatıldı. Seri üretime onunla birlikte geçiyoruz. Projemizin en büyük hedefi ise trafik kazalarını minimum seviyeye düşürmek. Ülkemizde kullanılan boyalar 3 ila 6 ay arasında siliniyor ve sentetik boya kullanılıyor. Bizim boyamız su bazlı olmasına rağmen 2 yıl ve 4 yıl üzerinde dayanıklılık gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

------------

-Yol çizgileri

-Muhabir anonsları

-Gençler ile röp

-Çalışmalarından görüntü

======================

9 - ÇOCUKLARDA ŞEKER HASTALIĞI 40 YILDA HIZLA ARTTI

İlknur SARGUT-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, - Hareketsiz yaşam ve kötü beslenmenin neden olduğu tip 2 diyabet, 10 yaşından itibaren görülmeye başladı. 40 yıl önce çocuklarda böyle bir hastalığın var olmadığını belirten Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Doç. Dr. Teoman Akçay, "Yüksek kalorili gıdaların tüketimi ve bununla orantılı olarak enerjinin yakılamaması nedeniyle tip 2 diyabette anormal bir artış görmeye başladık" dedi.

Çocukların severek tükettiği çikolatalar, gofretler, enerji içecekleri, hazır meyve suları ve benzeri ürünler organ yağlanmasına neden olarak önce obezite, ardından ise tip 2 diyabet hastalığına yol açıyor. Son yıllarda hastalığın çocuklar arasında sıkça görülmeye başladığını belirten İstinye Üniversite Hastanesi Medical Park Gaziosmanpaşa Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Doç. Dr. Teoman Akçay, ailelere önemli uyarı ve tavsiyelerde bulundu.

OBEZİTE ARTTIKÇA ŞEKER HASTALIĞI DA ARTIYOR

Fazla kilonun yani obezitenin artmasıyla birlikte hareketsiz yaşam ve kötü beslenme kaynaklı tip 2 diyabet oranının çocuklarda hızla yükseldiğini ifade eden Doç. Dr. Teoman Akçay, "Bu ikisi birbiriyle doğru orantılı. Hareketsiz yaşam ve kötü beslenme kaynaklı tip 2 diyabet genellikle 10 yaşından sonra görülmeye başlıyor. Daha çok ergenlik dönemi yani 14-15 yaşlarında en yüksek düzeye ulaşıyor. 30-40 yıl önce çocuklarda tip 2 diyabet görülmüyordu. Hatta tıp kitaplarında bile böyle bir bölüm yoktu. Ama günümüzde bununla ilgili kitaplar yazılıyor. Yüksek kalori ve enerjili gıdaların tüketimi, bununla orantılı olarak bu enerjinin yakılamaması nedeniyle bu tip hastalıklarda anormal bir artış görülüyor" diye konuştu.

DİJİTAL OYUN BAĞIMLISI ÇOCUKLARDA OBEZİTE RİSKİ

Dengesiz beslenme ve hareketsiz yaşamın hastalığa davetiye çıkardığını söyleyen Doç. Dr. Teoman Akçay, şeker hastalığına yol açan alışkanlıkları şöyle sıraladı:

"Çocuklar artık dışarıda koşup oynayamıyor. Evlerde bilgisayar ve tablet bağımlısı haline gelmiş durumdalar. Özellikle günde 1-2 saatten fazla dijital oyun oynayan çocuklarda obezite oranının arttığı belirlenmiş. TV, tablet, bilgisayar oyunu gibi aktivitelere bir saatten fazla izin verilmemeli. Bunu yanı sıra, zararlı şekerleri içeren çikolata, gofret, meşrubat, enerji içeceklerinin kesinlikle tüketilmemesi gerekiyor. Haftada ya da ayda bir bile olsa bunlardan çocukların uzak tutulması şart. Çünkü çocuk o ürünün tadını bir kere aldıktan sonra alışacaktır. Bunu haftada bir ile sınırlandırmak mümkün değil. Çocuklar bu yiyeceklerin kesinlikle zararlı olduğunu bilirse uzak duracaktır."



DİKKAT EKSİKLİĞİ VE DEPRESYONA DA YOL AÇIYOR

Sık tüketilen şekerli ürünlerin tip 2 diyabet ve obezitenin yanı sıra ruhsal hastalıklara da yol açabileceğinin altını çizen Doç. Dr. Akçay, "Bu ürünleri sıkça tüketmek çocuğun ilerideki yaşamını olumsuz etkiliyor. Dikkat eksikliğinden tutun depresyon, kabızlık, karaciğer yağlanması gibi hastalıklardaki artışın en önemli nedeni basit şekerlerin fazlaca tüketimi. Bu yüzden kişi kesinlikle bunlara sınır koymalı. Şekerin yoğurttan, sütten, tam tahıllı ekmekten, baklagillerden alınması gerekiyor. Ette bile depo halinde şeker mevcut. Vücut karaciğerde depoladığı bu şekeri istediği zaman kana karıştırıp ihtiyacını karşılayabiliyor. Dışarıdan özellikle şeker almak gerekmezö tavsiyesinde bulundu.

AİLELER VE ÖĞRETMENLER DİKKATLİ OLMALI

Çocukları şekerden uzak tutmak adına ailelere, öğretmenlere ve özellikle de beden eğitimi öğretmenlerine büyük görev düştüğünü belirten Doç. Dr. Akçay, "Birinci planda ailenin eğitimli olması önemli. Anneanne ve babaannelere de çok iş düşüyor. Onlar kendilerini sevdirmek adına çocuklara gofret, çikolata gibi ürünler veriyorlar. Bunu öğretmenler ve beden eğitimi öğretmenleri takip ediyor. Ailenin ve öğretmenin çocuğa örnek olması gerekiyor. Kendileri de zararlı yiyecekleri tükettikleri halde 'bunlar zararlı' derlerse inandırıcı olmazlar. Çocuğun beslenme çantasında uzun süre tokluk sağlayacak ve kan şekerini dengeleyecek besinler olmalı. Kuru meyveler, fındık, fıstık gibi kuruyemişler bunlara örnek gösterilebilir. Bunun yanı sıra, tam tahıllı ekmek arası peynir, domates ve yeşilliklerden oluşan bir sandviç yapılabilir. Bu tip doyurucu ve besleyici gıdalar beslenmesinde olduğu sürece çocuğun abur cubura ihtiyacı kalmayacak" ifadelerini kullandı.

GÜNDE 3 ÖĞÜN BESLENME, HAFTADA 3 GÜN SPOR YETERLİ

Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Doç. Dr. Teoman Akçay, çocuklar için uygun olacak beslenme ve spor programı hakkında ise şu tavsiyelerde bulundu:

"Çocukların haftada en az 3-4 gün düzenli spor yapması gerekiyor. Bu mümkün değilse aile çocuğuyla birlikte temiz havada hızlı yürüyüşler yapmalı, koşu gibi spor aktiviteleri gerçekleştirmeli. Merdiven inme- çıkma bile bir spor aktivitesidir. Haftada 5 gün yarım saat yapılacak hafif spor obeziteyi azaltacaktır. Günde 3 öğün dengeli beslenme ise yeterli olacak. Ara öğün olacaksa da faydalı yeşillikler, yoğurt, ayran gibi içeceklere ağırlık vermek gerekiyor. Özellikle gece yatmadan önce özellikle akşam 19.00'dan sonra çocuğun bir şey yememesi gerekiyor. Meyve suları ve asitli içeceklerin ise kesinlikle tüketilmemesi önemli."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yemek yiyen çocuk detayları

Muhabir anonsu (İlknur Sargut)

Çocuk Endokrinolojisi Uzmanı Doç. Dr. Teoman Akçay röportajı

Detay görüntüler



